ЦИК тегли номерата в бюлетината за президентските избори на 23 септември

Централната избирателна комисия (ЦИК) ще определи чрез публичен жребий на 23 септември номерата на кандидатпрезидентските двойки за вота на 25 октомври, съобщават от NOVA.

Краен срок за участниците

Крайният срок за внасяне на предложенията за регистрация изтича днес, 22 септември, в 17:00 часа. До 17:00 часа на 21 септември в комисията са постъпили документи на 24 кандидатпрезидентски двойки. След приключването на процедурата ЦИК ще обнародва листите в „Държавен вестник“ не по-късно от 24 септември.

Списък на кандидатите

Сред регистрираните участници са Илияна Йотова и Кирил Вълчев, Андрей Гюров и Георги Кандев, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев, Волен Сидеров и Славчо Велков, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева, както и Николай Ненчев и Цвета Кирилова.

Документи са подали още Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев, Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов, Нако Стефанов и Нина Ламбова, Камен Тасков и Галя Иванова, Борис Анзов и Бранимир Мичев, Радостин Василев и Красимир Манов, Методи Бъчваров и Ленин Станоев, Александър Томов и Сергей Инджов, Мария Колева и Валери Велковски, Боян Расате и Йордан Манасиев, Величка Георгиева и Росен Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков, Иво Лулчев и Стефан Попов, Пламен Пасков и Светозар Съев, Йордан Малджански и Валентин Христов, Явор Генов и Максим Велков, както и Георги Димов и Димитър Шивиков.

Предизборна кампания

Жребият в сряда започва в 15:00 часа, като отделно теглене ще определи последователността за представяне на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети в държавните медии. Предизборната кампания стартира официално в 00:00 часа на 25 септември и приключва в полунощ на 23 октомври.