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Първи сняг заваля в Пампорово

Първи сняг заваля в Пампорово

22 Септември, 2026 20:43 388 3

  • пампорово-
  • сняг-
  • зима

Температурите в планинския курорт паднаха до 4 градуса

Първи сняг заваля в Пампорово - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първите снежинки за настъпващия зимен сезон прехвърчаха в курорта Пампорово около 11:00 часа днес, навръх Деня на независимостта, съобщават от "Агенция Фокус", позовавайки се на Планинската спасителна служба.

Зимата напомня за себе си

Метеорологичната обстановка в Родопите придоби зимен характер още в първите дни на астрономическата есен. Според информацията от планинските спасители, рано тази сутрин термометрите в курортния комплекс са отчели едва 4 градуса по Целзий. Краткотрайният снеговалеж преди обяд е изненадал туристите, които са избрали планината за празничния почивен ден.

Радостта от първите снежинки беше споделена и в социалните мрежи, където от Туристическия информационен център в курорта публикуваха кратко видео с преваляването.

Условия за планински туризъм

Въпреки ранния сняг и чувствителното захлаждане, условията за разходки в планината остават нормални за сезона. От Планинската спасителна служба уточняват, че в празничния ден втората линия на лифтовете в Пампорово работи и обслужва посетителите без прекъсване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 111111

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    Голема работа!!! Нека вали!!! Грозгето по две евро, нема да има вино!

    20:46 22.09.2026

  • 2 111111

    2 1 Отговор
    Не може сняг без вино и вино без сняг! Нашите търгаши вече продават грозде по две евро килограм. Ако искате хубаво вино от два килограма винен сорт грозде получавате 900 грама вино. Сметнете колко Ви струва литър вино! От векове тук се пие вино а сега търгашите ни лишават. Ходете и си купувайте директно от лозята. Дано и вносителите не са алчни и внесат вино от Италия и Испания на нормални цени!

    20:58 22.09.2026

  • 3 Почвааа

    2 0 Отговор
    .... мунчувата зима почвааа.

    21:01 22.09.2026

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