Първи сняг заваля в Пампорово

Първите снежинки за настъпващия зимен сезон прехвърчаха в курорта Пампорово около 11:00 часа днес, навръх Деня на независимостта, съобщават от "Агенция Фокус", позовавайки се на Планинската спасителна служба.
Зимата напомня за себе си
Метеорологичната обстановка в Родопите придоби зимен характер още в първите дни на астрономическата есен. Според информацията от планинските спасители, рано тази сутрин термометрите в курортния комплекс са отчели едва 4 градуса по Целзий. Краткотрайният снеговалеж преди обяд е изненадал туристите, които са избрали планината за празничния почивен ден.
Радостта от първите снежинки беше споделена и в социалните мрежи, където от Туристическия информационен център в курорта публикуваха кратко видео с преваляването.
Условия за планински туризъм
Въпреки ранния сняг и чувствителното захлаждане, условията за разходки в планината остават нормални за сезона. От Планинската спасителна служба уточняват, че в празничния ден втората линия на лифтовете в Пампорово работи и обслужва посетителите без прекъсване.
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