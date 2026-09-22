Първи сняг заваля в Пампорово

Първите снежинки за настъпващия зимен сезон прехвърчаха в курорта Пампорово около 11:00 часа днес, навръх Деня на независимостта, съобщават от "Агенция Фокус", позовавайки се на Планинската спасителна служба.

Зимата напомня за себе си

Метеорологичната обстановка в Родопите придоби зимен характер още в първите дни на астрономическата есен. Според информацията от планинските спасители, рано тази сутрин термометрите в курортния комплекс са отчели едва 4 градуса по Целзий. Краткотрайният снеговалеж преди обяд е изненадал туристите, които са избрали планината за празничния почивен ден.

Радостта от първите снежинки беше споделена и в социалните мрежи, където от Туристическия информационен център в курорта публикуваха кратко видео с преваляването.

Условия за планински туризъм

Въпреки ранния сняг и чувствителното захлаждане, условията за разходки в планината остават нормални за сезона. От Планинската спасителна служба уточняват, че в празничния ден втората линия на лифтовете в Пампорово работи и обслужва посетителите без прекъсване.