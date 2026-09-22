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"Възраждане" внесе документи в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври

"Възраждане" внесе документи в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври

22 Септември, 2026 14:26 1 839 53

  • възраждане-
  • избори-
  • президент-
  • президентски избори-
  • цик-
  • регистрация

Президентът не трябва да бъде символ на противопоставяне между политически партии - това наблюдаваме в момента, той трябва да бъде балансьор между властите, заяви Петър Петров

"Възраждане" внесе документи в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Възраждане" внесе документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация на Костадин Костадинов за президент и Петър Волгин за вицепрезидент за участие в президентските избори, насрочени на 25 октомври 2026 г. От партията внесоха 6600 подписа.

По-рано кандидатурите на партията бяха обявени пред Пирамидата на Независимостта във Велико Търново.

"Честит Ден на независимостта, в този ден символично регистрирахме кандидатите на партията за участие в президентските избори", каза зам.-председателят на парламентарната група на "Възраждане" Петър Петров. "Влизаме в президентските избори, защото българският народ се чувства предаден и считаме, че следва да издигнем кандидати за президент и вицепрезидент, които да са независими от чужди държави. Те ще бъдат зависими единствено от Конституцията, от законите на страната и от исканията на българския народ за по-добър живот", посочи Петров, цитиран от БТА.

"Ще водим позитивна кампания, няма да използваме агресивния арсенал и се надяваме, че ще обединим повече българи в страната и чужбина, които да предпочетат кандидати, борещи се за национален суверенитет", добави той. Петров допълни, че издигането на двете кандидатури е резултат от проучване сред наши симпатизанти и сред такива, които не са симпатизанти на партията.

"Очакванията ни са участие в първи тур и спечелване на изборите. Кандидатите ни ще се борят срещу зависимата държава и обвързаността с олигархията", каза Петров. По думите му номинацията не е забавена, а е плод на внимателен анализ на политическата ситуация в момента.

Президентът не трябва да бъде символ на противопоставяне между политически партии - това наблюдаваме в момента, той трябва да бъде балансьор между властите, заяви Петър Петров.

На въпрос дали очаква изборите в Германия да повлияят на резултатите у нас Петров отговори "ние сме съюзници с "Алтернатива за Германия" и работим заедно, убеден съм, че резултатите в Германия ще повлияят на нагласата, тъй като нашите съюзници показаха, че желаят държавите сами да определят битието си и да не се съобразяват с чужди заповеди".

Припомняме, че срокът за предложения от партии, коалиции и инициативни комитети за регистрация на кандидатпрезидентски двойки изтича днес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Когато егото това над България

    15 23 Отговор
    Вместо да издигнат Волгин..

    Коментиран от #20, #33, #46

    14:33 22.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    26 9 Отговор
    Коцето да вади флашките и на първи тур още.

    14:34 22.09.2026

  • 4 Да....

    20 11 Отговор
    Е, той си каза, че те ще си бъдат опозиция
    А можеше народът да спечели с Волгин

    Коментиран от #53

    14:34 22.09.2026

  • 5 тия копейки

    18 28 Отговор
    да връщат парите!

    14:35 22.09.2026

  • 6 Анкета :

    16 25 Отговор
    Копейкин на тези избори ще стигне ли поне 4% спрямо тези преди 5 години -

    5 Костадин Тодоров Костадинов и Елена Цонева Гунчева
    ВЪЗРАЖДАНЕ 104 832 - 3.92%

    Коментиран от #8, #9, #11

    14:36 22.09.2026

  • 7 Малкия Петко

    24 12 Отговор
    България има нужда от Караджата
    Не от подобни удобници

    Да беше номинирал Волгин , бе!

    14:36 22.09.2026

  • 8 честен ционист

    8 6 Отговор

    До коментар #6 от "Анкета :":

    57,82%

    14:37 22.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Браво Коце Браво Волгин

    27 24 Отговор
    ВИЕ СТЕ

    14:38 22.09.2026

  • 11 Неее

    27 7 Отговор

    До коментар #6 от "Анкета :":

    Този път ще има повече и ще вземе 7-8% от тези на биволицата йотова

    14:40 22.09.2026

  • 12 Палячовци

    20 13 Отговор
    Цирка е дошъл.

    14:41 22.09.2026

  • 13 1222

    18 17 Отговор
    Двойка мечта – единият вика за затвор, другият мрънка от студийното фотьойлче. Президентски избори ли ще печелите или правите кастинг за най-кисела мутра на плаката? Наливайте по едно уиски и си лягайте, че циркът ви стана евтин и за селския панаир.

    14:41 22.09.2026

  • 14 Смехория

    25 18 Отговор
    Историкът заминава в историята. Не става - мислене на селски кръчмар

    14:42 22.09.2026

  • 15 Хаха

    26 7 Отговор
    Възраждане ще вземат от гласовете на Мунчо 🤠

    14:42 22.09.2026

  • 16 Дедо

    20 19 Отговор
    Никой няма да гласува за Пискливия Копейкин слуга на Бойко и Делян.

    14:44 22.09.2026

  • 17 Само туй не сме правили!

    24 18 Отговор
    Да изберем варненски циганин за президент!

    Коментиран от #28

    14:45 22.09.2026

  • 18 Любопитен

    14 22 Отговор
    Долу Възраждане!!! И 50 000 гласа няма да вземете!!!

    14:46 22.09.2026

  • 19 Гедер

    13 14 Отговор
    Просто Костя Копейкина няма харизма и някак си има момчешки вид , а не на мъжкар.

    14:47 22.09.2026

  • 20 Прав си!

    15 13 Отговор

    До коментар #1 от "Когато егото това над България":

    Eгото и лакомията за власт, пари и имоти на Костадинов са огрмни.

    14:47 22.09.2026

  • 21 Zевзек

    7 12 Отговор
    Тия на снимката от трупата на Копейкин и цомчо ли са ?
    Само тях знам и оная многоточковата, Гунчева май беше.

    14:47 22.09.2026

  • 22 Цецко

    12 15 Отговор
    Копейкин не става така брат, да лаеш срещу ЕС и да агитираш за Москва , а в същото време да си вееш панталоните с Лора на яхтата в Гърция

    14:49 22.09.2026

  • 23 ПредстоИ

    10 8 Отговор
    Какво предстои да видим? На първи тур ГюрЮ изтича в канала. На втори тур пеДроханските пИдофили/сатанисти в ОФ-е заедно с тамплиеркАта.

    14:50 22.09.2026

  • 24 Фалшив герой !

    14 11 Отговор
    Волен ще има повече гласове от Костя Копейкин !
    Волен е мъжкар, костя е женчо, който винаги се е покривал като стане напечено.

    Коментиран от #30

    14:50 22.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Стоянка Георгиева

    9 3 Отговор

    До коментар #17 от "Само туй не сме правили!":

    Ти ко искаш, суфийски пееръст ли за президент, а? Гйо тверен такъв.

    15:00 22.09.2026

  • 29 Възраждане -Бургас

    11 9 Отговор
    Д-р Костадинов и в момента се излъчва на живо. Над 16 хиляди от гласоподавателите на Възраждане са гласували за него и Волгин да бъдат кандидати. Каза на изборите ще имат 10 пъти по толкова = 160 хиляди гласа.

    15:00 22.09.2026

  • 30 Фани единият удари другият

    7 8 Отговор

    До коментар #24 от "Фалшив герой !":

    Болен Лидеров хем го биха няколко пъти,хем лазеше под масата.
    Впрочем бялата Златка и жена му са поне от 10 години безработни.Тез с кво се издържат?Тоя откъде има пари да се напива всеки ден?

    15:00 22.09.2026

  • 31 Емигрант

    4 8 Отговор
    Ха ха ха президентът не трябвало да бъде символ на противопоставяне, леле-мале, кой го казва това, шайката която се противопоставя на всичко и на всеки който не мисли като тях, шайката на типичните комунисти под "шапката на Путин", как не ги досрамя да го кажат, ЛИЦЕМЕРИ гнуусни и противни ? Сега остава опростаченият суверен да им повярва на лицемерието за да докаже, че е ПРО(s)СТ !

    Коментиран от #39

    15:02 22.09.2026

  • 32 Пламен

    6 9 Отговор
    Пожелавам им 4 %. :)

    15:02 22.09.2026

  • 33 Без съмнение!

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Когато егото това над България":

    Губещата комбинация! Костадин, ако можеше щеше да се издигне и за вицепрезидент!

    15:03 22.09.2026

  • 34 Това е правилният избор

    12 6 Отговор
    Костадин Костадинов за президент и Петър Волгин за вицепрезидент !

    Коментиран от #38

    15:10 22.09.2026

  • 35 Даниел

    2 11 Отговор
    Тези две карикатури ще искат от народа да им делегира правото да са върховни представители на държавата по света?!?!
    Искрено им пожелавам неуспех!

    Коментиран от #45

    15:11 22.09.2026

  • 36 Ами браво

    11 5 Отговор
    Ами,освен да направим сечино на агресорите,и да гласуваме за Костадин.Не съм му фен,но за каузата,ще си жертвам вота.

    Коментиран от #43

    15:12 22.09.2026

  • 37 Ха-ха

    7 15 Отговор
    Циганин за президент?!

    15:16 22.09.2026

  • 38 Време е

    11 4 Отговор

    До коментар #34 от "Това е правилният избор":

    за "Алтернатива за България" !

    15:16 22.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хъъъм

    0 9 Отговор
    Освен Йотова, само Руди става за балотаж, ако Йотова не спечели на 1-ви тур

    15:23 22.09.2026

  • 41 Бегайте

    2 5 Отговор
    алтернативно в Германия.

    15:25 22.09.2026

  • 42 Прави впечатление

    4 8 Отговор
    Че Йотова и Костадинов нямат уважението да се явят лично да се регистрират. Смятайте и какви политици и какви президенти ще бъдат. Ще подписват всичко със заровена в пясъка глава.

    15:32 22.09.2026

  • 43 И аз

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "Ами браво":

    Не съм фен на Възраждане ,обаче ПБ едно говорят друго вършат. Това помилване на наркотрафиканти ми дойде вповече.Умен човек като Йотова,няма как да бъде подведена цели пет пъти.Значи,милост за наркотрафиканти рецидивисти(в цял свят може би сме единствени) има,пък на думи сме за добро бъдеще за децата.Разочарована съм.Нямаше да гласувам.Сега обаче,тандемът Костадинов Волгин ми харесва.Пожелавам им успех.Най-малкото,ще са контрапункт,т.е няма "всички яйца да са в една кошница"

    15:41 22.09.2026

  • 44 копейко

    2 7 Отговор
    3,33% са в кърпа вързани.

    15:43 22.09.2026

  • 45 Защо не

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "Даниел":

    И двамата са умни мъже.Никога не са шикалкавили. Умеят да говорят. Националисти са преди всичко.Ти да не би да искаш газа,бензина и т.н да са ти на космически стойности.Защо трябва сами да си вкарваме автоголове и да страдаме.Убедена европейка съм,но политиката на ЕС в момента е грешна,според мен.Костадинов и Волгин поне ,не са "фурнаджийски лопати".Каквото говорят,това е.На мен ми омръзна,постоянно някой да се бори с нещо имагинерно,а накрая хората потърпевши.

    15:54 22.09.2026

  • 46 Стенли

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Когато егото това над България":

    Напълно съм съгласен с вас , аз лично леко съм разочарован , и преди го писах ,тук във ,факти, Костадинов трябва да види голямата картина,според мен Волгин като кандидат за президент , щеше да събере ,повече гласове от Костадинов ,Костадинов има малко повече его ,от колкото трябва и според това ще отблъсне никои , които иначе биха гласували,за Волгин , ако той беше титуляра , но нейсе ,защото нито тази биволица,представяща се за бг президент става , нито този индивид Гюро,а за останалите ,същата работа,така ,че все пак ще гласувам за тях , защото единствено Възраждане,се бориха до край за референдум,успех и България над всичко🇧🇬👍

    Коментиран от #48

    15:57 22.09.2026

  • 47 Пожелавам им

    2 2 Отговор
    още на първи тур една огромна загуба! Не може откровени путинофили и политически слуги на чужда държава, да искат властта в България!

    16:00 22.09.2026

  • 48 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Стенли":

    Волгата е изправен пред дилемата- дали да участва в едни безмислени избори, или да продължи да получава евраците от Урсула.
    Отговорът мисля е ясен!

    16:03 22.09.2026

  • 49 Кажи честно ... 🤣

    1 1 Отговор
    Чебурашка и Крокодил Гена за вице и Президент 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    16:05 22.09.2026

  • 50 КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ

    0 2 Отговор
    ПРЕЗИДЕНТ.

    ВОЛГАТА ВИЦЕ .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    КАКВА ПРОСТОТИЯ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    16:05 22.09.2026

  • 51 ЦОМЧО ЦОМЧО

    0 0 Отговор
    ИСКАМЕ ЦОМЧО

    ИСКАМЕ ЦОМЧО.

    ИСКАМЕ ЦОМЧО.

    16:07 22.09.2026

  • 52 Е ся Ко Стана

    1 0 Отговор
    Те ти булка Спасов ден !

    16:09 22.09.2026

  • 53 Просто ще повлече

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да....":

    Волгин да не е в ЕС
    Понеже му завиждаше
    Азък

    16:10 22.09.2026

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