"Възраждане" внесе документи в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври

"Възраждане" внесе документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация на Костадин Костадинов за президент и Петър Волгин за вицепрезидент за участие в президентските избори, насрочени на 25 октомври 2026 г. От партията внесоха 6600 подписа.
По-рано кандидатурите на партията бяха обявени пред Пирамидата на Независимостта във Велико Търново.
"Честит Ден на независимостта, в този ден символично регистрирахме кандидатите на партията за участие в президентските избори", каза зам.-председателят на парламентарната група на "Възраждане" Петър Петров. "Влизаме в президентските избори, защото българският народ се чувства предаден и считаме, че следва да издигнем кандидати за президент и вицепрезидент, които да са независими от чужди държави. Те ще бъдат зависими единствено от Конституцията, от законите на страната и от исканията на българския народ за по-добър живот", посочи Петров, цитиран от БТА.
"Ще водим позитивна кампания, няма да използваме агресивния арсенал и се надяваме, че ще обединим повече българи в страната и чужбина, които да предпочетат кандидати, борещи се за национален суверенитет", добави той. Петров допълни, че издигането на двете кандидатури е резултат от проучване сред наши симпатизанти и сред такива, които не са симпатизанти на партията.
"Очакванията ни са участие в първи тур и спечелване на изборите. Кандидатите ни ще се борят срещу зависимата държава и обвързаността с олигархията", каза Петров. По думите му номинацията не е забавена, а е плод на внимателен анализ на политическата ситуация в момента.
Президентът не трябва да бъде символ на противопоставяне между политически партии - това наблюдаваме в момента, той трябва да бъде балансьор между властите, заяви Петър Петров.
На въпрос дали очаква изборите в Германия да повлияят на резултатите у нас Петров отговори "ние сме съюзници с "Алтернатива за Германия" и работим заедно, убеден съм, че резултатите в Германия ще повлияят на нагласата, тъй като нашите съюзници показаха, че желаят държавите сами да определят битието си и да не се съобразяват с чужди заповеди".
Припомняме, че срокът за предложения от партии, коалиции и инициативни комитети за регистрация на кандидатпрезидентски двойки изтича днес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Когато егото това над България
Коментиран от #20, #33, #46
14:33 22.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
14:34 22.09.2026
4 Да....
А можеше народът да спечели с Волгин
Коментиран от #53
14:34 22.09.2026
5 тия копейки
14:35 22.09.2026
6 Анкета :
5 Костадин Тодоров Костадинов и Елена Цонева Гунчева
ВЪЗРАЖДАНЕ 104 832 - 3.92%
Коментиран от #8, #9, #11
14:36 22.09.2026
7 Малкия Петко
Не от подобни удобници
Да беше номинирал Волгин , бе!
14:36 22.09.2026
8 честен ционист
До коментар #6 от "Анкета :":57,82%
14:37 22.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Браво Коце Браво Волгин
14:38 22.09.2026
11 Неее
До коментар #6 от "Анкета :":Този път ще има повече и ще вземе 7-8% от тези на биволицата йотова
14:40 22.09.2026
12 Палячовци
14:41 22.09.2026
13 1222
14:41 22.09.2026
14 Смехория
14:42 22.09.2026
15 Хаха
14:42 22.09.2026
16 Дедо
14:44 22.09.2026
17 Само туй не сме правили!
Коментиран от #28
14:45 22.09.2026
18 Любопитен
14:46 22.09.2026
19 Гедер
14:47 22.09.2026
20 Прав си!
До коментар #1 от "Когато егото това над България":Eгото и лакомията за власт, пари и имоти на Костадинов са огрмни.
14:47 22.09.2026
21 Zевзек
Само тях знам и оная многоточковата, Гунчева май беше.
14:47 22.09.2026
22 Цецко
14:49 22.09.2026
23 ПредстоИ
14:50 22.09.2026
24 Фалшив герой !
Волен е мъжкар, костя е женчо, който винаги се е покривал като стане напечено.
Коментиран от #30
14:50 22.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Стоянка Георгиева
До коментар #17 от "Само туй не сме правили!":Ти ко искаш, суфийски пееръст ли за президент, а? Гйо тверен такъв.
15:00 22.09.2026
29 Възраждане -Бургас
15:00 22.09.2026
30 Фани единият удари другият
До коментар #24 от "Фалшив герой !":Болен Лидеров хем го биха няколко пъти,хем лазеше под масата.
Впрочем бялата Златка и жена му са поне от 10 години безработни.Тез с кво се издържат?Тоя откъде има пари да се напива всеки ден?
15:00 22.09.2026
31 Емигрант
Коментиран от #39
15:02 22.09.2026
32 Пламен
15:02 22.09.2026
33 Без съмнение!
До коментар #1 от "Когато егото това над България":Губещата комбинация! Костадин, ако можеше щеше да се издигне и за вицепрезидент!
15:03 22.09.2026
34 Това е правилният избор
Коментиран от #38
15:10 22.09.2026
35 Даниел
Искрено им пожелавам неуспех!
Коментиран от #45
15:11 22.09.2026
36 Ами браво
Коментиран от #43
15:12 22.09.2026
37 Ха-ха
15:16 22.09.2026
38 Време е
До коментар #34 от "Това е правилният избор":за "Алтернатива за България" !
15:16 22.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хъъъм
15:23 22.09.2026
41 Бегайте
15:25 22.09.2026
42 Прави впечатление
15:32 22.09.2026
43 И аз
До коментар #36 от "Ами браво":Не съм фен на Възраждане ,обаче ПБ едно говорят друго вършат. Това помилване на наркотрафиканти ми дойде вповече.Умен човек като Йотова,няма как да бъде подведена цели пет пъти.Значи,милост за наркотрафиканти рецидивисти(в цял свят може би сме единствени) има,пък на думи сме за добро бъдеще за децата.Разочарована съм.Нямаше да гласувам.Сега обаче,тандемът Костадинов Волгин ми харесва.Пожелавам им успех.Най-малкото,ще са контрапункт,т.е няма "всички яйца да са в една кошница"
15:41 22.09.2026
44 копейко
15:43 22.09.2026
45 Защо не
До коментар #35 от "Даниел":И двамата са умни мъже.Никога не са шикалкавили. Умеят да говорят. Националисти са преди всичко.Ти да не би да искаш газа,бензина и т.н да са ти на космически стойности.Защо трябва сами да си вкарваме автоголове и да страдаме.Убедена европейка съм,но политиката на ЕС в момента е грешна,според мен.Костадинов и Волгин поне ,не са "фурнаджийски лопати".Каквото говорят,това е.На мен ми омръзна,постоянно някой да се бори с нещо имагинерно,а накрая хората потърпевши.
15:54 22.09.2026
46 Стенли
До коментар #1 от "Когато егото това над България":Напълно съм съгласен с вас , аз лично леко съм разочарован , и преди го писах ,тук във ,факти, Костадинов трябва да види голямата картина,според мен Волгин като кандидат за президент , щеше да събере ,повече гласове от Костадинов ,Костадинов има малко повече его ,от колкото трябва и според това ще отблъсне никои , които иначе биха гласували,за Волгин , ако той беше титуляра , но нейсе ,защото нито тази биволица,представяща се за бг президент става , нито този индивид Гюро,а за останалите ,същата работа,така ,че все пак ще гласувам за тях , защото единствено Възраждане,се бориха до край за референдум,успех и България над всичко🇧🇬👍
Коментиран от #48
15:57 22.09.2026
47 Пожелавам им
16:00 22.09.2026
48 койдазнай
До коментар #46 от "Стенли":Волгата е изправен пред дилемата- дали да участва в едни безмислени избори, или да продължи да получава евраците от Урсула.
Отговорът мисля е ясен!
16:03 22.09.2026
49 Кажи честно ... 🤣
16:05 22.09.2026
50 КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ
ВОЛГАТА ВИЦЕ .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
КАКВА ПРОСТОТИЯ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
16:05 22.09.2026
51 ЦОМЧО ЦОМЧО
ИСКАМЕ ЦОМЧО.
ИСКАМЕ ЦОМЧО.
16:07 22.09.2026
52 Е ся Ко Стана
16:09 22.09.2026
53 Просто ще повлече
До коментар #4 от "Да....":Волгин да не е в ЕС
Понеже му завиждаше
Азък
16:10 22.09.2026