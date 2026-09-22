Илияна Йотова изрази съболезнования по повод смъртта на посланика на Португалия у нас

Президентът Илияна Йотова изразява съболезнования на семейството, близките, колегите и на португалския народ по повод кончината на извънредния и пълномощен посланик на Португалската република в България Ана Мария Рибейро да Силва, съобщи бТВ.
По думите на президента със своя професионализъм, всеотдайност и човечност посланик Рибейро е оставила ярка следа в развитието на приятелските отношения между България и Португалия.
Държавният глава допълва, че внезапната кончина на дипломата е тежка загуба за дипломатическата общност и за всички, които са имали възможността да я познават и работят с нея.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
20:28 22.09.2026
2 Това е
20:29 22.09.2026
3 Горски
20:30 22.09.2026
4 вече има за кой да гласуваме
не е идеално, но е по-малкото зло
20:33 22.09.2026
5 Беро
Сладка корупция Йотова, сладка!
Коментиран от #6
20:33 22.09.2026
6 Последния софиянец
До коментар #5 от "Беро":Ше има, и за тен ше има!
20:40 22.09.2026
7 И, аз изразявам
20:40 22.09.2026
8 Гумичка за триене
20:42 22.09.2026
9 7676
20:42 22.09.2026