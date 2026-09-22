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Илияна Йотова изрази съболезнования по повод смъртта на посланика на Португалия у нас

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод смъртта на посланика на Португалия у нас

22 Септември, 2026 20:23 418 9

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  • португалия-
  • ана мария рибейро да силва

По думите на президента със своя професионализъм, всеотдайност и човечност посланик Рибейро е оставила ярка следа в развитието на приятелските отношения между двете страни

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод смъртта на посланика на Португалия у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова изразява съболезнования на семейството, близките, колегите и на португалския народ по повод кончината на извънредния и пълномощен посланик на Португалската република в България Ана Мария Рибейро да Силва, съобщи бТВ.

По думите на президента със своя професионализъм, всеотдайност и човечност посланик Рибейро е оставила ярка следа в развитието на приятелските отношения между България и Португалия.

Държавният глава допълва, че внезапната кончина на дипломата е тежка загуба за дипломатическата общност и за всички, които са имали възможността да я познават и работят с нея.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    0 3 Отговор
    Един вампир по малко..!

    20:28 22.09.2026

  • 2 Това е

    3 2 Отговор
    еврейска подлога. Става за чистене на кенефите.

    20:29 22.09.2026

  • 3 Горски

    4 2 Отговор
    Починала е от перитонид, получен като страничен ефект след Ковид "ваксина". Португалската полиция да разследва случая, че тукашните прогресивни глашатаи са некомпетентни. В Португалия на колко ги пенсионират хората. Защо ги карат да работят тежка работа на тези години?

    20:30 22.09.2026

  • 4 вече има за кой да гласуваме

    4 4 Отговор
    Волгин - Костадинов
    не е идеално, но е по-малкото зло

    20:33 22.09.2026

  • 5 Беро

    2 2 Отговор
    За жената на Васил Михайлов, съболезнования няма ли? Тук родена, живяла, работила и тук починала!
    Сладка корупция Йотова, сладка!

    Коментиран от #6

    20:33 22.09.2026

  • 6 Последния софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Беро":

    Ше има, и за тен ше има!

    20:40 22.09.2026

  • 7 И, аз изразявам

    0 1 Отговор
    Съболезнования, за Злия. В ръчичките си ми или ти или аз.

    20:40 22.09.2026

  • 8 Гумичка за триене

    7 3 Отговор
    Освен да пътува да се изказва по празници да помилва накой и друг наркотрафикант да дава ордени на разни заслужили и не заслужили хора вие полза от това нещо виждате ли че аз не????? А да забравих вместо да освободят с румен овладяната държава ще я овладеят те!! Пък вие си гласувайте за това нещо!!

    20:42 22.09.2026

  • 9 7676

    5 3 Отговор
    Да не спираме да търсим истината за помилването на наркопрестъпници от президент Йотова, респективно и Радев, защото такова сериозно решение не е било взето самостоятелно. Знае се, че са няколко такива излезли на свобода, най-вероятно защото са платежоспосони и са снесли, вероятно за бъдещата партия на президент Радев, както и на комисията изкарала ги почти умрели. Не е трудно да се изкара истината и има време до изборите, за да се разбере какви хора се добраха да ни управляват държавата и всички нас.

    20:42 22.09.2026

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