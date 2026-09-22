Петър Волгин: Президентът трябва да има повече правомощия

Евродепутатът Петър Волгин, който е официалната номинация на "Възраждане" за вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври, поиска разширяване на правомощията на президентската институция. Кандидатпрезидентската двойка, водена от лидера на партията Костадин Костадинов, бе официално представена във Велико Търново навръх Деня на независимостта, съобщават от БНР.

Официална номинация на Царевец

Представянето на кандидатите за "Дондуков" 2 се състоя в крепостта "Царевец", която е традиционен център на националните тържества за празника. Костадин Костадинов мотивира издигането на партийната двойка с проведено вътрешно допитване сред 16 000 граждани, чието основно изискване е било бъдещите държавници да обичат България.

"Изчакахме да минат всички обсъждания. Това е резултатът от желанието на хората, които участваха в тези анкети", посочи Костадинов. Лидерът на партията бе категоричен, че няма да разчитат на външна подкрепа: "Най-логичният кандидат за президент на "Възраждане" е лидерът Костадин Костадинов. Ако една партия е достатъчно силна и вярва достатъчно в себе си, тя не застава зад някакви инициативни комитети. Не застава зад някакви кандидати, които вече са обявили своята кандидатура."

Искане за повече власт

В интервю за предаването "12+4" на националното радио, бившият водещ и настоящ евродепутат Петър Волгин очерта визията си за ролята на държавния глава, като се обяви за структурни промени в управлението на държавата.

"Президентът и вицепрезидентът трябва да имат повече правомощия", заяви Петър Волгин и допълни с конкретно предложение: "Президентът трябва да има по-голяма роля при назначаване на правителството при оставка на кабинета".

Двамата кандидати декларираха, че ще насочат усилията си към спечелване на доверието на всички граждани, които желаят страната да бъде самостоятелна и да решава важните въпроси без външна намеса.

Външнополитически приоритети

Кандидатът за вицепрезидент акцентира силно върху необходимостта от национален суверенитет при вземането на стратегически решения. "Сегашната ми реторика е изградена върху това, че България трябва да бъде независима. Трябва сама да решава най-важните въпроси, които засягат нейното бъдеще", обясни той.

Волгин уточни, че поддържането на добри отношения с международните партньори не изисква сляпо подчинение на заповеди, визирайки конкретно европейските институции. "Ние не зависим от Путин, това, което прави той, не ни касае, но това, което прави Урсула фон дер Лайен, ни касае. Нямам предвид толкова конкретната жена, колкото този брюкселски елит", коментира евродепутатът.

В заключение той обобщи основната линия на предстоящата кампания: "Основният опонент на тези избори е този, който смята, че ние вечно трябва да сме прилепени към някого. Вярвам в сътрудничеството, но не вярвам в прилепването".