Петър Волгин: Президентът трябва да има повече правомощия

Евродепутатът Петър Волгин, който е официалната номинация на "Възраждане" за вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври, поиска разширяване на правомощията на президентската институция. Кандидатпрезидентската двойка, водена от лидера на партията Костадин Костадинов, бе официално представена във Велико Търново навръх Деня на независимостта, съобщават от БНР.
Официална номинация на Царевец
Представянето на кандидатите за "Дондуков" 2 се състоя в крепостта "Царевец", която е традиционен център на националните тържества за празника. Костадин Костадинов мотивира издигането на партийната двойка с проведено вътрешно допитване сред 16 000 граждани, чието основно изискване е било бъдещите държавници да обичат България.
"Изчакахме да минат всички обсъждания. Това е резултатът от желанието на хората, които участваха в тези анкети", посочи Костадинов. Лидерът на партията бе категоричен, че няма да разчитат на външна подкрепа: "Най-логичният кандидат за президент на "Възраждане" е лидерът Костадин Костадинов. Ако една партия е достатъчно силна и вярва достатъчно в себе си, тя не застава зад някакви инициативни комитети. Не застава зад някакви кандидати, които вече са обявили своята кандидатура."
Искане за повече власт
В интервю за предаването "12+4" на националното радио, бившият водещ и настоящ евродепутат Петър Волгин очерта визията си за ролята на държавния глава, като се обяви за структурни промени в управлението на държавата.
"Президентът и вицепрезидентът трябва да имат повече правомощия", заяви Петър Волгин и допълни с конкретно предложение: "Президентът трябва да има по-голяма роля при назначаване на правителството при оставка на кабинета".
Двамата кандидати декларираха, че ще насочат усилията си към спечелване на доверието на всички граждани, които желаят страната да бъде самостоятелна и да решава важните въпроси без външна намеса.
Външнополитически приоритети
Кандидатът за вицепрезидент акцентира силно върху необходимостта от национален суверенитет при вземането на стратегически решения. "Сегашната ми реторика е изградена върху това, че България трябва да бъде независима. Трябва сама да решава най-важните въпроси, които засягат нейното бъдеще", обясни той.
Волгин уточни, че поддържането на добри отношения с международните партньори не изисква сляпо подчинение на заповеди, визирайки конкретно европейските институции. "Ние не зависим от Путин, това, което прави той, не ни касае, но това, което прави Урсула фон дер Лайен, ни касае. Нямам предвид толкова конкретната жена, колкото този брюкселски елит", коментира евродепутатът.
В заключение той обобщи основната линия на предстоящата кампания: "Основният опонент на тези избори е този, който смята, че ние вечно трябва да сме прилепени към някого. Вярвам в сътрудничеството, но не вярвам в прилепването".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #16
18:08 22.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #12
18:10 22.09.2026
4 Пачо
18:10 22.09.2026
5 По цял ден...
18:11 22.09.2026
6 ......-
Йотова v.s Костадинов .
Коментиран от #27
18:11 22.09.2026
7 Пепи Волгата
18:11 22.09.2026
8 Жалко за барута...
18:11 22.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 мда
Коментиран от #20
18:11 22.09.2026
11 Даа
18:11 22.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пиночет
18:12 22.09.2026
14 Кина
18:12 22.09.2026
15 Без майтап
18:13 22.09.2026
16 Тогава съвсем щях да умра.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":От смях!
18:14 22.09.2026
17 нннн
18:15 22.09.2026
18 Точен
Коментиран от #22, #25, #28
18:15 22.09.2026
19 Кажи честно ... 🤣
18:16 22.09.2026
20 Разкрити сте!
До коментар #10 от "мда":Четири полуръстови 👽👽👽👽 си счупиха пръстите да натискат минусите.
18:16 22.09.2026
21 Още не седнал на стола
Яко го подхлъзна варненеца
Развали и празника на хората от Царевец
18:17 22.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ввс
18:19 22.09.2026
24 И тая мр
18:21 22.09.2026
25 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
До коментар #18 от "Точен":Някой да изкряска "Време е за BrъZpaждани" 🤣
18:22 22.09.2026
26 Цвете
18:28 22.09.2026
27 Сър Пичук
До коментар #6 от "......-":Просовиденията на гладна кокошка. Не знам дали си разбрал, че с кандидатурата на Костадинов започна обратното броене за партия Възраждане
18:28 22.09.2026
28 Сър Пичук
До коментар #18 от "Точен":Аз няма да гласувам за Възраждане, защото тук не е Москва.
Коментиран от #42
18:31 22.09.2026
29 Безобразие
18:34 22.09.2026
30 оня с коня
18:41 22.09.2026
31 разграждане
На Четвърто!
18:42 22.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Волгата с
18:50 22.09.2026
35 ИСТИНА
18:53 22.09.2026
36 ИСТИНА
В КЪЩИ ПРИБЕРИ СЕ !!!
18:56 22.09.2026
37 Майора
19:01 22.09.2026
38 13675
19:03 22.09.2026
39 Горски
19:08 22.09.2026
40 Петрички
19:09 22.09.2026
41 аБе,
19:10 22.09.2026
42 Че то
До коментар #28 от "Сър Пичук":двайсетина са московски двойки!
19:11 22.09.2026
43 Снайпер
19:13 22.09.2026
44 Рускиня
Коментиран от #50
19:13 22.09.2026
45 мисля, че
19:13 22.09.2026
46 Истинското дерби
19:15 22.09.2026
47 Искам дебат
19:16 22.09.2026
48 Чибурашка
19:17 22.09.2026
49 Митро
19:19 22.09.2026
50 пфф
До коментар #44 от "Рускиня":Българите да не са изчанчени като онези, дето ви направиха революцията, ма?
19:22 22.09.2026
51 Тв. дебат
19:26 22.09.2026
52 ЕвроВолга
19:30 22.09.2026