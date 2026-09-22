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Петър Волгин: Президентът трябва да има повече правомощия

Петър Волгин: Президентът трябва да има повече правомощия

22 Септември, 2026 18:06 726 52

  • петър волгин-
  • възраждане-
  • президент-
  • избори

„Възраждане“ обяви кандидатпрезидентската си двойка във Велико Търново

Петър Волгин: Президентът трябва да има повече правомощия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Евродепутатът Петър Волгин, който е официалната номинация на "Възраждане" за вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври, поиска разширяване на правомощията на президентската институция. Кандидатпрезидентската двойка, водена от лидера на партията Костадин Костадинов, бе официално представена във Велико Търново навръх Деня на независимостта, съобщават от БНР.

Официална номинация на Царевец

Представянето на кандидатите за "Дондуков" 2 се състоя в крепостта "Царевец", която е традиционен център на националните тържества за празника. Костадин Костадинов мотивира издигането на партийната двойка с проведено вътрешно допитване сред 16 000 граждани, чието основно изискване е било бъдещите държавници да обичат България.

"Изчакахме да минат всички обсъждания. Това е резултатът от желанието на хората, които участваха в тези анкети", посочи Костадинов. Лидерът на партията бе категоричен, че няма да разчитат на външна подкрепа: "Най-логичният кандидат за президент на "Възраждане" е лидерът Костадин Костадинов. Ако една партия е достатъчно силна и вярва достатъчно в себе си, тя не застава зад някакви инициативни комитети. Не застава зад някакви кандидати, които вече са обявили своята кандидатура."

Искане за повече власт

В интервю за предаването "12+4" на националното радио, бившият водещ и настоящ евродепутат Петър Волгин очерта визията си за ролята на държавния глава, като се обяви за структурни промени в управлението на държавата.

"Президентът и вицепрезидентът трябва да имат повече правомощия", заяви Петър Волгин и допълни с конкретно предложение: "Президентът трябва да има по-голяма роля при назначаване на правителството при оставка на кабинета".

Двамата кандидати декларираха, че ще насочат усилията си към спечелване на доверието на всички граждани, които желаят страната да бъде самостоятелна и да решава важните въпроси без външна намеса.

Външнополитически приоритети

Кандидатът за вицепрезидент акцентира силно върху необходимостта от национален суверенитет при вземането на стратегически решения. "Сегашната ми реторика е изградена върху това, че България трябва да бъде независима. Трябва сама да решава най-важните въпроси, които засягат нейното бъдеще", обясни той.

Волгин уточни, че поддържането на добри отношения с международните партньори не изисква сляпо подчинение на заповеди, визирайки конкретно европейските институции. "Ние не зависим от Путин, това, което прави той, не ни касае, но това, което прави Урсула фон дер Лайен, ни касае. Нямам предвид толкова конкретната жена, колкото този брюкселски елит", коментира евродепутатът.

В заключение той обобщи основната линия на предстоящата кампания: "Основният опонент на тези избори е този, който смята, че ние вечно трябва да сме прилепени към някого. Вярвам в сътрудничеството, но не вярвам в прилепването".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 18 Отговор
    Волгин имаше по големи шансове сам.

    Коментиран от #16

    18:08 22.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Удри евраста с лопатЕто

    16 9 Отговор
    Който сее ветрове жъне бури, запада столетия грабеше, Южна Америка, Африка, близкия изток, арабския свят и кого ли не, те създадоха и въоръжиха нарко къртели, мюсюлманските терористи за да свалят правителства, да правят майданчета за да грабят още и още, ако не успееха направо навлизаха с войски и унищожаваха държавите бунтовници, те създадоха офшорките и борсите за грабеж на парите, е тая свърши и им остава само и единствено да се грабят един друг и да съдират кожата на собственото си население, олигарсите и картелите заграбиха всичко, банки, икономика, земеделие, здравеопазване, фармацевтика, държави, не се заблуждавайте, светлината в тунела е от бързия влак.

    Коментиран от #12

    18:10 22.09.2026

  • 4 Пачо

    13 9 Отговор
    На Румен Радев брат му...

    18:10 22.09.2026

  • 5 По цял ден...

    22 10 Отговор
    Плюе по ЕС но това не му пречи да лапа евраците.

    18:11 22.09.2026

  • 6 ......-

    13 16 Отговор
    Ще има балотаж.

    Йотова v.s Костадинов .

    Коментиран от #27

    18:11 22.09.2026

  • 7 Пепи Волгата

    18 8 Отговор
    Важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред!

    18:11 22.09.2026

  • 8 Жалко за барута...

    18 5 Отговор
    Всички чакаха Волгин с някой умен вице, а то...Заради копейката никой няма да гласува за теб.

    18:11 22.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 мда

    13 7 Отговор
    А също да има представителна външност. Не трябва да прилича на грейовете - ръст 1.50 м, с яйцевидна глава!👽

    Коментиран от #20

    18:11 22.09.2026

  • 11 Даа

    8 7 Отговор
    Трябва Петре! Трябва Волгин! Нооо, трудно ще се промени Конституцията! Последната промяна на Конституцията беше плачевна и трагична в сглобката, ръководена от Пеевски... Сега ще има интересна битка за второто място между Възраждане и ПП-ДБ!!!

    18:11 22.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пиночет

    15 5 Отговор
    Поредната миризлива руска подлога

    18:12 22.09.2026

  • 14 Кина

    10 3 Отговор
    В днешно време правомощия не се дават а се купуват..! Който ми плати за него ще гласувам .!

    18:12 22.09.2026

  • 15 Без майтап

    12 8 Отговор
    Той работи в Брюксел, но Червеният площад му е в сърцето.

    18:13 22.09.2026

  • 16 Тогава съвсем щях да умра.

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    От смях!

    18:14 22.09.2026

  • 17 нннн

    9 7 Отговор
    С интерес бих гледал дебат между Волгин и Кандев.

    18:15 22.09.2026

  • 18 Точен

    9 15 Отговор
    Ще гласувам за ВЪЗРАЖДАНЕ, просто защото ТУК НЕ Е БРЮКСЕЛ.

    Коментиран от #22, #25, #28

    18:15 22.09.2026

  • 19 Кажи честно ... 🤣

    13 2 Отговор
    Любимия ми анимационен герой, Чебурашка, ще става вице 🤣🤣🤣

    18:16 22.09.2026

  • 20 Разкрити сте!

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "мда":

    Четири полуръстови 👽👽👽👽 си счупиха пръстите да натискат минусите.

    18:16 22.09.2026

  • 21 Още не седнал на стола

    9 2 Отговор
    И иска да му сервират
    Яко го подхлъзна варненеца
    Развали и празника на хората от Царевец

    18:17 22.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ввс

    4 2 Отговор
    Стига е, да изведе една нова войска срещу престъпността и престъпниците, като МВР не се справя или не желае!

    18:19 22.09.2026

  • 24 И тая мр

    4 3 Отговор
    Ша русофилитична я има по голите снимки от петрохан.

    18:21 22.09.2026

  • 25 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Точен":

    Някой да изкряска "Време е за BrъZpaждани" 🤣

    18:22 22.09.2026

  • 26 Цвете

    13 1 Отговор
    БОЖЕ ОПАЗИ БЪЛГАРИТЕ ОТ ТЕЗИ НЕХАРИЗМАТИЧНИ ЧЕДА.ВОЛГИН ,КАК ТИ Е ФАМИЛИЯТА? КАТО СИ СЕ ПРОДАЛ И ПРЕДАЛ НА РУСКИТЕ СЛУЖБИТЕ ( ВЪОБРАЗЯВАШ СИ, ЧЕ НЕ ЗНАЕМ ЛИ? ) ,ЗАЩО ЗАМИНА ЕВРОДЕПУТАТ, ЗА ДА РАЗСТРОЙВАШ СЪЮЗЪТ ЛИ ИЛИ ЗА КИНТИТЕ ????? Я ГЛЕДАЙ КАК СИ СЕ ЛЪСНАЛ ,А НА КАКВО ПРИЛИЧАШЕ ,КОГАТО БЕШЕ В РСДИОТО? 🤔КОСТАДИНОВ КАК ЩЕ " ОПРАВИ " БЪЛГАРИТЕ, КАТО ПОСЕЩАВА КРИМ НА ВСЕКИ ТЕХЕН ПРАЗНИК ? НЕ СЕ ИЗЛАГАЙТЕ И НА ДВАМАТА ВИ ЗНАЕМ БАЛАЛАЙКАТА ,ТАКА ЧЕ СТЕ АУТ ОТ СЕГА ДА СИ ГО ЗНАЯТ. КОФТИ Е ,ЗАЩОТО ОТВЛИЧАТ ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТЕХНИТЕ ЛАКАРДИИ.🙈🐷🎃🙉🙊🔎🤔🤦‍♂️😠

    18:28 22.09.2026

  • 27 Сър Пичук

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "......-":

    Просовиденията на гладна кокошка. Не знам дали си разбрал, че с кандидатурата на Костадинов започна обратното броене за партия Възраждане

    18:28 22.09.2026

  • 28 Сър Пичук

    16 3 Отговор

    До коментар #18 от "Точен":

    Аз няма да гласувам за Възраждане, защото тук не е Москва.

    Коментиран от #42

    18:31 22.09.2026

  • 29 Безобразие

    7 2 Отговор
    Най зависимите се кандидатираха на празника на НЕЗАВИСИМОСТА , голям смях ще пада

    18:34 22.09.2026

  • 30 оня с коня

    5 2 Отговор
    И да поясни пламенният Радетел за "Независимост" Волгин:След като СЕ ОТВЪРНА от Бащината си Фамилия и се Кръсти от всички реки по Света БАШ на руската "Волга",чувства ли някаква зависимост от Русия независимо че твърди,че "Ние не зависим от Путин и това което той прави не ни касае"?

    18:41 22.09.2026

  • 31 разграждане

    7 0 Отговор
    На кое място беше Костадинов при предишните избори за президент?
    На Четвърто!

    18:42 22.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Волгата с

    8 0 Отговор
    Ушаците ще гали със мустаците Копейки по таш...те.

    18:50 22.09.2026

  • 35 ИСТИНА

    1 8 Отговор
    ТВЪРДО ЗАСТАВАМ ЗАД ВЪЗРАЖДАНЕ !!! ТЕ НЕ СА ПРЕДАТЕЛИ !!! РАДЕВ И ЙОТОВА ДА ИЗЧЕЗВАТ НА СЕКУНДАТА !!!

    18:53 22.09.2026

  • 36 ИСТИНА

    2 2 Отговор
    ЙОТОВА , МАХНИ СЕ !!!
    В КЪЩИ ПРИБЕРИ СЕ !!!

    18:56 22.09.2026

  • 37 Майора

    6 0 Отговор
    Ало Волгинни Копейкин , много ви се иска България дае президентска република като Русия , но еди журналист беше казал”Да , ама не”! Икато казвате че нямате нищо общо с Путин какво правите в Русия и укрепвате връзките с неговата партия? Като не ви харесва Урсула защо не напуснете Европарламента и отидете в Русия!

    19:01 22.09.2026

  • 38 13675

    4 0 Отговор
    Хубаво, че се кандидатират. Мислех, че ще има един шут, а те двама сега смях през сълзи

    19:03 22.09.2026

  • 39 Горски

    1 2 Отговор
    За разлика от ГЕРБ, не посмяха да издигнат кандидат от страх, че ще станат за резил.... Иначе става малко по- интересно в битката за второ място... ПП, ДБ срещу Възраждане! Кой ще се докопа до балотаж? Най силната двойка , сега гледайте как медиите почват да го оплюват и сатанизират. От машините се страхува единствено полуграмотният електорат на ГЕРБ- ДПС! Иначе с хартиени бюлетини, двете партии години наред фалшифицираха и имаше стотици хиляди невалидни бюлетини. Би било интересно, ако има дебат между Пламен Пасков и Костадинов. Има какво да си кажат, и двамата се представят добре в спор с опонент. Йотова съм сигурен, че умишлено няма да участва или най-много да ни я покажат срещу Гюров как се замерват с празни клишета. Много силна двойка. И на двамата много им сече пипето, а пък са много известни в обществото. Не са забъркани с лами и наркобосове. Мястото на тази двойка е в първите три кандидатури и не е изключено да отиде на балотаж и да излезе победител в изборите. Вариантите втората политическа сила в лицето на ГЕРБ да не излъчи кандидат са два: Първото е, че Борисов се уплаши и показа, че не е човек, който носи отговорност. За разлика от него Костадинов пое своята отговорност и влезе в надпреварата. Второто е, че има някаква тайна уговорка и присъствието на отявлени гербаджии в инициативния комитет на Йотова съвсем не е случайно. Питам се, дали вицето на Йотова, което е доста изненадващ избор, е определено от нея или е спуснато от друга политическа

    19:08 22.09.2026

  • 40 Петрички

    3 0 Отговор
    Освен да помилва и да беси!

    19:09 22.09.2026

  • 41 аБе,

    4 1 Отговор
    Президенстката институция е абсолютно излишна за България.Само поглъща пари от данъкоплатеца за глупости.

    19:10 22.09.2026

  • 42 Че то

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Сър Пичук":

    двайсетина са московски двойки!

    19:11 22.09.2026

  • 43 Снайпер

    2 0 Отговор
    Ох мале...

    19:13 22.09.2026

  • 44 Рускиня

    0 1 Отговор
    Типичен български мъж!

    Коментиран от #50

    19:13 22.09.2026

  • 45 мисля, че

    1 1 Отговор
    Волгин не трябваше да позволява на Костадинов да го похарчи толкова евтино. Коцето ще се катери по гърба му, но така ще загубят и двамата, а Волгин ще загуби и част от авторитета, който си изгради през годините. Патологичният нарцис можеше да стигне до балотаж само, ако Волгин беше кандидатът за президент, а той за вице. Сега няма никакъв шанс.

    19:13 22.09.2026

  • 46 Истинското дерби

    2 0 Отговор
    Коцето vs Волен!

    19:15 22.09.2026

  • 47 Искам дебат

    2 0 Отговор
    Костадинов-Сидеров !Битка на титаните!

    19:16 22.09.2026

  • 48 Чибурашка

    3 0 Отговор
    С Волгин много си приличаме по ушаците

    19:17 22.09.2026

  • 49 Митро

    0 0 Отговор
    Фанова,кой е нашия човек?

    19:19 22.09.2026

  • 50 пфф

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Рускиня":

    Българите да не са изчанчени като онези, дето ви направиха революцията, ма?

    19:22 22.09.2026

  • 51 Тв. дебат

    0 0 Отговор
    между тримата фаворити,Йотова,Костадинов и Сидеров!

    19:26 22.09.2026

  • 52 ЕвроВолга

    0 0 Отговор
    Волгин трупа евраци, гълъбетата които го слушат с телешки възторг чакат да се върне лева.

    19:30 22.09.2026

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