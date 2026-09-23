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Времето днес, прогноза за сряда, 23 септември: Студен фронт носи захлаждане
  Тема: Съветите на специалиста

Времето днес, прогноза за сряда, 23 септември: Студен фронт носи захлаждане

23 Септември, 2026 03:00 859 5

  • времето-
  • прогноза-
  • метеорология-
  • захлаждане-
  • слани

В София температурите ще паднат до около 17 градуса, а в планинските райони са възможни първи слани.

Времето днес, прогноза за сряда, 23 септември: Студен фронт носи захлаждане - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Денят ще донесе осезаемо захлаждане в страната, показва прогнозата на Meteo Balkans. В София се очакват около 17 градуса максимална и 5 градуса минимална температура, а в Пловдив - до 23 градуса.

Варна ще бъде с около 22 градуса, а Бургас - с 21 градуса. В Смолян прогнозата е за едва 14 градуса максимална и 4 градуса минимална температура, което го нарежда сред най-хладните точки в страната за деня.

По-хладно в Западна България

За столицата са посочени слаб северозападен вятър и стойности около 17 градуса през деня. В по-голямата част от Западна България температурите ще останат по-ниски от тези в източните райони.

Според прогнозната карта за страната, в сряда в Плевен, Русе, Стара Загора, Пазарджик, Хасково и Кърджали дневните температури ще бъдат в диапазона 21-23 градуса. В по-високите и котловинни райони ще бъде по-хладно.

Възможни първи слани

Meteo Balkans предупреждава за рязко застудяване и посочва, че в сутрешните часове на 23 и 24 септември на места са възможни първите есенни слани. Най-вероятни са те в традиционно по-студените котловинни полета, високите полета на Западна България и части от Предбалкана.

Денят идва и на фона на астрономическата есен, която настъпва на 23 септември.

Източници: Meteo Balkans


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Име

    2 2 Отговор
    Хубав ден! и ф гъзъДа виЕБАтроловете

    05:10 23.09.2026

  • 3 Хаберих

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Зеленски и Кличко да те плякат.

    05:29 23.09.2026

  • 4 Име

    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    Коментиран от #5

    06:55 23.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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