Времето днес, прогноза за сряда, 23 септември: Студен фронт носи захлаждане

Денят ще донесе осезаемо захлаждане в страната, показва прогнозата на Meteo Balkans. В София се очакват около 17 градуса максимална и 5 градуса минимална температура, а в Пловдив - до 23 градуса.

Варна ще бъде с около 22 градуса, а Бургас - с 21 градуса. В Смолян прогнозата е за едва 14 градуса максимална и 4 градуса минимална температура, което го нарежда сред най-хладните точки в страната за деня.

По-хладно в Западна България

За столицата са посочени слаб северозападен вятър и стойности около 17 градуса през деня. В по-голямата част от Западна България температурите ще останат по-ниски от тези в източните райони.

Според прогнозната карта за страната, в сряда в Плевен, Русе, Стара Загора, Пазарджик, Хасково и Кърджали дневните температури ще бъдат в диапазона 21-23 градуса. В по-високите и котловинни райони ще бъде по-хладно.

Възможни първи слани

Meteo Balkans предупреждава за рязко застудяване и посочва, че в сутрешните часове на 23 и 24 септември на места са възможни първите есенни слани. Най-вероятни са те в традиционно по-студените котловинни полета, високите полета на Западна България и части от Предбалкана.

Денят идва и на фона на астрономическата есен, която настъпва на 23 септември.

Източници: Meteo Balkans