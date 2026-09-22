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Изтече крайният срок за регистрация: 26 кандидатпрезидентски двойки подадоха документи в ЦИК

Изтече крайният срок за регистрация: 26 кандидатпрезидентски двойки подадоха документи в ЦИК

22 Септември, 2026 18:39 521 6

  • цик-
  • регистрация-
  • избори-
  • президент

Утре Комисията тегли номерата в бюлетината за президентските избори

Изтече крайният срок за регистрация: 26 кандидатпрезидентски двойки подадоха документи в ЦИК - 1
Снимка: БГНЕС
NOVA NOVA

Срокът за подаване на документи за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент изтече в 17:00 ч. на 22 септември. По наличната към този час информация за участие във вота на 25 октомври са заявени 26 кандидатпрезидентски двойки.

Документи за участие в изборите са подали двойките: Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов, Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов, Нако Стефанов и Нина Ламбова, Камен Тасков и Галя Иванова, Борис Анзов и Бранимир Мичев, Радостин Василев и Красимир Манов, Методи Бъчваров и Ленин Станоев, Александър Томов и Сергей Инджов, Волен Сидеров и Славчо Велков, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева, Мария Колева и Валери Велковски, Боян Расате и Йордан Манасиев, Величка Георгиева и Росен Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков, Николай Ненчев и Цвета Кирилова, Иво Лулчев и Стефан Попов, Пламен Пасков и Светозар Съев, Йордан Малджански и Валентин Христов, Илияна Йотова и Кирил Вълчев, Андрей Гюров и Георги Кандев, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев, Явор Генов и Максим Велков, Георги Димов и Димитър Шивиков, Иван Христанов и Стоянка Черкезова, Костадин Костадинов и Петър Волгин.

В последния ден подписите си внесе инициативният комитет, издигнал Иван Христанов и доц. д-р Стоянка Черкезова. „Възраждане“ регистрира кандидатурите на лидера си Костадин Костадинов за президент и на евродепутата Петър Волгин за вицепрезидент.

Вчера, в един и същи час и ден, заявка за участие – пред ЦИК, и за победа – пред своите избиратели дадоха кандидат-президентските двойки Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев. „Възраждане” изчакаха последния момент и ще съобщят имената на своите претенденти в Деня на независимостта.

Междувременно утре - 23 септември, в ЦИК ще станат ясни номерата на бюлетините. Два дни по-късно, на 25-ти септември официално започва предизборната кампания, която ще продължи до 23-ти октомври. Ден по-късно е денят за размисъл.

Първият тур на президентските избори ще е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно - на 1 ноември.

За изборите ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......-

    4 0 Отговор
    Балотаж .

    Йотова срещу Костадинов.

    18:41 22.09.2026

  • 2 ?????

    1 0 Отговор
    И как се случи това в почивния ден?

    18:55 22.09.2026

  • 3 хихи

    2 0 Отговор
    абе къде е Луна? и Банда Банда я няма! Няма за кого са грасувам!!!?

    18:56 22.09.2026

  • 4 Васалният данък е американски облигации

    1 0 Отговор
    Васалният данък е американски облигации. Май целият валутен резерв замина така. 40 милиарда евро. И ПЕНСИОННИЯТ ФОНДД . Питам ЧАТ-ИИ-ГУГЪЛ да ми каже кой свестен българин да сложим за кандидат президент, с авторитет - честност и интелект. НИЩО, не излезе. На мен ми хрумна само Милен Русков. Можеше да е Волгин и Русков. Волгин е евреин от ДС-БКП живковата номенклатура като всички, и прави театър. Не, Волгин не е комунист нито путинист, четете краят на ореловият роман за фермата на животните. БКП-ДС ЖИВКОВА НОМЕНКЛАТУРА са фарисеи и садукеи и Ирод, а САЩ са Пилат и Рим.. Такива като Радулов са подготвяли Слави, Волгин, Н. Марков, КУ-КУ да служат на преходът по Алън Дълес. Слушателите по телефонът по БНР и другаде, агенти създаващи фалшиво "народно" мнение. Човек на Румен Радев каза: НИЕ СМЕ НАТО! (ФАРИСЕИТЕ: НИЕ СМЕ РИМ!) Има 4000-дници, Волгин, Дачков, Карбовски, Сивилав, В. Апостолов, Консервите, ... Но 4000 ДОЛАРА от НПО на Тръмп, само за да се вдига пушилка за уж политика и демокрация, а е просто младите да не мислят за работнически права и бъдеще, за антикапитализъм, но да мислят за консерватизъм и национализъм..

    19:23 22.09.2026

  • 5 Васалният данък е американски облигации

    1 0 Отговор
    Васалният данък е американски облигации. Май целият валутен резерв замина така. 40 милиарда евро. И ПЕНСИОННИЯТ ФОНДД . Питам ЧАТ-ИИ-ГУГЪЛ да ми каже кой свестен българин да сложим за кандидат президент, с авторитет - честност и интелект. НИЩО, не излезе. На мен ми хрумна само Милен Русков. Можеше да е Волгин и Русков. Волгин е евреин от ДС-БКП живковата номенклатура като всички, и прави театър. Не, Волгин не е комунист нито путинист, четете краят на ореловият роман за фермата на животните. БКП-ДС ЖИВКОВА НОМЕНКЛАТУРА са фарисеи и садукеи и Ирод, а САЩ са Пилат и Рим.. Такива като Радулов са подготвяли Слави, Волгин, Н. Марков, КУ-КУ да служат на преходът по Алън Дълес. Слушателите по телефонът по БНР и другаде, агенти създаващи фалшиво "народно" мнение. Човек на Румен Радев каза: НИЕ СМЕ НАТО! (ФАРИСЕИТЕ: НИЕ СМЕ РИМ!) Има 4000-дници, Волгин, Дачков, Карбовски, Сивилав, В. Апостолов, Консервите, ... Но 4000 ДОЛАРА от НПО на Тръмп, само за да се вдига пушилка за уж политика и демокрация, а е просто младите да не мислят за работнически права и бъдеще, за антикапитализъм, но да мислят за консерватизъм и национализъм.. И Алтернатива за Германия е за заблуда, от неолиберализмът - фашизмът - дясното - буржоазната диктатура и империята. Какво си мислите, че ОКУПИ УОЛСТРИЙТ, не бе всъщност пазене на Уолстрийт и буржоазната банкерска система? Опозицията е на силният страж на статуквото. ИЗФАБРИКУВАНАТА ОПОЗИЦИЯ, а то друга няма да допуснат, изфабрикуваната ще ги п

    19:29 22.09.2026

  • 6 Васалният данък е американски облигации

    0 0 Отговор
    Васалният данък е американски облигации. Май целият валутен резерв замина така. 40 милр. евр. И ПЕНСИОННИЯТ ФОНДД .Питам ЧАТ-ИИ-ГУГЪЛ да ми каже кой свестен българин да сложим за кандидат президент, с авторитет - честност и интелект. НИЩО, не излезе. На мен ми хрумна само Милен Русков. Може да е Волгин и Русков. Волгин е евреин от ДС-БКП живковата номенклатура като всички, и прави театър. Не, Волгин не е комунист нито путинист, четете краят на Оруел роман за фермата на животните. БКП-ДС ЖИВКОВА НОМЕНКЛАТУРА са фарисеи и садукеи и Ирод, а САЩ са Пилат и Рим.. Такива като Радулов са подготвяли Слави, Волгин, Н. Марков, КУ-КУ да служат на преходът по Алън Дълес. Слушателите по телефонът по БНР и другаде, агенти създаващи фалшиво "народно" мнение. Човек на Румен Радев каза: НИЕ СМЕ НАТО! (ФАРИСЕИТЕ: НИЕ СМЕ РИМ!) Има 4000-дници, Волгин, Дачков, Карбовски, Сивилав,В.Апостолов, Консерв.. 4000 ДОЛАРА от НПО на Тръмп, само за да се вдига пушилка за уж политика и демокрация, а е просто младите да не мислят за работнически права и бъдеще, за антикапитализъм, но да мислят за консерватизъм и национализъм.. И Алтернатива за Германия е за заблуда, от неолиберализмът - фашизмът - дясното - буржоазната диктатура и империята. Какво си мислите, че ОКУПИ УОЛСТРИЙТ, не бе всъщност пазене на Уолстрийт и буржоазната банкерска система? Опозицията е на силният страж на статуквото. ИЗФАБРИКУВАНАТА ОПОЗИЦИЯ, а то друга няма да допуснат, изфабрикуваната ще ги пререди и измести.

    19:33 22.09.2026

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