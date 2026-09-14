Вигенин: Близо сме до изкореняването на вируса на ХИВ, но вече не говорим достатъчно за проблема

„Направено е много, но през последните години напредъкът не е устойчив. Целта на СЗО е изкореняването на ХИВ до 2030 г. и сме близо. Нека положим необходимите усилия, за да приключим с това заболяване.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин по време на конференцията „Краят на ХИВ в Европа – движим ли се достатъчно бързо към постигането на целите за 2030 г.?“, организирана от европейската медия Euractiv.

В рамките на дискусията беше поставен акцент върху превенцията, ранната диагностика и необходимостта от устойчиво финансиране. Вигенин посочи късната диагностика като един от основните проблеми пред постигането на целите за 2030 г. По думите му около половината от новодиагностицираните в ЕС са диагностицирани на късен етап, като в България и Румъния този дял надхвърля 60%. „Колкото по-късно бъде поставена диагнозата, толкова по-голям е рискът от предаване на вируса и от неблагоприятен изход от лечението“, подчерта той.

Вигенин обърна внимание и на стигмата, която продължава да възпрепятства хората да се изследват и да търсят превантивни средства. Според него е необходимо тестването за ХИВ да се превърне в нещо нормално и редовно, а информацията за ХИВ и други инфекции, предавани по полов път, да бъде част от здравното образование на младите хора. В дискусията беше обсъдена и необходимостта от разширяване на възможностите за самотестване и използване на дигитални здравни услуги.

Обсъден беше и въпросът за по-добрата координация между държавите членки. Вигенин подчерта, че различията между националните здравни системи и свободното движение на хора в ЕС изискват по-силен европейски подход. „Имаме нужда от по-добра координация между здравните системи и от европейски усилия, защото ХИВ не спира на границите между държавите членки“, заяви той.

Според Вигенин устойчивото финансиране и инвестициите в иновации са важна част от усилията за постигане на целите. „Най-добрият разход за едно заболяване е инвестицията в неговата превенция. В същото време трябва да продължим да инвестираме в иновации както в лечението, така и в превенцията. Иновациите имат смисъл само ако достигат до всички“, подчерта евродепутатът.

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