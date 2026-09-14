Новини
България »
Кандидатите за ВСС – от умерена подкрепа през 2022 г. към закъсняла критичност днес

Кандидатите за ВСС – от умерена подкрепа през 2022 г. към закъсняла критичност днес

14 Септември, 2026 10:05, обновена 14 Септември, 2026 10:09 373 2

  • всс-
  • кандидати-
  • качества

В избор за орган, призван да гарантира независимостта на прокурорите, последователността между предишните позиции, публичното поведение и сегашните обещания заслужава поне толкова внимание, колкото обемът и остротата на новите концепции

Кандидатите за ВСС – от умерена подкрепа през 2022 г. към закъсняла критичност днес - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти

Сегашните концепции на Добринка Калчева, Владимир Николов и Красимира Филипова съдържат критични оценки за кадровата политика, вътрешните зависимости, дефицита на доверие и начина, по който се управлява прокуратурата. Прочетени заедно с концепциите им от 2022 г. обаче, те поставят неизбежен въпрос: защо тази критичност се появява едва сега?

През 2022 г. тримата не отричат наличието на проблеми, но ги представят предимно като отделни организационни недостатъци, които могат да бъдат преодолени с анализи, усъвършенстване на правилата и по-добра комуникация. В текстовете им няма ясно разграничаване от действащия тогава Висш съдебен съвет и от управленския модел на главния прокурор. Напротив – доминира езикът на институционалната приемственост, защитата на прокуратурата и умереното усъвършенстване на съществуващата система.

При Добринка Калчева промяната е най-вече в тона. През 2022 г. тя разглежда кадровите затруднения, атестирането и дисциплинарната практика като поправими несъвършенства в една като цяло работеща нормативна и институционална рамка. Днес вече говори за назначения, зависещи от лични отношения, за неформални влияния, за „вечни“ изпълняващи функциите и за вътрешната зависимост като основна опасност за прокурорската независимост.

Тази диагноза може да е основателна, но трудно се съвместява с предпазливостта от 2022 г. Ако моделът е бил системен, логичният въпрос е защо тогава е описван като поредица от технически проблеми, а не като проблем на управлението.

При Владимир Николов разликата е още по-видима. Предишната му концепция е изградена около защитата на прокуратурата, нейното място в съдебната власт и необходимостта прокурорите да не бъдат превръщани в обект на непрекъснати реформи и публични атаки. Сегашният текст вече поставя акцент върху институционалния интегритет, проследимостта на решенията, ограничаването на управленския произвол и възстановяването на доверието.

Това е сериозна промяна в речника, но остава неясно каква е оценката му за предишния управленски модел и за собствената му публична подкрепа към институционалното ръководство. Без такъв отговор новата концепция рискува да изглежда като стратегическо пренареждане на позициите според променената среда.

При Красимира Филипова приемствеността между двата текста е най-силна. Още през 2022 г. тя изрично изхожда от разбирането, че ВСС е постигнал значителен напредък, който следва да бъде продължен. Проблемите са представени внимателно, без критична оценка на управленския модел и без дистанция от ръководството на прокуратурата.

В сегашната концепция вече се говори за криза на доверието и за необходимост от промени, но основната структура, подходът и много от предлаганите решения са запазени. Това поражда най-трудния въпрос: как кандидат, който тогава е виждал предимно напредък и необходимост от приемственост, днес ще преодолява последиците от същото управление?

При Пламен Петков разликата между двете концепции е по-малка. Основните проблеми, които поставя днес – забавените конкурси, продължителното командироване, формалното атестиране, неравномерната натовареност и непрозрачните кадрови решения – присъстват и в позициите му от 2022 г. Сегашната концепция ги развива и конкретизира, без съществена промяна в отношението към системата. Това само по себе си не доказва приложимостта на предложените решения, но очертава по-ясна приемственост между двете му участия.

Затова съществената разлика не е кой днес използва най-критичните думи. По-важно е кога кандидатите са започнали да назовават проблемите – докато действащите ВСС и главен прокурор разполагаха с реална власт, или едва след промяната на институционалната обстановка.

Критичността е необходима, но нейната убедителност зависи и от момента, в който е проявена. В избор за орган, призван да гарантира независимостта на прокурорите, последователността между предишните позиции, публичното поведение и сегашните обещания заслужава поне толкова внимание, колкото обемът и остротата на новите концепции.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Да говориш !

    1 0 Отговор
    И Да не говориш !

    Пак Ще стане Това Което си Иска !

    Съсловието !

    Ти си Умирай Със Закона !

    Кой от Тях Се Интересува От Него !

    10:15 14.09.2026

  • 2 Клозета

    0 1 Отговор
    Който и да е избран ,мирише на парфюм от-

    10:20 14.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове