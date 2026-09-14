Възможни смущения на електрозахранването в общините Горна Малина и Елин Пелин

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че до 30 септември ще извършва ремонтни дейности в своя подстанция в Елин Пелин. Във връзка с ремонтните дейности са възможни временни смущения в електрозахранването на потребителите в населените места на територията на общините Горна Малина и Елин Пелин, Софийска област

ЕРМ Запад предприема всички необходими мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Бърз и удобен достъп до информация за прекъсвания на електрозахранването в реално време дава новата дигитална услуга на Електрохолд – чатбот във Viber, чрез който потребителите могат да проверяват за прекъсвания – както планирани, така и аварийни, като използват клиентски номер или номер на точка на измерване. Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber.