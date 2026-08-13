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Георги Кандев предложи мерки срещу радикализацията на младите

Георги Кандев предложи мерки срещу радикализацията на младите

13 Август, 2026 17:04 1 289 44

  • георги кандев-
  • младежи-
  • превенция-
  • нацизъм-
  • фашисти

Превенцията е най-важното!, предупреждава бившият главен секретар на МВР

Георги Кандев предложи мерки срещу радикализацията на младите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кой носи отговорност за радикализацията на младежите? Този въпрос отправи в профила си в социалната мрежа Георги Кандев.

"Насред политическите кавги всички забравят едно. Превенцията е най-важното!", предупреждава бившият главен секретар на МВР.

"Искам да обърна специално внимание на ролята на инспекторите по детска престъпност към районните управления на МВР, както и на колегите областните дирекции и в ГД "Национална полиция" работещи по линията", коментира той.

На националните съвещания след изборите като и.д. главен секретар поставих задачи за активизиране на тяхната работа, припомня Кандев. Задачата им е да са активни в работата с директорите, педагозите и съветниците в училищата, както и с местните структури на социалните служби при въвеждането и прилагането на програмите за ранно разпознаване на опасно поведение.

Освен това, според него, те трябва да реагират на сигналите към МВР на родители, които виждат опасна промяна в децата си, но не могат да се справят сами, да търсят изпреварваща информация за тревожно поведение, за употреба и разпространение на наркотици от деца, за всичко, което говори за проблем.

"За да си вършат работата инспекторите обаче, първо им трябва подкрепа. Такава, каквато трябва на учителите, на социалните работници, на всички, ангажирани с проблема с детската и младежката престъпност. Това са ресурси, капацитет, цяла държавна политика, която работи за превенция", убеден е Георги Кандев.

Това е задължението на държавата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кандю Кендимена

    41 7 Отговор
    нема го огрее с Гяуро Укрокюмюро

    Коментиран от #17, #39

    17:05 13.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    28 7 Отговор
    От жителите на Благоевград чух че Кандев е насилвал ученички.

    17:05 13.08.2026

  • 3 То тъй

    12 3 Отговор
    ставало било с възпитанието ?!

    17:05 13.08.2026

  • 4 картофа

    24 7 Отговор
    На този само униформата му отива ! Всичко друго е пълен леш !!!

    Коментиран от #5, #42

    17:06 13.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    24 5 Отговор

    До коментар #4 от "картофа":

    И този е петроханеца педофил.Питай в Благоевград.

    17:08 13.08.2026

  • 6 Този

    21 6 Отговор
    юнак с ръбестата картуна е добре първо да се погледне в огледалото. То ще му каже всичко.

    17:09 13.08.2026

  • 7 Такива

    18 6 Отговор
    шебеци не трябва да ги пускат от зоопарка.

    17:10 13.08.2026

  • 8 Мнение

    15 6 Отговор
    ЗАБРАНА ЗА АГИТКИ И ЗАБРАНА ЗА ФУТБОЛНИ КЛУБОВЕ НОСЕЩИ ИМЕНАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ГЕРОИ!!!

    УБЕДЕН СЪМ, ЧЕ ВСЯКО ЕДНО ГАМЕНЧЕ Е РЕГИСТРИРАНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО НА МВР!!!
    ТЕЗИ ЛАПЕТИИ НЕ СЕ РАДИКАЛИЗИРАТ ЗА 24 ЧАСА, ИЛИ ЗА НЯКОЛКО МЕСЕЦА!
    ТЕЗИ СА РАЗВЪЖДАНИ УМИШЛЕНО, ЧЕ ЕДНА ОПРЕДЕЛЕНА ВЛАСТ ДА МОЖЕ ДА "ИНВЕСТИРА" ДАДЕНА СУМА КИНТИ, С КОИТО ДА СЕ ПРЕСЕЧЕ ДАДЕН ПРОТЕСТ СРЕЩУ УПРАВЛЯВАЩАТА ХУНТА!!!

    ГЛЕДАХМЕ ВЕЧЕ ТАКИВА ПРИМЕРИ В БЛИЗКОТО МИНАЛО!
    ИЗЛИЗАТ МАСОВО ХОРАТА ДА ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ МАРИОНЕТКИТЕ НА ЗАПАДА В ЛИЦЕТО НА ГЕРБ, ДПС, БСП И ППДБ, И ХОООП РАЗНИ С КАЧУЛКИ СЕ ВКЛЮЧВАТ "СЛУЧАЙНО" СРЕЩУ ПОЛИЦИЯТА И ПРОТЕСТЪТ БИВА "ОПОРОЧЕН"?!

    УБЕДЕН СЪМ, ЧЕ ВСЯКО ЕДНО ОТ ТИЯ ГАМЕНЧЕТА (НАЙ-РАДИКАЛНИТЕ) ИМА СНИМАТА ЛК В МВР!!!
    САМО ЧЕ УЧИШЛЕНО ГИ ТЪРПЯТ И НЕ ГИ ЗАКАЧАТ (ПОНЕ ДО СЕГА)!!!

    И МЕЖДУ ДРУГОТО ТОЧНО ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ РАЖДА НАЦИЗМА И ФАШИЗМА!!!

    17:13 13.08.2026

  • 9 Aлфа Вълкът

    9 12 Отговор
    Ако нямаше пък такива келеши по улиците, щеше да има още повече цигани + араби и негри както е на Запад, тъй че всяко зло за добро.

    17:13 13.08.2026

  • 10 Роки

    13 1 Отговор
    Слабата полиция

    17:14 13.08.2026

  • 11 Гове о 😯

    17 3 Отговор
    Пак ли генерали и пожарникяри

    17:14 13.08.2026

  • 12 Рамбо

    8 18 Отговор
    Това грозно плашило докара най големия неорашистки фашис на власт в лицето на Чорапа Боташ, сега ще ръси акъл. Оди са скрий и за плашило не ставаш.

    Коментиран от #15

    17:14 13.08.2026

  • 13 Чако

    12 3 Отговор
    Тоя как го пързолиха по нанадолнището!!! Ама като му е толкоз акъла си го заслужава!

    17:14 13.08.2026

  • 14 Брей,

    14 2 Отговор
    тоя много бързо си повярва!

    17:16 13.08.2026

  • 15 Чако

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Рамбо":

    Ти не си Рамбо! Ти си на Рамбо продукта зад палатката!

    17:16 13.08.2026

  • 16 Как

    6 1 Отговор
    Да си вършат работата инспекторите няма по квартали приемни с мл.районен и районен инспектор по улиците с а-ли тръгнали да си вършат часпром и дебелаци патрулките изкривени - ужас

    17:18 13.08.2026

  • 17 Добре

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кандю Кендимена":

    ще е да върне парите на г-н Картофа.

    17:20 13.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Констатация

    10 1 Отговор
    35 години минаха откак "изтървахме питомното", ся, тоя Д. ни предлага да гоним дивото??? Абе, ти първо виж кви са кадрите у полицията, че те по-бандюги от мутрите, бе, и ти им предлагаш да дуднуркат тинейджъри!? -))) Все едно да пуснеш агнета сред вълци!!!!! И туй ли ти е решението, бе???

    Коментиран от #44

    17:22 13.08.2026

  • 21 Ако има

    9 1 Отговор
    Шамаризация, още в училище над дебилчетата и техните чалга-родители, няма да има радикализация. Всичко разпуснаха с някви евро-псевдо глупости. Ся предложения.....ай няма нужда. Мотиката и на полето, докато стане човек

    17:22 13.08.2026

  • 22 Окооо

    14 2 Отговор
    Кандев, можеше да си остане много популярен, ако не беше напускал поста, изненадващо и неочаквано за вътрешния министър! Подведе се по акъла на ПП-ДБ, че щели да го правят вицепрезидент.... Шансове- илюзионист!!!

    Коментиран от #24

    17:22 13.08.2026

  • 23 Пeдoфили пoд пpикpитиe

    6 1 Отговор
    Чeнгeтaтa и юриcтитe, кoитo жaлят пeдoфилитe, вeднaгa дa бъдат увoлнeни! Пeдoфилитe сa във всички слoeвe нa oбщeствoтo!

    17:23 13.08.2026

  • 24 Чако

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Окооо":

    И добре, че така стана! Чист службогонец! Както и онзи в ДПС дето отиде! Били професионалисти! Да, да!!!

    17:26 13.08.2026

  • 25 Правителствата !

    4 2 Отговор
    И Народното Събрание !

    На България !

    Всеки Терор !

    Си Има Границзи !

    17:28 13.08.2026

  • 26 Лопата Орешник

    10 1 Отговор
    Марш се, дезертьор! Нали беше в системата? Що не действа тогава? Обра си крушите и сега даваш акъл непоискан! Марш от тук с правилното, политическо говорене, позьор!

    17:28 13.08.2026

  • 27 ЛАМБИ КАНДЕВ

    5 1 Отговор
    АЙДЕЕЕЕ, ИДЕ СЕЗОНА НА ПУЙЦИТЕ И ТОЯ ДА НЕ ОСТАНЕ ПО НАЗАД

    17:28 13.08.2026

  • 28 дезертьора дава акъл

    6 1 Отговор
    Още един ненужен нуж ник........!

    17:31 13.08.2026

  • 29 Още Един !

    4 1 Отговор
    Умник !

    17:31 13.08.2026

  • 30 Гюров , Кандев за Президент

    2 6 Отговор
    Кандев , Гюров могат да гласуват за Час по Религия и Добродетели.

    На въпрос кой е виновен за моралната деградация на младите днес? Семейството е N-1 виновно за деградацията на младите днес.

    Факт е че ако Семейството и децата заедно бяха хозили на Неделна Проповед в БПЦ, Католическата Черква или Протестанстката Черква, казвам децата защото те са такива по възраст, не биха израстнали завършени убийци.

    Ако ходеха на Черква със семействата си, щяха да имат добри
    бележки в Училище и цел в живота.

    Моля Кандев , Гюров и Радев който е Премиер да гласуват с ПБ, Религия и Добродетели да се изучава в Училище, един час в Седмицата , както на времето имаше Час по Политика (Политически Час) всяка Седмица в Училище, сега да има Религия и Добродетели.

    Ще спасите много деца от пагубното въздействие на Улицата.

    Тук българските граждани и общество трябва да гласуват заедно.

    17:35 13.08.2026

  • 31 едргтъхх

    2 1 Отговор
    Картофиииии ! Истински картофииииии ! По 50-50% намаление ! Бизнес за всеки ! Картофииииии !

    17:35 13.08.2026

  • 32 Горски

    4 1 Отговор
    Брутална простотия е, че в тая държава адвокатската правда се върти около кеш, не около закон. Като им дадеш пари – свиват рамене, като спреш – стават агресивни. Тъпи паразити, дето живеят от чуждата мизерия. И най-гъзото е, че хората ги търпят, защото нямат избор. Ама аз ще ви кажа – по-добре да загубиш делото, отколкото да дадеш 500 лв. на някой адвокатски дребосък, дето не знае член 9 от НК, ама знае колко струва експертизата. Гнус." За простотията,агресията и безмозъчното поведение на настоящите млади хора виновна изключителната бездуховност на техните родители щедро подхранвана в близкото минало от масовата ЧАЛГА в нашия бит. Много ми е интересно родителите на тези непълнолетни престъпници как изглеждат, колко са образовани, колко са възпитани и какви ценности имат? А защо не и за кого са гласували на последните избори?

    17:37 13.08.2026

  • 33 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Потомственият милиционер от Гоце Делчев, Кандев, се е променил като на сгоден циганин брат му.

    17:41 13.08.2026

  • 34 Анонимен

    3 1 Отговор
    Физиономията му с теслата дялана но акъл дава

    17:42 13.08.2026

  • 35 офф

    2 1 Отговор
    Хахах

    17:43 13.08.2026

  • 36 офф

    3 1 Отговор
    Намерете работа на младите , щото не им се работи за 600 ойро разбираш ли?! Перспектива никаква.

    17:45 13.08.2026

  • 37 изкласил

    2 0 Отговор
    Завърших елитен техникум във Варна през 1972г.Всеки понеделни първия учебен час беше на курсовия ръководител.Проверяваше ноктите дали са изрязани.Дължината на косата на темето дали е 3 см. с линийка.Момичетата косите на плитка,полите до колянато,обувки ниски токове.Маникюра и гримирането бяха недопустими.За 20 неизвинени отсъствия изключваха.Така от група от 24 курсисти,в четвърти курс бяхме само 11.Шест допуснаха до държавени изпити,четири защитихме.Да допълня,че в сградата не допускаха без униформа.Така беше в онези години.Или учиш,или си в завода.

    Коментиран от #43

    17:50 13.08.2026

  • 38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ЗА ЧОВЕК ЗАВЪРШИЛ ПМГ В ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
    ПОКАЗВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МАЛКА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ?

    Коментиран от #40

    17:52 13.08.2026

  • 39 Крокодилът Геня

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кандю Кендимена":

    Гандев президент .

    17:54 13.08.2026

  • 40 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Някои разчитат на обучението при Георги Илиев! Интересно, че ДАНС.

    17:56 13.08.2026

  • 41 Дзак

    0 0 Отговор
    Някои разчитат на обучението при Георги Илиев! Интересно, че се озовават в ДАНС.

    17:57 13.08.2026

  • 42 компира

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "картофа":

    Има вид на келнер в квартална кръчма.Но какво е правил в Белград е въпроса?Какво прави българско ченге зад граница,и то в Сърбия?И защо именно него изтеглиха от там и го монтираха за главен секретар?Точно по време на петрохан?Категорично е забъркан и затова го пазят.Това ,че бил способен е алабализми.Чак го изкараха комисаря Мегре.

    17:57 13.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

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