Георги Кандев предложи мерки срещу радикализацията на младите

Кой носи отговорност за радикализацията на младежите? Този въпрос отправи в профила си в социалната мрежа Георги Кандев.
"Насред политическите кавги всички забравят едно. Превенцията е най-важното!", предупреждава бившият главен секретар на МВР.
"Искам да обърна специално внимание на ролята на инспекторите по детска престъпност към районните управления на МВР, както и на колегите областните дирекции и в ГД "Национална полиция" работещи по линията", коментира той.
На националните съвещания след изборите като и.д. главен секретар поставих задачи за активизиране на тяхната работа, припомня Кандев. Задачата им е да са активни в работата с директорите, педагозите и съветниците в училищата, както и с местните структури на социалните служби при въвеждането и прилагането на програмите за ранно разпознаване на опасно поведение.
Освен това, според него, те трябва да реагират на сигналите към МВР на родители, които виждат опасна промяна в децата си, но не могат да се справят сами, да търсят изпреварваща информация за тревожно поведение, за употреба и разпространение на наркотици от деца, за всичко, което говори за проблем.
"За да си вършат работата инспекторите обаче, първо им трябва подкрепа. Такава, каквато трябва на учителите, на социалните работници, на всички, ангажирани с проблема с детската и младежката престъпност. Това са ресурси, капацитет, цяла държавна политика, която работи за превенция", убеден е Георги Кандев.
Това е задължението на държавата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кандю Кендимена
Коментиран от #17, #39
17:05 13.08.2026
2 Последния Софиянец
17:05 13.08.2026
3 То тъй
17:05 13.08.2026
4 картофа
Коментиран от #5, #42
17:06 13.08.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "картофа":И този е петроханеца педофил.Питай в Благоевград.
17:08 13.08.2026
6 Този
17:09 13.08.2026
7 Такива
17:10 13.08.2026
8 Мнение
УБЕДЕН СЪМ, ЧЕ ВСЯКО ЕДНО ГАМЕНЧЕ Е РЕГИСТРИРАНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО НА МВР!!!
ТЕЗИ ЛАПЕТИИ НЕ СЕ РАДИКАЛИЗИРАТ ЗА 24 ЧАСА, ИЛИ ЗА НЯКОЛКО МЕСЕЦА!
ТЕЗИ СА РАЗВЪЖДАНИ УМИШЛЕНО, ЧЕ ЕДНА ОПРЕДЕЛЕНА ВЛАСТ ДА МОЖЕ ДА "ИНВЕСТИРА" ДАДЕНА СУМА КИНТИ, С КОИТО ДА СЕ ПРЕСЕЧЕ ДАДЕН ПРОТЕСТ СРЕЩУ УПРАВЛЯВАЩАТА ХУНТА!!!
ГЛЕДАХМЕ ВЕЧЕ ТАКИВА ПРИМЕРИ В БЛИЗКОТО МИНАЛО!
ИЗЛИЗАТ МАСОВО ХОРАТА ДА ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ МАРИОНЕТКИТЕ НА ЗАПАДА В ЛИЦЕТО НА ГЕРБ, ДПС, БСП И ППДБ, И ХОООП РАЗНИ С КАЧУЛКИ СЕ ВКЛЮЧВАТ "СЛУЧАЙНО" СРЕЩУ ПОЛИЦИЯТА И ПРОТЕСТЪТ БИВА "ОПОРОЧЕН"?!
УБЕДЕН СЪМ, ЧЕ ВСЯКО ЕДНО ОТ ТИЯ ГАМЕНЧЕТА (НАЙ-РАДИКАЛНИТЕ) ИМА СНИМАТА ЛК В МВР!!!
САМО ЧЕ УЧИШЛЕНО ГИ ТЪРПЯТ И НЕ ГИ ЗАКАЧАТ (ПОНЕ ДО СЕГА)!!!
И МЕЖДУ ДРУГОТО ТОЧНО ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ РАЖДА НАЦИЗМА И ФАШИЗМА!!!
17:13 13.08.2026
9 Aлфа Вълкът
17:13 13.08.2026
10 Роки
17:14 13.08.2026
11 Гове о 😯
17:14 13.08.2026
12 Рамбо
Коментиран от #15
17:14 13.08.2026
13 Чако
17:14 13.08.2026
14 Брей,
17:16 13.08.2026
15 Чако
До коментар #12 от "Рамбо":Ти не си Рамбо! Ти си на Рамбо продукта зад палатката!
17:16 13.08.2026
16 Как
17:18 13.08.2026
17 Добре
До коментар #1 от "Кандю Кендимена":ще е да върне парите на г-н Картофа.
17:20 13.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Констатация
Коментиран от #44
17:22 13.08.2026
21 Ако има
17:22 13.08.2026
22 Окооо
Коментиран от #24
17:22 13.08.2026
23 Пeдoфили пoд пpикpитиe
17:23 13.08.2026
24 Чако
До коментар #22 от "Окооо":И добре, че така стана! Чист службогонец! Както и онзи в ДПС дето отиде! Били професионалисти! Да, да!!!
17:26 13.08.2026
25 Правителствата !
На България !
Всеки Терор !
Си Има Границзи !
17:28 13.08.2026
26 Лопата Орешник
17:28 13.08.2026
27 ЛАМБИ КАНДЕВ
17:28 13.08.2026
28 дезертьора дава акъл
17:31 13.08.2026
29 Още Един !
17:31 13.08.2026
30 Гюров , Кандев за Президент
На въпрос кой е виновен за моралната деградация на младите днес? Семейството е N-1 виновно за деградацията на младите днес.
Факт е че ако Семейството и децата заедно бяха хозили на Неделна Проповед в БПЦ, Католическата Черква или Протестанстката Черква, казвам децата защото те са такива по възраст, не биха израстнали завършени убийци.
Ако ходеха на Черква със семействата си, щяха да имат добри
бележки в Училище и цел в живота.
Моля Кандев , Гюров и Радев който е Премиер да гласуват с ПБ, Религия и Добродетели да се изучава в Училище, един час в Седмицата , както на времето имаше Час по Политика (Политически Час) всяка Седмица в Училище, сега да има Религия и Добродетели.
Ще спасите много деца от пагубното въздействие на Улицата.
Тук българските граждани и общество трябва да гласуват заедно.
17:35 13.08.2026
31 едргтъхх
17:35 13.08.2026
32 Горски
17:37 13.08.2026
33 Сатана Z
17:41 13.08.2026
34 Анонимен
17:42 13.08.2026
35 офф
17:43 13.08.2026
36 офф
17:45 13.08.2026
37 изкласил
Коментиран от #43
17:50 13.08.2026
38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОКАЗВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МАЛКА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ?
Коментиран от #40
17:52 13.08.2026
39 Крокодилът Геня
До коментар #1 от "Кандю Кендимена":Гандев президент .
17:54 13.08.2026
40 Дзак
До коментар #38 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Някои разчитат на обучението при Георги Илиев! Интересно, че ДАНС.
17:56 13.08.2026
41 Дзак
17:57 13.08.2026
42 компира
До коментар #4 от "картофа":Има вид на келнер в квартална кръчма.Но какво е правил в Белград е въпроса?Какво прави българско ченге зад граница,и то в Сърбия?И защо именно него изтеглиха от там и го монтираха за главен секретар?Точно по време на петрохан?Категорично е забъркан и затова го пазят.Това ,че бил способен е алабализми.Чак го изкараха комисаря Мегре.
17:57 13.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.