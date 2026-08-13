Георги Кандев предложи мерки срещу радикализацията на младите

Кой носи отговорност за радикализацията на младежите? Този въпрос отправи в профила си в социалната мрежа Георги Кандев.

"Насред политическите кавги всички забравят едно. Превенцията е най-важното!", предупреждава бившият главен секретар на МВР.

"Искам да обърна специално внимание на ролята на инспекторите по детска престъпност към районните управления на МВР, както и на колегите областните дирекции и в ГД "Национална полиция" работещи по линията", коментира той.

На националните съвещания след изборите като и.д. главен секретар поставих задачи за активизиране на тяхната работа, припомня Кандев. Задачата им е да са активни в работата с директорите, педагозите и съветниците в училищата, както и с местните структури на социалните служби при въвеждането и прилагането на програмите за ранно разпознаване на опасно поведение.

Освен това, според него, те трябва да реагират на сигналите към МВР на родители, които виждат опасна промяна в децата си, но не могат да се справят сами, да търсят изпреварваща информация за тревожно поведение, за употреба и разпространение на наркотици от деца, за всичко, което говори за проблем.

"За да си вършат работата инспекторите обаче, първо им трябва подкрепа. Такава, каквато трябва на учителите, на социалните работници, на всички, ангажирани с проблема с детската и младежката престъпност. Това са ресурси, капацитет, цяла държавна политика, която работи за превенция", убеден е Георги Кандев.

Това е задължението на държавата.