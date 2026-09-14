За да няма балотаж на президентските избори, трябва да гласуват 50% плюс един, за да бъде избран президент още на първия тур. Централната избирателна комисия (ЦИК) е готова за провеждането на президентските избори на 25 октомври. Това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова пред bTV.
Изборите за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври.
Тя обясни, че днес в 17 часа изтича срокът за регистрация за президентските избори, като 8 партии и коалиции и 20 инициативни комитета са се регистрирали за президентския вот към настоящия момент.
ЦИК готви ремонт и профилактика на машини за гласуване, с които разполага, за да може изборната администрация да бъде изцяло готова. На всяка една машина за гласуване ще бъде направена инвентаризация. Ще бъдат сменени изцяло по препоръка на "Смарт матик" батериите и флаш паметта на машините за гласуване. Отчетът, който излиза от машината, ще има статут на протокол.
Секциите с под 300 избиратели ще гласуват с хартиена бюлетина.
Към момента тече срокът за подаване на заявление и от чужбина за гласуване на президентските избори. До този момент около 5500 са подадените заявление от Турция, Великобритания, Германия, Англия и САЩ за гласуване на президентските избори у нас.
ЦИК е готова да изпрати и втора машина за гласуване в чужбина, ако има по-голям интерес. Изборната администрация има готовност да изпрати въпросните машините за гласуване за втория тур.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
09:08 14.09.2026
2 Грозев е еничарин
Коментиран от #7
09:10 14.09.2026
3 Kaлпазанин
09:12 14.09.2026
4 604
09:13 14.09.2026
5 Ахааа
Коментиран от #17, #29
09:15 14.09.2026
6 Дреме
Коментиран от #9
09:16 14.09.2026
7 Окооо
До коментар #2 от "Грозев е еничарин":Страх тресе кочината! Върви процедурата по новият съдебен закон! Следва скоро нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! Затова е това плюене срещу новото управление! Само запазване на старото статукво в съдебната система, може да спаси кожата на Шиши и Боко!!!
Коментиран от #19
09:18 14.09.2026
8 ще ще
Коментиран от #12
09:19 14.09.2026
9 Даа⁷
До коментар #6 от "Дреме":Правилно! Всеки, който не се справя с машини и няма елементарно образование, нека не гласува! Това е много добре за България!
Коментиран от #13
09:20 14.09.2026
10 Зъл пес
09:20 14.09.2026
11 в кратце
09:21 14.09.2026
12 Евроатлантик
До коментар #8 от "ще ще":Електората на ГЕРБ е дребна работа! Има- няма 10 процента! И защо не си издигнахте Боко???,?,
09:21 14.09.2026
13 Що бе
До коментар #9 от "Даа⁷":Щото всички индианци от държавите на наркотрафикантите от Латинска Америка се справят ли?
Вие паветниците, индианци ли сте?
09:22 14.09.2026
14 кой вярва
09:22 14.09.2026
15 Анонимен
Коментиран от #18
09:23 14.09.2026
16 Психопат
09:25 14.09.2026
17 Анонимен
До коментар #5 от "Ахааа":Полуграмотни сте вие радевите малоумници Сееш омраза и разделение тук между българите с цел а такива счупеняци ги има само в диктаторските държави
Коментиран от #25
09:26 14.09.2026
18 Бях точен с парите
До коментар #15 от "Анонимен":И ти си мислиш, че червената диктатура ще си тръгне сама, с оставка? Помисли пак.
Коментиран от #22
09:29 14.09.2026
19 Въпроса Е !
До коментар #7 от "Окооо":Дали Старата Игра !
Ще Остане ?Защото обикновено се получава така !
Че ищеца търсещ Гражданските Се Права Е Осъден !
В Полза на Държавата !
И На Всичкото Отгоре !
И трябва да плаща хонорари На различни адвокати и юристи !
Подпомогнали Осъждането му !
09:29 14.09.2026
20 Въй
09:29 14.09.2026
21 Терминатор 3
09:33 14.09.2026
22 Анонимен
До коментар #18 от "Бях точен с парите":Мисля че беше Орешарски с бял автобус тогава ли беше Защо толкова години вървя държавата ни по трънлив път за да овладеят властта сега червените другари Как се случи къде са демократите онези които крещяха по площадите сега ги няма бандитите които чупеха и палеха безнаказани насред София
Коментиран от #23
09:34 14.09.2026
23 задаваш отговори
До коментар #22 от "Анонимен":Защо се потули какво докара турския кораб Вера Су в България?
Кой даде пари и купи над 620 фалшиви изборни машини непоискани и неплатени от ЦИК? Какво щеше да ги прави? Само толкова ли е купил, или само толкова хванаха митничарите на Митница Летище София?
09:44 14.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Окооо
До коментар #17 от "Анонимен":Леле, този анонимния е един от последните самураи на Боко и Шиши!!! Най- хубавото е, че си намериха майстора! Колкото и да плюят, храчат и грачат- времето ви изтече!!! Колкото и да те е яд- готви се за поне 3 мандата на новото управление, защото - Глас народен- глас Божи! А, вие феновете на ГЕРБ- ДПС сте абсолютно малцинство!!!
09:50 14.09.2026
26 Внучка
09:52 14.09.2026
27 Роки
09:57 14.09.2026
28 Перо
09:59 14.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Преди седмица
Дали е време да започнат с действията?
10:01 14.09.2026
31 Машинките са
10:04 14.09.2026