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ЦИК готви ремонт и профилактика на машини за гласуване

ЦИК готви ремонт и профилактика на машини за гласуване

14 Септември, 2026 09:06 532 31

  • цик-
  • ремонти-
  • машини-
  • избори

Секциите с под 300 избиратели ще гласуват с хартиена бюлетина

ЦИК готви ремонт и профилактика на машини за гласуване - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За да няма балотаж на президентските избори, трябва да гласуват 50% плюс един, за да бъде избран президент още на първия тур. Централната избирателна комисия (ЦИК) е готова за провеждането на президентските избори на 25 октомври. Това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова пред bTV.

Изборите за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври.

Тя обясни, че днес в 17 часа изтича срокът за регистрация за президентските избори, като 8 партии и коалиции и 20 инициативни комитета са се регистрирали за президентския вот към настоящия момент.

ЦИК готви ремонт и профилактика на машини за гласуване, с които разполага, за да може изборната администрация да бъде изцяло готова. На всяка една машина за гласуване ще бъде направена инвентаризация. Ще бъдат сменени изцяло по препоръка на "Смарт матик" батериите и флаш паметта на машините за гласуване. Отчетът, който излиза от машината, ще има статут на протокол.

Секциите с под 300 избиратели ще гласуват с хартиена бюлетина.

Към момента тече срокът за подаване на заявление и от чужбина за гласуване на президентските избори. До този момент около 5500 са подадените заявление от Турция, Великобритания, Германия, Англия и САЩ за гласуване на президентските избори у нас.

ЦИК е готова да изпрати и втора машина за гласуване в чужбина, ако има по-голям интерес. Изборната администрация има готовност да изпрати въпросните машините за гласуване за втория тур.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    6 2 Отговор
    Всяка машина ще мине през автомивка, ще я напудрят и напарфюмират, за да може избирателят да се почувства комфортно.

    09:08 14.09.2026

  • 2 Грозев е еничарин

    6 2 Отговор
    Това момиче прилича на участничка в Ергена,а не на сериозна,образована личност.От Калинките на Ти квата прескочихме на Копринките на Радев - из мамника !

    Коментиран от #7

    09:10 14.09.2026

  • 3 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Никой ще ги настройва и прави профилактика,равина ли ?? Много станаха политиците с кипута от всички партии които но цедят доят и е@@@ ,

    09:12 14.09.2026

  • 4 604

    8 1 Отговор
    Демек ще си ги нагласите..

    09:13 14.09.2026

  • 5 Ахааа

    2 6 Отговор
    Гласуването с машини е ужаст за ГЕРБ- ДПС! Техният полуграмотен електорат се страхува да гласува с машините.... И най- вече няма как да се драска и манипулират хартиени бюлетини, а комисии да обявяват масово невалидни бюлетини!!!

    Коментиран от #17, #29

    09:15 14.09.2026

  • 6 Дреме

    7 1 Отговор
    Ми! Реших - няма да им гласувам с машини, за да им помогна в мимикрията на демокрация!

    Коментиран от #9

    09:16 14.09.2026

  • 7 Окооо

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Грозев е еничарин":

    Страх тресе кочината! Върви процедурата по новият съдебен закон! Следва скоро нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! Затова е това плюене срещу новото управление! Само запазване на старото статукво в съдебната система, може да спаси кожата на Шиши и Боко!!!

    Коментиран от #19

    09:18 14.09.2026

  • 8 ще ще

    5 1 Отговор
    50% на Кукуво лято. Електората на ГЕРБ изобщо няма да гласува на тези избори.

    Коментиран от #12

    09:19 14.09.2026

  • 9 Даа⁷

    1 8 Отговор

    До коментар #6 от "Дреме":

    Правилно! Всеки, който не се справя с машини и няма елементарно образование, нека не гласува! Това е много добре за България!

    Коментиран от #13

    09:20 14.09.2026

  • 10 Зъл пес

    7 1 Отговор
    Аха,те ще бъдат нагласени на гласували 50+1 в полза на дибелогазата.Затова на 25.10. ви каня на гъби.

    09:20 14.09.2026

  • 11 в кратце

    4 1 Отговор
    ЦвИК ще сготви ремонт и профилактика на машините за изгласуване. Мъ-хъ!

    09:21 14.09.2026

  • 12 Евроатлантик

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "ще ще":

    Електората на ГЕРБ е дребна работа! Има- няма 10 процента! И защо не си издигнахте Боко???,?,

    09:21 14.09.2026

  • 13 Що бе

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Даа⁷":

    Щото всички индианци от държавите на наркотрафикантите от Латинска Америка се справят ли?
    Вие паветниците, индианци ли сте?

    09:22 14.09.2026

  • 14 кой вярва

    5 2 Отговор
    Кой вярва на машини извън гаранция?

    09:22 14.09.2026

  • 15 Анонимен

    5 1 Отговор
    Такива счупени машини ги има само в диктаторските държави оставка на цялата червена власт

    Коментиран от #18

    09:23 14.09.2026

  • 16 Психопат

    4 1 Отговор
    Стоянка да ми дойде за ремонт и профилактика

    09:25 14.09.2026

  • 17 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ахааа":

    Полуграмотни сте вие радевите малоумници Сееш омраза и разделение тук между българите с цел а такива счупеняци ги има само в диктаторските държави

    Коментиран от #25

    09:26 14.09.2026

  • 18 Бях точен с парите

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    И ти си мислиш, че червената диктатура ще си тръгне сама, с оставка? Помисли пак.

    Коментиран от #22

    09:29 14.09.2026

  • 19 Въпроса Е !

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Окооо":

    Дали Старата Игра !

    Ще Остане ?Защото обикновено се получава така !

    Че ищеца търсещ Гражданските Се Права Е Осъден !

    В Полза на Държавата !

    И На Всичкото Отгоре !

    И трябва да плаща хонорари На различни адвокати и юристи !

    Подпомогнали Осъждането му !

    09:29 14.09.2026

  • 20 Въй

    3 0 Отговор
    да бъде избран президент още на първия тур. И ПОСЛЕ КАТУР!

    09:29 14.09.2026

  • 21 Терминатор 3

    3 1 Отговор
    Демократичните избори в бг отдавна приличат на тъпо риалити шоу путиливизора, където участниците получават парични награди под формата на държавна субсидия за политическите партии, а избирателите/зрителите ги цакат с смс-и, глоби, данъци и такси.

    09:33 14.09.2026

  • 22 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Бях точен с парите":

    Мисля че беше Орешарски с бял автобус тогава ли беше Защо толкова години вървя държавата ни по трънлив път за да овладеят властта сега червените другари Как се случи къде са демократите онези които крещяха по площадите сега ги няма бандитите които чупеха и палеха безнаказани насред София

    Коментиран от #23

    09:34 14.09.2026

  • 23 задаваш отговори

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    Защо се потули какво докара турския кораб Вера Су в България?
    Кой даде пари и купи над 620 фалшиви изборни машини непоискани и неплатени от ЦИК? Какво щеше да ги прави? Само толкова ли е купил, или само толкова хванаха митничарите на Митница Летище София?

    09:44 14.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Окооо

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    Леле, този анонимния е един от последните самураи на Боко и Шиши!!! Най- хубавото е, че си намериха майстора! Колкото и да плюят, храчат и грачат- времето ви изтече!!! Колкото и да те е яд- готви се за поне 3 мандата на новото управление, защото - Глас народен- глас Божи! А, вие феновете на ГЕРБ- ДПС сте абсолютно малцинство!!!

    09:50 14.09.2026

  • 26 Внучка

    0 0 Отговор
    на баба Яга , изключителна прилика .

    09:52 14.09.2026

  • 27 Роки

    1 0 Отговор
    Ще захранят с милиони евро Сиела, Информационно обслужване. Все пак хората са подобрили кода и той ще изкара нужните резултати, за да може масоно-сектантката, кокаиновата кралица Йотова да стане президент на територията. Дори при нула гласували, машините ще покажат, че Йотова печели убедително с няколкостотин хиляди гласа повече. Няма значение как се гласува, важното е като се натисне бутона "Принт" да излезе това, което му е заложено като резултат.

    09:57 14.09.2026

  • 28 Перо

    1 0 Отговор
    Съмнявам се, че при тези кандидат-президенти ще гласуват и 20%!

    09:59 14.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Преди седмица

    0 0 Отговор
    И след същото заглавие.
    Дали е време да започнат с действията?

    10:01 14.09.2026

  • 31 Машинките са

    1 0 Отговор
    Настроени всичко е точно може и да не ходите да гласувате.Венсеремус дрОгаре.

    10:04 14.09.2026

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