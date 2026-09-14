За да няма балотаж на президентските избори, трябва да гласуват 50% плюс един, за да бъде избран президент още на първия тур. Централната избирателна комисия (ЦИК) е готова за провеждането на президентските избори на 25 октомври. Това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова пред bTV.

Изборите за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври.

Тя обясни, че днес в 17 часа изтича срокът за регистрация за президентските избори, като 8 партии и коалиции и 20 инициативни комитета са се регистрирали за президентския вот към настоящия момент.

ЦИК готви ремонт и профилактика на машини за гласуване, с които разполага, за да може изборната администрация да бъде изцяло готова. На всяка една машина за гласуване ще бъде направена инвентаризация. Ще бъдат сменени изцяло по препоръка на "Смарт матик" батериите и флаш паметта на машините за гласуване. Отчетът, който излиза от машината, ще има статут на протокол.

Секциите с под 300 избиратели ще гласуват с хартиена бюлетина.

Към момента тече срокът за подаване на заявление и от чужбина за гласуване на президентските избори. До този момент около 5500 са подадените заявление от Турция, Великобритания, Германия, Англия и САЩ за гласуване на президентските избори у нас.

ЦИК е готова да изпрати и втора машина за гласуване в чужбина, ако има по-голям интерес. Изборната администрация има готовност да изпрати въпросните машините за гласуване за втория тур.