От Samsung с иронични критики към сгъваемия iPhone Duo на Apple

Премиерата на дългоочаквания гъвкав модел iPhone Duo предизвика незабавна и изключително директна реакция от страна на основния му съперник на пазара. От Samsung коментираха появата на новото устройство на Apple, описвайки функционалността му като „продължение на The Sims“. Представители на компанията заявиха, че по-голямата част от рекламираните възможности на американския продукт просто възпроизвеждат вече съществуващи решения в Android екосистемата, които потребителите познават добре от актуалния Galaxy Z Fold 8.

Основният фокус на южнокорейските критики бе насочен срещу липсата на достатъчно продуктови формати, като бе изтъкнато, че Apple излиза на пазара само с един-единствен вариант на сгъваем корпус. Ирония предизвика и опцията iPhone Duo да бъде използван в режим на настолен часовник — функция, която според маркетинговия екип на Samsung отдавна е стандарт при конкуренцията.

Острата медийна кампания бързо се пренесе в социалната мрежа X, където официалните профили на Samsung изоставиха традиционно дипломатичния си тон за сметка на откровени подигравки относно липсата на съществени иновации в Купертино. В опит да подсилят ефекта, от екипа на южнокорейската марка намесиха в дискусията и популярното приложение за обучение Duolingo, играейки си със думата "Duo" в името на новия iPhone.

Ходът обаче доведе до неочакван развой. От Duolingo отвърнаха с изключително остър и директен отговор, насочен срещу Samsung, с което фактически заеха страната на Apple и превърнаха публичния словесен дуел в една от най-обсъжданите теми в технологичния сектор.