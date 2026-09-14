Росен Плевнелиев: Помилвани са не един, а пет наркотрафиканти, това говори за системен проблем

„Хората трябва да знаят, че помилването е акт на държавния глава. Тоест това е един съзнателен акт на държавния глава. Разбира се, той може да прехвърли тези правомощия на вицепрезидента, но не може да се прехвърли отговорността на някаква комисия или на някакви други хора, които са се събрали някъде и са дали някакво становище“.

Това коментира в „Тази сутрин“ президентът на България в периода 2012–2017 година Росен Плевнелиев, след като миналата седмица опозицията заяви, че настоящият президент Илияна Йотова е помилвала наркодилър, известен като Петричкия Ескобар.

„Помилването по целия свят, при всеки демократичен президент, е изключително акт на държавния глава като такъв. Следователно е добре да има такива механизми в президентството, така че да се избягват подобни тежки казуси. Това, което аз виждам от медиите, е, че се говори не за един, а за пет подобни случая от общо 28 помилвани. Това говори за системен проблем. И отново отговорността не може да бъде прехвърляна на някаква комисия“, посочи Плевнелиев.

„Аз имам много ярък спомен от един случай на помилване, който някак си минаваше през целия ми мандат. Интересен случай, за който мога да разкажа. Носил съм своята отговорност. От друга гледна точка трябва да заявя, че аз прехвърлих тези правомощия още от самото начало на моя мандат на вицепрезидента - госпожа Маргарита Попова, която беше квалифициран юрист. Имаше комисии, всичко беше прозрачно, всичко беше на сайта на президентската институция“, коментира той.

„В този случай президент, и вицепрезидент е едно и също лице. Тоест госпожа Йотова в момента е и президент, и вицепрезидент на републиката. Така че ясно е кой носи отговорността. През тази година, в която тя е извършила това помилване, тя е била вицепрезидент. И вероятно по силата на пълномощно, което е дал президентът, както и аз направих на вицепрезидента, по-скоро тя трябва да носи тази отговорност. Тя трябва да обясни. Притеснителното е, че са пет, а не един казус. Това означава системен тежък проблем и зависимост по някакъв начин, която трябва да бъде разчистена и извадена наяве“, посочи Росен Плевнелиев.

„Трябва да се знае каква е интензивността, т.е. колко хора са помилвани. Ние с госпожа Попова помилвахме много малко хора. Тук говорим и можем да извадим тази статистика, но нашата политика беше: колкото може по-малко. Защото в крайна сметка, ако искате да разчистите тежката криминална среда, ако искате да покажете, че държавата е силна и тя е там, и на всичкото отгоре тези, които правят престъпленията, трябва да знаят: няма помилване. Ще си носят отговорността“, посочи Росен Плевнелиев.

„Освен ако няма някакъв категоричен случай. В моя случай, например, това, с което лично аз съм се намесил, и то след обаждане на хора от село Рибново, които аз много ценях като обикновени хора, беше случаят с една жена, която беше погазена от ДПС активистите и за един стек или два стека цигари, хванати някъде на някаква митница, беше вкарана в Сливенския затвор за дълъг период от време. И само и само защото беше женена за някакъв активист на ДПС, който беше решил, че след това трябва да я тормози. Застанах със своето лично решение, въпреки решението на комисията, и помилвах тази жена. И до ден днешен съм горд с този акт. Дадох шанс на прекрасна майка, в момента учителка в Рибново“, коментира президентът в периода 2012–2017 година.

„Помилването е дадено на държавния глава, за да възстанови справедливост и същевременно да даде надежда на някой, който иска да се поправи. В този случай един наркотрафикант е продължил отново да бъде наркотрафикант. Не прави чест и на медиите, а и на политиците, когато през 2025 година този казус е стигнал до Народното събрание - всички са го замели под килима. Това е тежък грях, по някакъв начин много голям компромис, пробив – да е не един, а да са пет наркотрафикантите, които са помилвани“, коментира Росен Плевнелиев.

"ГЕРБ няма да участва на изборите на 25 октомври. Много е трудно решението да не участват, но аз не одобрявам това решение. Аз разбирам аргументите, че ако имаше техен кандидат - щяха да атакуват само него. Щеше да има и разделение. Аз съм убеден демократ и смятам, че политическите партии са създадени, за да участват на избори. В момента остава усещането за договорки. ГЕРБ трябва да бъде ясна опозиция", каза още той.

ПП не са каквато и да било опозиция на Румен Радев, защото бяха създадени под неговото крило. "Продължаваме промяната" гарантираха втория мандат за Радев. Всички знаем и за зависимостите на бащата на Кирил Петков, коментира Плевнелиев.

Искаме ли да дадем абсолютната власт на един човек, попита още той.