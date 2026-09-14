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Росен Плевнелиев: Помилвани са не един, а пет наркотрафиканти, това говори за системен проблем

Росен Плевнелиев: Помилвани са не един, а пет наркотрафиканти, това говори за системен проблем

14 Септември, 2026 09:32 852 47

  • росен плевнелиев-
  • помилване-
  • наркотрафикант-
  • илияна йотова

ПП не са каквато и да било опозиция на Румен Радев, защото бяха създадени под неговото крило. "Продължаваме промяната" гарантираха втория мандат за Радев. Всички знаем и за зависимостите на бащата на Кирил Петков, коментира Плевнелиев

Росен Плевнелиев: Помилвани са не един, а пет наркотрафиканти, това говори за системен проблем - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Хората трябва да знаят, че помилването е акт на държавния глава. Тоест това е един съзнателен акт на държавния глава. Разбира се, той може да прехвърли тези правомощия на вицепрезидента, но не може да се прехвърли отговорността на някаква комисия или на някакви други хора, които са се събрали някъде и са дали някакво становище“.

Това коментира в „Тази сутрин“ президентът на България в периода 2012–2017 година Росен Плевнелиев, след като миналата седмица опозицията заяви, че настоящият президент Илияна Йотова е помилвала наркодилър, известен като Петричкия Ескобар.

„Помилването по целия свят, при всеки демократичен президент, е изключително акт на държавния глава като такъв. Следователно е добре да има такива механизми в президентството, така че да се избягват подобни тежки казуси. Това, което аз виждам от медиите, е, че се говори не за един, а за пет подобни случая от общо 28 помилвани. Това говори за системен проблем. И отново отговорността не може да бъде прехвърляна на някаква комисия“, посочи Плевнелиев.

„Аз имам много ярък спомен от един случай на помилване, който някак си минаваше през целия ми мандат. Интересен случай, за който мога да разкажа. Носил съм своята отговорност. От друга гледна точка трябва да заявя, че аз прехвърлих тези правомощия още от самото начало на моя мандат на вицепрезидента - госпожа Маргарита Попова, която беше квалифициран юрист. Имаше комисии, всичко беше прозрачно, всичко беше на сайта на президентската институция“, коментира той.

„В този случай президент, и вицепрезидент е едно и също лице. Тоест госпожа Йотова в момента е и президент, и вицепрезидент на републиката. Така че ясно е кой носи отговорността. През тази година, в която тя е извършила това помилване, тя е била вицепрезидент. И вероятно по силата на пълномощно, което е дал президентът, както и аз направих на вицепрезидента, по-скоро тя трябва да носи тази отговорност. Тя трябва да обясни. Притеснителното е, че са пет, а не един казус. Това означава системен тежък проблем и зависимост по някакъв начин, която трябва да бъде разчистена и извадена наяве“, посочи Росен Плевнелиев.

„Трябва да се знае каква е интензивността, т.е. колко хора са помилвани. Ние с госпожа Попова помилвахме много малко хора. Тук говорим и можем да извадим тази статистика, но нашата политика беше: колкото може по-малко. Защото в крайна сметка, ако искате да разчистите тежката криминална среда, ако искате да покажете, че държавата е силна и тя е там, и на всичкото отгоре тези, които правят престъпленията, трябва да знаят: няма помилване. Ще си носят отговорността“, посочи Росен Плевнелиев.

„Освен ако няма някакъв категоричен случай. В моя случай, например, това, с което лично аз съм се намесил, и то след обаждане на хора от село Рибново, които аз много ценях като обикновени хора, беше случаят с една жена, която беше погазена от ДПС активистите и за един стек или два стека цигари, хванати някъде на някаква митница, беше вкарана в Сливенския затвор за дълъг период от време. И само и само защото беше женена за някакъв активист на ДПС, който беше решил, че след това трябва да я тормози. Застанах със своето лично решение, въпреки решението на комисията, и помилвах тази жена. И до ден днешен съм горд с този акт. Дадох шанс на прекрасна майка, в момента учителка в Рибново“, коментира президентът в периода 2012–2017 година.

„Помилването е дадено на държавния глава, за да възстанови справедливост и същевременно да даде надежда на някой, който иска да се поправи. В този случай един наркотрафикант е продължил отново да бъде наркотрафикант. Не прави чест и на медиите, а и на политиците, когато през 2025 година този казус е стигнал до Народното събрание - всички са го замели под килима. Това е тежък грях, по някакъв начин много голям компромис, пробив – да е не един, а да са пет наркотрафикантите, които са помилвани“, коментира Росен Плевнелиев.

"ГЕРБ няма да участва на изборите на 25 октомври. Много е трудно решението да не участват, но аз не одобрявам това решение. Аз разбирам аргументите, че ако имаше техен кандидат - щяха да атакуват само него. Щеше да има и разделение. Аз съм убеден демократ и смятам, че политическите партии са създадени, за да участват на избори. В момента остава усещането за договорки. ГЕРБ трябва да бъде ясна опозиция", каза още той.

ПП не са каквато и да било опозиция на Румен Радев, защото бяха създадени под неговото крило. "Продължаваме промяната" гарантираха втория мандат за Радев. Всички знаем и за зависимостите на бащата на Кирил Петков, коментира Плевнелиев.

Искаме ли да дадем абсолютната власт на един човек, попита още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    10 34 Отговор
    Ако г-н Плевнелиев беше президент, никога нямаше да допусне подобен гаф.

    09:34 14.09.2026

  • 2 маке

    34 4 Отговор
    Плевнвлиева скоро не я бяхте показвали, сега покажете пак снимка на Нада Крокодила и децата няма да ходят на училище утре)))

    09:34 14.09.2026

  • 3 Чехлю Банев

    29 5 Отговор
    Банева пак е отишла на курорт и го е изтървала да ходи по телевизиите.

    09:35 14.09.2026

  • 4 герап

    16 2 Отговор
    Не са 5/пет/наркотрафикиращи,а са повече. Много повече.От времето на настаняването на "демокрачкията"в българските земи.Демообирджирацията.

    09:35 14.09.2026

  • 5 жик так

    30 3 Отговор
    Като го видя тоя паун и се питам , Господ малко ли го наказа или ние сме много търпеливи.

    Коментиран от #27

    09:35 14.09.2026

  • 6 Плешив Чорап, с фуражка

    6 16 Отговор
    Продължаваме промяната!

    09:36 14.09.2026

  • 7 Мунчовица

    10 17 Отговор
    катастрофира преди старта...

    Коментиран от #14

    09:36 14.09.2026

  • 8 име

    29 1 Отговор
    Роско Плиувнята нали бил най-успешния прецедент, що не го издигнаха сега за втори мандат, да видим колко ще вземе срещу йотова!

    09:36 14.09.2026

  • 9 Гост

    23 1 Отговор
    Един президент от югозапада с изключително висок коефицент за интелигентност ни стига! Сега пепедерастите се готвят да ни натресат втори подобен!

    09:36 14.09.2026

  • 10 Плешив Чорап, с юмруче

    4 16 Отговор
    Мутри вън!

    09:36 14.09.2026

  • 11 Цифката се самоотрази

    16 2 Отговор
    И кои са другите наркоактивисти, които са били помилвани, бееееее олфрен?

    09:37 14.09.2026

  • 12 Банева

    21 2 Отговор
    Не се бъркай където не разбираш а марш в кухнята да измиеш чиниите.И изхвърли боклука!

    09:37 14.09.2026

  • 13 ППЛГДБ

    20 1 Отговор
    При Гюро и Кандимен са се събрали всички англосаксонци, сороси и жендъри !!

    09:39 14.09.2026

  • 14 чиба ПеПедофил

    15 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мунчовица":

    Катострофираха ПеПедофилите, по чието предложение е освободен наркотрафиканта. ПеПедофилите са правили медицинската комисия.

    Коментиран от #17

    09:39 14.09.2026

  • 15 цаполс

    14 2 Отговор
    Гледах я тая срамотия на ГЕРБ и ми стана някакси кахърно. Как е възможно в България да се избират най пропадналите негодници да управляват??? Как е възможно??? Тази Ирландска Пастирка цели 5г беше президент на българите??? Срамота. Тое мъка хем да го гледаш хем да го слушаш този отпадък. Това магаре на ГЕРБ, освен да му опъват ушите на тоя калпаазанин за друго едва ли става. Слава на Господ Иисус Христос вече този туземец не е във власта. Изритаха и ментора му прооостия пожарникар от ГЕРБ банкя, но защо са на свобода??? Защо дават интервюта след като можеха вече да чукат камъни??? До кога бре ще търпим това??? Срамота.

    09:40 14.09.2026

  • 16 Колю

    14 3 Отговор
    Деса Бановата му източи парата на Роската

    09:40 14.09.2026

  • 17 Моят фаворит е Лупи

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "чиба ПеПедофил":

    нещо си убъркал рейса дженди.

    09:40 14.09.2026

  • 18 Йотова е на върха на хранителната верига

    13 2 Отговор
    наречена помилване на престъпници !

    Преди нея наркотрафикантът е бил обявен за тежко болен от лекарска комисия, актуализирана и утвърдена от Надежда Йорданова, Емил Дечев и Сербезова.
    Бил е освободен като тежко болен от СГП.
    Бил е призмнат за тежко болен от ТЕЛК. С експертно решение.
    Не можел дори да стане от инвалидната количка човекът!

    Йотова само е потвърдила всичко това.

    Много пара е играла тук! По всички звена на хранителната верига!
    Смятайте в каква държава живеем!

    09:41 14.09.2026

  • 19 Млъкни, жена гадна

    12 4 Отговор
    Този ще го тричам със струна от пияно докато пусне кафяво по крачолите

    Коментиран от #24

    09:41 14.09.2026

  • 20 БеГемот

    5 1 Отговор
    Е какви да помилват ирландски пастирки ли....помилват се престъпници по принцип...

    09:42 14.09.2026

  • 21 Плевнелиев е страхотен президент!

    5 4 Отговор
    ГЕРБ и Боко така и не го оцениха!

    От сегашните кандидати единствено Ненчев и Кирилова са от неговата класа.

    Всички останали са червени тикви!

    09:43 14.09.2026

  • 22 имаджин

    4 2 Отговор
    Дядо му на Изросен Плевню или Плевнел се е казвал?

    09:44 14.09.2026

  • 23 ьТВ

    9 4 Отговор
    Госпожо Плевнелиев, колкото по-малко се появявате, толкова по-добре!

    09:44 14.09.2026

  • 24 Млъкни, неграмотнико пиян

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Млъкни, жена гадна":

    глей да не си изпросиш боя

    09:45 14.09.2026

  • 25 Безсрамен коментар

    4 2 Отговор
    Сам се хвали
    Хората добре го знаят

    09:46 14.09.2026

  • 26 Исак

    8 3 Отговор
    Този пък от къде се пръкна? Росето беше най-слабият президент , който сме имали в най-новата ни история. Просто смешник, и никой у нас и в чужбина не го приемаха на сериозно.

    09:46 14.09.2026

  • 27 За Съжаление !

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "жик так":

    Господ Наказа Нас !

    С тези политици !

    09:46 14.09.2026

  • 28 Малката Тесли4ка

    3 2 Отговор
    Тоя е по зле и от Денков

    09:47 14.09.2026

  • 29 Бебо 03

    3 2 Отговор
    Тирада от глупости.

    09:47 14.09.2026

  • 30 мдаааа дааа

    6 2 Отговор
    Мнение на най слабия и смешен преЦедент заместил на поста магарето на бай0ня....

    09:47 14.09.2026

  • 31 Игнат

    4 3 Отговор
    Докога ще канят в Босфор ТВ подобни недоразумения?

    Коментиран от #46

    09:48 14.09.2026

  • 32 Българин

    2 1 Отговор
    Трафикът и разпространението на наркотиците е изцяло по ръководството на МВР и ДАНС. Така че, големите наркодилъри винаги работят за МВР и следователно за България. Съвсем естествено е, да бъдат помилвани, след като са си изпълнявали задачите!

    09:50 14.09.2026

  • 33 така работи системата

    0 0 Отговор
    Работили са донори за Партията. Партията не ги е изоставила, когато са имали проблем. Всичко е точно.

    09:50 14.09.2026

  • 34 деоли

    2 2 Отговор
    Жълто - кафявата сган от София, много го е закъсала, щом допряха до Ирландската пастирка да ги защитава. Щом Гюро ПП и ДБ педофила и Кандьо "интелекта" допряха до Плювньо, значи е тотал щета. А милиционера какъв "красив" ум е??? А носача на топки Гюро какъв "президент" ще бъде, просто, Пастирката ще ни се види като Айнщайн. Тотал щета, агитира да се изберат още по голям тотал щета??? И до кога бре Плювньо да си причиняваме такава трагедия??? Колко още като теб може да понесе България??? Деса, като се прибереш да ти опъне ушите че пак се изложи, мИрси.

    09:51 14.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Троян

    0 0 Отговор
    Ще гласувам ако възкръсне Тодор Каблешков. Гледайте си работата жалкари.

    09:53 14.09.2026

  • 38 Наблюдател

    4 2 Отговор
    Най харесвам след словоизлеянията роско да чета коментарите отразяващи всенародната любов към съществото и подобните му.

    09:54 14.09.2026

  • 39 Анонимен

    5 2 Отговор
    Като се сетя как Бойко Борисов му дърпаше ушите на пресконференцията,а Плевнелиев го гледаше влюбено ми се повръща от този човек.

    09:54 14.09.2026

  • 40 истината

    5 2 Отговор
    Помияр

    09:56 14.09.2026

  • 41 Анонимен

    2 1 Отговор
    Ленче Кремче няма ли да поканите и тя да избълва някой друг екстремент. Телевизията ще стигне нулева гледаемост.

    09:58 14.09.2026

  • 42 Вълк

    2 0 Отговор
    Дали йотова не се е облажила финансово ?

    09:58 14.09.2026

  • 43 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    Сега е време Радев да се разграничи от кариеристката Йотова

    10:00 14.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Оффф ,

    0 0 Отговор
    И другарят , който трябваше да бъде отдадена осъден и в затвора , както и конфискация на всичко , и той се изокал..........

    10:01 14.09.2026

  • 46 !!!?

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Игнат":

    Мистър Кеш е Босфор ТВ...пардон - "Боташ" ОПГ !

    10:04 14.09.2026

  • 47 Че какъв е проблемът?

    0 0 Отговор
    Че какъв е проблемът ако имаш свой човек в Президентството? Днес ще ти изкара 5 авера от кауша, утре ще му удариш едно рамо за изборите. Партньорство му казват. Тези пък, изкараните, на теб ще се отчетат. На това пък му казват плащане на сметките.

    10:04 14.09.2026

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