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Георги Вълчев: Образователната система обрасна с много помагала, които отказват децата да мислят

Георги Вълчев: Образователната система обрасна с много помагала, които отказват децата да мислят

14 Септември, 2026 09:53 506 17

  • георги вълчев-
  • образователна система

Няма нищо лошо дете да ползва частни уроци, но в такъв мащаб означава, че някъде има проблем, заяви министърът на образованието

Георги Вълчев: Образователната система обрасна с много помагала, които отказват децата да мислят - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Образователната система обрасна с много помагала, които отказват децата да мислят, заяви министърът на образованието проф. д-р Георги Вълчев в студиото на "Денят започва".

"Когато бяхме ученици, нашите поколения, имаха учебник и две тетрадки – едната за работа в клас, едната за домашна работа. Постепенно системата обрасна с много помагала, които отказват децата да мислят. Предлагат им готови решения, лесен път и нежеланието да си зададеш въпроси. Системата убива любопитството. Системата трябва да започне да стимулира децата да откриват света, да сглобяват света в своите представи. Да убиеш това естествено любопитство, означава да нанесеш вреда."

За резултатите от PISA министърът на образованието заяви:

Неслучайно след като PISA показва лоши резултати и българските ученици, се набелязват цели и мерки, които остават по папките. Трябва да променим програмите – ново съдържание, нови учебници. Там е моментът да променим тази тенденция на едни учебници, които се пишат на неразбираем за учениците език. Учениците говорят на специализирания език, който трябва да се преподава в университета. Там са заключените проблемите, свързани с писането на учебници, и мисля, че вървейки в тази посока, ще успеем да решим и този проблем."

За системата "парите следват ученика" министърът на образованието коментира:

"Дали сме си една година време, за да можем много внимателно да променим този модел. Той е изчерпал изцяло своята философия. Неслучайно през годините толкова много корекции са добавени към основната формула. Този модел обрича малките училища на оцеляване, а не на развитие. Ще напаснем формулата така, че учителите да се чувстват сигурни в своя статут, а не от броя деца, които са записани в тяхното училище. Основният проблем е свързан с промяна в социалното законодателство – няма как да научиш едно дете, ако то не посещава училище. Сегашната система стимулира преподавателите да прикриват тези отсъствия точно защото децата им трябва да формират бюджета. В рамките на следващата година ние ще предложим и въведем нов модел на финансиране, така че системата да е спокойна, да е насочена към вършене на основната си работа, а не към оцеляване."

За частните уроци и доверието на родителите в образователната система министърът коментира:

"Дори и добрите ученици, когато трябва да се готвят за НВО, все повече се насочват към частни уроци. Няма нищо лошо дадено дете да ползва частни уроци, но в такъв мащаб това означава, че някъде има проблем. Стандартните, нормалните семейства се отдръпнаха, защото остана усещането, че на тях системата гледа като на една касичка. Ако ние не възстановим доверието между семейството и образователната система, няма как да има успехи."

За предмета "Добродетели и религия" министър Вълчев коментира:

"В религиите са се формирали традиционни ценности и добродетели в продължение на хилядолетия. Неслучайно така го предлагаме – имаме два компонента: „Добродетели“ и „Религия“. Всяко едно семейство може да избере към кой компонент да се ориентира, и в двата компонента са насочени към добродетелите. Едното се обяснява чрез религията, другото – като част от обществения живот. Ако ние от детските години не създадем у децата представите за добро, за лошо, за състрадание, за това, че трябва да си чувствителен към болките и успехите на другарчета, трудно можем да преодолеем тази криза на ценностите. Това е само елемент от всичко, което трябва да направим в образователната система. Надяваме се да стартираме от следващата учебна година, но трябва да премине законодателният процес. Българското образование запазва своя светски характер."

За проблемите във висшето образование министърът заяви:

"Създали сме работна група, която да подготви текстове за промяна. След това ще обсъдим с ректорите на висшите училища в България. Немалка част от проблемите, които съществуват в предучилищното и училищното образование, съществуват и във висшето образование. Това, което трябва да продължим да правим, е да вдигаме качеството на висшето образование. Да получиш диплома по дадена специалност, зад която няма покритие, е много по-голяма вреда от всичко останало, което може да нанесе една образователна система. Тези хора могат да влизат на високи позиции в съответното професионално направление, да решават съдби на други хора и, ако не са добре подготвени, страната ни няма как да бъде в крак с модерния свят."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    8 0 Отговор
    Много точно наблюдение!

    09:55 14.09.2026

  • 2 Трол

    5 0 Отговор
    Трябва да се запише в закона всеки образователен министър да е с фамилия Вълчев.

    09:56 14.09.2026

  • 3 оня от пи-пи ди-би с камерите

    4 0 Отговор
    пак сте го наредили даскал да е близо до деца

    09:56 14.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Днес е понеделник

    6 5 Отговор
    Защо Министерството не издаде разумната заповед учебната година да започне от днес понеделник 14 септември ?!?
    Преди две три години 15 септември беше в неделя и тогава почнаха на 16 септември , а ако 15 септември е в събота сигурно ще почнат на 17 септември в понеделник.
    Вечното толериране на учениците !!!
    После се чудят хората защо това или онова станало е извършено от деца. Ми ей на затова защото са толерирани.

    Коментиран от #9

    10:03 14.09.2026

  • 6 Още един хубав ден

    8 1 Отговор
    За размотаване и за разтакаване.

    10:04 14.09.2026

  • 7 С тоя министър

    3 1 Отговор
    тежко и горко на образованието!!!

    10:06 14.09.2026

  • 8 Неграмотни даскали

    3 2 Отговор
    Не могат да възпитат грамотни ученици.

    10:09 14.09.2026

  • 9 Лично мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Днес е понеделник":

    Аз имам идея учебната година да се открива в неделя и учебния процес да започва от понеделник . Каква лудница ще бъде на 15 , а в неделя е по спокойно и за родители , и за ученици .

    10:14 14.09.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    „Не ме е страх от министъра на културата(образованието), а от културата(образованието) на министъра.“❗
    /Р.Ралин/

    Коментиран от #11

    10:17 14.09.2026

  • 11 Направо ме е див ужас

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    от министъра на образованието!!!

    Коментиран от #14

    10:21 14.09.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Лични мнение!
    Едно време училището е служело за да получат децата знания! Те вкъщи са ги дисциплинирали!
    След това училището е служело за дисциплиниране на децата! Те знанията са ги получавали от книгите!
    Днес от училището- нито знания , нито дисциплина❗

    10:21 14.09.2026

  • 13 образованието на децата

    2 0 Отговор
    започва от първите 7 години у дома сред родителите. Ако родителите не са го направили човек, учителите нищо не могат да направят.

    10:25 14.09.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Направо ме е див ужас":

    Преди време Кунева-Пръмова беше мЕнистърКА и се изцепи:
    - Децата вече ще учат азбуката разбъркано!
    Родителите се изумиха:
    - Ама те нали и сега я учат разбъркано!
    На което тя с "вещина" обяви:
    - Да, ама сега ще я учат разбъркана по друг начин!

    Това е самата истина! Това е нивото на наши МИНИсТРИ❗

    А преди нея имаше една дето не знаеше кой е Панчо Владигеров и кой Златю Бояджиев ❗

    10:29 14.09.2026

  • 15 Тик-Ток

    2 0 Отговор
    "Само глупак може да остави децата му да бъдат възпитавани от врагове те му."

    Малколм Х

    10:39 14.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Бисери на наши МИНалИ С ТРИ:
    На въпрос:
    - Кое произведение на Панчо Владигеров харесва?
    Чилова отвърна:
    - Аз предпочитам Златю Бояджиев.🤔🤔🤔

    10:46 14.09.2026

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