Георги Вълчев: Образователната система обрасна с много помагала, които отказват децата да мислят

Образователната система обрасна с много помагала, които отказват децата да мислят, заяви министърът на образованието проф. д-р Георги Вълчев в студиото на "Денят започва".

"Когато бяхме ученици, нашите поколения, имаха учебник и две тетрадки – едната за работа в клас, едната за домашна работа. Постепенно системата обрасна с много помагала, които отказват децата да мислят. Предлагат им готови решения, лесен път и нежеланието да си зададеш въпроси. Системата убива любопитството. Системата трябва да започне да стимулира децата да откриват света, да сглобяват света в своите представи. Да убиеш това естествено любопитство, означава да нанесеш вреда."

За резултатите от PISA министърът на образованието заяви:

Неслучайно след като PISA показва лоши резултати и българските ученици, се набелязват цели и мерки, които остават по папките. Трябва да променим програмите – ново съдържание, нови учебници. Там е моментът да променим тази тенденция на едни учебници, които се пишат на неразбираем за учениците език. Учениците говорят на специализирания език, който трябва да се преподава в университета. Там са заключените проблемите, свързани с писането на учебници, и мисля, че вървейки в тази посока, ще успеем да решим и този проблем."

За системата "парите следват ученика" министърът на образованието коментира:

"Дали сме си една година време, за да можем много внимателно да променим този модел. Той е изчерпал изцяло своята философия. Неслучайно през годините толкова много корекции са добавени към основната формула. Този модел обрича малките училища на оцеляване, а не на развитие. Ще напаснем формулата така, че учителите да се чувстват сигурни в своя статут, а не от броя деца, които са записани в тяхното училище. Основният проблем е свързан с промяна в социалното законодателство – няма как да научиш едно дете, ако то не посещава училище. Сегашната система стимулира преподавателите да прикриват тези отсъствия точно защото децата им трябва да формират бюджета. В рамките на следващата година ние ще предложим и въведем нов модел на финансиране, така че системата да е спокойна, да е насочена към вършене на основната си работа, а не към оцеляване."

За частните уроци и доверието на родителите в образователната система министърът коментира:

"Дори и добрите ученици, когато трябва да се готвят за НВО, все повече се насочват към частни уроци. Няма нищо лошо дадено дете да ползва частни уроци, но в такъв мащаб това означава, че някъде има проблем. Стандартните, нормалните семейства се отдръпнаха, защото остана усещането, че на тях системата гледа като на една касичка. Ако ние не възстановим доверието между семейството и образователната система, няма как да има успехи."

За предмета "Добродетели и религия" министър Вълчев коментира:

"В религиите са се формирали традиционни ценности и добродетели в продължение на хилядолетия. Неслучайно така го предлагаме – имаме два компонента: „Добродетели“ и „Религия“. Всяко едно семейство може да избере към кой компонент да се ориентира, и в двата компонента са насочени към добродетелите. Едното се обяснява чрез религията, другото – като част от обществения живот. Ако ние от детските години не създадем у децата представите за добро, за лошо, за състрадание, за това, че трябва да си чувствителен към болките и успехите на другарчета, трудно можем да преодолеем тази криза на ценностите. Това е само елемент от всичко, което трябва да направим в образователната система. Надяваме се да стартираме от следващата учебна година, но трябва да премине законодателният процес. Българското образование запазва своя светски характер."

За проблемите във висшето образование министърът заяви:

"Създали сме работна група, която да подготви текстове за промяна. След това ще обсъдим с ректорите на висшите училища в България. Немалка част от проблемите, които съществуват в предучилищното и училищното образование, съществуват и във висшето образование. Това, което трябва да продължим да правим, е да вдигаме качеството на висшето образование. Да получиш диплома по дадена специалност, зад която няма покритие, е много по-голяма вреда от всичко останало, което може да нанесе една образователна система. Тези хора могат да влизат на високи позиции в съответното професионално направление, да решават съдби на други хора и, ако не са добре подготвени, страната ни няма как да бъде в крак с модерния свят."