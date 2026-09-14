Деян Донков проговори след скандала на Античния театър

Премиерата на моноспектакъла "Последното бягство на Дон Жуан“ в Античния театър в Пловдив предизвика полярни реакции, след като около десет минути след началото част от публиката започна да напуска трибуните заради провокативния характер на постановката. До финала на спектакъла, с който бе открито 22-рото издание на Есенния салон на изкуствата, останаха под половината от присъстващите зрители.
Случилото се по време на откриващото събитие се превърна в една от най-дискутираните теми в културния живот, информира Plovdiv24.bg.
В предаването "Тази неделя“ по bTV Деян Донков и половинката му Анна Кошко анализираха ситуацията през призмата на хумора и самия сценичен образ. Актьорът се пошегува, че персонажът е опасен и дори го е принудил да си тръгне преди самото начало, като с усмивка подчерта, че героят му би могъл да изиграе представлението и без публика. Донков застана зад провокативния заряд в текста на Недялко Славов с мотива, че произведението засяга парливи и напълно автентични теми, способни да развълнуват зрителите по различен начин. Той акцентира и върху отговорността на артистите, посочвайки, че творците трябва да служат на таланта, като даде исторически пример с Бетовен и композирането на неговата прочута "Ода на радостта“.
Анна Кошко застана категорично зад своя партньор и разкри, че след премиерната вечер е видяла многобройни негативни коментари от потребители, които по думите ѝ дори не са присъствали на спектакъла. Нейната публикация в подкрепа на актьора вече е регистрирала близо половин милион преглеждания, като тя бе категорична, че винаги ще го защитава независимо от обстоятелствата. Според Кошко създалият се шум е накарал дори хора, които рядко или никога не ходят на театър, да започнат активен дебат за изкуство. На въпрос дали "Последното бягство на Дон Жуан“ ще продължи да се играе пред публика, Донков отговори шеговито, че първо трябва да се допита до самия Жуан, докато двамата с Кошко очакват премиерата на съвместния си спектакъл "Любовъртеж“, насрочена за 6 октомври.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малко кух , та ...
10:45 14.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Горката
Коментиран от #7
10:55 14.09.2026
4 тиририрам
10:58 14.09.2026
5 Тити на Кака
Нека поздравим рекордьора, неразбраният гений г-н Донков вече е част от историята на неразбраните гении по нашите ширини😂😂😂
/ Апропо, всеки може да сгафи с нещо в изкуството, то е хлъзгав занаят, но умните хора си траят след подобно омазване. Е, ДД не се е удържал и е сгафил повторно.../
11:01 14.09.2026
6 бай онзи
11:01 14.09.2026
7 Мдаа
До коментар #3 от "Горката":Съдбата на повечето актьори-алкохолиСТи
11:28 14.09.2026
8 със сълзи в очите
11:30 14.09.2026
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