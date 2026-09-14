Адв. Рангелов: Случаят с помилването на наркотрафикант не е гаф

Случаят с помилвания наркотрафикант Огнян Атанасов не е гаф и не показва никакви дефекти в процедурата. Просто обществеността до този момент не беше обръщала внимание на начина, по който се извършва това. В крайна сметка се помилват престъпници, не Нобелови лауреати. Това каза адвокатът по наказателно право Людмил Рангелов в ефира на „Здравей, България“.
Преподавателят по конституционно право доц. Емилия Сидерова каза, че помилването не може да бъде отменено и преразглеждано, нито да бъде давано под условие, но може да бъде оспорвано. Това може да се случи само в съответствие с Конституцията и е в компетенциите на Конституционния съд. Съответно помилването може да бъде оспорено от 1/5 от народните представители, Министерския съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор, допълни тя.
Рангелов каза, че комисията, която се определя във връзка с искано помилване заради здравословно състояние, се назначава от министъра на правосъдието и се съгласува със здравния министър. Въпросната комисия не се базира на документи, представени от молещия, а се правят задълбочени изследвания от специалисти от висок ранг и те преценяват здравословното състояние.
Рангелов каза, че не е задължително помилващият – президент или вицепрезидент – да се съобрази с позицията на комисията. Но отбеляза, че мнението на такива експерти не може да бъде пренебрегнато.
Сидерова коментира обаче, че преценката е лично на президента или вицепрезидента, а комисията е тази, която подпомага решението. Тя допълни, че помилващият не е длъжен да посочи нито основанията, нито мотивите си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кирил
Коментиран от #15
08:53 14.09.2026
2 От бранша
08:54 14.09.2026
3 АГАТ а Кристи
08:56 14.09.2026
4 алито
Коментиран от #6
08:57 14.09.2026
5 Наркотрафикант
08:58 14.09.2026
6 Ми прав е
До коментар #4 от "алито":Щото не е седнал.
08:59 14.09.2026
7 кнотгъ
09:01 14.09.2026
8 Кина
09:02 14.09.2026
9 разбира се
Коментиран от #19, #24
09:02 14.09.2026
10 !!!?
09:02 14.09.2026
11 Така така
09:04 14.09.2026
12 Кукундел
Ти кой заблуждаваш, бе адвокате. Нищо случайно няма и тия комисии са нагласени!
От какво толкова е бил болничък Огнянчо? Така и не разбрах!
И пак питам, защо тия разбойницитне се лекуват в МВР болница? Там е бъкано с ъс специалисти под пагон, апаратура, обособени килии за болни арестанти и осъдени!
Рангелов, това помилване е платено. Факт е, че Йотова е на хорото.
Гледай си адвокатството. Стана досаден!
Коментиран от #34
09:07 14.09.2026
13 Той дори убиеца на баща и искал амнистия
Коментиран от #16
09:08 14.09.2026
14 Тези
09:09 14.09.2026
15 Ахааа
До коментар #1 от "Кирил":Точно така.. Голям бумеранг, голям автогол е този случай за ПП-ДБ! Оказа се, че министъра на правосъдието и министъра на здравеопазването в кабинета на Кирил Петков, са дали становище, човека да бъде помилван, защото бил тежко болен от нелечима болест...!
09:10 14.09.2026
16 Искал,
До коментар #13 от "Той дори убиеца на баща и искал амнистия":Ама понеже не можел да си плати ,му е отказано.
09:11 14.09.2026
17 Кресна
09:12 14.09.2026
18 Последния Софиянец
09:14 14.09.2026
19 наркотрафикантите за сега са на мушката
До коментар #9 от "разбира се":"партията" се грижи за всякакви свои сътрудници и те сега са на топли местенца и дори от топлото местенце сочат хората с пръст. Без да им пука.
09:14 14.09.2026
20 Kaлпазанин
09:15 14.09.2026
21 Хората в тази комисия..
09:17 14.09.2026
22 Очевидно на лице Е !
На Република България !
Тъй като за такива случаи !
Не е предвидено подновяванае на присъдата !
След като тежкото здравосливно състояние на ивдивида е преминало !
И същия е проявил наклонностите си заради които е Осъден !
И къде са всичките тези институции ?
Които защитатават интересите на Държавата и народа ?
Да поискат от !
Конституционния съд !
Разглеждане на този казус ! И налагане на Съответните !
Промени !
Които Да разрешат Този Казус !
Къде е Българския Висш Адвокатски съвет !
Който да поиска това От Този Конституционин Съд !
За да защити Правата на Обикновения Български гражданин!
Коментиран от #26, #28
09:19 14.09.2026
23 гадател
09:20 14.09.2026
24 Сътрудници
До коментар #9 от "разбира се":Много правилно ги наричаш Сътрудници. Те самите така наричат себе си и хората им вярват. Даже това е официален израз за пред Инстанциите. Примерно оплакваш се от някого за нещо което ти е сторено. И по Инстанциите тръгва мълва. ... Трябва да се спаси Сътрудника. На всяка цена. И го спасяват. За да си мълчи и работа му дават дори.
09:22 14.09.2026
25 Проблема е
09:24 14.09.2026
26 Този
До коментар #22 от "Очевидно на лице Е !":Ама човека бил тежко болен пред умиране.После обаче пак оздравял и продължил с дейността.Хванали го само 5 кг.дрога.Нашата не знаела какъв е този.Сега цяла садмица ще ни пробутваткато този на амбразурата да размиват работата.Но този Светльо велик журналист бе върха-скъса си нервите с Асен Василев.И с извънземните ще ни занимават.
09:25 14.09.2026
27 Доротея
09:27 14.09.2026
28 Очевидно
До коментар #22 от "Очевидно на лице Е !":Не е правилно да пишеш разкрачено и редакцията не би трябвало да толерира вертикалното писане и писането само с главни букви и прочие.
09:28 14.09.2026
29 Според мен
Коментиран от #33
09:33 14.09.2026
30 Йотова
09:36 14.09.2026
31 Чума
09:36 14.09.2026
32 Факти
- Йотова е пионка, която няма избор и само подписва документи
- Йотова е освободила известния като "петричкия Пабло Ескобар" и му е опростила 10 години от присъдата, а той е продължил да продава наркотици и отново е заловен с огромно количество такива
И в двата случая Йотова не трябва изобщо да заема ръководен държавен пост, пък какво да говорим да бъде президент. Във всяка нормална държава политическата й кариера щеше да приключи завинаги след това разкритие.
В България на Крадев, обаче, Йотова продължава да е президент и е фаворит на изборите. Наркотрафикантите си плащат и продължават да са над закона, също както в България на Разбойко и Дебелян.
Гюров е моят президент. Той смачка мафията на изборите като направи 500 ареста и разби схеми за купуване на гласове за милиони евро. За жалост наивният народ даде пълно мнозинство на Крадев и ни върна отново към старата престъпна схема.
Гюров е изборът на разумният човек с отворени очи.
Коментиран от #35, #42
09:37 14.09.2026
33 Не е само за наркотрафикантите
До коментар #29 от "Според мен":Става въпрос за всички сътрудници. Нещо пак не си разбрал и се движеше по повърхността и по конкретиката. То е повсеместно явление бе човеко.
09:38 14.09.2026
34 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "Кукундел":Изглежда не си прочел статията. Тази медицинска комисия се назначава от правосъдният министър и се съгласува със здравният министър. Ха сега провери, кой е бил на власт тогава. На Йотова се представя само заключението на комисията. Задължение на всяка държава в да защитава сънародниците си, осъдени в чужбина. Гърците правят така за техните граждани, а ние за нашите. Всички държави го правят и така трябва.
Коментиран от #43
09:42 14.09.2026
35 Кочо
До коментар #32 от "Факти":Абе, аз искам тук Гюров да победи, а там Русия, но двете не се съвместяват и не знам какво да предприема! Затова си паса стадото и не ходя да се мъча с тези машини! Аз телефон като хората нямам, натискам едни копчета, ще ходя да се излагам в СИК!?
Коментиран от #37
09:42 14.09.2026
36 Въпросът е
Коментиран от #38
09:45 14.09.2026
37 Факти
До коментар #35 от "Кочо":Не бери грижи. Ромите и турците ще гласуват вместо теб кой да те управлява. Ти после само ще живееш с тяхното решение.
Коментиран от #41
09:45 14.09.2026
38 Не е това въпроса
До коментар #36 от "Въпросът е":Движиш се и ти по повърхността. Въпроса е че е изградена Стройна Система за Спасяване на Сътрудниците. Това е въпроса.
09:50 14.09.2026
39 Последния Софиянец
09:50 14.09.2026
40 РЕАЛИСТ
09:52 14.09.2026
41 Кочо
До коментар #37 от "Факти":Да бе! И аз тъй мисля! След като има кой да гласува, защо аз да си правя труда да ходя да ми се подиграва избирателната комисия!? Да те е яд, като ги знаеш какви са - повечето са много търсени момичета! Влезеш в секцията и те гледат с насмешка и презрително - този пън за какво е дошъл, сякаш не знае, че ние ще напишем протокола, както си искаме!!!
09:54 14.09.2026
42 РЕАЛИСТ
До коментар #32 от "Факти":Ако не беше Кандев, ППДБ нямаше да влязат в парламента. Кой нормален човек би гласувал за извратени петроханци, бе. Гюров затова му е благодарен и го взема за вице, въпреки, че е тъп , като галош. То и самият Гюров не е по-умен, де.
10:02 14.09.2026
43 Факти
До коментар #34 от "РЕАЛИСТ":Комисията се назначава в началото на мандата на кабинета и не се избира различна за всеки отделен случай. Комисията само дава становище и не взема решение за действие. Решението за помилването е 100% в ръцете на президентската институция. Радев може да помилва, но хитро е прехвърлил това правомощие върху Йотова, защото знае добре какъв риск крият тези помилвания. Виждаме го в момента с този скандал. Радев е чист, а Йотова е мръсна. Всяка година има стотици молби за помилване по медицински причини и комисията потвърждава наличието на тежко здравословно състояние, което изисква освобождение. Почти всички такива молби са отхвърлени. Уважават се само няколко на година, а понякога има и нулеви години. Защо точно молбата на петричкия Пабло Ескобар е уважена от Йотова? Защо Йотова е помилвала общо 5 наркодилъри, включително рецидивисти? Явно те си плащат, а Йотова е просто пионка, която изпълнява поръчки. Политическата й кариера трябва да приключи на секундата.
10:03 14.09.2026