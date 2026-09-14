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Адв. Рангелов: Случаят с помилването на наркотрафикант не е гаф

Адв. Рангелов: Случаят с помилването на наркотрафикант не е гаф

14 Септември, 2026 08:51 1 317 43

  • огнян атанасов-
  • помилване-
  • людмил рангелов

Трябва ли вицепрезидентът да се съобрази с решението на медицинската комисия

Адв. Рангелов: Случаят с помилването на наркотрафикант не е гаф - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случаят с помилвания наркотрафикант Огнян Атанасов не е гаф и не показва никакви дефекти в процедурата. Просто обществеността до този момент не беше обръщала внимание на начина, по който се извършва това. В крайна сметка се помилват престъпници, не Нобелови лауреати. Това каза адвокатът по наказателно право Людмил Рангелов в ефира на „Здравей, България“.

Преподавателят по конституционно право доц. Емилия Сидерова каза, че помилването не може да бъде отменено и преразглеждано, нито да бъде давано под условие, но може да бъде оспорвано. Това може да се случи само в съответствие с Конституцията и е в компетенциите на Конституционния съд. Съответно помилването може да бъде оспорено от 1/5 от народните представители, Министерския съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор, допълни тя.

Рангелов каза, че комисията, която се определя във връзка с искано помилване заради здравословно състояние, се назначава от министъра на правосъдието и се съгласува със здравния министър. Въпросната комисия не се базира на документи, представени от молещия, а се правят задълбочени изследвания от специалисти от висок ранг и те преценяват здравословното състояние.

Рангелов каза, че не е задължително помилващият – президент или вицепрезидент – да се съобрази с позицията на комисията. Но отбеляза, че мнението на такива експерти не може да бъде пренебрегнато.

Сидерова коментира обаче, че преценката е лично на президента или вицепрезидента, а комисията е тази, която подпомага решението. Тя допълни, че помилващият не е длъжен да посочи нито основанията, нито мотивите си.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    27 2 Отговор
    Разбира се, че не е гаф...,то си е нормална практика. Те веднага тежко заболяват и ги пускат.....

    Коментиран от #15

    08:53 14.09.2026

  • 2 От бранша

    23 2 Отговор
    Доколкото знам, това си е утвърдена практика. И не само за наркотрафиканти, за всякакви престъпници, включително убийци.

    08:54 14.09.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    22 6 Отговор
    "Не е гаф" - НАПРАВО СИ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ !!!

    08:56 14.09.2026

  • 4 алито

    13 7 Отговор
    комуниста винаги е прав, когато сгреши пан е прав

    Коментиран от #6

    08:57 14.09.2026

  • 5 Наркотрафикант

    18 2 Отговор
    Трафикантите на мигрантите изобщо не ги закачат. Те вече мигрантите директно ги пускат в страната. Даже ги внасят като вносна стока.

    08:58 14.09.2026

  • 6 Ми прав е

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "алито":

    Щото не е седнал.

    08:59 14.09.2026

  • 7 кнотгъ

    11 2 Отговор
    Пари. Не се наядохте на пари и най смешното е че си мислите че ше ви помогнат. Няма да ви помогнат. Не успяхте все още да прочетете Новия Завет на Господ Иисус Христос, и продължавате да лъжете. Само че не сте познали. Няма да стане така. Когато този "помилвания" ти надруса децата, ще видиш дали е нормално или не, някоя маймуна да вземе парите а ти да страдаш. Спрете да лъжете псета. Не е нормално да си глупак.

    09:01 14.09.2026

  • 8 Кина

    6 10 Отговор
    Отклоняват вниманието на народа..! Истината е че оръжията и бомбите които България ежедневно дава на Украйна убиват много повече хора от колкото кокаина и престъпниците в България..

    09:02 14.09.2026

  • 9 разбира се

    10 3 Отговор
    Тези сътрудници работят за Партията. А тя се грижи за тях ако стъпят на криво!

    Коментиран от #19, #24

    09:02 14.09.2026

  • 10 !!!?

    14 3 Отговор
    Няма гафове...престъпниците са на свобода, кой наркоман, кой крадец, кой корумпе, все донори по пътя на Копринката !

    09:02 14.09.2026

  • 11 Така така

    5 5 Отговор
    Това е поредната пушилка на ПП Надка пак се изсули. Да видим днес Петрохан тогава кой ще обяснява как за токкова бързо са регистрирани отпускани средства инааче съкращават от бюджета администрация за да ги дават на частни фирми на техни хора

    09:04 14.09.2026

  • 12 Кукундел

    13 5 Отговор
    И тоя не слиза от медиите!
    Ти кой заблуждаваш, бе адвокате. Нищо случайно няма и тия комисии са нагласени!
    От какво толкова е бил болничък Огнянчо? Така и не разбрах!
    И пак питам, защо тия разбойницитне се лекуват в МВР болница? Там е бъкано с ъс специалисти под пагон, апаратура, обособени килии за болни арестанти и осъдени!
    Рангелов, това помилване е платено. Факт е, че Йотова е на хорото.
    Гледай си адвокатството. Стана досаден!

    Коментиран от #34

    09:07 14.09.2026

  • 13 Той дори убиеца на баща и искал амнистия

    7 1 Отговор
    Такова заглавие имаше по медиите. ...

    Коментиран от #16

    09:08 14.09.2026

  • 14 Тези

    7 4 Отговор
    Подготвиха си слуги и глашатаи като този от БТВ Светльо и сега в труден момент ги задействат.Отделно махат от БНТ обективни журналисти.Българите изчезват.Подготвят за онези от север.

    09:09 14.09.2026

  • 15 Ахааа

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Точно така.. Голям бумеранг, голям автогол е този случай за ПП-ДБ! Оказа се, че министъра на правосъдието и министъра на здравеопазването в кабинета на Кирил Петков, са дали становище, човека да бъде помилван, защото бил тежко болен от нелечима болест...!

    09:10 14.09.2026

  • 16 Искал,

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Той дори убиеца на баща и искал амнистия":

    Ама понеже не можел да си плати ,му е отказано.

    09:11 14.09.2026

  • 17 Кресна

    7 1 Отговор
    Да не забравяме че за тези помилвания хората си продават и къщите и доста пари играят.Ами нали подписват и за гражданство на разни та да ходят из Европа.

    09:12 14.09.2026

  • 18 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Не е гаф а съзнателно.И още четирима наркодилъри.

    09:14 14.09.2026

  • 19 наркотрафикантите за сега са на мушката

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "разбира се":

    "партията" се грижи за всякакви свои сътрудници и те сега са на топли местенца и дори от топлото местенце сочат хората с пръст. Без да им пука.

    09:14 14.09.2026

  • 20 Kaлпазанин

    4 2 Отговор
    Как ще е гаф ,аз не се и съмнявам а сега му платете и обезщетение ,,,,,от нашите данъци та да продължава да твори децата

    09:15 14.09.2026

  • 21 Хората в тази комисия..

    6 1 Отговор
    Кои влизат в тая комисия, щом комисията е по важна от президента? Защо крият членовете на тази комисия? Май комисията позари милионите за помилването и после по пътя на копринката...Работата е бая дебела.

    09:17 14.09.2026

  • 22 Очевидно на лице Е !

    7 2 Отговор
    Тежък рецидив в законодателството !

    На Република България !

    Тъй като за такива случаи !

    Не е предвидено подновяванае на присъдата !

    След като тежкото здравосливно състояние на ивдивида е преминало !

    И същия е проявил наклонностите си заради които е Осъден !

    И къде са всичките тези институции ?

    Които защитатават интересите на Държавата и народа ?

    Да поискат от !

    Конституционния съд !

    Разглеждане на този казус ! И налагане на Съответните !

    Промени !

    Които Да разрешат Този Казус !

    Къде е Българския Висш Адвокатски съвет !

    Който да поиска това От Този Конституционин Съд !

    За да защити Правата на Обикновения Български гражданин!

    Коментиран от #26, #28

    09:19 14.09.2026

  • 23 гадател

    5 0 Отговор
    Кой бяга от някое милионче?

    09:20 14.09.2026

  • 24 Сътрудници

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "разбира се":

    Много правилно ги наричаш Сътрудници. Те самите така наричат себе си и хората им вярват. Даже това е официален израз за пред Инстанциите. Примерно оплакваш се от някого за нещо което ти е сторено. И по Инстанциите тръгва мълва. ... Трябва да се спаси Сътрудника. На всяка цена. И го спасяват. За да си мълчи и работа му дават дори.

    09:22 14.09.2026

  • 25 Проблема е

    4 0 Отговор
    Че българският народ обича връзкарството и шуробаджанащината.

    09:24 14.09.2026

  • 26 Този

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Очевидно на лице Е !":

    Ама човека бил тежко болен пред умиране.После обаче пак оздравял и продължил с дейността.Хванали го само 5 кг.дрога.Нашата не знаела какъв е този.Сега цяла садмица ще ни пробутваткато този на амбразурата да размиват работата.Но този Светльо велик журналист бе върха-скъса си нервите с Асен Василев.И с извънземните ще ни занимават.

    09:25 14.09.2026

  • 27 Доротея

    3 4 Отговор
    Добре, че Асен Василев разбута тази ,,болна" тема, която позволява отявлени престъпници да отърват наказанието! Убиецът на Петко Д. Петков бе помилван от Царя и не престоя в затвора дори година! Бе агент на полицята! Те всички престъпници са хора на някоя от мнообройните служби!!!Не им обръщайте внимание, както и на Петрохан! Все ще ви излъжат!

    09:27 14.09.2026

  • 28 Очевидно

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Очевидно на лице Е !":

    Не е правилно да пишеш разкрачено и редакцията не би трябвало да толерира вертикалното писане и писането само с главни букви и прочие.

    09:28 14.09.2026

  • 29 Според мен

    1 2 Отговор
    Всички участници в помилването на наркотрафикантите трябва задружно да излежат присъдите на тези, които са оправдали. Така е редно!

    Коментиран от #33

    09:33 14.09.2026

  • 30 Йотова

    4 0 Отговор
    Човека беше точен с парите

    09:36 14.09.2026

  • 31 Чума

    0 0 Отговор
    Ха, така! Йотова виновна, а 7 членната комисия, дала компетентно становище взе парите, официални за труда и неофициални за ,,услугата", и в момента сигурно работи върху друго становище по подобен казус! Какво сте задърпали една женица и искате сама да се пртивопостави на този престъпен механизъм!? Да, ще отговаря, но покажете в стдиото на водещата телевизия тези оо комисията да отговарят в пряк ефир! Петко войвода каза, че малките стамболовчета са по опасни - крадат, трепят, унищожават съдби и България, и за нищо не отговарят! Полицайте сдърпали онази щуравата в Струмяни, уволняват директора им!?

    09:36 14.09.2026

  • 32 Факти

    2 1 Отговор
    Вариантите са два:

    - Йотова е пионка, която няма избор и само подписва документи
    - Йотова е освободила известния като "петричкия Пабло Ескобар" и му е опростила 10 години от присъдата, а той е продължил да продава наркотици и отново е заловен с огромно количество такива

    И в двата случая Йотова не трябва изобщо да заема ръководен държавен пост, пък какво да говорим да бъде президент. Във всяка нормална държава политическата й кариера щеше да приключи завинаги след това разкритие.

    В България на Крадев, обаче, Йотова продължава да е президент и е фаворит на изборите. Наркотрафикантите си плащат и продължават да са над закона, също както в България на Разбойко и Дебелян.

    Гюров е моят президент. Той смачка мафията на изборите като направи 500 ареста и разби схеми за купуване на гласове за милиони евро. За жалост наивният народ даде пълно мнозинство на Крадев и ни върна отново към старата престъпна схема.

    Гюров е изборът на разумният човек с отворени очи.

    Коментиран от #35, #42

    09:37 14.09.2026

  • 33 Не е само за наркотрафикантите

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Според мен":

    Става въпрос за всички сътрудници. Нещо пак не си разбрал и се движеше по повърхността и по конкретиката. То е повсеместно явление бе човеко.

    09:38 14.09.2026

  • 34 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кукундел":

    Изглежда не си прочел статията. Тази медицинска комисия се назначава от правосъдният министър и се съгласува със здравният министър. Ха сега провери, кой е бил на власт тогава. На Йотова се представя само заключението на комисията. Задължение на всяка държава в да защитава сънародниците си, осъдени в чужбина. Гърците правят така за техните граждани, а ние за нашите. Всички държави го правят и така трябва.

    Коментиран от #43

    09:42 14.09.2026

  • 35 Кочо

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Факти":

    Абе, аз искам тук Гюров да победи, а там Русия, но двете не се съвместяват и не знам какво да предприема! Затова си паса стадото и не ходя да се мъча с тези машини! Аз телефон като хората нямам, натискам едни копчета, ще ходя да се излагам в СИК!?

    Коментиран от #37

    09:42 14.09.2026

  • 36 Въпросът е

    0 1 Отговор
    Колко корумпирана е тази велика комисия от експерти.

    Коментиран от #38

    09:45 14.09.2026

  • 37 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Кочо":

    Не бери грижи. Ромите и турците ще гласуват вместо теб кой да те управлява. Ти после само ще живееш с тяхното решение.

    Коментиран от #41

    09:45 14.09.2026

  • 38 Не е това въпроса

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Въпросът е":

    Движиш се и ти по повърхността. Въпроса е че е изградена Стройна Система за Спасяване на Сътрудниците. Това е въпроса.

    09:50 14.09.2026

  • 39 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Комунягите винаги са на страната на престъпниците, такава им е семката мандраджииска

    09:50 14.09.2026

  • 40 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Но по важното е хилядите паспорти дадени от йотова и боташа на руски терористи

    09:52 14.09.2026

  • 41 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    Да бе! И аз тъй мисля! След като има кой да гласува, защо аз да си правя труда да ходя да ми се подиграва избирателната комисия!? Да те е яд, като ги знаеш какви са - повечето са много търсени момичета! Влезеш в секцията и те гледат с насмешка и презрително - този пън за какво е дошъл, сякаш не знае, че ние ще напишем протокола, както си искаме!!!

    09:54 14.09.2026

  • 42 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Факти":

    Ако не беше Кандев, ППДБ нямаше да влязат в парламента. Кой нормален човек би гласувал за извратени петроханци, бе. Гюров затова му е благодарен и го взема за вице, въпреки, че е тъп , като галош. То и самият Гюров не е по-умен, де.

    10:02 14.09.2026

  • 43 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "РЕАЛИСТ":

    Комисията се назначава в началото на мандата на кабинета и не се избира различна за всеки отделен случай. Комисията само дава становище и не взема решение за действие. Решението за помилването е 100% в ръцете на президентската институция. Радев може да помилва, но хитро е прехвърлил това правомощие върху Йотова, защото знае добре какъв риск крият тези помилвания. Виждаме го в момента с този скандал. Радев е чист, а Йотова е мръсна. Всяка година има стотици молби за помилване по медицински причини и комисията потвърждава наличието на тежко здравословно състояние, което изисква освобождение. Почти всички такива молби са отхвърлени. Уважават се само няколко на година, а понякога има и нулеви години. Защо точно молбата на петричкия Пабло Ескобар е уважена от Йотова? Защо Йотова е помилвала общо 5 наркодилъри, включително рецидивисти? Явно те си плащат, а Йотова е просто пионка, която изпълнява поръчки. Политическата й кариера трябва да приключи на секундата.

    10:03 14.09.2026

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