Вигенин: Борбата с деградацията на земите изисква закони, ресурси и контрол

Българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин участва в Парламентарната конференция на високо равнище, организирана в рамките на UNCCD COP17 в Улан Батор. Форумът събра парламентаристи от пет континента и представители на Монголия за дискусия за ролята на националните парламенти в борбата с опустиняването и деградацията на земите и във възстановяването на природата.

В центъра на разговорите бяха конкретните инструменти, с които парламентите разполагат – законодателството, чрез което се създават необходимите правила и стимули, бюджетите, които осигуряват ресурс за дългосрочни политики и проекти, и парламентарният контрол върху изпълнението на поетите ангажименти и ефективността на направените инвестиции.

„Парламентите имат много по-голяма роля, отколкото понякога сами си даваме сметка. Именно чрез законите, бюджетите и контрола политическите ангажименти могат да се превърнат в конкретни действия и измерими резултати“, заяви Кристиан Вигенин.

Участниците обсъдиха и възможностите международният обмен да прерасне в по-практично сътрудничество – чрез споделяне на успешни проекти, добри практики и доказали ефективността си решения. Сред обсъжданите идеи е създаването на международна мрежа от експерти, които да подпомагат парламентите с консултации, обучения и участие в публични дискусии.

Специален акцент беше поставен върху прякото сътрудничество между парламентите, особено на съседни държави, които често са изправени пред общи или сходни предизвикателства.

„Деградацията на земите, недостигът на вода, засушаванията и загубата на природни екосистеми не спират на националните граници. Затова и решенията все по-често трябва да бъдат търсени заедно. Международните конференции имат истинска стойност, когато след тях остават не само декларации, а конкретни партньорства, обмен на знания и политики, които могат да бъдат приложени на практика“, подчерта българският евродепутат.

В рамките на конференцията Кристиан Вигенин разговаря и с председателя на Държавния велик хурал – парламента на Монголия, Бямбацогт Сандагийн. Двамата обсъдиха отношенията на Монголия с България и Европейския съюз, както и предстоящата визита на монголския парламентарен председател в Люксембург и Брюксел.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/