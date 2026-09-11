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Вигенин: Изкуственият интелект вече влияе не само върху данните ни, а и върху решенията ни

Вигенин: Изкуственият интелект вече влияе не само върху данните ни, а и върху решенията ни

11 Септември, 2026 11:43 421

  • кристиан вигенин-
  • изкуствен интелект

Според евродепутата е необходим международен диалог за стандартите и границите при използването на ИИ

Вигенин: Изкуственият интелект вече влияе не само върху данните ни, а и върху решенията ни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Все повече хора общуват с изкуствения интелект почти като с жив събеседник, споделят лична информация и постепенно изграждат доверие към тези системи. Това поставя въпроси, които вече не са само за защитата на личните данни, а и за влиянието на ИИ върху мненията, решенията и поведението на хората.“ Този извод направи българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин по време на второто заседание на Работната група на ПЕС по изкуствен интелект, посветено на темата „ИИ, демокрация и основни права“.

Вигенин: Изкуственият интелект вече влияе не само върху данните ни, а и върху решенията ни

В рамките на срещата бяха представени експертни анализи за обществените нагласи към изкуствения интелект, рисковете от дезинформация и алгоритмично усилване на съдържание, както и за необходимостта от европейска стратегия за развитието на по-напреднали системи с ИИ.

Вигенин обърна внимание на бързата промяна в начина, по който хората възприемат и използват изкуствения интелект. Системите стават все по-неформални и персонализирани в общуването си, а потребителите все по-често ги възприемат не просто като инструмент, а като доверен събеседник.

Точно тук възниква новият риск, когато технологията вече не просто обработва информация, а може да влияе върху начина, по който човек мисли, избира и реагира. Това изисква много по-сериозен разговор за границите и отговорността при използването на ИИ“, предложи Вигенин пред колегите си от ПЕС.

В дискусията беше откроено и силното обществено очакване в Европа за ясни правила и контрол върху изкуствения интелект. Сред най-сериозните рискове, които гражданите посочват, са дезинформацията, манипулирането на общественото мнение, заплахите за личната неприкосновеност и основните права, както и опасенията за загуба на работни места и изчезване на определени професии.

Вигенин отбеляза, че европейското регулиране има и своите ограничения.

ЕС може да забранява определени практики и системи на своя територия, но технологиите се развиват глобално. Европейските правила сами по себе си не могат да спрат създаването и използването на подобни системи извън Съюза. Затова наред със силното европейско законодателство е необходим и по-широк международен диалог за стандартите и границите при използването на изкуствен интелект“, е мнението на Кристиан Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu

Вигенин: Изкуственият интелект вече влияе не само върху данните ни, а и върху решенията ни


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