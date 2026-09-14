Новини
България »
Мартин Харизанов напуска ПП ГЕРБ и структурите на партията

Мартин Харизанов напуска ПП ГЕРБ и структурите на партията

14 Септември, 2026 08:36 2 639 48

  • мартин харизанов-
  • напускане-
  • герб

Не съжалявам за нито един ден от този период. Напротив. Най-много се гордея с времето, когато беше трудно. Когато много хора се притесняваха открито да заявят позицията си и принадлежността си към ГЕРБ, ние във Враца не се скрихме

Мартин Харизанов напуска ПП ГЕРБ и структурите на партията - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Взех решение да напусна ПП ГЕРБ и структурите на партията. Не го правя с разочарование, конфликт или желание да зачеркна годините зад гърба си. Напротив, тръгвам си с благодарност и с уважение към хората, с които извървях този път. Благодарен съм на ген. Бойко Борисов за доверието и подкрепата през годините. Това написа във фейсбук Мартин Харизанов.

"Благодарен съм на всички, с които работихме рамо до рамо, спорихме, печелихме трудни битки, творихме добрини, помагахме там, където имаше нужда от нас. Създадохме приятелства, които за мен никога не са зависели от партийна книжка.

Не съжалявам за нито един ден от този период. Напротив. Най-много се гордея с времето, когато беше трудно. Когато много хора се притесняваха открито да заявят позицията си и принадлежността си към ГЕРБ, ние във Враца не се скрихме. Точно тогава изградихме една от най-силните младежки структури и оттогава не спряхме да работим. Бяхме на терен, сред хората, зад каузи, които имат значение за областта. Това не може да бъде изтрито и няма причина да бъде отричано.

Аз никога не съм искал политиката да бъде професията ми. Влязох в нея с една ясна причина, да имам повече възможности да бъда полезен за област Враца. За мястото, в което живея, в което растат децата ми и което твърде дълго е плащало и продължава да плаща цената да бъде подценявано.

Направих каквото можах. Понякога успявах, понякога не. Но за едно съм спокоен- никога не съм стоял отстрани и никога не съм чакал някой друг да свърши трудното вместо мен. Искам да бъда пределно ясен и за решението си днес. Не напускам, за да се „пребоядисам“.

Не сменям убежденията си и не търся място в поредния политически проект. Който ме познава, знае, че това не е моят начин. Избирам да продължа в друга посока с нови бизнес начинания, идеи и проекти, за които искам да имам времето, свободата и енергията да развия докрай."


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    39 0 Отговор
    Вежди Рашидов не само напусна ГЕ.П,
    ами сега е инициативния комитет на...
    Йотова🤔🤔🤔

    Коментиран от #13, #34

    08:38 14.09.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    67 2 Отговор
    Корабът потъва, мишките бягат...

    08:39 14.09.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    55 2 Отговор
    Бръсната тиква, небръсната мутра. Щях да се изненадам ако не беше гербер. Малко късно се "прегрупира", но пак е нещо.😎

    08:39 14.09.2026

  • 4 честен ционист

    57 4 Отговор
    Всички гербаджии напускат евро-изпрани потъващия кораб и заминават при Румен. Късат си партийните билети и се кълнат, че не са чували за Баце.

    08:39 14.09.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    43 1 Отговор
    А е имаше нещо за някакъв кораб и някакви плъхове, ама какво ли е общото 🤔😀😉

    08:40 14.09.2026

  • 6 Уркп

    51 1 Отговор
    Айде още един плъх.. Ще има още доста такива ми се струва

    08:40 14.09.2026

  • 7 Кирил Петков в интервю

    11 10 Отговор
    "... Единствено ГЕРБ имат специалисти във всички области. Останалите гледаме да привлечем каквото можем и се оправяме с каквото имаме..."

    08:42 14.09.2026

  • 8 Кой

    33 1 Отговор
    беше тоя !?

    08:42 14.09.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 4 Отговор
    Скоро партийните активи на ГЕ.П и СДС ще играят белот ..... на ДВЕ ръце🤔😀😉

    Коментиран от #22

    08:43 14.09.2026

  • 10 щок

    16 2 Отговор
    ...ние във Враца,дето гарга не каца...

    08:43 14.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Муха-ха-ха...

    38 3 Отговор
    Плъховете напускат Тиквенския потъващ кораб. Няма вече да могат да крадат. Мъка.

    08:44 14.09.2026

  • 13 ретроспекцийка

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    бсп,сдс,ндсв,герб,ппдб са все мои чеда,избирани и легитимирани във власта от Умния ни народ!

    08:45 14.09.2026

  • 14 пашата

    25 3 Отговор
    Гордеел се когато било трудно,а сега с леврото и шенген-лесна кажи му сикаджииска магнитска герб мутра и -----

    08:45 14.09.2026

  • 15 Дзак

    6 2 Отговор
    Купувах си едни арменски курабийки от магазин Корал, на морето. Гледам същите пуснали в магазин Балкан!

    08:47 14.09.2026

  • 16 мдааа

    24 2 Отговор
    Почна се... Тоя далеч няма да е последният, напускащ гербавите. И защо ли точно сега? След като обявиха, че няма да играят със свой кандидат за президент, с което пък политанализаторите им предричат бавния край.
    По-интересно сега е журналята да продължат да го следят тоя "изявен" гербав накъде ще поеме политически. Най-вероятно по стъпките на Веждито. Интереса клати феса.

    08:48 14.09.2026

  • 17 целувай ръка на изпроводяк

    17 2 Отговор
    Бивш гербаджия, това звучи гордо.

    08:49 14.09.2026

  • 18 док

    15 1 Отговор
    Няма как да се „пребоядисаш“,защото имаш тотална алопеция!

    08:49 14.09.2026

  • 19 Вежди

    22 2 Отговор
    Гербавите станаха Прогресисти.

    Коментиран от #23

    08:50 14.09.2026

  • 20 Кой е този човек

    12 2 Отговор
    Редакцията защо постоянно пишете някакви странни заглавия ? Раздавате титли като министър и говорите за президентката в мъжки род. Вие българския език за нищо го нямате. Тая игра с родовете май е нарочно.

    08:50 14.09.2026

  • 21 Кръстникът

    15 0 Отговор
    От престъпната организация Коза Ностра не може да се излезе доброволно, тъй като клетвата за вярност се полага за цял живот. При влизането си в синдиката всеки пълноправен член („made man“) преминава през ритуал с проливане на кръв и изгаряне на светец, което символизира, че единственият естествен изход от организацията е смъртта.

    08:51 14.09.2026

  • 22 ......

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това комунистическите ПРО скубани гларуси що не сте съветници някъде, в някоя корпорация примерно, а сте по тюфлеците с в-к Работническо дело в ръце и несваляни от месеци пам.перси, но - акълни ?

    Коментиран от #29

    08:54 14.09.2026

  • 23 прогресистите е въпроса какви са

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "Вежди":

    Щото важно е съдържанието а поне до сега не виждам разликата с гербаджиите.

    08:54 14.09.2026

  • 24 Наблюдател

    18 2 Отговор
    Плъховете са си плъхове! Дори с добро образование и богат речник! Това е инстинкт за самосъхранение, когато кораба потъва.

    08:56 14.09.2026

  • 25 Бойко какъв генерал е?

    15 1 Отговор
    Сигурно същият като генерал Наско с краситие очи.

    09:00 14.09.2026

  • 26 Гост

    14 1 Отговор
    Вече няма далавера, няма смисъл да си станал депутат или някакъв кадър на герб, когато не можеш да крадеш. Герб откраднаха парите и мечтите на едно цяло поколение

    09:01 14.09.2026

  • 27 5922

    12 0 Отговор
    Какви бизнес начинания бе Харизанов, ще превърнеш услугите на местните кметове ,които назначи във финикийски знаци. На това не се вика "бизнес начинания", друго е и е описано в Наказателния кодекс.

    09:01 14.09.2026

  • 28 Лост

    8 0 Отговор
    А Борисов приказваше за рестарт и навлизане на младите.Многозначително напускане на ГЕРБ.

    09:02 14.09.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "......":

    А ти защо не ползваш за мислене полукълбата в черепа, а тези в гащите си🤔❗
    Защото НЕ МОЖЕШ ли, НЕМОЖАЧ❗

    09:03 14.09.2026

  • 30 Трол

    1 10 Отговор
    Честен човек, браво!

    09:06 14.09.2026

  • 31 Краси

    11 2 Отговор
    Очаквам скоро и Бойко Борисов да каже че той одавна няма нищо общо с ГЕРБ!

    09:06 14.09.2026

  • 32 Тиква

    4 0 Отговор
    Днес гроб,утре сините, вчера зеления, гущер,окрахиени същите,това е политик, мазен и хитър,нищо в живота не направил и не знае.

    09:18 14.09.2026

  • 33 На човекът му писна

    1 6 Отговор
    от глупостите на Боко.

    То и на нас ни писна!
    Разпадът на ГЕРБ тепърва предстои. Колкото по- бързо се случи това, толкова по бързо ще дойде нова сила, която да запълни огромната празнина в дясно.

    Подкрепете Николай Ненчев и Цвета Кирилова на изборите!
    Единствените десни кандидати!

    Коментиран от #36

    09:21 14.09.2026

  • 34 Гладни комунисти търсят ново хранене

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
    290ОТГОВОР
    Вежди Рашидов не само напусна ГЕ.П,
    ами сега е инициативния комитет на...
    Йотова🤔🤔🤔
    Коментиран от 13
    -;-
    Рашидов не е критери за ставащото в Герберастите- леко полеко плъховете отиват към новата цел.(
    Докато има парии за усвояване- все интересчии ще се намират и ще виждаме такива.
    Комунистте са изроди и намират кога и къде да се наредят за да се нахранят като ятаци и партизани!

    Коментиран от #45

    09:26 14.09.2026

  • 35 Линда

    1 0 Отговор
    Боли ме клит.ора

    Коментиран от #40

    09:28 14.09.2026

  • 36 Некадърни комунисти ще се прегрупират

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "На човекът му писна":

    33 На човекът му писна
    02ОТГОВОР
    от глупостите на Боко.

    То и на нас ни писна!
    -;
    а на мене ми писна от
    демагогии
    нови преходи
    нови социални политики
    нови идеи

    А то всичмко се оказва Шашми, далавери и некадърници!

    09:28 14.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 БеГемот

    1 0 Отговор
    Кораба потъва ....професионалистите напускат.... хахаха

    09:30 14.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Т.н евроатлантически партии в България-

    1 1 Отговор
    ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ се изложиха като кифладжии!

    Претърпяха пълен провал!
    Причината е, че всичките им лидери, без изключение, са издънки на видни комунистически родове. Комунизмът се предава по наследство, както призна един БСП-ар.

    Време е за ново, истинско дясно!

    Да започнем с тези избори, като подкрепим Ненчев- Кирилова!

    Гюров е комунистически филиз, същият, като съпартийците си!

    Коментиран от #44

    09:31 14.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 гадател

    1 0 Отговор
    Спрели са му бисквитките.

    09:35 14.09.2026

  • 44 НЕКАДЪРНИ КОМУНИСТИ в ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗОРИ

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Т.н евроатлантически партии в България-":

    41 Т.н евроатлантически партии в България-
    10ОТГОВОР
    ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ се изложиха като кифладжии!
    -;-
    От БКП-то се пръкнаха всичките сини, турсок-сини и пембени "партии"
    сега не стана ли ясно, че каквито бяха некадърнеи проверените ни другари, те такива са и техните дечиня- некадърните демократи.
    Еете им майката скапана и некадърна- какви перезидентски и какви местни избори- всичко е ДАЛАВЕРА!!!!

    09:36 14.09.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Гладни комунисти търсят ново хранене":

    И кой определя кой е критерий за ставащото в ГЕ.П - ти ли 🤔❓❗
    "Отвори но очите", че да знаем кой/кое е критерий за ставащото в ГЕ.П❗😉

    09:37 14.09.2026

  • 46 Не е

    0 0 Отговор
    загуба !

    09:57 14.09.2026

  • 47 ГЕНЕРАЛА

    0 0 Отговор
    Аа не. От шайката в панделката ,а не по островите.

    10:01 14.09.2026

  • 48 Хах

    0 0 Отговор
    И той е разбрал, че в Герб не може да се краде.

    10:02 14.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове