Мартин Харизанов напуска ПП ГЕРБ и структурите на партията

Взех решение да напусна ПП ГЕРБ и структурите на партията. Не го правя с разочарование, конфликт или желание да зачеркна годините зад гърба си. Напротив, тръгвам си с благодарност и с уважение към хората, с които извървях този път. Благодарен съм на ген. Бойко Борисов за доверието и подкрепата през годините. Това написа във фейсбук Мартин Харизанов.
"Благодарен съм на всички, с които работихме рамо до рамо, спорихме, печелихме трудни битки, творихме добрини, помагахме там, където имаше нужда от нас. Създадохме приятелства, които за мен никога не са зависели от партийна книжка.
Не съжалявам за нито един ден от този период. Напротив. Най-много се гордея с времето, когато беше трудно. Когато много хора се притесняваха открито да заявят позицията си и принадлежността си към ГЕРБ, ние във Враца не се скрихме. Точно тогава изградихме една от най-силните младежки структури и оттогава не спряхме да работим. Бяхме на терен, сред хората, зад каузи, които имат значение за областта. Това не може да бъде изтрито и няма причина да бъде отричано.
Аз никога не съм искал политиката да бъде професията ми. Влязох в нея с една ясна причина, да имам повече възможности да бъда полезен за област Враца. За мястото, в което живея, в което растат децата ми и което твърде дълго е плащало и продължава да плаща цената да бъде подценявано.
Направих каквото можах. Понякога успявах, понякога не. Но за едно съм спокоен- никога не съм стоял отстрани и никога не съм чакал някой друг да свърши трудното вместо мен. Искам да бъда пределно ясен и за решението си днес. Не напускам, за да се „пребоядисам“.
Не сменям убежденията си и не търся място в поредния политически проект. Който ме познава, знае, че това не е моят начин. Избирам да продължа в друга посока с нови бизнес начинания, идеи и проекти, за които искам да имам времето, свободата и енергията да развия докрай."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ами сега е инициативния комитет на...
Йотова🤔🤔🤔
Коментиран от #13, #34
08:38 14.09.2026
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:39 14.09.2026
3 Евгени от Алфапласт
08:39 14.09.2026
4 честен ционист
08:39 14.09.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
08:40 14.09.2026
6 Уркп
08:40 14.09.2026
7 Кирил Петков в интервю
08:42 14.09.2026
8 Кой
08:42 14.09.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #22
08:43 14.09.2026
10 щок
08:43 14.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Муха-ха-ха...
08:44 14.09.2026
13 ретроспекцийка
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":бсп,сдс,ндсв,герб,ппдб са все мои чеда,избирани и легитимирани във власта от Умния ни народ!
08:45 14.09.2026
14 пашата
08:45 14.09.2026
15 Дзак
08:47 14.09.2026
16 мдааа
По-интересно сега е журналята да продължат да го следят тоя "изявен" гербав накъде ще поеме политически. Най-вероятно по стъпките на Веждито. Интереса клати феса.
08:48 14.09.2026
17 целувай ръка на изпроводяк
08:49 14.09.2026
18 док
08:49 14.09.2026
19 Вежди
Коментиран от #23
08:50 14.09.2026
20 Кой е този човек
08:50 14.09.2026
21 Кръстникът
08:51 14.09.2026
22 ......
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това комунистическите ПРО скубани гларуси що не сте съветници някъде, в някоя корпорация примерно, а сте по тюфлеците с в-к Работническо дело в ръце и несваляни от месеци пам.перси, но - акълни ?
Коментиран от #29
08:54 14.09.2026
23 прогресистите е въпроса какви са
До коментар #19 от "Вежди":Щото важно е съдържанието а поне до сега не виждам разликата с гербаджиите.
08:54 14.09.2026
24 Наблюдател
08:56 14.09.2026
25 Бойко какъв генерал е?
09:00 14.09.2026
26 Гост
09:01 14.09.2026
27 5922
09:01 14.09.2026
28 Лост
09:02 14.09.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "......":А ти защо не ползваш за мислене полукълбата в черепа, а тези в гащите си🤔❗
Защото НЕ МОЖЕШ ли, НЕМОЖАЧ❗
09:03 14.09.2026
30 Трол
09:06 14.09.2026
31 Краси
09:06 14.09.2026
32 Тиква
09:18 14.09.2026
33 На човекът му писна
То и на нас ни писна!
Разпадът на ГЕРБ тепърва предстои. Колкото по- бързо се случи това, толкова по бързо ще дойде нова сила, която да запълни огромната празнина в дясно.
Подкрепете Николай Ненчев и Цвета Кирилова на изборите!
Единствените десни кандидати!
Коментиран от #36
09:21 14.09.2026
34 Гладни комунисти търсят ново хранене
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
290ОТГОВОР
Вежди Рашидов не само напусна ГЕ.П,
ами сега е инициативния комитет на...
Йотова🤔🤔🤔
Коментиран от 13
-;-
Рашидов не е критери за ставащото в Герберастите- леко полеко плъховете отиват към новата цел.(
Докато има парии за усвояване- все интересчии ще се намират и ще виждаме такива.
Комунистте са изроди и намират кога и къде да се наредят за да се нахранят като ятаци и партизани!
Коментиран от #45
09:26 14.09.2026
35 Линда
Коментиран от #40
09:28 14.09.2026
36 Некадърни комунисти ще се прегрупират
До коментар #33 от "На човекът му писна":33 На човекът му писна
02ОТГОВОР
от глупостите на Боко.
То и на нас ни писна!
-;
а на мене ми писна от
демагогии
нови преходи
нови социални политики
нови идеи
А то всичмко се оказва Шашми, далавери и некадърници!
09:28 14.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 БеГемот
09:30 14.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Т.н евроатлантически партии в България-
Претърпяха пълен провал!
Причината е, че всичките им лидери, без изключение, са издънки на видни комунистически родове. Комунизмът се предава по наследство, както призна един БСП-ар.
Време е за ново, истинско дясно!
Да започнем с тези избори, като подкрепим Ненчев- Кирилова!
Гюров е комунистически филиз, същият, като съпартийците си!
Коментиран от #44
09:31 14.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 гадател
09:35 14.09.2026
44 НЕКАДЪРНИ КОМУНИСТИ в ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗОРИ
До коментар #41 от "Т.н евроатлантически партии в България-":41 Т.н евроатлантически партии в България-
10ОТГОВОР
ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ се изложиха като кифладжии!
-;-
От БКП-то се пръкнаха всичките сини, турсок-сини и пембени "партии"
сега не стана ли ясно, че каквито бяха некадърнеи проверените ни другари, те такива са и техните дечиня- некадърните демократи.
Еете им майката скапана и некадърна- какви перезидентски и какви местни избори- всичко е ДАЛАВЕРА!!!!
09:36 14.09.2026
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #34 от "Гладни комунисти търсят ново хранене":И кой определя кой е критерий за ставащото в ГЕ.П - ти ли 🤔❓❗
"Отвори но очите", че да знаем кой/кое е критерий за ставащото в ГЕ.П❗😉
09:37 14.09.2026
46 Не е
09:57 14.09.2026
47 ГЕНЕРАЛА
10:01 14.09.2026
48 Хах
10:02 14.09.2026