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Заради загинал пешеходец пренасочват движението по „Хемус“ между Шумен и Нови пазар
  Тема: Войната на пътя

Заради загинал пешеходец пренасочват движението по „Хемус“ между Шумен и Нови пазар

19 Август, 2026 07:22 696 3

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  • нови пазар

Общо 41 тежки пътнотранспортни произшествия са регистрирани в Шуменско през първите шест месеца на 2026 година

Заради загинал пешеходец пренасочват движението по „Хемус“ между Шумен и Нови пазар - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въвежда се времена организация за автомобилите, пътуващи по автомагистрала „Хемус“, в участъка от Шумен до Нови пазар, през път I-2.

Това се налага поради настъпило произшествие в участъка, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Получен е сигнал за загинал пешеходец.

Причините за настъпване на инцидента тепърва ще се изясняват. Екипи на полицията ще подпомагат водачите и ще ги насочват за преминаване по алтернативния път, посочиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Общо 41 тежки пътнотранспортни произшествия са регистрирани в Шуменско през първите шест месеца на 2026 година.


София / България
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