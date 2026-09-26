Новини
Свят »
Латвия »
Четирима италиански войници бяха ранени по време на учение в Латвия
  Тема: Украйна

Четирима италиански войници бяха ранени по време на учение в Латвия

26 Септември, 2026 11:18 854 37

  • нато-
  • латвия-
  • италия-
  • войници-
  • учение

Ранените войници са били откарани в столицата Рига за лечение, съобщи министерството

Четирима италиански войници бяха ранени по време на учение в Латвия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четирима италиански войници бяха ранени, единият от тях тежко, при инцидент по време на учение на НАТО в Латвия, предаде ДПА, съобщи БТА.

Според министерството на отбраната в Рим превозното им средство е било обстреляно от картечница, монтирана на италиански брониран транспортен автомобил „Дардо“, в база близо до малкото градче Адажи. Точните обстоятелства около случая все още не са изяснени.

Още новини от Украйна

Ранените войници са били откарани в столицата Рига за лечение, съобщи министерството. Нито един от четиримата не е в животозастрашаващо състояние, добави ведомството.

Военните са започнали разследване, за да изяснят точната последователност на събитията.

Италия е разположила над 300 войници в Латвия като част от международна бригада. Войници от повече от дузина държави са разположени в латвийска военна база.

Многонационалната бригада на НАТО има за задача да защитава североизточния фланг на военния алианс, по-специално срещу евентуални атаки от Русия срещу балтийските страни.


Латвия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Програмист

    30 0 Отговор
    Картечната кула е била с изкуствен интелект

    Коментиран от #3

    11:20 26.09.2026

  • 2 Вовата съм

    35 1 Отговор
    Те това са "войните" на модерното натО и джендърския ЕС. нефелни отвсякъде ще се самоизбият на учение камо ли в реални бойни действия

    11:22 26.09.2026

  • 3 Нененей

    31 0 Отговор

    До коментар #1 от "Програмист":

    Не, Путин лично е бил картечар.

    11:23 26.09.2026

  • 4 Италианската армия е прочута

    24 2 Отговор
    с храбростта и професионализма си.

    Коментиран от #10

    11:25 26.09.2026

  • 5 az СВО Победа 81

    27 0 Отговор
    Как така още не са съобщили, че Путин стои зад тази "хибридна атака"???? 🤣🤣🤣

    11:26 26.09.2026

  • 6 пешо

    24 0 Отговор
    не в латвия в украйна и прехвърлени в латвия

    11:27 26.09.2026

  • 7 Смех

    25 0 Отговор
    Вече така ли викат на Украйна?
    Абе кого лъжете и кой ви вярва?
    Пародия на медия.

    11:27 26.09.2026

  • 8 Малко примери

    21 0 Отговор
    Италия на Дучето се опитва да завладее Гърция. Малка Гърция ѝ хвърля един бой. Налага се да се намесят германците. Край Сталинград Червената армия пробива през италианците. Когато американците дебаркират в Южна Италия, италианците веднага почват да се предават. Пак германците се включват. Дучето дори в Етиопия се проваля.

    Коментиран от #31

    11:30 26.09.2026

  • 9 Ами

    16 0 Отговор
    Само се изтребват и тия ще се бият с руснаците🤔

    11:31 26.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Абе,

    18 0 Отговор
    я в Латвия,я в укристан...

    11:37 26.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Точен

    19 0 Отговор
    Русия с телепортиран ИИ е задвижила картечницата...

    11:37 26.09.2026

  • 14 Баце ЕООД

    14 0 Отговор
    Натото вече само се стреля от страх, обаче ще ни опази от Русия. Така ли стана?!

    11:38 26.09.2026

  • 15 МайТапчията

    17 0 Отговор
    Пострадали са в Украйна и сега им намират официална причина .

    11:39 26.09.2026

  • 16 Терористично

    21 0 Отговор
    учение на терористичното и престъпно НАТО окупирало Латвия !

    11:41 26.09.2026

  • 17 Щом Италия

    12 0 Отговор
    е разположила над 300 войници в Латвия значи сега са над 296

    11:43 26.09.2026

  • 18 Многонационална бригада на НАТО

    8 0 Отговор
    Пък то било само от италианци

    11:44 26.09.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    12 0 Отговор
    А някой латвииски овчар ги е наритал ама не си признават, при нашите де наритаха франсетата имаше снимков матрял хахахахаха.

    11:47 26.09.2026

  • 20 НАТоТо

    13 0 Отговор
    Няма да казваме, че руснаците им са оскубали перата в Украйна. Ще кажем, че са ранени на учение в Латвия.

    11:49 26.09.2026

  • 21 Справедлив

    9 0 Отговор
    Смърт за ОТАН!!!

    11:50 26.09.2026

  • 22 Укротрол с рак

    4 0 Отговор
    Пак добре, че не са с рак като мене доблестните италиански воини!

    11:52 26.09.2026

  • 23 В страната предстоят

    11 0 Отговор
    парламентарни избори и НАТО я окупира допълнително ! Във военната база Лиелварде близо до Рига, се разпололагат допълнително натовски части по искане забележете на министъра на отбраната който е в оставка Райвис Мелнис...Това е особено важно във време, когато в Латвия се провеждат избори каза той... Всеки жител на Латвия има право безопасно да участва в свободни и честни избори и наше задължение е да защитим това право“, каза Мелнис." ....класика в жанра "атлантически нацизъм" нали?

    Коментиран от #25, #28, #34

    11:52 26.09.2026

  • 24 асенчо

    3 0 Отговор
    Че кво забравиха там ?

    11:54 26.09.2026

  • 25 парламентарни избори в Латвия

    11 0 Отговор

    До коментар #23 от "В страната предстоят":

    под дулата на оръжията на НАТО ! Няма как просто да не са "свободни и честни"..

    11:55 26.09.2026

  • 26 Путин многоходовия

    7 2 Отговор
    Тези жабари ги бухахме в Украйна. Само четирима пуснахме живи, да разкажат на другите жабари какво ги чака. Както през ВСВ при Сталинград, колко хиляди жабари изгинаха!

    11:56 26.09.2026

  • 27 Отреазвяващ

    3 0 Отговор
    Ако руснаците пушат(правят си кефа),пият водка в забранени зони,според някои,и се случват инциденти.Ами тия са стрелят като за световно.Дано не са толкова зле ментално,като клиповете дето гледаме,когато оператор изгуби контрол върху машината си.

    11:59 26.09.2026

  • 28 Историята

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "В страната предстоят":

    Който е против война... да се вкарва в затвора, това се чува вече и в Англия.
    Същото положение, както преди втората световна война, мъжете заедно с жените им са били вкарвани в затвора, дори и бременни жени е имало. Исторически факти, а не конспиративна теория.
    Това ще се случи в целия ЕС, ако си против войната... в затвора.

    Коментиран от #32

    11:59 26.09.2026

  • 29 az СВО Победа 81

    5 0 Отговор
    Изтриха ми коментар номер 12, а нищо нецензурно не казвах в него, ето преценете сами:

    Хусите удариха в Саудитска Арабия летище "Крал Фахд" в град Таиф и унищожиха италиански самолет F-2000A Eurofighter Typhoon.

    Нищо чудно тия да са дали фира тогава и сега да го прикриват като "инцидент в Латвия".

    Такава е обичайната практика за прикриване на жертвите във военен конфликт, в който официално не участваш....

    12:00 26.09.2026

  • 30 Каунь

    4 0 Отговор
    Жабари, нали ги гледате в Ало, ало, как ги бъзикат

    12:03 26.09.2026

  • 31 Капитан Берторели

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Малко примери":

    Най големите им "геройства" са в Северна Африка! 😂

    12:12 26.09.2026

  • 32 Така е но има и друго

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Историята":

    След прекратяването на огъня „опасността за Европа само ще расте“. Истинската заплаха ще бъде миграционна вълна: стотици хиляди украински войници, „сломени“ от войната, ще се завърнат от фронта в търсене на по-добър живот, докато други граждани ще избягат от Украйна на фона на колапса на икономиката ѝ от военната епоха. Тези обучени убийци ще залеят Европа с престъпност и тероризъм. В крайна сметка е нужно да бъдат създадени правни и политически основания за забрана на влизане на украински военни и бивши военни, участвали във войната, но решението за това кога и как точно ще влезе в сила тази забрана е много спорно дали трябва да бъде оставено на отделните страни от ЕС.

    12:18 26.09.2026

  • 33 Боже, Боже

    1 0 Отговор
    НАТОвците ще се избият помежду си и за това виновен Путин...!?

    12:19 26.09.2026

  • 34 Тоя същият

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "В страната предстоят":

    министъра на отбраната в оставка Райвис Мелнис е поискал по времето на изборите натовски патрули да патрулират и охраняват изборните секции. Просто е абсурдно какво се случва в ЕС ...

    12:22 26.09.2026

  • 35 Никой

    1 0 Отговор
    Те са се самонаранили.

    12:23 26.09.2026

  • 36 Изтребители на НАТО, извършващи

    1 0 Отговор
    въздушно патрулиране на Балтика, са свалили украински военни дронове, които са навлезли на територията на Латвия поне два пъти тази година, през юни и август.  Властите заявиха, че дроновете замесени в инцидентите през август, са принадлежали на украинските сили НО видиш ли се били отклонили от курса си след руска електрическа намеса в навигационната система на дроновете.Латвия, Литва и Естония тайно са поискали 500 милиона евро от Европейския съюз за спешна защита от дронове, според доклад на финландски медии. Средствата са планирани за развитието на специализирана инфраструктура. Балтийските столици са принудени да се защитават от нахлувания на украински дронове, които често навлизат във въздушното пространство на европейските държави. В Румъния украински дрон-камикадзе вече се взриви в търговско пристанище. В Естония военните бяха принудени да свалят дрон на украинските въоръжени сили в боен сблъсък.
    Рига обаче понесе основната тежест на удара. В Латвия избухна тежка политическа криза след поредното неконтролирано нахлуване на украински дрон; в крайна сметка премиерът и министърът на отбраната на страната бяха принудени да подадат оставка.

    12:31 26.09.2026

  • 37 Яка параноя и атлантическа наглост ...

    1 0 Отговор
    Латвийските власти също предупредиха за възможна намеса в изборите и призоваха гражданите да докладват за подозрителна дейност на "службите за сигурност". 

    12:34 26.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания