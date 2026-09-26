Четирима италиански войници бяха ранени по време на учение в Латвия

Четирима италиански войници бяха ранени, единият от тях тежко, при инцидент по време на учение на НАТО в Латвия, предаде ДПА, съобщи БТА.

Според министерството на отбраната в Рим превозното им средство е било обстреляно от картечница, монтирана на италиански брониран транспортен автомобил „Дардо“, в база близо до малкото градче Адажи. Точните обстоятелства около случая все още не са изяснени.

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Ранените войници са били откарани в столицата Рига за лечение, съобщи министерството. Нито един от четиримата не е в животозастрашаващо състояние, добави ведомството.

Военните са започнали разследване, за да изяснят точната последователност на събитията.

Италия е разположила над 300 войници в Латвия като част от международна бригада. Войници от повече от дузина държави са разположени в латвийска военна база.

Многонационалната бригада на НАТО има за задача да защитава североизточния фланг на военния алианс, по-специално срещу евентуални атаки от Русия срещу балтийските страни.