Четирима италиански войници бяха ранени по време на учение в Латвия

Четирима италиански войници бяха ранени, единият от тях тежко, при инцидент по време на учение на НАТО в Латвия, предаде ДПА, съобщи БТА.
Според министерството на отбраната в Рим превозното им средство е било обстреляно от картечница, монтирана на италиански брониран транспортен автомобил „Дардо“, в база близо до малкото градче Адажи. Точните обстоятелства около случая все още не са изяснени.
Ранените войници са били откарани в столицата Рига за лечение, съобщи министерството. Нито един от четиримата не е в животозастрашаващо състояние, добави ведомството.
Военните са започнали разследване, за да изяснят точната последователност на събитията.
Италия е разположила над 300 войници в Латвия като част от международна бригада. Войници от повече от дузина държави са разположени в латвийска военна база.
Многонационалната бригада на НАТО има за задача да защитава североизточния фланг на военния алианс, по-специално срещу евентуални атаки от Русия срещу балтийските страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Програмист
Коментиран от #3
11:20 26.09.2026
2 Вовата съм
11:22 26.09.2026
3 Нененей
До коментар #1 от "Програмист":Не, Путин лично е бил картечар.
11:23 26.09.2026
4 Италианската армия е прочута
Коментиран от #10
11:25 26.09.2026
5 az СВО Победа 81
11:26 26.09.2026
6 пешо
11:27 26.09.2026
7 Смех
Абе кого лъжете и кой ви вярва?
Пародия на медия.
11:27 26.09.2026
8 Малко примери
Коментиран от #31
11:30 26.09.2026
9 Ами
11:31 26.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Абе,
11:37 26.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Точен
11:37 26.09.2026
14 Баце ЕООД
11:38 26.09.2026
15 МайТапчията
11:39 26.09.2026
16 Терористично
11:41 26.09.2026
17 Щом Италия
11:43 26.09.2026
18 Многонационална бригада на НАТО
11:44 26.09.2026
19 ГОЛЕМ СМЕХ
11:47 26.09.2026
20 НАТоТо
11:49 26.09.2026
21 Справедлив
11:50 26.09.2026
22 Укротрол с рак
11:52 26.09.2026
23 В страната предстоят
Коментиран от #25, #28, #34
11:52 26.09.2026
24 асенчо
11:54 26.09.2026
25 парламентарни избори в Латвия
До коментар #23 от "В страната предстоят":под дулата на оръжията на НАТО ! Няма как просто да не са "свободни и честни"..
11:55 26.09.2026
26 Путин многоходовия
11:56 26.09.2026
27 Отреазвяващ
11:59 26.09.2026
28 Историята
До коментар #23 от "В страната предстоят":Който е против война... да се вкарва в затвора, това се чува вече и в Англия.
Същото положение, както преди втората световна война, мъжете заедно с жените им са били вкарвани в затвора, дори и бременни жени е имало. Исторически факти, а не конспиративна теория.
Това ще се случи в целия ЕС, ако си против войната... в затвора.
Коментиран от #32
11:59 26.09.2026
29 az СВО Победа 81
Хусите удариха в Саудитска Арабия летище "Крал Фахд" в град Таиф и унищожиха италиански самолет F-2000A Eurofighter Typhoon.
Нищо чудно тия да са дали фира тогава и сега да го прикриват като "инцидент в Латвия".
Такава е обичайната практика за прикриване на жертвите във военен конфликт, в който официално не участваш....
12:00 26.09.2026
30 Каунь
12:03 26.09.2026
31 Капитан Берторели
До коментар #8 от "Малко примери":Най големите им "геройства" са в Северна Африка! 😂
12:12 26.09.2026
32 Така е но има и друго
До коментар #28 от "Историята":След прекратяването на огъня „опасността за Европа само ще расте“. Истинската заплаха ще бъде миграционна вълна: стотици хиляди украински войници, „сломени“ от войната, ще се завърнат от фронта в търсене на по-добър живот, докато други граждани ще избягат от Украйна на фона на колапса на икономиката ѝ от военната епоха. Тези обучени убийци ще залеят Европа с престъпност и тероризъм. В крайна сметка е нужно да бъдат създадени правни и политически основания за забрана на влизане на украински военни и бивши военни, участвали във войната, но решението за това кога и как точно ще влезе в сила тази забрана е много спорно дали трябва да бъде оставено на отделните страни от ЕС.
12:18 26.09.2026
33 Боже, Боже
12:19 26.09.2026
34 Тоя същият
До коментар #23 от "В страната предстоят":министъра на отбраната в оставка Райвис Мелнис е поискал по времето на изборите натовски патрули да патрулират и охраняват изборните секции. Просто е абсурдно какво се случва в ЕС ...
12:22 26.09.2026
35 Никой
12:23 26.09.2026
36 Изтребители на НАТО, извършващи
Рига обаче понесе основната тежест на удара. В Латвия избухна тежка политическа криза след поредното неконтролирано нахлуване на украински дрон; в крайна сметка премиерът и министърът на отбраната на страната бяха принудени да подадат оставка.
12:31 26.09.2026
37 Яка параноя и атлантическа наглост ...
12:34 26.09.2026