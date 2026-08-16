"Мъж загина при опит да изкара джипа си от канавка"

31-годишен мъж е загинал тази сутрин в село Ситово при опит да изкара джипа си от канавка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват. Сигналът е получен около 6:30 ч. на тел. 112, предаде кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

По предварителни данни в село Ситово, община „Родопи“, мъжът пропаднал в канавка с управлявания от него джип, а негови приятели се притекли на помощ, за да го изтеглят с друго превозносредство. По време на маневрите 31-годишният водач бил прегазен и издъхнал.

Местопроизшествието е запазено, извършва се оглед от служители на сектор „Разследване на престъпления по транспорта“. Съдействие е оказал авариен екип на пожарната. По случая е образувано досъдебно производство.