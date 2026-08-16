31-годишен мъж е загинал тази сутрин в село Ситово при опит да изкара джипа си от канавка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.
Обстоятелствата около инцидента се изясняват. Сигналът е получен около 6:30 ч. на тел. 112, предаде кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.
По предварителни данни в село Ситово, община „Родопи“, мъжът пропаднал в канавка с управлявания от него джип, а негови приятели се притекли на помощ, за да го изтеглят с друго превозносредство. По време на маневрите 31-годишният водач бил прегазен и издъхнал.
Местопроизшествието е запазено, извършва се оглед от служители на сектор „Разследване на престъпления по транспорта“. Съдействие е оказал авариен екип на пожарната. По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Селски !
17:46 16.08.2026
2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #3, #4
17:51 16.08.2026
3 Джипката
До коментар #2 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":се е преобърнала странично и го е затиснала.
17:54 16.08.2026
4 пръц
До коментар #2 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Така не е бил в джипа, но приятелят му докато е правел маневра за да изтеглят джипа го е прегазил.
Коментиран от #7, #9
17:56 16.08.2026
5 Милчо
18:00 16.08.2026
6 Ами
18:00 16.08.2026
7 Четеш ли заглавието?
До коментар #4 от "пръц":"Мъж загина при опит да изкара джипа си от канавка"
Коментиран от #8, #10
18:00 16.08.2026
8 пръц
До коментар #7 от "Четеш ли заглавието?":Прочети в ДИР бг. написано е ясно, а не като мара от факти.
Коментиран от #12
18:03 16.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Явно
До коментар #7 от "Четеш ли заглавието?":Докато авера му го е дърпал под наклон от канафката онзи се е опитал да предотврати преобръщането и така станал курбан за едните ламарини.
Коментиран от #13
18:04 16.08.2026
11 мара
До коментар #9 от "Тръц":ДАЙТЕ МИ ПАРИ!
18:13 16.08.2026
12 във дир бг
До коментар #8 от "пръц":статията е всно към едно с тази!!!
18:14 16.08.2026
13 БеГемот
До коментар #10 от "Явно":Грешиш ...не за едните ламарини а за смисъла на живота му....населението е тотално сбъркано в ценностите си...
18:16 16.08.2026
14 Баба Гошка
18:16 16.08.2026
15 Дик диверсанта
Мир на душата на загиналия.
18:23 16.08.2026
16 Ицо
19:11 16.08.2026