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Мъж загина при опит да изкара джипа си от канавка
  Тема: Войната на пътя

Мъж загина при опит да изкара джипа си от канавка

16 Август, 2026 17:39 1 997 16

  • патрулка-
  • мъж-
  • джип-
  • канавка-
  • загинал-
  • пловдивско

По случая е образувано досъдебно производство

Мъж загина при опит да изкара джипа си от канавка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

31-годишен мъж е загинал тази сутрин в село Ситово при опит да изкара джипа си от канавка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват. Сигналът е получен около 6:30 ч. на тел. 112, предаде кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

По предварителни данни в село Ситово, община „Родопи“, мъжът пропаднал в канавка с управлявания от него джип, а негови приятели се притекли на помощ, за да го изтеглят с друго превозносредство. По време на маневрите 31-годишният водач бил прегазен и издъхнал.

Местопроизшествието е запазено, извършва се оглед от служители на сектор „Разследване на престъпления по транспорта“. Съдействие е оказал авариен екип на пожарната. По случая е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селски !

    12 4 Отговор
    Генеализъм !

    17:46 16.08.2026

  • 2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    18 0 Отговор
    Как така ще е прегазен? Значи е бил вън от колата си. Пояснете малко.

    Коментиран от #3, #4

    17:51 16.08.2026

  • 3 Джипката

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    се е преобърнала странично и го е затиснала.

    17:54 16.08.2026

  • 4 пръц

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Така не е бил в джипа, но приятелят му докато е правел маневра за да изтеглят джипа го е прегазил.

    Коментиран от #7, #9

    17:56 16.08.2026

  • 5 Милчо

    2 4 Отговор
    Каква работа има в 600ч,вместо да си нанка....Направо се бутат в неприятностите и то на сирийското шосе.

    18:00 16.08.2026

  • 6 Ами

    3 2 Отговор
    Селски неволи ,поляти с алкохол

    18:00 16.08.2026

  • 7 Четеш ли заглавието?

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "пръц":

    "Мъж загина при опит да изкара джипа си от канавка"

    Коментиран от #8, #10

    18:00 16.08.2026

  • 8 пръц

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Четеш ли заглавието?":

    Прочети в ДИР бг. написано е ясно, а не като мара от факти.

    Коментиран от #12

    18:03 16.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Явно

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Четеш ли заглавието?":

    Докато авера му го е дърпал под наклон от канафката онзи се е опитал да предотврати преобръщането и така станал курбан за едните ламарини.

    Коментиран от #13

    18:04 16.08.2026

  • 11 мара

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Тръц":

    ДАЙТЕ МИ ПАРИ!

    18:13 16.08.2026

  • 12 във дир бг

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "пръц":

    статията е всно към едно с тази!!!

    18:14 16.08.2026

  • 13 БеГемот

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Явно":

    Грешиш ...не за едните ламарини а за смисъла на живота му....населението е тотално сбъркано в ценностите си...

    18:16 16.08.2026

  • 14 Баба Гошка

    3 1 Отговор
    Дарвинова титла. Ако си беше купил малолитражка, можеше и да не фо смачка. И се вика пътна помощ. Какви са тез аматьорски изпълнения. В следвщия живот дано получи повече ум, защото в този нищо е нямало на горния етаж

    18:16 16.08.2026

  • 15 Дик диверсанта

    1 0 Отговор
    Кой трябва да си за да попаднеш в 6.30 в канавка?
    Мир на душата на загиналия.

    18:23 16.08.2026

  • 16 Ицо

    0 0 Отговор
    По мое мнение в 6:30 сутринта вероятността водачът да е употребил алкохол е много голяма. И още повече, че е извикал приятели за помощ, а не специализирана техника.

    19:11 16.08.2026

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