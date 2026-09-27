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Тайван удвоява военната полиция в Тайпе
  Тема: Тайван

Тайван удвоява военната полиция в Тайпе

27 Септември, 2026 08:59 465 6

  • тайван-
  • военна полиция-
  • дронове-
  • национална сигурност-
  • китай-
  • отбрана-
  • президентство

Числеността на силите ще достигне 11 000 души, а нови противодронови системи ще бъдат използвани за защита на президента и ключови обекти в столицата

Тайван удвоява военната полиция в Тайпе - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Командването на военната полиция на Тайван планира да увеличи числеността си до 11 000 души през следващите пет години и да закупи нови противодронови системи за защита на президента, съобщиха местни медии в петък.

Военната полиция се превръща в ключова сила за противодействие на евентуален т.нар. „обезглавяващ удар“ (decapitation strike) — сценарий за китайска атака, насочена срещу президента и сградата на Президентството в Тайпе, пише Liberty Times.

Военната полиция възнамерява да закупи противодронови системи M-ACE на американската компания Northrop Grumman. Според публикацията системата използва същия тип 30-милиметрови автоматични оръдия, каквито са монтирани на бойните хеликоптери Apache, и може да унищожава дронове на разстояние до 3 километра.

Подразделението предпочита оръжейните системи да бъдат монтирани върху превозни средства, което ще позволява бързото им преместване в различни части на столицата.

В бюджета за национална отбрана за 2027 г. са предвидени 140 млн. тайвански долара (около 4,4 млн. щатски долара) за поддръжка и ремонт на бронираните машини, използвани от военната полиция.

Командването планира също почти да удвои настоящия си състав от около 5600 на 11 000 души. Предвижда се база в южната част на Тайпе да допълни силите на морската пехота, охраняващи летище Тайпе Соншан, както и армейското подразделение, разположено в района Гуанду в столичния административен район Бейдоу, съобщава Liberty Times.

През следващите пет години доброволци и наборни военнослужещи ще бъдат подготвяни за действия на първа линия при защитата на ключови пътища, мостове и електроцентрали в тайванската столица.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЛАДА АЗИМУТ

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  • 5 Странна работа!!!

    0 0 Отговор
    Военната полиция има съвсем други функции, не се занимава с охрана на политици!

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  • 6 ТАЙВАН Е 100%

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