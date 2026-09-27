Тайван удвоява военната полиция в Тайпе

Командването на военната полиция на Тайван планира да увеличи числеността си до 11 000 души през следващите пет години и да закупи нови противодронови системи за защита на президента, съобщиха местни медии в петък.
Военната полиция се превръща в ключова сила за противодействие на евентуален т.нар. „обезглавяващ удар“ (decapitation strike) — сценарий за китайска атака, насочена срещу президента и сградата на Президентството в Тайпе, пише Liberty Times.
Военната полиция възнамерява да закупи противодронови системи M-ACE на американската компания Northrop Grumman. Според публикацията системата използва същия тип 30-милиметрови автоматични оръдия, каквито са монтирани на бойните хеликоптери Apache, и може да унищожава дронове на разстояние до 3 километра.
Подразделението предпочита оръжейните системи да бъдат монтирани върху превозни средства, което ще позволява бързото им преместване в различни части на столицата.
В бюджета за национална отбрана за 2027 г. са предвидени 140 млн. тайвански долара (около 4,4 млн. щатски долара) за поддръжка и ремонт на бронираните машини, използвани от военната полиция.
Командването планира също почти да удвои настоящия си състав от около 5600 на 11 000 души. Предвижда се база в южната част на Тайпе да допълни силите на морската пехота, охраняващи летище Тайпе Соншан, както и армейското подразделение, разположено в района Гуанду в столичния административен район Бейдоу, съобщава Liberty Times.
През следващите пет години доброволци и наборни военнослужещи ще бъдат подготвяни за действия на първа линия при защитата на ключови пътища, мостове и електроцентрали в тайванската столица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ЛАДА АЗИМУТ
Фидел Кастро 1992 г.
09:04 27.09.2026
3 ЛАДА АЗИМУТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
09:04 27.09.2026
4 ЛАДА АЗИМУТ
09:04 27.09.2026
5 Странна работа!!!
09:09 27.09.2026
6 ТАЙВАН Е 100%
09:10 27.09.2026