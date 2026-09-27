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Богомил Николов: Спекула има там, където няма конкуренция

Богомил Николов: Спекула има там, където няма конкуренция

27 Септември, 2026 08:53 357 13

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  • храна-
  • икономика

Много причини се струпаха наведнъж, за да имаме такива цени, заяви Богомил Николов от „Активни потребители”

Богомил Николов: Спекула има там, където няма конкуренция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Много причини се струпаха наведнъж, за да имаме такива цени. Горивата са основния двигател за повишаването на цените – видяхме го и през 2022 година. Световните кризи, които не зависят от нас, също са сериозен фактор за инфлацията. Това каза Богомил Николов от „Активни потребители” в студиото на „Събуди се” по NOVA.

По думите му спекула има там, където няма конкуренция. „Пазарната икономика залага на конкуренцията като регулатор на цените. Ако има продавач, който ви иска 3 евро за определен продукт, но има още 9, които искат да ви вземат парите, то все някой ще ви го продаде на по-ниска цена”, смята той.

Николов изтъкна, че често не се вглеждаме в причините, поради които цените са такива в момента. „Не трябва да търсим ефекта само върху цените, а да видим и какво се случва надолу по веригата и да се направи политика, която да стимулира производството. До момента съм чул заявка само от земеделския министър Пламен Абровски, че се готви закон за кооперативите. Ако не се вземат мерки навреме, ще продължим да говорим по тази време още”, смята той.

Експертът уточни, че в Гърция подобен закон за кооперативите действа от 1916 година. „Закъснели сме и трябва да действаме сега”, допълни той.

По отношение на това какви ще бъдат цените, той каза, че е трудно да се прогнозира към момента. „През лятото петролът се успокои, а сега тръгна отново нагоре. Други по-малки фактори, които влияят на цените са закръгляването след въвеждането на еврото и изсветляването на икономиката”, каза той.

Николов уточни, че това изсветляване се е получило, след като от началото на тази година много хора са предпочели да плащат с карта и така търговците са въвели постерминали. „Така те започнаха да плащат данъците си и това влияе върху цените. Когато плащанията минават през касови апарати, те се крият по-трудно като оборот”, заяви той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 виждам

    8 0 Отговор
    че храната е по скъпа от западна европа...

    08:54 27.09.2026

  • 2 Хрантутни измекяри

    8 1 Отговор
    Горивата му виновни, а еврото е непричом.

    08:55 27.09.2026

  • 3 Фен

    7 1 Отговор
    Ами да, санкции, евро, веригите... Каквото сам си направи човек...

    08:56 27.09.2026

  • 4 ТЕРИТОРИЯТА Е ТОТАЛ ЩЕТА

    7 1 Отговор
    От подобни оправячи. Следващите години ще има нова вълна заминаващи млади.

    08:58 27.09.2026

  • 5 Бреееей

    1 0 Отговор
    Ама ти си бил много не умен, бре!

    08:58 27.09.2026

  • 6 Ти ли говориш

    3 0 Отговор
    бе продажен безродник?

    08:59 27.09.2026

  • 7 Интересно

    3 0 Отговор
    Това говори много за трите мобилни оператора и двата енергооператора.

    09:00 27.09.2026

  • 8 Граф Сен Жермен

    3 1 Отговор
    Селяндура ви казва, че нищо няма да направят!
    Като не искате Цар, който щеше да избеси крадците - ето ви президент и премиер, които са с крадците!

    Коментиран от #13

    09:00 27.09.2026

  • 9 Защо тогава нямаме две здравни каси!?

    1 0 Отговор
    Белият терор преминава всякакви граници и оставя трупове след себе си.

    09:01 27.09.2026

  • 10 Перо

    4 0 Отговор
    И тоя не е на ясно! В БГ никога не е имало пазарна икономика, а спекулативна, мутренско-картелна, координирана от браншовите организации, всичко създаващо господстващо положение! Държавният регулатор в БГ е безпомощен! Цените лев-евро се изравниха отдавна! Тоя повтаря теоритични постановки от учебниците, а не практичната ситуация и положение на икономиката.

    09:02 27.09.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Конкуренция при оплели се свински черва... А кажи - КЪДЕ няма картели ???

    09:07 27.09.2026

  • 12 Тези

    0 0 Отговор
    Те ви крадат големите монополи с тока,горивата,водата и данъците.А ви занимават с цените на хляба,салама и чушките.И веригите били виновни.И цените били по-високи от на запад.Цените обаче са гори-долу еднакви ама по акъл племето българско е доста малоценно и бъзливо.Е сега Мая М ще ви оправи като засрами големите търговци.Смех.

    09:08 27.09.2026

  • 13 Той,

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Граф Сен Жермен":

    "царя" Оправи себе си за по-малко от 800 дни, като по комунистически заграби де що можа. А ти пак го искаш... Че той няма какво да краде повече. Освен някоя ракиджийница - за щерка му 😂

    09:12 27.09.2026

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