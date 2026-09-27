Нови факти: убил ли е Хитлер своята племенница?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Архивни документи разкриват нови подробности около загадъчната смърт на 23-годишната Гели Раубал - племенницата на Адолф Хитлер. Нови факти сочат, че тялото ѝ е било открито с един ден по-рано, отколкото се посочва в полицейския протокол, съобщава германското списанието "Шпигел". Така Хитлер се оказва без алиби за деня на смъртта ѝ през 1931 година.

Обстоятелствата около смъртта

23-годишната Ангела Мария Раубал, наричана Гели, е била намерена застреляна в апартамента на Хитлер на площад Принцрегентенплац в Мюнхен. Досега се смяташе, че тялото е било открито на 19 септември 1931.

Гели е дъщеря на полусестрата на Хитлер - Ангела Раубал. През 1927 Гели се мести от Виена в Мюнхен и известно време изучава медицина. През 1929 тя се нанася в апартамента на Хитлер, който я подкрепя финансово. Исторически източници и свидетелства на съвременници сочат, че Хитлер и племенницата му са имали тайна, обсесивна и вероятно любовна връзка.

Полицията стига до заключението, че младата жена се е самоубила с пистолет, собственост на Хитлер. Обстоятелствата около смъртта на Раубал и отношенията ѝ с Хитлер по-късно стават предмет на многобройни версии и спорове.

В какво са подозирали Хитлер

На 21 септември 1931 вестник Münchener Post, който остро критикува нацистите, публикува статия под заглавие "Една загадъчна афера". Дигитално копие се съхранява в Баварската държавна библиотека. Изданието твърди, че на 18 септември между Хитлер и племенницата му е възникнал бурен скандал заради намерението ѝ да замине за Виена и да се сгоди. Според версията на вестника Хитлер е бил против това пътуване и след конфликта е напуснал апартамента.

Вестникът също така съобщава, позовавайки се на свои източници, че след откриването на тялото Раубал е имала счупен нос и други наранявания. Освен това Münchener Post твърди, че след смъртта ѝ представители на ръководството на Националсоциалистическата работническа партия са обсъждали в партийната централа каква версия за случилото се да представят на обществеността и са решили да обяснят самоубийството с преживяванията на Раубал, свързани с неуспешната ѝ музикална кариера.

Навремето Хитлер иска от вестника да публикува официално опровержение. В него той отрича както кавгата, така и това, че е попречил на пътуването на Раубал до Виена или на предполагаемия ѝ годеж. Той твърди, че племенницата му е тръгнала за Виена, за да се консултира още веднъж със специалист относно вокалните си способности. Опровержението е публикувано във вестник Münchener Post на 22 септември.

След публикациите полицията иска повторна експертиза на тялото, но подозренията на журналистите за счупвания и травми на жертвата не се потвърждават.

Какво пише в новооткритите документи?

Списание "Шпигел" информира, че историкът Харалд Занднер е открил нови документи в Държавния архив на Мюнхен, както и в градския архив. Относно смъртните случаи в мюнхенския Граждански регистър се посочва, че тялото на Раубал е било открито в апартамент на Принцрегентенплац в петък, 18 септември 1931, в 10:15 ч. Същата дата е посочена и в два документа за смъртта, намерени от Занднер.

Това противоречи на полицейския доклад, на който се основава общоприетата версия за събитията. Според него Хитлер е заминал от Мюнхен за Нюрнберг през втората половина на деня на 18 септември. В този доклад се твърди, че след заминаването му Раубал се е самоубила, а тялото ѝ е било открито от управителя на сградата Георг Винтер едва на сутринта на 19 септември.

Ако новооткритите данни от регистъра са верни, то тялото на Раубал е било открито приблизително с един ден по-рано, отколкото се твърди в полицейския доклад. Поради това предишната хронология, която осигурява алиби на Хитлер в момента на откриването на тялото, се оказва под въпрос.

На тялото на Раубал не е била извършена пълна аутопсия. На 21 септември прокуратурата разрешава погребването му, след което тялото е пренесено във Виена. Все още не е установено защо данните в полицейския доклад и намерените документи се разминават. Занднер допуска, че може да става дума за опит да се прикрият реалните обстоятелства около случилото се, но той посочва, че няма доказателства за умишлена фалшификация на документи. В същото време новите документи сами по себе си не сочат, че Раубал е била убита или че Хитлер е имал отношение към смъртта ѝ.

Автор: Марина Константинова