Турският автомобилен пазар е шестият по големина в Европа, съобщава "Хюриет дейли нюз", позовавайки се на данни на Европейската асоциация на автомобилните производители за първите осем месеца на 2026 г., предаде БТА.
Според тях в разглеждания период в Турция са реализирани продажбите на 564 241 превозни средства.
Продажбите на нови автомобили в Европа са нараснали с 5,8 процента на годишна база през периода януари–август, достигайки 9,19 милиона.
Въпреки че остава един от най-големите автомобилни пазари в Европа, пазарът на леки автомобили в Турция се е свил с над 13 процента спрямо предходната година. Това го прави пазарът с най-слаби резултати по отношение на ръста на продажбите сред десетте най-големи в Европа.
От януари до август в Турция са продадени 105 255 напълно електрически автомобили, което нарежда страната на шесто място в Европа. През разглеждания период електрическите коли са формирали над 18 процента от всички продажби на леки автомобили в Турция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Диктор
08:52 27.09.2026
2 ЧЕ КАКВО ОБЩО ИМА ТУРЦИЯ
Коментиран от #5
08:52 27.09.2026
3 Интересно
Коментиран от #6
08:54 27.09.2026
4 Фен
08:55 27.09.2026
5 Опозиционен журналист
До коментар #2 от "ЧЕ КАКВО ОБЩО ИМА ТУРЦИЯ":Тя Турция като цяло си е азиатска страна. Само много малка част, особено в Тракия (европейска част) присъства с областите Къркларели, Одрин, Текирдаг и Истанбул. В Истанбул автопаркът е повече в сравнение с другите окръзи. Но ако премахнем азиатската част, вероятно няма да е на 6то място по брой регистрирани превозни средства.
Коментиран от #8
08:57 27.09.2026
6 Факт
До коментар #3 от "Интересно":И на осмо място по доходи, след Русия.
08:57 27.09.2026
7 Наближава
08:58 27.09.2026
8 Факт
До коментар #5 от "Опозиционен журналист":Няма Къркларели.
Казва се Лозенград
08:59 27.09.2026
9 ЛАДА АЗИМУТ
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
09:01 27.09.2026
10 ЛАДА АЗИМУТ
Фидел Кастро 1992 г.
09:01 27.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ЛАДА АЗИМУТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
09:01 27.09.2026
13 ЛАДА АЗИМУТ
09:02 27.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Автоценител
09:07 27.09.2026