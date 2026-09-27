Турският автомобилен пазар е шестият по големина в Европа, съобщава "Хюриет дейли нюз", позовавайки се на данни на Европейската асоциация на автомобилните производители за първите осем месеца на 2026 г., предаде БТА.

Според тях в разглеждания период в Турция са реализирани продажбите на 564 241 превозни средства.

Продажбите на нови автомобили в Европа са нараснали с 5,8 процента на годишна база през периода януари–август, достигайки 9,19 милиона.

Въпреки че остава един от най-големите автомобилни пазари в Европа, пазарът на леки автомобили в Турция се е свил с над 13 процента спрямо предходната година. Това го прави пазарът с най-слаби резултати по отношение на ръста на продажбите сред десетте най-големи в Европа.

От януари до август в Турция са продадени 105 255 напълно електрически автомобили, което нарежда страната на шесто място в Европа. През разглеждания период електрическите коли са формирали над 18 процента от всички продажби на леки автомобили в Турция.