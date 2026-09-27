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Турският автомобилен пазар е шестият по големина в Европа

Турският автомобилен пазар е шестият по големина в Европа

27 Септември, 2026 08:49 491 15

  • турска икономика-
  • турция-
  • автомобили

Продажбите на нови автомобили в Европа са нараснали с 5,8 процента на годишна база

Турският автомобилен пазар е шестият по големина в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският автомобилен пазар е шестият по големина в Европа, съобщава "Хюриет дейли нюз", позовавайки се на данни на Европейската асоциация на автомобилните производители за първите осем месеца на 2026 г., предаде БТА.

Според тях в разглеждания период в Турция са реализирани продажбите на 564 241 превозни средства.

Продажбите на нови автомобили в Европа са нараснали с 5,8 процента на годишна база през периода януари–август, достигайки 9,19 милиона.

Въпреки че остава един от най-големите автомобилни пазари в Европа, пазарът на леки автомобили в Турция се е свил с над 13 процента спрямо предходната година. Това го прави пазарът с най-слаби резултати по отношение на ръста на продажбите сред десетте най-големи в Европа.

От януари до август в Турция са продадени 105 255 напълно електрически автомобили, което нарежда страната на шесто място в Европа. През разглеждания период електрическите коли са формирали над 18 процента от всички продажби на леки автомобили в Турция.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Диктор

    4 0 Отговор
    В Турция повечето си падат по сапунерки. Дори и пътнически баничарки и бусове.

    08:52 27.09.2026

  • 2 ЧЕ КАКВО ОБЩО ИМА ТУРЦИЯ

    2 0 Отговор
    С европейския пазар!?!

    Коментиран от #5

    08:52 27.09.2026

  • 3 Интересно

    3 0 Отговор
    На второ място по население в Европа (ако броим и Русия), а на шесто по продажби на нови коли.

    Коментиран от #6

    08:54 27.09.2026

  • 4 Фен

    3 0 Отговор
    Напишете за немският. До къде го докараха либералите. Каквото пипне Сектата, на прах става.

    08:55 27.09.2026

  • 5 Опозиционен журналист

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЧЕ КАКВО ОБЩО ИМА ТУРЦИЯ":

    Тя Турция като цяло си е азиатска страна. Само много малка част, особено в Тракия (европейска част) присъства с областите Къркларели, Одрин, Текирдаг и Истанбул. В Истанбул автопаркът е повече в сравнение с другите окръзи. Но ако премахнем азиатската част, вероятно няма да е на 6то място по брой регистрирани превозни средства.

    Коментиран от #8

    08:57 27.09.2026

  • 6 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Интересно":

    И на осмо място по доходи, след Русия.

    08:57 27.09.2026

  • 7 Наближава

    3 0 Отговор
    времето когато европейците ще започнат да купуват втора ръка! Както е тръгнало урсулиците ще засилят Европа...

    08:58 27.09.2026

  • 8 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Опозиционен журналист":

    Няма Къркларели.
    Казва се Лозенград

    08:59 27.09.2026

  • 9 ЛАДА АЗИМУТ

    2 0 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    09:01 27.09.2026

  • 10 ЛАДА АЗИМУТ

    1 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    09:01 27.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЛАДА АЗИМУТ

    1 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    09:01 27.09.2026

  • 13 ЛАДА АЗИМУТ

    1 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    09:02 27.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Автоценител

    1 0 Отговор
    Ами ако турците вече не харесват сапунерки и баничарки, защо не минат тогава на Форд F150, Шевролет Силверадо и Рам 1500? И какво ще се случи след това, ако в Турция вече не искат пътнически или товаропътнически бусове?

    09:07 27.09.2026

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