Новини
България »
София »
Столична община въведе "зелен билет" на цена един лев

Столична община въведе "зелен билет" на цена един лев

20 Декември, 2025 08:04 988 5

  • зелен билет-
  • столична община-
  • градски транспорт-
  • софия-
  • замърсяване на въздуха

За втора поредна година мерките се предприемат превантивно, въз основа на прогнозни данни, а не реактивно

Столична община въведе "зелен билет" на цена един лев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичната община въвежда "зелен билет" за пътуване в градския транспорт от днес до понеделник – 20, 21 и 22 декември 2025 г., съобщиха от общинската администрация. В същите дни паркирането в буферните паркинги на метрото ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата.

Мярката се въвежда за първи път през този сезон във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за образуване на мъгли и условия за задържане на фини прахови частици в ниските атмосферни слоеве през уикенда.

За втора поредна година мерките се предприемат превантивно, въз основа на прогнозни данни, а не реактивно. Въпреки че по информация на НИМХ се очаква периодът на безветрие да приключи в понеделник, действието на "зеления билет" се удължава и за първия работен ден от седмицата с цел по-голяма ефективност.

„Даваме възможност на хората да се информират навреме и да планират пътуванията си. Призовавам гражданите да оставят автомобилите си и да използват градския транспорт, за да намалим емисиите и да подобрим качеството на въздуха в София“, заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

"Зеленият билет" е на цена от 1 лев, валиден е за целия ден и може да бъде закупен чрез валидация на банкова карта в превозното средство, от водачите, онлайн през уебпортала на Центъра за градска мобилност, както и от касите на ЦГМ и „Метрополитен“. Той ще важи и за нощния градски транспорт.

От Общината уточняват, че въвеждането на този билет е част от комплекс от мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух през зимния сезон. Сред тях са нискоемисионните зони за автомобили, които действат от 1 декември с разширен обхват, както и предстоящата от 1 януари 2026 г. забрана за отопление на твърдо гориво в девет столични района.

В дните с прогноза за високи нива на фини прахови частици се прилагат и допълнителни извънредни мерки – засилено миене и метене на улици, препоръки към училища и детски градини за ограничаване на престоя на открито и засилен контрол от страна на Столичния инспекторат.

От началото на декември до 18 декември са извършени общо 470 проверки по различни източници на замърсяване, като са съставени 81 акта за административни нарушения, допълват от общината.

Столичната община апелира гражданите да ограничат използването на лични автомобили, да не горят отпадъци и при съмнения за нарушения да сигнализират на телефон 112 или в Столичния инспекторат. Информация за качеството на въздуха и предприетите мерки е публикувана на сайта си.

Повишение на фините прахови частици в няколко градове в страната в четвъртък, 18 декември, отчетоха от Изпълнителната агенция по околна среда. Според данните от всекидневния бюлетин, публикувани на сайта на Агенцията, най-сериозното превишаване е регистрирано в София – от 2,05 до 3,48 пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър (µg/m3). В Пловдив стойностите варират от между 2,18 и 2,82 пъти, в Перник – 2,8 пъти, в Сливен – 2,18 пъти.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    7 5 Отговор
    у наше село паркираме без пари

    08:09 20.12.2025

  • 2 тортиля

    1 2 Отговор
    Ми кеф,кво?!

    08:25 20.12.2025

  • 3 надарена кака

    4 5 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки! Аз си пътувам с колата.

    08:31 20.12.2025

  • 4 ПиПи

    4 1 Отговор
    Да въведе и "зелен билет" в стоматологичните кабинети!

    08:53 20.12.2025

  • 5 муцунка

    0 1 Отговор
    "зелев билет" на цена един,единствен лев

    08:58 20.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове