Русия извърши удари срещу украинския пристанищен град Одеса

Най-малко двата души са ранени при серия от руски удари срещу украинския пристанищен град Одеса, съобщи в събота вечер председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в "Телеграм", предаде ДПА, съобщи БТА.
На няколко места в Одеса са избухнали пожари, които са изпълнили града с гъсти облаци дим. При атаките са били засегнати частни домове, производствено съоръжение и складове, уточни Кипер. Вчера руските военни нанесоха два удара по магазин за строителни материали в Одеса.
Русия все по-често нанася удари по украински градове с бойни дронове и балистични ракети, докато на фронта на практика ситуацията остава патова, припомня ДПА.
Украйна също така е атакувала с дронове руски обекти от петролната и отбранителната промишленост.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци, че руският лидер Владимир Путин е готов скоро да сложи край на войната, предаде ДПА, пише БТА.
Във вечерното си видеообръщение в събота Зеленски каза, че „руснаците не се готвят да сложат край на войната – поне не в този момент“.
„Путин винаги има някакъв претекст – да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства“, подчерта украинският държавен глава.
В това отношение нищо не се е променило от години, допълни Зеленски.
„Той (Путин) търси претексти, за да води война. Те винаги звучат по един и същ начин, и най-скорошната ни среща с президента на САЩ го показва“, каза още президентът на Украйна.
По думите му в Русия трябва да се появи волята „да се харчат пари не за смърт, а за нещо друго, така че там да възникне желанието да се сложи край на войната“. Киев работи по този въпрос заедно с партньорите си по целия свят, добави той.
Според Зеленски американският законодателен пакет, известен като Закона „Линдзи Греъм“, който беше приет по-рано през септември от Конгреса на САЩ, трябва да се прилага още по-усилено, наред с другите механизми за натиск срещу Русия. Законът позволява на американския президент да налага мита до 100 процента върху стоките от страни, внасящи руска енергия.
По-рано в събота украинският президент съобщи за цивилни жертви и ранени в Украйна след руски въздушни удари и призова САЩ и ЕС да наложат по-строги санкции срещу Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Стара поговорка
08:28 27.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Я баста и стига!
Коментиран от #40
08:30 27.09.2026
5 Нормално
08:30 27.09.2026
6 Мара Джамбазовата Патка
08:30 27.09.2026
7 Чудесни новини
Коментиран от #10, #20
08:30 27.09.2026
8 Сорос
08:31 27.09.2026
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
08:32 27.09.2026
10 Факти
До коментар #7 от "Чудесни новини":Ами , с коалицията на Желаещите да плащат чужди заеми сме .Лошо .
08:33 27.09.2026
11 5 г руски срам и позор
До коментар #1 от "........–":С прдлив милиционер - толкова.
08:34 27.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хахаха
08:34 27.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Стоянка Георгиева
08:35 27.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
08:42 27.09.2026
19 асенчо
08:43 27.09.2026
20 ПО ТОЧНО
До коментар #7 от "Чудесни новини":Британците и евреите наляха над 1000 милиарда в тази война. Нашите пари.
08:44 27.09.2026
21 хахаха
08:46 27.09.2026
22 Аз съм веган
Коментиран от #29
08:46 27.09.2026
23 Хитър Петър
Коментиран от #32
08:46 27.09.2026
24 Бум бум
08:48 27.09.2026
25 хахаха
Най-малко двата души са ранени при серия от руски удари срещу украинския пристанищен град Одеса, съобщи в събота вечер председателят на Одеската облас ...:)))
08:48 27.09.2026
26 ПРИТЕСНЕН СЪМ
08:50 27.09.2026
27 Какво му
08:50 27.09.2026
28 Фен
08:51 27.09.2026
29 ОДЕСИТИТЕ ЧАКАТ
До коментар #22 от "Аз съм веган":Руската армия да дойде да ги освободи.
Коментиран от #34
08:51 27.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
Коментиран от #33
08:54 27.09.2026
32 Защото
До коментар #23 от "Хитър Петър":зеленото не стои в осрайна. Русия не иска да нанася удари по други държави.
08:55 27.09.2026
33 Ха ха ха ха
До коментар #31 от "И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ":И така Бандерия едва изкарва вече пета зима.
А тая година когато почнат да светят и руските топлоцентрали - руснаците ще научат къде зимуват мечките.
Коментиран от #38
08:56 27.09.2026
34 МАЛАЯ ТОКМАЧКА
До коментар #29 от "ОДЕСИТИТЕ ЧАКАТ":Пет години Малая Токмачка чака да бъде освободена!
Коментиран от #36
08:57 27.09.2026
35 Ццц
08:59 27.09.2026
36 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ
До коментар #34 от "МАЛАЯ ТОКМАЧКА":Излязоха ли вече от обкръжението?
09:03 27.09.2026
37 Ний ша Ва упрайм
09:03 27.09.2026
38 Какво се
До коментар #33 от "Ха ха ха ха":смееш като карлуковец, цяла Украйна е в траур на зашаматен Ганьо му смешно...
09:04 27.09.2026
39 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Вие живеете в един паралелен и измислен свят на пpocташката пpопаганда и дезинформация.
09:04 27.09.2026
40 Баста
До коментар #4 от "Я баста и стига!":е стига бре,сретен!
09:06 27.09.2026
41 Артилерист
09:07 27.09.2026
42 Щерев
09:08 27.09.2026
43 Тагарев
09:15 27.09.2026