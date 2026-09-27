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Русия извърши удари срещу украинския пристанищен град Одеса
  Тема: Украйна

Русия извърши удари срещу украинския пристанищен град Одеса

27 Септември, 2026 08:24 1 290 43

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  • война-
  • володимир зеленски

Русия все по-често нанася удари по украински градове с бойни дронове и балистични ракети, докато на фронта ситуацията остава патова

Русия извърши удари срещу украинския пристанищен град Одеса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко двата души са ранени при серия от руски удари срещу украинския пристанищен град Одеса, съобщи в събота вечер председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в "Телеграм", предаде ДПА, съобщи БТА.

На няколко места в Одеса са избухнали пожари, които са изпълнили града с гъсти облаци дим. При атаките са били засегнати частни домове, производствено съоръжение и складове, уточни Кипер. Вчера руските военни нанесоха два удара по магазин за строителни материали в Одеса.

Русия все по-често нанася удари по украински градове с бойни дронове и балистични ракети, докато на фронта на практика ситуацията остава патова, припомня ДПА.

Украйна също така е атакувала с дронове руски обекти от петролната и отбранителната промишленост.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци, че руският лидер Владимир Путин е готов скоро да сложи край на войната, предаде ДПА, пише БТА.

Във вечерното си видеообръщение в събота Зеленски каза, че „руснаците не се готвят да сложат край на войната – поне не в този момент“.

„Путин винаги има някакъв претекст – да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства“, подчерта украинският държавен глава.

В това отношение нищо не се е променило от години, допълни Зеленски.

„Той (Путин) търси претексти, за да води война. Те винаги звучат по един и същ начин, и най-скорошната ни среща с президента на САЩ го показва“, каза още президентът на Украйна.

По думите му в Русия трябва да се появи волята „да се харчат пари не за смърт, а за нещо друго, така че там да възникне желанието да се сложи край на войната“. Киев работи по този въпрос заедно с партньорите си по целия свят, добави той.

Според Зеленски американският законодателен пакет, известен като Закона „Линдзи Греъм“, който беше приет по-рано през септември от Конгреса на САЩ, трябва да се прилага още по-усилено, наред с другите механизми за натиск срещу Русия. Законът позволява на американския президент да налага мита до 100 процента върху стоките от страни, внасящи руска енергия.

По-рано в събота украинският президент съобщи за цивилни жертви и ранени в Украйна след руски въздушни удари и призова САЩ и ЕС да наложат по-строги санкции срещу Русия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Стара поговорка

    33 0 Отговор
    Бит насит нема.

    08:28 27.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Я баста и стига!

    3 60 Отговор
    Я баста и стига с тази отживелица Русия. Казвайте им империйка на злото и смъртта. Спрямо всички. Спрямо нормалните и спрямо рушляците тях самите. Сбърканяци рушляци.

    Коментиран от #40

    08:30 27.09.2026

  • 5 Нормално

    54 0 Отговор
    И Одеса ще се присъедини към Новорусия ако се бавиш още малко за преговори за мир

    08:30 27.09.2026

  • 6 Мара Джамбазовата Патка

    51 1 Отговор
    Русия удари терористи в руския пристанищен град Одеса.

    08:30 27.09.2026

  • 7 Чудесни новини

    43 0 Отговор
    Лошите са, че в 404 потънаха над 400 милиарда € до сега. Нищо добро не ни чака...

    Коментиран от #10, #20

    08:30 27.09.2026

  • 8 Сорос

    3 44 Отговор
    Путулер страхливецът се прави на независим и смел от 160те си бункера.

    08:31 27.09.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    38 1 Отговор
    Путин го каза: край на войната САМО по условията на Русия...

    08:32 27.09.2026

  • 10 Факти

    25 0 Отговор

    До коментар #7 от "Чудесни новини":

    Ами , с коалицията на Желаещите да плащат чужди заеми сме .Лошо .

    08:33 27.09.2026

  • 11 5 г руски срам и позор

    2 39 Отговор

    До коментар #1 от "........–":

    С прдлив милиционер - толкова.

    08:34 27.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хахаха

    22 4 Отговор
    двата души от одеска облас......

    08:34 27.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Стоянка Георгиева

    44 2 Отговор
    За коя Одеса пишете? За тази в която украинските фашисти изгориха живи хора ли?

    08:35 27.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    37 1 Отговор
    И тогава британците съвсем ще загубят интерес към тази война.

    08:42 27.09.2026

  • 19 асенчо

    19 0 Отговор
    "Потова" особенно за обречените в котела на Волчанск.

    08:43 27.09.2026

  • 20 ПО ТОЧНО

    24 0 Отговор

    До коментар #7 от "Чудесни новини":

    Британците и евреите наляха над 1000 милиарда в тази война. Нашите пари.

    08:44 27.09.2026

  • 21 хахаха

    11 0 Отговор
    що променитхте подзаглавието? :)))))

    08:46 27.09.2026

  • 22 Аз съм веган

    0 24 Отговор
    Хаяско успя. Вече и рускоговорящите украинци намразиха Бензиностанцията

    Коментиран от #29

    08:46 27.09.2026

  • 23 Хитър Петър

    11 3 Отговор
    Путин е гола вода, защо не ликвидира това грачещо чучело зеленски не знам

    Коментиран от #32

    08:46 27.09.2026

  • 24 Бум бум

    0 23 Отговор
    Колкото по-зле става положението в Русия, толкова повече такива глупости ще пише руската пропаганда.

    08:48 27.09.2026

  • 25 хахаха

    11 0 Отговор
    Русия извърши удари срещу украинския пристанищен град Одеса

    Най-малко двата души са ранени при серия от руски удари срещу украинския пристанищен град Одеса, съобщи в събота вечер председателят на Одеската облас ...:)))

    08:48 27.09.2026

  • 26 ПРИТЕСНЕН СЪМ

    15 0 Отговор
    Сега бритите как ще си изнасят редкоземите?

    08:50 27.09.2026

  • 27 Какво му

    11 0 Отговор
    е извънредното като ги обстрелват всеки ден!? Щеше да е извънредно ако се бяха покаяли и вдигнали бяло знаме...

    08:50 27.09.2026

  • 28 Фен

    13 0 Отговор
    Ами нали Зе иска да ходи в Москва с ракета. НАТО вече няма, та Путин му праща. Белким кандиса на мир, и спаси огризките от 404 и европейската икономика.

    08:51 27.09.2026

  • 29 ОДЕСИТИТЕ ЧАКАТ

    9 0 Отговор

    До коментар #22 от "Аз съм веган":

    Руската армия да дойде да ги освободи.

    Коментиран от #34

    08:51 27.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    8 0 Отговор
    Е ясно, че бандерия едва ли ще изкара зимата.

    Коментиран от #33

    08:54 27.09.2026

  • 32 Защото

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хитър Петър":

    зеленото не стои в осрайна. Русия не иска да нанася удари по други държави.

    08:55 27.09.2026

  • 33 Ха ха ха ха

    0 9 Отговор

    До коментар #31 от "И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ":

    И така Бандерия едва изкарва вече пета зима.

    А тая година когато почнат да светят и руските топлоцентрали - руснаците ще научат къде зимуват мечките.

    Коментиран от #38

    08:56 27.09.2026

  • 34 МАЛАЯ ТОКМАЧКА

    0 7 Отговор

    До коментар #29 от "ОДЕСИТИТЕ ЧАКАТ":

    Пет години Малая Токмачка чака да бъде освободена!

    Коментиран от #36

    08:57 27.09.2026

  • 35 Ццц

    4 0 Отговор
    Този в центъра на снимката да не е ударен от отломка от свален дрон, че така се е надул в областта на корема?

    08:59 27.09.2026

  • 36 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ

    7 0 Отговор

    До коментар #34 от "МАЛАЯ ТОКМАЧКА":

    Излязоха ли вече от обкръжението?

    09:03 27.09.2026

  • 37 Ний ша Ва упрайм

    5 0 Отговор
    тъй и не разбраха що ги тепат!

    09:03 27.09.2026

  • 38 Какво се

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ха ха ха ха":

    смееш като карлуковец, цяла Украйна е в траур на зашаматен Ганьо му смешно...

    09:04 27.09.2026

  • 39 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    6 0 Отговор
    Цитат: "докато на фронта ситуацията остава патова..."

    Вие живеете в един паралелен и измислен свят на пpocташката пpопаганда и дезинформация.

    09:04 27.09.2026

  • 40 Баста

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Я баста и стига!":

    е стига бре,сретен!

    09:06 27.09.2026

  • 41 Артилерист

    3 0 Отговор
    Русия последователно лишава Украйна от морски излаз. Тя има разнообразни далекобойни оръжия и капацитет да ги произвежда, модифицира и адаптира към условията на войната. Вследствие на тоталното й превъзходство в средства за далечно поразяване тя срива икономически и енергийно Украйна. На фронта абсолютното й авиационно-тежки управляеми авиобомби-и АРТИЛЕРИЙСКО превъзходство води до смазваща огнева поддръжка на настъпващите войски. Досегашните темпове на настъпление не са високи, но поразяването на отбраняващите се е отчайващо бързо. Украинците намаляват скоростно, независимо от повсеместната насилствена мобилизация. Те практически вече са загубили войната. Дроновите им атаки са само за представителни медийни изяви на управниците им...

    09:07 27.09.2026

  • 42 Щерев

    1 0 Отговор
    Браво на Путин!

    09:08 27.09.2026

  • 43 Тагарев

    0 0 Отговор
    Зеленски е бил прав като е казал, че "в Русия трябва да се появи волята „да се харчат пари не за смърт, а за нещо друго". И това нещо е репарации и възстановяване икономиката на Украйна.

    09:15 27.09.2026

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