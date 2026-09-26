Ниското ниво на Дунав поставя под натиск АЕЦ „Козлодуй“

Ниското ниво на Дунав поставя под напрежение системата за охлаждане на АЕЦ „Козлодуй“, но към момента не се налага спиране на блоковете. Нивото на реката се е покачило леко до 20,6 метра, а бреговата помпена станция продължава да подава необходимото количество вода.

Централата се нуждае от близо 9 млн. кубични метра вода за едно денонощие, за да работи на максимална мощност. Бреговите помпи изпомпват за час количество, равно на дебита на две реки като Искър.

„Проблем с нивата има, но оттук нататък системата работи нормално“, заяви председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски. По думите му помпите осигуряват вода за кондензаторите на турбините.

Мощността на пети блок е намалена превантивно

Бреговата помпена станция разполага с 34 помпи, които подават вода към седемкилометровия студен канал. Той охлажда кондензаторите на пети и шести блок, разположени извън ядрената част на съоръжението.

Задействана е процедура за действие при различни нива на Дунав. Под кота 21 метра започва натрупване на максимални запаси от вода. При ниво под 20,30 метра мощността на блоковете трябва да бъде намалена до минимум, а под 19,70 метра бреговата помпена станция спира работа.

Мощността на пети блок вече е намалена превантивно. Директорът на дирекция в АЯР Орлин Величков уточни, че измереното ниво е над стойността, при която се налага ограничаване, но мощността не е възстановена заради наблюдението на дългосрочната тенденция.

Подготвени са и мерки при нов спад

При продължаващо понижаване на реката са осигурени помпи от пожарната, които могат да подпомогнат безопасното спиране на двата блока. Инспектори на АЯР извършват обходи и събират информация за състоянието и безопасността на съоръженията.

Охладената вода се връща в Дунав по топъл канал. Температурата ѝ не трябва да надхвърля 33 градуса, за да не се допусне топлинно замърсяване.

АЕЦ „Козлодуй“ осигурява около една трета от електроенергията в страната. Затова евентуално спиране преди плановия годишен ремонт и презареждането на шести блок би създало допълнително натоварване за енергийната система през зимата. От централата очакват да продължат работа до планирания ремонт.

Според Цанко Бачийски съоръженията са на незаливаема площадка и не са застрашени от високи води. При рязко покачване на Дунав риск могат да създадат донесени клони, дънери и други замърсявания, но пред машинните зали има решетки за задържането им.

Източници: БНТ