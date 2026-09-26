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Ниското ниво на Дунав поставя под натиск АЕЦ „Козлодуй“
  Тема: Енергийна трансформация

Ниското ниво на Дунав поставя под натиск АЕЦ „Козлодуй“

26 Септември, 2026 20:51 723 8

  • аец козлодуй-
  • дунав-
  • агенция за ядрено регулиране-
  • пети блок-
  • енергетика

Мощността на пети блок е намалена превантивно, а при нов спад на реката са предвидени допълнителни мерки за безопасност.

Ниското ниво на Дунав поставя под натиск АЕЦ „Козлодуй“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ниското ниво на Дунав поставя под напрежение системата за охлаждане на АЕЦ „Козлодуй“, но към момента не се налага спиране на блоковете. Нивото на реката се е покачило леко до 20,6 метра, а бреговата помпена станция продължава да подава необходимото количество вода.

Централата се нуждае от близо 9 млн. кубични метра вода за едно денонощие, за да работи на максимална мощност. Бреговите помпи изпомпват за час количество, равно на дебита на две реки като Искър.

„Проблем с нивата има, но оттук нататък системата работи нормално“, заяви председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски. По думите му помпите осигуряват вода за кондензаторите на турбините.

Мощността на пети блок е намалена превантивно

Бреговата помпена станция разполага с 34 помпи, които подават вода към седемкилометровия студен канал. Той охлажда кондензаторите на пети и шести блок, разположени извън ядрената част на съоръжението.

Задействана е процедура за действие при различни нива на Дунав. Под кота 21 метра започва натрупване на максимални запаси от вода. При ниво под 20,30 метра мощността на блоковете трябва да бъде намалена до минимум, а под 19,70 метра бреговата помпена станция спира работа.

Мощността на пети блок вече е намалена превантивно. Директорът на дирекция в АЯР Орлин Величков уточни, че измереното ниво е над стойността, при която се налага ограничаване, но мощността не е възстановена заради наблюдението на дългосрочната тенденция.

Подготвени са и мерки при нов спад

При продължаващо понижаване на реката са осигурени помпи от пожарната, които могат да подпомогнат безопасното спиране на двата блока. Инспектори на АЯР извършват обходи и събират информация за състоянието и безопасността на съоръженията.

Охладената вода се връща в Дунав по топъл канал. Температурата ѝ не трябва да надхвърля 33 градуса, за да не се допусне топлинно замърсяване.

АЕЦ „Козлодуй“ осигурява около една трета от електроенергията в страната. Затова евентуално спиране преди плановия годишен ремонт и презареждането на шести блок би създало допълнително натоварване за енергийната система през зимата. От централата очакват да продължат работа до планирания ремонт.

Според Цанко Бачийски съоръженията са на незаливаема площадка и не са застрашени от високи води. При рязко покачване на Дунав риск могат да създадат донесени клони, дънери и други замърсявания, но пред машинните зали има решетки за задържането им.

Източници: БНТ


Враца / България
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  • 1 Аре бе...

    4 1 Отговор
    И кое сага е вярно! Нали нашата централа нямаше проблеми?

    20:54 26.09.2026

  • 2 Причината за ниското ниво на Дунав

    4 0 Отговор
    Е щото ЕС ни крадат водата ! За тва. Що диги има...

    21:02 26.09.2026

  • 3 Прогресивния 💁🏿‍♂️

    6 0 Отговор
    Ще внесем вода от САЩ 🤠

    21:15 26.09.2026

  • 4 Експерт по кебапчета и кюфтета на скара

    1 3 Отговор
    Добре бе ,да питам експертно ,ами при създаването на АЕЦ тази възможност - засушаване не се ли взема под много сериозно внимание при положение , че такова би довело до потенциални аварии ???? Алтернативни опции като сондажи и т.н. няма ли ?

    21:20 26.09.2026

  • 5 А сега

    4 1 Отговор
    Американците искат да построят новите блокове в АЕЦ Козлодуй с водни стълбове, както е в Румъния и Унгария, така ще спрат работа и няма да ползват сегашните канали с помпи.

    21:20 26.09.2026

  • 6 Анонимен

    4 0 Отговор
    Дунава преди да стигне до България се поливат яко земеделски площи от всички държави по поречието, даже и Румъния поливат, само България се е простреляла в крака и поради някаква причина е забранено. За да нямаме земеделие..

    21:23 26.09.2026

  • 7 Горски

    4 1 Отговор
    Преди по радиото даваха всеки ден нивото на Дунав на три езика и това премахнаха. И сега като изплуват едни мамути от преди 15 000 години. Режим на тока. За 37 години мафиотска демокрация, дори Павец Чеира не можаха да ремонтират. Като спре тока, тогава управляващите , ще се сещат за решения, сега са по топлите страни да си харчат увеличените заплати. С участието в комисии, получават още една заплата, към 10 хиляди евро. Искам да излезе Папионката и да каже най-после истинската истина,че Путин е "виновен" за пресъхването на река Дунав. Намалението е несъществено с около 10-12% и ще е временна мярка, защото в Германия е отчетено покачване нивото на Дунав с около 20 см, като тенденцията е към покачване. Мярката е по-скоро за успокоение на обществото, защото и в настоящия момент централата може да продължи да работи на пълна мощност. Това е така, защото е проектирана и изграждана от умни и далновидни хора.

    21:25 26.09.2026

  • 8 Голяма Индустрия !

    1 0 Отговор
    Големи Технологии !

    22:16 26.09.2026

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