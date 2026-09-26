Изборите на 25 октомври: СИК се подготвят в страната

Месец преди изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври подготовката на секционните избирателни комисии е в ход. В Хасковско Районната избирателна комисия трябва да назначи над 3750 членове след поименна проверка на всеки предложен кандидат.
Един от новите членове е Недялка Спасова. Тя вече е участвала в избори, но като застъпник, а сега за първи път ще бъде част от секционна комисия.„Разликата ще я усетя сега. Едно е да стоиш отстрани, друго е да броиш. Ще гледам максимално да се справя за това, за което съм там. Да няма агитация, да няма подкупи“, казва Недялка Спасова.
Дублирани имена в списъците
В Хасковско част от работата на комисията е свързана с проверката на списъците, подадени от партиите и коалициите. Председателят на РИК-Хасково Ина Георгиева обясни, че едни и същи лица понякога се появяват в предложенията на различни формации.
Жалби спират 206 комисии в Ямбол
В Ямбол жалби от две партии са спрели сформирането на всички 206 секционни комисии. Заместник-председателят на РИК-Ямбол Ани Канева уточни, че решението на комисията се оспорва пред Централната избирателна комисия, а нейното решение може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.„Срокът за назначаване на секционни комисии е до 9 октомври, т.е. трябва бързо да вземат тези решения“, каза Ани Канева.
Централната избирателна комисия е определила, че ако районна избирателна комисия не назначи съставите до 9 октомври, документацията трябва незабавно да бъде изпратена на ЦИК, която да назначи комисиите до 10 октомври.
Обучението още не е започнало
Все още няма яснота кога ще започне обучението на членовете на секционните комисии. Елена Попова, която от години участва в изборния процес, определи неподготвените председатели, секретари и членове като един от най-сериозните проблеми.„Най-сериозният проблем са неподготвените хора, които участват като членове, председатели или секретари на комисии“, коментира Елена Попова.
На изборите ще се гласува с машини, а в секциите с под 300 избиратели ще се използват хартиени бюлетини.
Източници: bTV
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Подготовка
21:26 26.09.2026
2 ВИС-2 🦁 завинаги
Евала на ВИС-2!
Коментиран от #3, #5
21:27 26.09.2026
3 ВИС-2 🦁 завинаги
До коментар #2 от "ВИС-2 🦁 завинаги":Ама хубаво си живяхме, а?
Бяхме мъжкари и жените ни се лепяха също и парите ех хубав живот.
Слава на великия Жоро Илиев.
Коментиран от #7
21:27 26.09.2026
4 Радо Манатарката
21:29 26.09.2026
5 Радо Манатарката
До коментар #2 от "ВИС-2 🦁 завинаги":Ооой тигрее тигрееее имаш ль пари ?
21:30 26.09.2026
6 Горски
21:30 26.09.2026
7 Минало
До коментар #3 от "ВИС-2 🦁 завинаги":Кой го гръмна Илиев ???
21:31 26.09.2026
8 след като
21:32 26.09.2026
9 простотията няма граници
21:36 26.09.2026
10 хаха
21:37 26.09.2026
11 тъпота и това си е
21:38 26.09.2026
12 Поредната серия от лъжи
21:54 26.09.2026
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