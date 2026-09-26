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Изборите на 25 октомври: СИК се подготвят в страната
  Тема: Избори

Изборите на 25 октомври: СИК се подготвят в страната

26 Септември, 2026 21:24 450 14

  • избори 2026-
  • секционни избирателни комисии-
  • цик-
  • хасково-
  • ямбол

В Хасковско трябва да бъдат назначени над 3750 членове на секционни комисии, а в Ямбол жалби блокират сформирането на 206 комисии.

Изборите на 25 октомври: СИК се подготвят в страната - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Месец преди изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври подготовката на секционните избирателни комисии е в ход. В Хасковско Районната избирателна комисия трябва да назначи над 3750 членове след поименна проверка на всеки предложен кандидат.

Един от новите членове е Недялка Спасова. Тя вече е участвала в избори, но като застъпник, а сега за първи път ще бъде част от секционна комисия.

„Разликата ще я усетя сега. Едно е да стоиш отстрани, друго е да броиш. Ще гледам максимално да се справя за това, за което съм там. Да няма агитация, да няма подкупи“, казва Недялка Спасова.

Дублирани имена в списъците

В Хасковско част от работата на комисията е свързана с проверката на списъците, подадени от партиите и коалициите. Председателят на РИК-Хасково Ина Георгиева обясни, че едни и същи лица понякога се появяват в предложенията на различни формации.

„Партии и коалиции дават едни списъци с лица, които после се дублират в други. Когато има такъв дублаж, ние се свързваме с всяка партия и коалиция, за да можем да уточним техническа грешка ли е и това лице ще бъде от квота на коя партия“, посочи Ина Георгиева.

Жалби спират 206 комисии в Ямбол

В Ямбол жалби от две партии са спрели сформирането на всички 206 секционни комисии. Заместник-председателят на РИК-Ямбол Ани Канева уточни, че решението на комисията се оспорва пред Централната избирателна комисия, а нейното решение може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

„Срокът за назначаване на секционни комисии е до 9 октомври, т.е. трябва бързо да вземат тези решения“, каза Ани Канева.

Централната избирателна комисия е определила, че ако районна избирателна комисия не назначи съставите до 9 октомври, документацията трябва незабавно да бъде изпратена на ЦИК, която да назначи комисиите до 10 октомври.

Обучението още не е започнало

Все още няма яснота кога ще започне обучението на членовете на секционните комисии. Елена Попова, която от години участва в изборния процес, определи неподготвените председатели, секретари и членове като един от най-сериозните проблеми.

„Най-сериозният проблем са неподготвените хора, които участват като членове, председатели или секретари на комисии“, коментира Елена Попова.

На изборите ще се гласува с машини, а в секциите с под 300 избиратели ще се използват хартиени бюлетини.

Източници: bTV


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Подготовка

    5 1 Отговор
    СИК се подготвят, ВИС - също.

    21:26 26.09.2026

  • 2 ВИС-2 🦁 завинаги

    1 1 Отговор
    СИК...


    Евала на ВИС-2!

    Коментиран от #3, #5

    21:27 26.09.2026

  • 3 ВИС-2 🦁 завинаги

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "ВИС-2 🦁 завинаги":

    Ама хубаво си живяхме, а?
    Бяхме мъжкари и жените ни се лепяха също и парите ех хубав живот.

    Слава на великия Жоро Илиев.

    Коментиран от #7

    21:27 26.09.2026

  • 4 Радо Манатарката

    1 0 Отговор
    А ВИС ?

    21:29 26.09.2026

  • 5 Радо Манатарката

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ВИС-2 🦁 завинаги":

    Ооой тигрее тигрееее имаш ль пари ?

    21:30 26.09.2026

  • 6 Горски

    4 0 Отговор
    Повечето пишман политици в милата ни родина са като кукувички от часовник! Наближат избори, покажат се, издуят се за пред роднините, ИЗКУКАТ ПО НЯКОЛКО ПЪТИ НЯКОЯ ГЛУПОСТ и се приберат в кутийката си да следващите избори. В цялата палитра кандидати липсва вечния кандидат Йоло Денев. Защо изобщо теглят номера, това е такава отживелица.. просто да напишат имената на кандидатите по бюлетините - който е грамотен, ще се справи. Да махат тия номера да за неграмотните слуги на ГЕРБ и БСП и дъпъсъ! Само ромите и турците ползват тази номерация защото не могат да четат, дори не знаят за какво гласуват но имат право на избор. Всеки който не премине 10 процента да върне всички пари в хазната! Така ще е най-справедливо. Куцо, кьораво и сакато тръгнало да става президент. Даже може границата да се завиши още повече. Не е ли време, за следващите, най-важни избори за кметове в България, които определят кражбите на парите от тарикатите, тези номера да отпаднат за да намалеят неграмотните, платени гласоподаватели на Лойко. Шиши и Шарлатаните?

    21:30 26.09.2026

  • 7 Минало

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ВИС-2 🦁 завинаги":

    Кой го гръмна Илиев ???

    21:31 26.09.2026

  • 8 след като

    3 0 Отговор
    80% от населението не гласува и всички партии търгуват с останалите 20% за какви избори става въпрос?

    21:32 26.09.2026

  • 9 простотията няма граници

    2 0 Отговор
    Да,да вярно е СИК се подготвят в страната за пълна изборна победа Няма как в криминалната територия СИК винаги са били на власт. И сега пак се подготвят. Нкога няма да се оправи тази територия поради ужасяващата простотия и свещенна тъпота и продажност. За това СИК ще се подготвят до второто пришествие- А България ще изчезне.

    21:36 26.09.2026

  • 10 хаха

    2 1 Отговор
    Къв СИК бе кретени

    21:37 26.09.2026

  • 11 тъпота и това си е

    3 0 Отговор
    Сега СИК се подготвял в страната а ВИС кво дремат

    21:38 26.09.2026

  • 12 Поредната серия от лъжи

    2 0 Отговор
    Никой не вярва в песните избори

    21:54 26.09.2026

  • 13 Поредната серия от лъжи

    3 0 Отговор
    Никой не вярва в чесните избори

    21:55 26.09.2026

  • 14 Какво По - Хубаво !

    1 0 Отговор
    От Корупцията !

    22:11 26.09.2026

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