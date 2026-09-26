Изборите на 25 октомври: СИК се подготвят в страната

Месец преди изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври подготовката на секционните избирателни комисии е в ход. В Хасковско Районната избирателна комисия трябва да назначи над 3750 членове след поименна проверка на всеки предложен кандидат.

Един от новите членове е Недялка Спасова. Тя вече е участвала в избори, но като застъпник, а сега за първи път ще бъде част от секционна комисия.

Дублирани имена в списъците

„Разликата ще я усетя сега. Едно е да стоиш отстрани, друго е да броиш. Ще гледам максимално да се справя за това, за което съм там. Да няма агитация, да няма подкупи“, казва Недялка Спасова.

В Хасковско част от работата на комисията е свързана с проверката на списъците, подадени от партиите и коалициите. Председателят на РИК-Хасково Ина Георгиева обясни, че едни и същи лица понякога се появяват в предложенията на различни формации.

Жалби спират 206 комисии в Ямбол

„Партии и коалиции дават едни списъци с лица, които после се дублират в други. Когато има такъв дублаж, ние се свързваме с всяка партия и коалиция, за да можем да уточним техническа грешка ли е и това лице ще бъде от квота на коя партия“, посочи Ина Георгиева.

В Ямбол жалби от две партии са спрели сформирането на всички 206 секционни комисии. Заместник-председателят на РИК-Ямбол Ани Канева уточни, че решението на комисията се оспорва пред Централната избирателна комисия, а нейното решение може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

„Срокът за назначаване на секционни комисии е до 9 октомври, т.е. трябва бързо да вземат тези решения“, каза Ани Канева.

Централната избирателна комисия е определила, че ако районна избирателна комисия не назначи съставите до 9 октомври, документацията трябва незабавно да бъде изпратена на ЦИК, която да назначи комисиите до 10 октомври.

Обучението още не е започнало

Все още няма яснота кога ще започне обучението на членовете на секционните комисии. Елена Попова, която от години участва в изборния процес, определи неподготвените председатели, секретари и членове като един от най-сериозните проблеми.

„Най-сериозният проблем са неподготвените хора, които участват като членове, председатели или секретари на комисии“, коментира Елена Попова.

На изборите ще се гласува с машини, а в секциите с под 300 избиратели ще се използват хартиени бюлетини.

Източници: bTV