Радев и водената от него делегация пристигнаха в Гърция за тленните останки на цар Самуил

Министър-председателят Румен Радев и водената от него делегация пристигнаха в Солун за церемонията по предаването на тленните останки на българския цар Самуил.
В състава на делегацията са заместник министър-председателят Иво Христов и министърът на културата Евтим Милошев. От гръцка страна ще участват премиерът Кириакос Мицотакис и министърът на културата Лина Мендони. На церемонията се очаква да присъстват и представители на академичната общност, сред които проф. Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН.
Премиерът Радев се очаква да пристигне в Музея на византийската култура в Солун около 10:30 ч. местно време, където двамата с гръцкия премиер Мицотакис ще направят съвместни изявления. След това ще започне официалната церемония по предаването на останките и размяната на приемно-предавателните протоколи. В нея ще участват министрите на културата на България и на Гърция - Евтим Милошев и Лина Мендони. Гръцкото министерство на културата потвърди, че протоколите ще бъдат подписани в музея в присъствието на премиерите на двете страни.
Споразумението между София и Атина предвижда Гърция да предаде на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил (997–1014 г.), открити в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос. България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви.
След церемонията тленните останки на цар Самуил ще бъдат транспортирани до София с военнотранспортен самолет „Спартан“. След навлизането му в българското въздушно пространство самолетът ще бъде ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16, а около 12:40 ч. се очаква да кацне на летище „Васил Левски“.
В 13:20 ч. на площад „Княз Александър I“ в София е предвидена държавната церемония по посрещането им. След това тленните останки ще бъдат пренесени с шествие до базиликата „Света София“, където е предвидено полагането им в специално подготвен саркофаг и отслужването на панихида.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Народът озверя
Коментиран от #10, #15, #33
10:24 03.10.2026
2 в Божия Свят
не е случайно че има осем скелета на деца редом с костите на царя
не е случайно че гърците са склонни да дадат всичко това именно сега.
Защото знаят че Нашия ще е повече от съгласен това да е именно сега.
Предстои да разберем, Обаче не си мислете че някой ще каже нещо по въпроса за
осемте детски скелета, защото дори и на Нашия няма да му бъде казано.
Нали ще се развали спомена за Вкуса от днешната Помпозност..
Ах суета - гърците знаят това!
10:27 03.10.2026
3 Знаят кои са кокалите на Самуил
Нема такива смешници като тези "историци"!
10:28 03.10.2026
4 хмм
10:30 03.10.2026
5 Българин
Чичо Румене, сега като докараш костите на цар Самуил нафтата ше поевтинее ли ? За един прЕател питам, той кара дизел и всеки ден си води децата на училище и детска градина, а баща му е гласувал за теб и сега му е малко неудобно от сина му, когато поиска да си види внучетата.
10:31 03.10.2026
6 Дай му
10:32 03.10.2026
7 Робот
Коментиран от #13
10:34 03.10.2026
8 ЧИЧО
Коментиран от #12
10:35 03.10.2026
9 Цвете
10:35 03.10.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "Народът озверя":Прав си ..... Но гледам гръцкият министър-председател спомена че работата по предаване костите на Самуил е започнала по времето на великият Тодор Живков през 70-те години..... А честито жълти павета....
10:37 03.10.2026
11 Хохо Бохо
Коментиран от #26
10:38 03.10.2026
12 леля
До коментар #8 от "ЧИЧО":Чичо, тези кости идват у нас да ни напомнят, че някога българите са имали държава и държавници, които са мислили за народа си. Нищо в този живот не е случайно. България е в състояние на заличаване и костите на един велик български цар може по мистичен начин да спрат или поне забавят този процес. Не пренебрегвай символните събития, често те са преобръщали историята.
10:39 03.10.2026
13 Поповете са блокирани!
До коментар #7 от "Робот":Вързани са в селото за да е мирно!
10:39 03.10.2026
14 Сила
Торба стари кокаляци и музиката да свири !!!
Поредната БГ пародия ....
10:41 03.10.2026
15 хаха
До коментар #1 от "Народът озверя":вижте му физиономията на фатмака каква разлика с тази на самуил
10:42 03.10.2026
16 Стоев
Коментиран от #18, #21
10:42 03.10.2026
17 Селски хитрец
10:43 03.10.2026
18 Сила
До коментар #16 от "Стоев":Слава Мунчо , слава ....Славяново , люлка на Мунчо и примитивизма !!!
10:45 03.10.2026
19 И цяла
10:45 03.10.2026
20 Калин
10:47 03.10.2026
21 Слава !
До коментар #16 от "Стоев":И За Българското Робство !
Днес !
10:47 03.10.2026
22 Назад към Средновековието
10:52 03.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Милошев
10:55 03.10.2026
25 Демокрацията не прощава
10:57 03.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Много много
11:04 03.10.2026
31 Анонимен
11:30 03.10.2026
32 Анонимен
11:31 03.10.2026
33 Анонимен
До коментар #1 от "Народът озверя":Радев тъне в лукс милиони и всичко на държавна издръжка има едни малион и нещо малоумници настаниха го отново на хранилката че 10 години в президенството му е малко
Коментиран от #36
11:34 03.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Последния Софиянец
12:22 03.10.2026
36 оня с коня
До коментар #33 от "Анонимен":Бойко що не върна кокалите?!А?!Щото е никой!А Радев е велик Българин за разлика от Бою сиганина.
12:25 03.10.2026