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Радев и водената от него делегация пристигнаха в Гърция за тленните останки на цар Самуил

Радев и водената от него делегация пристигнаха в Гърция за тленните останки на цар Самуил

3 Октомври, 2026 10:22 799 36

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  • останки-
  • цар самуил

След церемонията тленните останки на цар Самуил ще бъдат транспортирани до София с военнотранспортен самолет „Спартан“. След навлизането му в българското въздушно пространство самолетът ще бъде ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16

Радев и водената от него делегация пристигнаха в Гърция за тленните останки на цар Самуил - 1
Андрей Киряков Андрей Киряков археолог

Министър-председателят Румен Радев и водената от него делегация пристигнаха в Солун за церемонията по предаването на тленните останки на българския цар Самуил.

В състава на делегацията са заместник министър-председателят Иво Христов и министърът на културата Евтим Милошев. От гръцка страна ще участват премиерът Кириакос Мицотакис и министърът на културата Лина Мендони. На церемонията се очаква да присъстват и представители на академичната общност, сред които проф. Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН.

Премиерът Радев се очаква да пристигне в Музея на византийската култура в Солун около 10:30 ч. местно време, където двамата с гръцкия премиер Мицотакис ще направят съвместни изявления. След това ще започне официалната церемония по предаването на останките и размяната на приемно-предавателните протоколи. В нея ще участват министрите на културата на България и на Гърция - Евтим Милошев и Лина Мендони. Гръцкото министерство на културата потвърди, че протоколите ще бъдат подписани в музея в присъствието на премиерите на двете страни.

Споразумението между София и Атина предвижда Гърция да предаде на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил (997–1014 г.), открити в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос. България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви.

След церемонията тленните останки на цар Самуил ще бъдат транспортирани до София с военнотранспортен самолет „Спартан“. След навлизането му в българското въздушно пространство самолетът ще бъде ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16, а около 12:40 ч. се очаква да кацне на летище „Васил Левски“.

В 13:20 ч. на площад „Княз Александър I“ в София е предвидена държавната церемония по посрещането им. След това тленните останки ще бъдат пренесени с шествие до базиликата „Света София“, където е предвидено полагането им в специално подготвен саркофаг и отслужването на панихида.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Народът озверя

    23 2 Отговор
    От глад и инфлация, а Радев отива за останки в Гърция. Хората БЕДСТВАТ

    Коментиран от #10, #15, #33

    10:24 03.10.2026

  • 2 в Божия Свят

    12 2 Отговор
    Случайности не се Случват!
    не е случайно че има осем скелета на деца редом с костите на царя
    не е случайно че гърците са склонни да дадат всичко това именно сега.
    Защото знаят че Нашия ще е повече от съгласен това да е именно сега.
    Предстои да разберем, Обаче не си мислете че някой ще каже нещо по въпроса за
    осемте детски скелета, защото дори и на Нашия няма да му бъде казано.
    Нали ще се развали спомена за Вкуса от днешната Помпозност..
    Ах суета - гърците знаят това!

    10:27 03.10.2026

  • 3 Знаят кои са кокалите на Самуил

    23 1 Отговор
    а не знаят къде е погребан Левски и кой уби Ботев"
    Нема такива смешници като тези "историци"!

    10:28 03.10.2026

  • 4 хмм

    16 4 Отговор
    Като гледам какво се случва с паметника на Шипка, а преди това с мавзолея и ПСА, започвам да си мисля, че гърците по-добре биха съхранявали останките на цар Самуил. У нас процесът на заличаване на история и дебългаризация е приел унищожителна скорост.

    10:30 03.10.2026

  • 5 Българин

    17 1 Отговор
    Един въпрос към чичо Румен:
    Чичо Румене, сега като докараш костите на цар Самуил нафтата ше поевтинее ли ? За един прЕател питам, той кара дизел и всеки ден си води децата на училище и детска градина, а баща му е гласувал за теб и сега му е малко неудобно от сина му, когато поиска да си види внучетата.

    10:31 03.10.2026

  • 6 Дай му

    19 1 Отговор
    да Фърчи и да се разхожда скъпо и прескъпо за сметка на българските граждани ! Заслугата в случая му е точно никаква , но както казва народът ни за такива "С чужда пита помен прави"........

    10:32 03.10.2026

  • 7 Робот

    19 0 Отговор
    Защо не виждам поп на снимката...? Къде е попа? Щом ще има ядене и пиене без поп не става..!

    Коментиран от #13

    10:34 03.10.2026

  • 8 ЧИЧО

    12 2 Отговор
    Историята трябва да се помни, но при това положение на БГ, когато болшинство от народа едвам свързва двата края навсякъде разруха. Такава пампозност за кости.

    Коментиран от #12

    10:35 03.10.2026

  • 9 Цвете

    12 1 Отговор
    ТАКАВА ПУШИЛКА. СПЕЦИАЛНО ЗАМИНАЛ ЗАЩОТО, НЕМОЖЕШЕ ЛИ МАЛКА ГРУПА? ТРОШАТ БГ.ПАРИ .🔎✈️🤫🤔🇧🇬

    10:35 03.10.2026

  • 10 Европеец

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Народът озверя":

    Прав си ..... Но гледам гръцкият министър-председател спомена че работата по предаване костите на Самуил е започнала по времето на великият Тодор Живков през 70-те години..... А честито жълти павета....

    10:37 03.10.2026

  • 11 Хохо Бохо

    1 13 Отговор
    Много са се пробвали да върнат останките, много са имитирали дейност, ЕДИН успя!!! Браво на Радев

    Коментиран от #26

    10:38 03.10.2026

  • 12 леля

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "ЧИЧО":

    Чичо, тези кости идват у нас да ни напомнят, че някога българите са имали държава и държавници, които са мислили за народа си. Нищо в този живот не е случайно. България е в състояние на заличаване и костите на един велик български цар може по мистичен начин да спрат или поне забавят този процес. Не пренебрегвай символните събития, често те са преобръщали историята.

    10:39 03.10.2026

  • 13 Поповете са блокирани!

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Робот":

    Вързани са в селото за да е мирно!

    10:39 03.10.2026

  • 14 Сила

    11 3 Отговор
    Негово Превъзходителство Мунчо Боташов ...
    Торба стари кокаляци и музиката да свири !!!
    Поредната БГ пародия ....

    10:41 03.10.2026

  • 15 хаха

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Народът озверя":

    вижте му физиономията на фатмака каква разлика с тази на самуил

    10:42 03.10.2026

  • 16 Стоев

    2 9 Отговор
    Слава на цар Самуил! Слава на Румен Радев, който го върна в България!

    Коментиран от #18, #21

    10:42 03.10.2026

  • 17 Селски хитрец

    8 0 Отговор
    На готово, всеки може!

    10:43 03.10.2026

  • 18 Сила

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Стоев":

    Слава Мунчо , слава ....Славяново , люлка на Мунчо и примитивизма !!!

    10:45 03.10.2026

  • 19 И цяла

    14 0 Отговор
    делегация от червени безродници се потътрила към Гърция ! Не гневете духа на Самуил !

    10:45 03.10.2026

  • 20 Калин

    6 0 Отговор
    Изобщо не се интересуваме къде е Радев и Радевица . Интересуваме се само от ритуала и факта на връщане на костите и тяхното изследване . Дано и него не манипулират .

    10:47 03.10.2026

  • 21 Слава !

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Стоев":

    И За Българското Робство !

    Днес !

    10:47 03.10.2026

  • 22 Назад към Средновековието

    3 0 Отговор
    Фетишизмът е култ към неодушевени предмети, които или се възприемат като притежаващи свръхестествена сила, или служат за постигане на сексуална възбуда. България се опитват да я върнат към мрачните времена на Средновековията, молитви пред кости в църкви, суеверия и пр. А ние все пак сме 21 век!

    10:52 03.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Милошев

    6 0 Отговор
    да не реши да "реставрира" или "ремонтира" , както ту така , ту иначе се произнася за срамното дело с Шипка , сега и тленните останки на Самуил ?!

    10:55 03.10.2026

  • 25 Демокрацията не прощава

    2 0 Отговор
    Бих пил чашка ракия "за бог да прости", но нямам излишни 1 000 €. Така че ще се въздържа.

    10:57 03.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Много много

    6 0 Отговор
    Противен тъпън.

    11:04 03.10.2026

  • 31 Анонимен

    4 1 Отговор
    Радев харчи парите на държавата ни като свои и никой не му търси отговорност

    11:30 03.10.2026

  • 32 Анонимен

    5 1 Отговор
    Колко струва всичката тази излишна шумотивица Самолета плаща бюджета ни да се разхождат разни червени служебници

    11:31 03.10.2026

  • 33 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Народът озверя":

    Радев тъне в лукс милиони и всичко на държавна издръжка има едни малион и нещо малоумници настаниха го отново на хранилката че 10 години в президенството му е малко

    Коментиран от #36

    11:34 03.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Самуил е бил цар на цяла България.Трябваше "натовския" Спартан с кокаляците да прелети над цяла България-да се порадват бъдещите "Столичани" е повече.

    12:22 03.10.2026

  • 36 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    Бойко що не върна кокалите?!А?!Щото е никой!А Радев е велик Българин за разлика от Бою сиганина.

    12:25 03.10.2026

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