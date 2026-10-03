Петър Волгин: Притесненията за ремонта на Паметника на свободата са напълно основателни

Притесненията на гражданите за предстоящия ремонт на Паметника на свободата на Шипка са напълно основателни. Това заяви пред Нова телевизия Петър Волгин, кандидат за вицепрезидент от „Възраждане“.

По думите му въпросът не е паметникът да бъде оставен да се руши, а дали след мащабния ремонт ще бъде запазен неговият досегашен вид.

Волгин коментира и нотата на руското посолство относно паметника, като заяви, че е нормално Русия да проявява интерес към монумента заради паметта за руските войници, загинали във войната. Той отрече действията на „Възраждане“ да са свързани с руската позиция и посочи, че партията следва собствената си програма.

По думите му част от посланията на „Прогресивна България“ са сходни с тези, които „Възраждане“ отстоява от години – за по-голяма независимост на България и по-самостоятелна външна политика. Волгин обаче заяви, че има разминаване между заявените позиции и последвалите действия.