Петър Волгин: Притесненията за ремонта на Паметника на свободата са напълно основателни

Притесненията на гражданите за предстоящия ремонт на Паметника на свободата на Шипка са напълно основателни. Това заяви пред Нова телевизия Петър Волгин, кандидат за вицепрезидент от „Възраждане“.
По думите му въпросът не е паметникът да бъде оставен да се руши, а дали след мащабния ремонт ще бъде запазен неговият досегашен вид.
Волгин коментира и нотата на руското посолство относно паметника, като заяви, че е нормално Русия да проявява интерес към монумента заради паметта за руските войници, загинали във войната. Той отрече действията на „Възраждане“ да са свързани с руската позиция и посочи, че партията следва собствената си програма.
По думите му част от посланията на „Прогресивна България“ са сходни с тези, които „Възраждане“ отстоява от години – за по-голяма независимост на България и по-самостоятелна външна политика. Волгин обаче заяви, че има разминаване между заявените позиции и последвалите действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пешо...Пешо
Коментиран от #8, #25
09:39 03.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Докото Всичко Се Върши !
Съмненията Са Основателни !
Коментиран от #55
09:40 03.10.2026
5 Истинската цел
09:40 03.10.2026
6 Фори
Коментиран от #17
09:40 03.10.2026
7 Гост
Гласувам с 5 и става 3,7 от 6 гласа
Ха ха ха. И машинното ви гласуване е такова.
09:41 03.10.2026
8 Гост
До коментар #2 от "Пешо...Пешо":Бохча, трен, Стамбул.
И теб също
Коментиран от #15
09:42 03.10.2026
9 Патрес!
Коментиран от #11, #12, #14, #18
09:42 03.10.2026
10 АГАТ а Кристи
09:44 03.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Петр Волгин не е предател
До коментар #9 от "Патрес!":Защото той е руснак! Прадядо му е бил бурлак на Волга и е емигрирал в капиталистическа, царска България да търси по-добър живот.
Коментиран от #23
09:47 03.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Притесненията за паметника
09:48 03.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ЦК на БКП
До коментар #9 от "Патрес!":Много точен, АМА МНОГО ТОЧЕН КОМЕНТАР !
Дано не го изтрият, защото ФОНА е красноы...
Коментиран от #40
09:49 03.10.2026
19 Ганчев
09:51 03.10.2026
20 Питане
Коментиран от #21, #29, #31
09:54 03.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Преди
До коментар #12 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"големият ти смех" махна ли кастанетите ? Иначе - в корема 😭
09:57 03.10.2026
23 Това си го биваше!
До коментар #14 от "Петр Волгин не е предател":Веднага си представих картината на Репин.
10:00 03.10.2026
24 Надъхан капейчо 🤩
Коментиран от #47, #56
10:01 03.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Братовчеда
„Как е възможно да се намерват българи, които под булото на патриотизма да стават още оръдия на чуждите замисли против самостоятелността на своето Отечество, които с четири очи гледат да дойдат неприятелите по-скоро у нас“, ядосваше се Стамболов навремето, но е възможно, види се, колкото е и тъпо.
Коментиран от #49
10:03 03.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Да да
10:05 03.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Чума
До коментар #20 от "Питане":Всичи са руски войници тогава! Дори българите от опълчението! За разлика от Тракия, в Мизия руснаците не са посрещнати възторжено! Хитрите българи гледали като пукали и искали скъпо и прескъпо за яйцата и маслото, които освободителите купували! Двойно и тройно повече, отколкото им вземали в Румъния! Подпоручк Кисьов, бесарабец, пита нашите защо така, а те хитро казват, че сега е момента да се се печели! Руснаците, участвали като доброволци в сръбско - турската война от лятото на 1876 г. си спомнят как топло са приети от сърбите! Подполк. Калитин също ругае по наш адрес! Кисьов възразява - Не така, Ваше благородие! И аз съм българин! Калитин сочи с пръст - Ти си руски офицер!
10:06 03.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Важното
10:07 03.10.2026
34 Кулу
10:07 03.10.2026
35 Вече
10:09 03.10.2026
36 оня с коня
Коментиран от #41
10:10 03.10.2026
37 Губерния
Всички Български министерства ведомства са Руски образец.
За това България е Руска ГУБЕРНИЯ.
Половината улици на София и другите големи градове са с Руски имена.
Дори в най затънтеният град Момчилград има КОСТНИЦА на Руските воини 3 Март се поставят Венци за благодарност за “”Освобождението””.
10:10 03.10.2026
38 олигарха
10:12 03.10.2026
39 За това което става
10:12 03.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Новоткрит
10:16 03.10.2026
43 Дори да се молят
До коментар #27 от "Папа":От сутрин до вечер хората които вършат злини вече са обречени. Злото се връща като бумеранг дори и след сто и след двеста години предполагам но понякога се връща дори този живот
.
10:17 03.10.2026
44 анонимен
10:17 03.10.2026
45 анонимен
10:18 03.10.2026
46 Волгин
10:19 03.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Търновец
10:23 03.10.2026
49 Идваш във форума
До коментар #26 от "Братовчеда":С готови лайкове директно , а имаш нахалството да четеш морал в случая на човек който идея нямаш колко е ерудиран и начетен. Как не ти е неудобно. Съвест нямаш ей.
10:24 03.10.2026
50 Сатана Z
10:24 03.10.2026
51 Иванчо
Аман от путнопоклонници.
10:26 03.10.2026
52 Цвете
10:27 03.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Аман от русодебили
10:31 03.10.2026
55 Прав си!
До коментар #4 от "Докото Всичко Се Върши !":На тъмно са банковите сметки и имотите на Костя и Волгин. Бедни избиратели, богати доларови копейкови водачи.
10:32 03.10.2026
56 надъхан юдейчо си
До коментар #24 от "Надъхан капейчо 🤩":ни май малко не си "капейчо" жалък си
10:34 03.10.2026