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Петър Волгин: Притесненията за ремонта на Паметника на свободата са напълно основателни

Петър Волгин: Притесненията за ремонта на Паметника на свободата са напълно основателни

3 Октомври, 2026 09:34 905 56

  • петър волгин-
  • ремонт-
  • паметник-
  • шипка

По думите му въпросът не е паметникът да бъде оставен да се руши, а дали след мащабния ремонт ще бъде запазен неговият досегашен вид

Петър Волгин: Притесненията за ремонта на Паметника на свободата са напълно основателни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Притесненията на гражданите за предстоящия ремонт на Паметника на свободата на Шипка са напълно основателни. Това заяви пред Нова телевизия Петър Волгин, кандидат за вицепрезидент от „Възраждане“.

По думите му въпросът не е паметникът да бъде оставен да се руши, а дали след мащабния ремонт ще бъде запазен неговият досегашен вид.

Волгин коментира и нотата на руското посолство относно паметника, като заяви, че е нормално Русия да проявява интерес към монумента заради паметта за руските войници, загинали във войната. Той отрече действията на „Възраждане“ да са свързани с руската позиция и посочи, че партията следва собствената си програма.

По думите му част от посланията на „Прогресивна България“ са сходни с тези, които „Възраждане“ отстоява от години – за по-голяма независимост на България и по-самостоятелна външна политика. Волгин обаче заяви, че има разминаване между заявените позиции и последвалите действия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пешо...Пешо

    21 26 Отговор
    Чемодан,вокзал Москва...Тук никой не те иска.

    Коментиран от #8, #25

    09:39 03.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Докото Всичко Се Върши !

    15 15 Отговор
    На Тъмно !

    Съмненията Са Основателни !

    Коментиран от #55

    09:40 03.10.2026

  • 5 Истинската цел

    15 12 Отговор
    Когато интересите на един народ и една друга страна съвпадат, се ражда Третото българско цартво, а този паметник е общ символ на това събитие. Всякакви "ремонти" в избран изключително неподходящ момент, са нападение срещу това събитие и засегнатите е редно да отговорят подобаващо.

    09:40 03.10.2026

  • 6 Фори

    18 18 Отговор
    Волгин се изживява като Ленин. Иска да вдига революция с парите на Русия.

    Коментиран от #17

    09:40 03.10.2026

  • 7 Гост

    10 1 Отговор
    Оценка 4 от 5 гласа.
    Гласувам с 5 и става 3,7 от 6 гласа
    Ха ха ха. И машинното ви гласуване е такова.

    09:41 03.10.2026

  • 8 Гост

    10 13 Отговор

    До коментар #2 от "Пешо...Пешо":

    Бохча, трен, Стамбул.
    И теб също

    Коментиран от #15

    09:42 03.10.2026

  • 9 Патрес!

    24 24 Отговор
    Българи! Добре погледнете бръснатата кратуна на снимката! Тя е на един национален предател, на един кремълски лакей и подлога на злодея Путин! Този клремълски лакей, дори си прексръстил фамилията на името наа руска река, от любов към "Великия" СССР, който се рападна и кремълският масов убиец упорито се мъчи да го възобновява, без да му пука, че поне досега тази му налудвичава идея струва милион и половина жертви, милион и половина почернени руски семейства! Добре, българи! КОЙ нормален чоевк и истински българин ще си даде гласа за човекоподобното на снимката, в чиято бръсната кратуна дрънчат ръждясали сърпове и чукове, и което човекоподобно нищожество иска да станем губерния на Русия?

    Коментиран от #11, #12, #14, #18

    09:42 03.10.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    11 7 Отговор
    Гни да из Расии

    09:44 03.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Петр Волгин не е предател

    15 5 Отговор

    До коментар #9 от "Патрес!":

    Защото той е руснак! Прадядо му е бил бурлак на Волга и е емигрирал в капиталистическа, царска България да търси по-добър живот.

    Коментиран от #23

    09:47 03.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Притесненията за паметника

    11 8 Отговор
    предизборно са много основателни. А след изборите ще се успокоим.

    09:48 03.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ЦК на БКП

    10 6 Отговор

    До коментар #9 от "Патрес!":

    Много точен, АМА МНОГО ТОЧЕН КОМЕНТАР !
    Дано не го изтрият, защото ФОНА е красноы...

    Коментиран от #40

    09:49 03.10.2026

  • 19 Ганчев

    5 6 Отговор
    Тоя трябваше да се коалира с Венци Чикагото вместо с копейката.

    09:51 03.10.2026

  • 20 Питане

    11 9 Отговор
    Тоя клоун знае ли колко са руските войници на фона на финските, украйнските и други народности окупирани от Русия

    Коментиран от #21, #29, #31

    09:54 03.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Преди

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "големият ти смех" махна ли кастанетите ? Иначе - в корема 😭

    09:57 03.10.2026

  • 23 Това си го биваше!

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Петр Волгин не е предател":

    Веднага си представих картината на Репин.

    10:00 03.10.2026

  • 24 Надъхан капейчо 🤩

    9 6 Отговор
    Притеснявам се че Волга взима евро а не само руплите от пасоля

    Коментиран от #47, #56

    10:01 03.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Братовчеда

    18 5 Отговор
    Остап Бендер беше казал, че е хубаво да се обича съветската власт, но трябва и нещо да се работи, а нашите русофили, изглежда, са превърнали любовта си в професия. Дали е добре заплатена, не мога да твърдя; спорно е и дали обичат руската култура, език, традиции, славянството, православието, или по-скоро Путин и управленския модел, който той олицетворява. Прави впечатление обаче, че го играят „леви“, а нямат нищо против свръхбогатата олигархична прослойка, която владее днешна Русия, и дори се пишат патриоти, което ни най-малко не им пречи да се радват, когато последната ни се подиграва.
    „Как е възможно да се намерват българи, които под булото на патриотизма да стават още оръдия на чуждите замисли против самостоятелността на своето Отечество, които с четири очи гледат да дойдат неприятелите по-скоро у нас“, ядосваше се Стамболов навремето, но е възможно, види се, колкото е и тъпо.

    Коментиран от #49

    10:03 03.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Да да

    3 2 Отговор
    Тия за мавзолея вече ги няма

    10:05 03.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Чума

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Питане":

    Всичи са руски войници тогава! Дори българите от опълчението! За разлика от Тракия, в Мизия руснаците не са посрещнати възторжено! Хитрите българи гледали като пукали и искали скъпо и прескъпо за яйцата и маслото, които освободителите купували! Двойно и тройно повече, отколкото им вземали в Румъния! Подпоручк Кисьов, бесарабец, пита нашите защо така, а те хитро казват, че сега е момента да се се печели! Руснаците, участвали като доброволци в сръбско - турската война от лятото на 1876 г. си спомнят как топло са приети от сърбите! Подполк. Калитин също ругае по наш адрес! Кисьов възразява - Не така, Ваше благородие! И аз съм българин! Калитин сочи с пръст - Ти си руски офицер!

    10:06 03.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Важното

    7 2 Отговор
    Важното е да се вдига шум ,да се вдига адреналина на поданиците. Да се създава впечатление,че сме много загрижени. Колко жалко е да си подлога. А всъщност народа е казал: кръвта вода не става. Единият дядо на Пешо е руснак,както имат руско потекло и Стивън Сегал и Орнела Мути, така че много неща се изясняват за любовта към Русия. Въпросът е,защо много българи, които нямат руска кръв стават подлоги на Путин?

    10:07 03.10.2026

  • 34 Кулу

    2 3 Отговор
    Са чакаме и за паметника на съветската армия

    10:07 03.10.2026

  • 35 Вече

    3 2 Отговор
    Не се вижда и следа от малките паметници които бяха на нивото на големия и за които бия тревога от първия ден когато разбрах и видях какво се случва. Това е най голямото ми притеснение защото от големия все нещо може да бъде възстановено но малките изглежда просто изчезнаха.

    10:09 03.10.2026

  • 36 оня с коня

    2 5 Отговор
    И както казва Волгин посланията на Възраждане са сходни с тия на ПБ затова и Значителна част от електората им си преля към радев.ПОСЛЕ ОБАЧЕ си оказа че има "разминаване " между заявените позиции и последващи действия на ПБ,затова и електората ще се върне при Възраждане.Той обаче е несравнимо по-малък като бройка от този,който ЩЕ СЕ ВЪРНЕ ПРИ ГЕРБ!

    Коментиран от #41

    10:10 03.10.2026

  • 37 Губерния

    4 6 Отговор
    Тази държава наречена България е създадена от Руснаците.
    Всички Български министерства ведомства са Руски образец.
    За това България е Руска ГУБЕРНИЯ.

    Половината улици на София и другите големи градове са с Руски имена.
    Дори в най затънтеният град Момчилград има КОСТНИЦА на Руските воини 3 Март се поставят Венци за благодарност за “”Освобождението””.

    10:10 03.10.2026

  • 38 олигарха

    3 1 Отговор
    Само не разбрах, имаше ли държавна поръчка или стана със свои хора? Или стана с фирмите на Пеевски ремонта?

    10:12 03.10.2026

  • 39 За това което става

    6 0 Отговор
    Всеки човек знае кой е отговорен и виновен. Лично моето доверие е безвъзвратно загубено.

    10:12 03.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Новоткрит

    6 3 Отговор
    Вид животно - руска тения.Обитава България и е евродепутат.

    10:16 03.10.2026

  • 43 Дори да се молят

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Папа":

    От сутрин до вечер хората които вършат злини вече са обречени. Злото се връща като бумеранг дори и след сто и след двеста години предполагам но понякога се връща дори този живот
    .

    10:17 03.10.2026

  • 44 анонимен

    6 3 Отговор
    Твърденията ,че си руска подлога са напълно основателни.

    10:17 03.10.2026

  • 45 анонимен

    6 3 Отговор
    Депутатите от Възраждане да отиват на фронта да се бият за тяхната родина Русия.

    10:18 03.10.2026

  • 46 Волгин

    3 4 Отговор
    ще се спечели част от селския електорат. Към 3%

    10:19 03.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Търновец

    2 1 Отговор
    Българската история се политизира главно от Руски и Израелски лобита и този паметник е само един от инструментите за Руско влияние у нас което си съществува още от т.н. Учредително събрание, а гражданин Волгин да вземе отношение към грабежа на Нефтохим Бургас където България беше ощетена с около два милиарда долара около година 2000. Лукойл и Газпром вън от България.

    10:23 03.10.2026

  • 49 Идваш във форума

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Братовчеда":

    С готови лайкове директно , а имаш нахалството да четеш морал в случая на човек който идея нямаш колко е ерудиран и начетен. Как не ти е неудобно. Съвест нямаш ей.

    10:24 03.10.2026

  • 50 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Тоя кога ще го екстрадират за кочината? Там естествено ще го шатнат по стар обичай.

    10:24 03.10.2026

  • 51 Иванчо

    1 0 Отговор
    Тоя клепарон със слонските уши, пак ни пробутва опорките на мутрофанка.
    Аман от путнопоклонници.

    10:26 03.10.2026

  • 52 Цвете

    1 0 Отговор
    А НАШЕТО ПРИТЕСНЕНИЕ Е, ЧЕ НИ ВЛЕЧЕТЕ В ГОДИНИТЕ ПРЕДИ 89 ГОДИНА. 🤔🤫🇧🇬

    10:27 03.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Аман от русодебили

    0 0 Отговор
    Няма загинал маскаль в тази територия!

    10:31 03.10.2026

  • 55 Прав си!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Докото Всичко Се Върши !":

    На тъмно са банковите сметки и имотите на Костя и Волгин. Бедни избиратели, богати доларови копейкови водачи.

    10:32 03.10.2026

  • 56 надъхан юдейчо си

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Надъхан капейчо 🤩":

    ни май малко не си "капейчо" жалък си

    10:34 03.10.2026

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