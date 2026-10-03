Пентагонът създава Управление по религиозните въпроси, което ще се подчинява пряко на ръководителя на американското военно ведомство Пит Хегсет. Той обяви инициативата по време на реч пред военнослужещи във военноморската база на морската пехота Куантико във Вирджиния.

„Днес по мое указание създавам Управление по религиозните въпроси“, заяви Хегсет. Според американската армия новата структура трябва да укрепва моралната, етичната и духовната готовност на военнослужещите. Конкретни данни за ръководителя, числеността и сроковете за изграждането ѝ не бяха обявени.

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Инициативата предизвика критики

Създаването на управлението е поредната стъпка на Хегсет за увеличаване на ролята на религията в Пентагона. Той е организирал християнски богослужения за служители на ведомството и публично е говорил за религиозни аспекти на военната служба.

„Вашингтон пост“ съобщи, че експерти по религия и право критикуват инициативата, тъй като според тях тя може да постави християнството в привилегировано положение при формулирането на политиката на военното ведомство. В същото време Пентагонът представя мярката като начин за подкрепа на религиозните служби и духовните потребности на военнослужещите.

През юни Пентагонът е съкратил списъка на признатите от него вероизповедания от над 211 на 31. В него са останали агностици, будисти, индуисти, мюсюлмани, юдеи, сикхи и различни християнски деноминации, сред които баптисти, католици, лютерани и методисти.

Източници: Вашингтон пост