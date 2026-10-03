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Пентагонът създава Управление по религиозните въпроси
  Тема: Украйна

Пентагонът създава Управление по религиозните въпроси

3 Октомври, 2026 10:49, обновена 3 Октомври, 2026 10:58 526 6

  • пентагон-
  • пит хегсет-
  • сащ-
  • религия-
  • американска армия

Пит Хегсет обяви новата структура по време на реч във военната база Куантико. Тя ще се подчинява пряко на ръководителя на американското военно ведомство.

Пентагонът създава Управление по религиозните въпроси - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пентагонът създава Управление по религиозните въпроси, което ще се подчинява пряко на ръководителя на американското военно ведомство Пит Хегсет. Той обяви инициативата по време на реч пред военнослужещи във военноморската база на морската пехота Куантико във Вирджиния.

„Днес по мое указание създавам Управление по религиозните въпроси“, заяви Хегсет. Според американската армия новата структура трябва да укрепва моралната, етичната и духовната готовност на военнослужещите. Конкретни данни за ръководителя, числеността и сроковете за изграждането ѝ не бяха обявени.

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Инициативата предизвика критики

Създаването на управлението е поредната стъпка на Хегсет за увеличаване на ролята на религията в Пентагона. Той е организирал християнски богослужения за служители на ведомството и публично е говорил за религиозни аспекти на военната служба.

„Вашингтон пост“ съобщи, че експерти по религия и право критикуват инициативата, тъй като според тях тя може да постави християнството в привилегировано положение при формулирането на политиката на военното ведомство. В същото време Пентагонът представя мярката като начин за подкрепа на религиозните служби и духовните потребности на военнослужещите.

През юни Пентагонът е съкратил списъка на признатите от него вероизповедания от над 211 на 31. В него са останали агностици, будисти, индуисти, мюсюлмани, юдеи, сикхи и различни християнски деноминации, сред които баптисти, католици, лютерани и методисти.

Източници: Вашингтон пост


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    9 1 Отговор
    През юни Пентагонът е съкратил списъка на признатите от него вероизповедания от над 211 на 31. В него са останали агностици, будисти, индуисти, мюсюлмани, юдеи, сикхи и различни християнски деноминации, сред които баптисти, католици, лютерани и методисти.
    Православни християни няма !
    Лошо е САЩ да са ти враг, но по лошо е ако са ти приятел.

    11:01 03.10.2026

  • 2 Айляк

    8 1 Отговор
    Краварите ще безчинстват вече по света на религиозна основа - бай Доньо ще го пишат кръстоносец, заради атаките по Иран:))

    11:03 03.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Армия

    3 1 Отговор
    от наемници които се кълнът в Боговете Си...

    11:20 03.10.2026

  • 6 Хм...

    1 0 Отговор
    И къде ще го създава туй Управление по религиозните въпроси пентагона? В 4о4 ли?
    Щото темата е 4о4 та затуй питам...

    11:50 03.10.2026