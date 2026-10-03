Милошев обеща засилен контрол върху реконструкцията на Шипка

Контролът върху реставрацията на паметника на свободата на връх Шипка е възложен на главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" в Mинистерството на културата. Това съобщи ресорния министър Евтим Милошев, който посети монумента на върха.

Във видео, публикувано в социалните мрежи, Милошев обяснява още, че експертите от дирекцията всеки месец ще бъдат на място и ще следят за спазването на проекта.

Министърът на културата казва, че директорът на Националния парк музей Шипка – Бузлуджа е задължен на всеки 10 дни до окончателното приключване на договора и приемане на изпълнението да представя отчет за напредъка придружен със снимков материал.

Евтим Милошев допълва още, че ще има засилен контрол върху обезопасяването и съхранението на паметника през предстоящия зимен сезон.

Министърът уточнява, че през следващите дни се очаква пред медиите да бъде изнесена подробна информация с участието на проектантите и специалистите по културно наследство, история и реставрация.