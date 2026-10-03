Милошев обеща засилен контрол върху реконструкцията на Шипка

Контролът върху реставрацията на паметника на свободата на връх Шипка е възложен на главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" в Mинистерството на културата. Това съобщи ресорния министър Евтим Милошев, който посети монумента на върха.
Във видео, публикувано в социалните мрежи, Милошев обяснява още, че експертите от дирекцията всеки месец ще бъдат на място и ще следят за спазването на проекта.
Министърът на културата казва, че директорът на Националния парк музей Шипка – Бузлуджа е задължен на всеки 10 дни до окончателното приключване на договора и приемане на изпълнението да представя отчет за напредъка придружен със снимков материал.
Евтим Милошев допълва още, че ще има засилен контрол върху обезопасяването и съхранението на паметника през предстоящия зимен сезон.
Министърът уточнява, че през следващите дни се очаква пред медиите да бъде изнесена подробна информация с участието на проектантите и специалистите по културно наследство, история и реставрация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Депутат
08:31 03.10.2026
2 Милошев
Коментиран от #8, #10, #13, #17
08:32 03.10.2026
3 Каква
08:33 03.10.2026
4 ЕФТИН МИЛОШЕВ
08:33 03.10.2026
5 0407
Коментиран от #6, #11
08:34 03.10.2026
6 Другарят
До коментар #5 от "0407":не прави разлика между реставрация и реконструкция , но прави нечуван позор и гавра с Шипка , без окото му да мигне и сърцето му да трепне !
Коментиран от #12
08:37 03.10.2026
7 Донки Хот
08:38 03.10.2026
8 Точно
До коментар #2 от "Милошев":За тия 10 дни могат да изнесат целия паметник, заедно със стъпалата. Особенно като видяхме какви са "реставтаторите". Позор...
08:42 03.10.2026
9 Боздуган
08:45 03.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Другарят":Все пак ще го цитирам, за по-младите,
които не знаят нищо за него😉
"Не ме е страх от министъра на КУЛТУРАТА,
а от КУЛТУРАТА на министъра!"❗
08:53 03.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Вчера
Коментиран от #16
09:01 03.10.2026
15 Хаха
09:09 03.10.2026
16 Гробар
До коментар #14 от "Вчера":Те и за мочата се погрижиха. Чорапа е заповядал на турската фирма да разруши паметника. После, изпълнил заръката на Урсулът, ще си измие ръцете с тях.
09:09 03.10.2026
17 Чума
До коментар #2 от "Милошев":Браво и точно! Спестихте ми коментара! Вместо да изпрати двама или трима висшестоящи на място, прехвърлят отговорността на местния музеен експонат - директор! Дори и да има като идея вашето предложение, кого да командирова от столицата - вичко цар и връзкар! Иначе, кой знае колко народ има изписан на ведомост като проектанти, конултанти, контрольори и гастрольори! Ето, на близкия ремонт се вижда как община и кмет са оставили една беззащитна жена да контролира цяла бригада пишман майстори! А отговорните фактори се разождат с джипката и усвояват. Ватутин, Рокосовски и Ерьоменко си командват войските при Сталинград, но Стали изпраща Жуков да надзирава лично събитията! А наште юнаци - местния директор да си блъска главата в камъните, а ние горе сме инспекторат началници!
Коментиран от #18
09:12 03.10.2026
18 Чума
До коментар #17 от "Чума":Прибавям към коментар №2, коментарите №8 и Боздуган! Вие знаете, а министъра не знае!? Бойко като се наводни село Бисер изпрати целия Министерски съвет да се заровят в тинята, макар и показно! Едно време на важен обект, Тодор Живков изпращае пъломощник на ЦК и МС! Например Дебелт - Иван Рачев!
09:17 03.10.2026
19 Търновец
09:25 03.10.2026
20 А бе, кво обещаваш, ти бре,
09:27 03.10.2026
21 Доротея
09:32 03.10.2026
22 Истината за паметника ШИПКА
09:36 03.10.2026
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