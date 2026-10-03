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Милошев обеща засилен контрол върху реконструкцията на Шипка

Милошев обеща засилен контрол върху реконструкцията на Шипка

3 Октомври, 2026 08:26 688 27

  • евтим милошев-
  • ремонт-
  • шипка

Министърът на културата казва, че директорът на Националния парк музей Шипка – Бузлуджа е задължен на всеки 10 дни до окончателното приключване на договора и приемане на изпълнението да представя отчет за напредъка придружен със снимков материал

Милошев обеща засилен контрол върху реконструкцията на Шипка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Контролът върху реставрацията на паметника на свободата на връх Шипка е възложен на главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" в Mинистерството на културата. Това съобщи ресорния министър Евтим Милошев, който посети монумента на върха.

Във видео, публикувано в социалните мрежи, Милошев обяснява още, че експертите от дирекцията всеки месец ще бъдат на място и ще следят за спазването на проекта.

Министърът на културата казва, че директорът на Националния парк музей Шипка – Бузлуджа е задължен на всеки 10 дни до окончателното приключване на договора и приемане на изпълнението да представя отчет за напредъка придружен със снимков материал.

Евтим Милошев допълва още, че ще има засилен контрол върху обезопасяването и съхранението на паметника през предстоящия зимен сезон.

Министърът уточнява, че през следващите дни се очаква пред медиите да бъде изнесена подробна информация с участието на проектантите и специалистите по културно наследство, история и реставрация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Депутат

    11 3 Отговор
    С най-качественият студопор ще го санираме.

    08:31 03.10.2026

  • 2 Милошев

    17 0 Отговор
    има достатъчно клатикури, от които да изпрати един компетентен на място, който постоянно да наблюдава какво и как се върши там. Това е светиня...

    Коментиран от #8, #10, #13, #17

    08:32 03.10.2026

  • 3 Каква

    17 3 Отговор
    реконструкция , бе ? Безсрамие и ачик наглост , варварско рушене и всичко само за присвояване на много пари !

    08:33 03.10.2026

  • 4 ЕФТИН МИЛОШЕВ

    11 1 Отговор
    Е жълтопавет продал се за пари. Ако трябва лично ще изнася камъните от Шипка.

    08:33 03.10.2026

  • 5 0407

    12 2 Отговор
    реконструкция...реставрация ...кое по напред ...лашкате ги "термините" как ви падне....."експерти"......

    Коментиран от #6, #11

    08:34 03.10.2026

  • 6 Другарят

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "0407":

    не прави разлика между реставрация и реконструкция , но прави нечуван позор и гавра с Шипка , без окото му да мигне и сърцето му да трепне !

    Коментиран от #12

    08:37 03.10.2026

  • 7 Донки Хот

    5 3 Отговор
    Милошев:ще засилим контрола,всеки "организиран" лев трябва да попадне в точните хора,наши хора...Това е заръка от другаря Радев.

    08:38 03.10.2026

  • 8 Точно

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Милошев":

    За тия 10 дни могат да изнесат целия паметник, заедно със стъпалата. Особенно като видяхме какви са "реставтаторите". Позор...

    08:42 03.10.2026

  • 9 Боздуган

    9 0 Отговор
    Пратете екип на място, какво са тия пред1 0 дни през един месец. После като някой у..се..е нещо непоправимо кой ще отговаря?

    08:45 03.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Другарят":

    Все пак ще го цитирам, за по-младите,
    които не знаят нищо за него😉
    "Не ме е страх от министъра на КУЛТУРАТА,
    а от КУЛТУРАТА на министъра!"❗

    08:53 03.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Вчера

    3 4 Отговор
    Гледах , изказването на Радев , прав е , всеки , който , има имот , който е на години знае че трябва да се грижи за него иначе се разпада .

    Коментиран от #16

    09:01 03.10.2026

  • 15 Хаха

    3 1 Отговор
    20000000 евро са много пари. И патриотите ще станат жълтопаветници от алчност

    09:09 03.10.2026

  • 16 Гробар

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Вчера":

    Те и за мочата се погрижиха. Чорапа е заповядал на турската фирма да разруши паметника. После, изпълнил заръката на Урсулът, ще си измие ръцете с тях.

    09:09 03.10.2026

  • 17 Чума

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Милошев":

    Браво и точно! Спестихте ми коментара! Вместо да изпрати двама или трима висшестоящи на място, прехвърлят отговорността на местния музеен експонат - директор! Дори и да има като идея вашето предложение, кого да командирова от столицата - вичко цар и връзкар! Иначе, кой знае колко народ има изписан на ведомост като проектанти, конултанти, контрольори и гастрольори! Ето, на близкия ремонт се вижда как община и кмет са оставили една беззащитна жена да контролира цяла бригада пишман майстори! А отговорните фактори се разождат с джипката и усвояват. Ватутин, Рокосовски и Ерьоменко си командват войските при Сталинград, но Стали изпраща Жуков да надзирава лично събитията! А наште юнаци - местния директор да си блъска главата в камъните, а ние горе сме инспекторат началници!

    Коментиран от #18

    09:12 03.10.2026

  • 18 Чума

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Чума":

    Прибавям към коментар №2, коментарите №8 и Боздуган! Вие знаете, а министъра не знае!? Бойко като се наводни село Бисер изпрати целия Министерски съвет да се заровят в тинята, макар и показно! Едно време на важен обект, Тодор Живков изпращае пъломощник на ЦК и МС! Например Дебелт - Иван Рачев!

    09:17 03.10.2026

  • 19 Търновец

    1 4 Отговор
    Русо Украинците нарушават нашия държавен суверенитет, ние не сме свободни а под голямо икономическо и политическо влияние на Руски и Израелски лобита и паметника и историята се използуват от Кремъл и Руското посолство в София. На паметника да има бележка че България не е Руска колония. Нужно ли е Руско посолство в София?

    09:25 03.10.2026

  • 20 А бе, кво обещаваш, ти бре,

    3 0 Отговор
    като ДПС ви дърпат ушите на всеки 24часа , на зеленият чорап са му замязали на заешки !

    09:27 03.10.2026

  • 21 Доротея

    1 2 Отговор
    Мисля скромно, че реставрацията трябва да се повери на КУБ, начело с господин Невзоров! Също така да вметна, че днес Лили Иванова ще разкаже спомени от времето на свети Иван Рилски, цар Самуил и Петър Делян!

    09:32 03.10.2026

  • 22 Истината за паметника ШИПКА

    0 1 Отговор
    Ако не беше,, спечелила " строителната фирма на ДПС търга за реставрация, радевото правителство е щяло да е в битието!

    09:36 03.10.2026

  • 23 Защо

    4 0 Отговор
    Трябва да вярваме .Поне една причина .

    09:46 03.10.2026

  • 24 малките паметници около големия

    4 1 Отговор
    Вече са унищожени и няма как да бъдат възстановени това би било чудо. На тяхно място се вижда някаква вакханалия от тежка техника и плочи. Едва ли някой изобщо им е обърнал внимание. Дявола обаче е в детайлите. Никога няма да простя това никога. ...

    09:56 03.10.2026

  • 25 ДПС прави ремонта!

    0 0 Отговор
    Каква ирония на съдбата!

    10:16 03.10.2026

  • 26 Питайте Гюро - кандидат президента

    0 0 Отговор
    Той назначаваше тур чета за зам.министри!

    10:18 03.10.2026

  • 27 мда

    0 1 Отговор
    Казали на Милошев, той си казал на опашката.

    10:23 03.10.2026

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