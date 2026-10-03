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Д-р Милен Врабевски за паметника на цар Самуил: Светенето на очите се дължи на контражурен ефект

Д-р Милен Врабевски за паметника на цар Самуил: Светенето на очите се дължи на контражурен ефект

3 Октомври, 2026 09:02 1 176 26

  • д-р милен врабевски-
  • паметник-
  • цар самуил

Според него съхраняването на историческата памет е свързано не само с паметниците, но и с възпитанието на младите хора

Д-р Милен Врабевски за паметника на цар Самуил: Светенето на очите се дължи на контражурен ефект - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Паметникът на цар Самуил в София е създаден с идеята да съхранява българската историческа памет и да напомня на младите поколения за героизма на предците ни. Това разказа пред бТВ д-р Милен Врабевски – инициатор и дарител на монумента.

По думите му реализацията на проекта е отнела години, а паметникът е избран след конкурс с 21 участници.

Скулптурата е дело на екипа на Александър Хайтов.

Врабевски коментира и критиките към монумента, включително твърденията, че очите на цар Самуил светят. Той обясни, че става дума за контражурен ефект, разработен от инженери от БАН.

„Цар Самуил е герой на България. Той е пример за младото поколение“, заяви Врабевски. Според него съхраняването на историческата памет е свързано не само с паметниците, но и с възпитанието на младите хора.

Той разказа и за инициативите на фондация „Българска памет“ на остров „Свети Ахил“, където са открити останките на цар Самуил. Сред тях са почистване на района и дейности за популяризиране и съхраняване на историческото наследство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 каква стана тя

    13 10 Отговор
    Данайците са хитри и от години се подготвят за подигравка с България, като "открият" гроба на Самуил, в който са положили кости изровени, или доставени от морга, за да направят представлението перфектно и чакат времето, когато ще се появи пълен глупак, който да приеме всичко това и се съгласи да предаде на гърците Български музейни архиви.

    Е, дочака този екземпляр в лицето на МАСОНА продажник Радев и посредствените хорица около него.

    Коментиран от #10, #25

    09:12 03.10.2026

  • 2 Ефекта Май Е !

    7 4 Отговор
    До Къде Я Докарах !

    09:14 03.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дзак

    16 4 Отговор
    Паметникът не излъчва нито гордост, нито мъка. Неподходящ.

    Коментиран от #13

    09:16 03.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Не разбрах -

    19 5 Отговор
    Това, че очите на царя светят като на вампир ли ще привлече младите към патриотичната кауза?!?

    Коментиран от #24

    09:23 03.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 БеГемот

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "каква стана тя":

    Чи то на челото му пише Самуил бе....и той е цар по заслуги не по на тати момчето....

    09:27 03.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Еххх

    16 3 Отговор
    За да вземете едни пари, сложихте статуя, която прилича на анимационен герой от Тему, не можахме да сложим нормална класическа красива беонзова статуя

    09:28 03.10.2026

  • 13 Така е!

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    Изключително лошо изпълнение!

    09:30 03.10.2026

  • 14 Трап

    4 4 Отговор
    Целият ганьовски патриотизъм е такъв. Криворазбран и безсмислен. Верно, учете се от данайците. Така се прави.

    09:33 03.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гост

    4 1 Отговор
    Този си няма понятие какво е контражурен ефект и как той се използва.
    Контражурен (срещу светлината) ефект е, когато снимате изгрев или залез, а обектът който снимате (човек или нещо друго) се вижда само като тъмен силует, без детайли, заради слънцето (или прожекторът) зад него.
    Определено няма нищо общо със светещите очи на паметника.

    09:38 03.10.2026

  • 17 Аванта

    0 0 Отговор
    Тази ,,творба” се мери по грозотия със статуята на София ! Ама нали е аванта ….. Титанична пошлост и бездарие , а този изцъклен поглед е потресаващ .

    09:45 03.10.2026

  • 18 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Какво е това контражурен ефект незнам. А доколкото знам е точно обратното, снимаш човек, или цар, все тая, а слънцето е зад него. И той излиза в контражур, черен на бял фон. Та очите на Самуил точно си светеха по идея на твореца Хайтов. Той има и един друг паметник на Цар Срацимир, с много кръстове, и те светят. А в Добрич неговият паметник пък издава патриотични звуци, май стария химн, Шуми Марица.

    09:45 03.10.2026

  • 19 НИЩО МУ НЯМА

    0 2 Отговор
    А СЕГА СИ ПРЕДСТАВЕТЕ
    „БАЛКОНА ”НА ВОС.ФИГ. ДОЛИЙ ПАРТЪН
    В МУЗЕЯ НА МАДАМ ТЮСО...😀

    09:46 03.10.2026

  • 20 Доротея

    0 0 Отговор
    Следя от нощес изявите на слушатели по БНР, зрители по телевизиите и тук по сайтовете! Уж подкрепят и одобряват, НО... И започват с аргументи като - ефтина реклама, данайците ни излъгаха пак, пробутват ни нищо, срещу 50 ценни експоната, добре, но не е сега време за това /да изчакаме още1012 години, значи/, имало по важни въпроси, като цените на горива и стоки от първа нужда, шапа по офцете..Професор Палагурски пък авторитетно в протколен стил и тон наблегна на процедрата и така и не пожела да каже две добри думи за Кирикос, айде Радев да го остави, след като не го харесва! Така и не чух някой да се изкаже на ниво, каквото изисква важността на изключителното събитие, да го свърже с Манифеста за Независимост, където духовното е поставено пред материалното, че духът на този български цар страдлец днес се радва, получил удолетворение след 10 века изгнание...Затова, генерал Радев когато стигне Мелник да подаде сигнал за Извънредна ситуация, да завърти Спартан и го приземи в Скопие! Изтребителите да минат над София и да се приберат мирно и тихо. Блок 70 да не се опитват да размахват крила над публиката!

    09:51 03.10.2026

  • 21 Титак

    0 0 Отговор
    Така е,,,,ефектът е когато снимаш срещу слънцето. А статуята е доста неубедителна, не въздейства, не виждам в нея Самуил.

    09:51 03.10.2026

  • 22 На снимката много хубаво се вижда

    0 0 Отговор
    една уродлива глава със светещи очи като от нискобюджетен филм на ужасите. Първото нещо, което столичната община трябва да направи след като мощите на Самуил бъдат положени в храма, е да събори този обиден паметник и да го даде за претопяване.

    09:53 03.10.2026

  • 23 Безмозъчни

    1 0 Отговор
    Жалко че очите му вече не свитят.Това беше израз на дълбоката болка на Сомуил за ослепената му армия.Но нашите бездушни управници със закостенели души не го разбират това.

    09:53 03.10.2026

  • 24 Драги ми Смехурко

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не разбрах -":

    И ще си останеш точно такъв,неразбрал.

    Коментиран от #26

    09:55 03.10.2026

  • 25 Смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "каква стана тя":

    Бе то не пречи и ние да им дадем фейк артефакти.

    09:57 03.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

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