Д-р Милен Врабевски за паметника на цар Самуил: Светенето на очите се дължи на контражурен ефект

Паметникът на цар Самуил в София е създаден с идеята да съхранява българската историческа памет и да напомня на младите поколения за героизма на предците ни. Това разказа пред бТВ д-р Милен Врабевски – инициатор и дарител на монумента.
По думите му реализацията на проекта е отнела години, а паметникът е избран след конкурс с 21 участници.
Скулптурата е дело на екипа на Александър Хайтов.
Врабевски коментира и критиките към монумента, включително твърденията, че очите на цар Самуил светят. Той обясни, че става дума за контражурен ефект, разработен от инженери от БАН.
„Цар Самуил е герой на България. Той е пример за младото поколение“, заяви Врабевски. Според него съхраняването на историческата памет е свързано не само с паметниците, но и с възпитанието на младите хора.
Той разказа и за инициативите на фондация „Българска памет“ на остров „Свети Ахил“, където са открити останките на цар Самуил. Сред тях са почистване на района и дейности за популяризиране и съхраняване на историческото наследство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 каква стана тя
Е, дочака този екземпляр в лицето на МАСОНА продажник Радев и посредствените хорица около него.
Коментиран от #10, #25
09:12 03.10.2026
2 Ефекта Май Е !
09:14 03.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дзак
Коментиран от #13
09:16 03.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Не разбрах -
Коментиран от #24
09:23 03.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 БеГемот
До коментар #1 от "каква стана тя":Чи то на челото му пише Самуил бе....и той е цар по заслуги не по на тати момчето....
09:27 03.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Еххх
09:28 03.10.2026
13 Така е!
До коментар #4 от "Дзак":Изключително лошо изпълнение!
09:30 03.10.2026
14 Трап
09:33 03.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гост
Контражурен (срещу светлината) ефект е, когато снимате изгрев или залез, а обектът който снимате (човек или нещо друго) се вижда само като тъмен силует, без детайли, заради слънцето (или прожекторът) зад него.
Определено няма нищо общо със светещите очи на паметника.
09:38 03.10.2026
17 Аванта
09:45 03.10.2026
18 Наблюдател
09:45 03.10.2026
19 НИЩО МУ НЯМА
„БАЛКОНА ”НА ВОС.ФИГ. ДОЛИЙ ПАРТЪН
В МУЗЕЯ НА МАДАМ ТЮСО...😀
09:46 03.10.2026
20 Доротея
09:51 03.10.2026
21 Титак
09:51 03.10.2026
22 На снимката много хубаво се вижда
09:53 03.10.2026
23 Безмозъчни
09:53 03.10.2026
24 Драги ми Смехурко
До коментар #6 от "Не разбрах -":И ще си останеш точно такъв,неразбрал.
Коментиран от #26
09:55 03.10.2026
25 Смехоран
До коментар #1 от "каква стана тя":Бе то не пречи и ние да им дадем фейк артефакти.
09:57 03.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.