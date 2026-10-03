Д-р Милен Врабевски за паметника на цар Самуил: Светенето на очите се дължи на контражурен ефект

Паметникът на цар Самуил в София е създаден с идеята да съхранява българската историческа памет и да напомня на младите поколения за героизма на предците ни. Това разказа пред бТВ д-р Милен Врабевски – инициатор и дарител на монумента.

По думите му реализацията на проекта е отнела години, а паметникът е избран след конкурс с 21 участници.

Скулптурата е дело на екипа на Александър Хайтов.

Врабевски коментира и критиките към монумента, включително твърденията, че очите на цар Самуил светят. Той обясни, че става дума за контражурен ефект, разработен от инженери от БАН.

„Цар Самуил е герой на България. Той е пример за младото поколение“, заяви Врабевски. Според него съхраняването на историческата памет е свързано не само с паметниците, но и с възпитанието на младите хора.

Той разказа и за инициативите на фондация „Българска памет“ на остров „Свети Ахил“, където са открити останките на цар Самуил. Сред тях са почистване на района и дейности за популяризиране и съхраняване на историческото наследство.