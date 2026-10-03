Проф. Милко Палангурски: Няма ДНК анализ на тленните останки, за да се потвърди дали са на цар Самуил

Не беше направен ДНК анализ на тленните останки, които ще бъдат върнати в България, за да се потвърди или не дали те са на цар Самуил. Това, което знаем, е че на остров Свети Ахил е погребан цар Самуил и неговото семейство. Това каза историкът проф. Милко Палангурски в ефира на “Здравей, България”.
По думите му операцията по връщането на останките на владетеля не е подготвена добре. Връщането на костите е въпрос на голяма дипломация, допълни още историкът.
“Отвори се “кутията на Пандора”. Тук проблемът не е в това, което ние връщаме, а че няма списък и никой не знае колко и какво е то. Българската държава не направи каталог и изследването на артефактите, които действително принадлежат на гръцките манастири”, посочи Палангурски. Той допълни, че тези артефакти, които България ще върне на Гърция “са крити близо 112 години” и подчерта, че у нас няма информация за самите тях.
Палангурски допълни, че преговорите за размяна на археологически находки между България и Гърция продължават и те засягат най-вероятно и ръкописи. Също така е на мнение, че тленните останки на Самуил няма да бъдат положени у нас за постоянно.
Професорът също така допълни, че на капака на саркофага, в който ще бъдат положени тленните останки, не е изписана пълната титла на цар Самуил.
Той каза, че се бърза с организирането на въпросното връщане и размяна и смята, че това има политически привкус.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 разбира се...
Коментиран от #17, #45
10:53 03.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:53 03.10.2026
4 Овчар
Коментиран от #5, #19
10:53 03.10.2026
5 яко..
До коментар #4 от "Овчар":най-точния коментар за днешния ден
Коментиран от #53
10:54 03.10.2026
6 Сила
Вероятно костите са на някой клошар ....
10:55 03.10.2026
7 Ддд
Вашата МАМА ПРЕДАТЕЛСКА!
Коментиран от #34, #38, #42
10:56 03.10.2026
8 Лапацало
10:56 03.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хаа
10:56 03.10.2026
11 Какъв ДНК-анализ
10:57 03.10.2026
12 Поне един историк
10:57 03.10.2026
13 Те не знаят какво правят
10:59 03.10.2026
14 ои8уйхътгрф
- какъв е шанса за извличане на ДНК от некви кокали на 1000+ години?
- с какво аджъбъ шъ гу сравнити туй ДНК?
11:00 03.10.2026
15 В България ще бъде направен
Този анализ може единствено да потвърди, дали костите принадлежат на човек от конкретната епоха , носещ хаплогрупите на жител на Първото Българско Царство.
Този анализ би могъл да бъде сравнен с ДНК анализи на останалите кости в Св. Ахил, които са предполагаемите му деца, така че да се докаже дали всички имат родствена връзка.
Решението дали костите са на цар Самуил е взима конкретно според историческите данни, описанията му в документи от епохата, данните за живота му, нараняванията му, датиране на гробницата, предметите в нея + ДНК анализ на останките.
11:00 03.10.2026
16 Хаха
11:01 03.10.2026
17 На кой премиер
До коментар #1 от "разбира се...":На Гърция ли ?
Коментиран от #46
11:01 03.10.2026
18 Няма какво да
Просто не е информиран
И правилно
11:01 03.10.2026
19 Сила
До коментар #4 от "Овчар":Да , като " светената вода " на герберопитека Божидар Димитров , която се оказа от пробита фекална тръба ....обаче Тиквата пи от нея !!!
Ха ха ха ...
11:03 03.10.2026
20 хмм
Коментиран от #33
11:03 03.10.2026
21 Жълтопаветна паплач
Дори и в такъв ден се опитват с изливане на помия да помрачат гордостта от историята и празничното настроение.
За тях развяването на чужди знамена и повтаряне на издържани упорки е по- важно от всичко българско.
11:06 03.10.2026
22 Споко,не бързайте
Коментиран от #41
11:08 03.10.2026
23 Хохо Бохо
Коментиран от #27
11:09 03.10.2026
24 Замислен
11:10 03.10.2026
25 Да кой ще докаже
Гърците май Лекичко
Пак ни изпързаляха.
Хаха хахахахаха хахахахаха
11:12 03.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 А ве
Нали си проф., не си ли чувал, че всяка религия/култ е опиум за народите?
11:17 03.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хаберий
Но тук има и други по-древни основания, островът в това езеро да се нарича така.Тук в древната българска история и митология има заложени основополагащи събития за целите Балкани.
Преспанското езеро по трьок-български език се казва Барадж (Дракон) от това име след словестни изменения в български "славянски" се получава Преспа.
В праисторически времена в езерото Барадж е живял дракона Агил, който е владеел цялата област в централно-южните Балкани и е изисквал от хората всяка година да му правят по 7 човешки жертвоприношения- девойки, т.е. да му ги предават за храна. От името на този Агил възниква името на целия полуостров - Агил (днес Балкани), името Егейско море...
Древното българско име Агил в старогръцки дава името Ахил, името на епическия герой в Илиадата Ахил, който е вожд на българите мирмидонци, наети да воюват за Агамемнон срещу славния българския град-държава (полис) край Дарданелите Атряч (Троя)...
Така че островът Свети Ахил има исторически, митологически и планетарно-енергиен български облик.
11:18 03.10.2026
33 Еее чакай сега
До коментар #20 от "хмм":Гладна мечка хоро не играе
11:18 03.10.2026
34 ХиХи
До коментар #7 от "Ддд":Ние требва ли да верваме на некой щото му викали професор само дето туй ДНК с какво ще го сравняваме? Има ли живи роднини на Царя?
Коментиран от #39
11:19 03.10.2026
35 Този прАфесор
11:20 03.10.2026
36 Важното е
Няма кой да се занимава след тая гюрунтия по нататък с мощите му, на когото и да са.
11:20 03.10.2026
37 завръщането на царя
11:22 03.10.2026
38 Професорът
До коментар #7 от "Ддд":е от многократно пробожданите с петроханско копие в най-долната част на гърба. Като му направят ДНК анализ с какво точно ще го сравнят? И да излезе нещо от анализа - сигурно ще е нещо за хаплогрупата, а там нещата са обобщени - при българите, ама кои българи(сегашните, преди 150 години, 1000 години) е характерно наличие на еди-коя си, което в общи линии нищо не гарантира, освен ако костите не се окажат на някой китаец или нигериец. Фактът е, че костите са били в саркофаг в нещо като семейна гробница в църква, богато погребани на далеч неслучайно място. А на Гърция връщаме прибрани(меко казано) от армията ни църковни вещи от гръцки черкви. Не знам какво толкова може да има да се проучва по тях.
11:24 03.10.2026
39 опция за сравнение
До коментар #34 от "ХиХи":С кръвна ДНК проба от средния пръст на професора...
11:26 03.10.2026
40 Обичам историята
11:27 03.10.2026
41 забрави да кажеш
До коментар #22 от "Споко,не бързайте":чъ ше е топ икспьерт
11:29 03.10.2026
42 Ъхъ
До коментар #7 от "Ддд":Този е МЕРЗАВЕЦ номер1 в бг историческа наука! Нарече Симеон Велики хулиган!
11:31 03.10.2026
43 Палангуре,
Само ти ли не знаеш, че в наоса се полагат тленните останки само на царе? Ти като историк не знаеш ли, че частта от изключително скъп златотъкан плат, която е запазена в саркофага се е използвала за направа на официална връхна императорска (царска) дреха? Освен това, позлатени са и частите от ризницата на човека, положен в този саркофаг. Кои са били погребвани в позлатени ризници и с официални царски одежди?
Само ти ли не разбра, че са напълно ясни следите от осакатяването на цар Самуил в конкретна битка? Това осакатяване засяга не само тялото, но и лицето му. Не знаеш ли, че двама топ специалисти, независимо един от друг, преди години направиха реконструкция на лицето на този наш владетел, използвайки именно тези тленни останки, които е открил гръцкия ти колега?
Е, според теб, кой друг цар ще го погребват там точно по времето, когато приключва царуването на Самуил? Кой друг, ако не е Самуил, чиято столица по онова време е в близост до Мало Преспанско езеро, на чийто остров се намира църквата "Св. Ахил"?
Какъв ДНК тест искаш? Дали е син на комит Никола или подозираш, че Рипсимия му е кръшнала? Не те ли е срам?
11:33 03.10.2026
44 !!!?
Защо пренасянето на тленните останки на Цар Самуил се превръщат в ПР акция на Мистър Кеш, която се използва за антимакедонска истерия !
Какво би казал Цар Самуил на днешните владетели на България когато види, че поставят мощите му в "Св. София" която се намира на улица Московска в подножието на руския храм "ал. Невски" !!!?
НАРОДЕ ????
Коментиран от #56
11:34 03.10.2026
45 мунчо кокалис
До коментар #1 от "разбира се...":Всички на колене пред кокалите на незнайния мъртвец.
Коментиран от #54
11:36 03.10.2026
46 именно
До коментар #17 от "На кой премиер":пословична е гръцката хитрост
11:40 03.10.2026
47 Живял, видял, препатил
В БАН 98% от професорите са на нивото на този. Затова науката ни е цъфнала и вързала.
11:41 03.10.2026
48 Милко и морко
12:01 03.10.2026
49 А кое
12:02 03.10.2026
50 Бъзиктар
12:02 03.10.2026
51 София
12:09 03.10.2026
52 Верно ли бе
12:11 03.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Един
12:14 03.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Прав е човека
12:16 03.10.2026
58 604
Коментиран от #60
12:18 03.10.2026
59 Щом рундьо казва
12:21 03.10.2026
60 Нааа
До коментар #58 от "604":Воеводата....
12:22 03.10.2026
61 Има жива роднина
12:23 03.10.2026