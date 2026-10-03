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Проф. Милко Палангурски: Няма ДНК анализ на тленните останки, за да се потвърди дали са на цар Самуил

Проф. Милко Палангурски: Няма ДНК анализ на тленните останки, за да се потвърди дали са на цар Самуил

3 Октомври, 2026 10:51 1 238 61

  • проф. милко палангурски-
  • днк-
  • анализ-
  • кости-
  • цар самуил

България не направи каталог и изследване на артефактите, които ще бъдат върнати на Гърция

Проф. Милко Палангурски: Няма ДНК анализ на тленните останки, за да се потвърди дали са на цар Самуил - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не беше направен ДНК анализ на тленните останки, които ще бъдат върнати в България, за да се потвърди или не дали те са на цар Самуил. Това, което знаем, е че на остров Свети Ахил е погребан цар Самуил и неговото семейство. Това каза историкът проф. Милко Палангурски в ефира на “Здравей, България”.

По думите му операцията по връщането на останките на владетеля не е подготвена добре. Връщането на костите е въпрос на голяма дипломация, допълни още историкът.

“Отвори се “кутията на Пандора”. Тук проблемът не е в това, което ние връщаме, а че няма списък и никой не знае колко и какво е то. Българската държава не направи каталог и изследването на артефактите, които действително принадлежат на гръцките манастири”, посочи Палангурски. Той допълни, че тези артефакти, които България ще върне на Гърция “са крити близо 112 години” и подчерта, че у нас няма информация за самите тях.

Палангурски допълни, че преговорите за размяна на археологически находки между България и Гърция продължават и те засягат най-вероятно и ръкописи. Също така е на мнение, че тленните останки на Самуил няма да бъдат положени у нас за постоянно.

Професорът също така допълни, че на капака на саркофага, в който ще бъдат положени тленните останки, не е изписана пълната титла на цар Самуил.

Той каза, че се бърза с организирането на въпросното връщане и размяна и смята, че това има политически привкус.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 разбира се...

    10 13 Отговор
    слава на Премиера

    Коментиран от #17, #45

    10:53 03.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 9 Отговор
    Ха ДУБРУТРУ, Стрино Гино❕

    10:53 03.10.2026

  • 4 Овчар

    35 7 Отговор
    Това няма значение ..Като отвориш вафли чайка , чайка ли излиза от пакета..! Въпроса е хората да повярват ..!

    Коментиран от #5, #19

    10:53 03.10.2026

  • 5 яко..

    18 15 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    най-точния коментар за днешния ден

    Коментиран от #53

    10:54 03.10.2026

  • 6 Сила

    16 26 Отговор
    Някой съмнява ли се , че това е поредното БГ фиаско тип " хляб и зрелища " ???!!!???
    Вероятно костите са на някой клошар ....

    10:55 03.10.2026

  • 7 Ддд

    50 12 Отговор
    Значи докато бяха в Гърция, всички ги наричаха костите на Самуил. Сега като идват в България. Излиза някакъв професор, и започва да ни обяснява, че не било правено ДНК, и не било сигурно че костите са на Самуил.
    Вашата МАМА ПРЕДАТЕЛСКА!

    Коментиран от #34, #38, #42

    10:56 03.10.2026

  • 8 Лапацало

    40 10 Отговор
    Гледал съм го доста по БНТ. БастУн , дървен философ. Лапацало.

    10:56 03.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хаа

    6 9 Отговор
    Стана тя кват стана

    10:56 03.10.2026

  • 11 Какъв ДНК-анализ

    17 19 Отговор
    Царят е с изгубено родословно дърво. Ако няма жив роднина, с кой ще го сравняват? Всичко е пунта-мара. Ще заменим няколко кашона кокали за златни и сребърни византийски реликви. Гърците са си направили сметката. А за нас остава гордоста и фанфарите от "Завръщането на царя".

    10:57 03.10.2026

  • 12 Поне един историк

    16 25 Отговор
    Да каже нещо правилно. Чест и почитания за доблестта.

    10:57 03.10.2026

  • 13 Те не знаят какво правят

    7 14 Отговор
    Директно рушат държавността , но ще дойде време когато ще има развръзка.

    10:59 03.10.2026

  • 14 ои8уйхътгрф

    21 8 Отговор
    Много искам да ми се обяснят 2 неща:

    - какъв е шанса за извличане на ДНК от некви кокали на 1000+ години?
    - с какво аджъбъ шъ гу сравнити туй ДНК?

    11:00 03.10.2026

  • 15 В България ще бъде направен

    20 3 Отговор
    ДНК анализ на костите, но той няма с какво да бъде сравнен.
    Този анализ може единствено да потвърди, дали костите принадлежат на човек от конкретната епоха , носещ хаплогрупите на жител на Първото Българско Царство.
    Този анализ би могъл да бъде сравнен с ДНК анализи на останалите кости в Св. Ахил, които са предполагаемите му деца, така че да се докаже дали всички имат родствена връзка.

    Решението дали костите са на цар Самуил е взима конкретно според историческите данни, описанията му в документи от епохата, данните за живота му, нараняванията му, датиране на гробницата, предметите в нея + ДНК анализ на останките.

    11:00 03.10.2026

  • 16 Хаха

    24 7 Отговор
    Този професор дрънка глупости. Даже и да вземат ДНК проба от костите, с кого би трябвало да я сравнят? Нима някой може да посочи преки роднини на Самуил в днешно време?

    11:01 03.10.2026

  • 17 На кой премиер

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "разбира се...":

    На Гърция ли ?

    Коментиран от #46

    11:01 03.10.2026

  • 18 Няма какво да

    15 4 Отговор
    кажи, но да се изкаже.
    Просто не е информиран
    И правилно

    11:01 03.10.2026

  • 19 Сила

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Да , като " светената вода " на герберопитека Божидар Димитров , която се оказа от пробита фекална тръба ....обаче Тиквата пи от нея !!!
    Ха ха ха ...

    11:03 03.10.2026

  • 20 хмм

    20 4 Отговор
    Каталог и снимки на върнатите артефакти тряба да има. А този професор къде се кри досега и не си каза възраженията по-рано?

    Коментиран от #33

    11:03 03.10.2026

  • 21 Жълтопаветна паплач

    22 7 Отговор
    За тях България и историята и са без значение.
    Дори и в такъв ден се опитват с изливане на помия да помрачат гордостта от историята и празничното настроение.
    За тях развяването на чужди знамена и повтаряне на издържани упорки е по- важно от всичко българско.

    11:06 03.10.2026

  • 22 Споко,не бързайте

    9 4 Отговор
    В България ще има има изследвания.Ще излезе един и ще се закълне че това са костите. Точка.

    Коментиран от #41

    11:08 03.10.2026

  • 23 Хохо Бохо

    19 8 Отговор
    И с какво ще я сравниш тая ДНК бе тъпир?

    Коментиран от #27

    11:09 03.10.2026

  • 24 Замислен

    13 7 Отговор
    Този професор малко петроханец ми изглеждаше.Намеси президентската кампания,не се знаело мощите чий са и тинтири -минтири.

    11:10 03.10.2026

  • 25 Да кой ще докаже

    6 8 Отговор
    На 100 % че това е Цар Самуил?

    Гърците май Лекичко
    Пак ни изпързаляха.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    11:12 03.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 А ве

    8 3 Отговор
    А ве, палангур, ти да не очакваш кутия с гравиран надпис" Самуил, мейд ин средновековна България "?!
    Нали си проф., не си ли чувал, че всяка религия/култ е опиум за народите?

    11:17 03.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хаберий

    2 1 Отговор
    Никой не се замисля, а официалната история и езикознание не познават тези неща, защо островът в езерото Мала Преспа, което част от голямото Преспанско езеро са нарича Свети Ахил. Уикипедията пише "Ахил Лариски (на гръцки: Αχίλλειος) е християнски светец, известен още и като Ахил Преспански... " Т.е. заради него е наречен островът.
    Но тук има и други по-древни основания, островът в това езеро да се нарича така.Тук в древната българска история и митология има заложени основополагащи събития за целите Балкани.
    Преспанското езеро по трьок-български език се казва Барадж (Дракон) от това име след словестни изменения в български "славянски" се получава Преспа.
    В праисторически времена в езерото Барадж е живял дракона Агил, който е владеел цялата област в централно-южните Балкани и е изисквал от хората всяка година да му правят по 7 човешки жертвоприношения- девойки, т.е. да му ги предават за храна. От името на този Агил възниква името на целия полуостров - Агил (днес Балкани), името Егейско море...
    Древното българско име Агил в старогръцки дава името Ахил, името на епическия герой в Илиадата Ахил, който е вожд на българите мирмидонци, наети да воюват за Агамемнон срещу славния българския град-държава (полис) край Дарданелите Атряч (Троя)...
    Така че островът Свети Ахил има исторически, митологически и планетарно-енергиен български облик.

    11:18 03.10.2026

  • 33 Еее чакай сега

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "хмм":

    Гладна мечка хоро не играе

    11:18 03.10.2026

  • 34 ХиХи

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ддд":

    Ние требва ли да верваме на некой щото му викали професор само дето туй ДНК с какво ще го сравняваме? Има ли живи роднини на Царя?

    Коментиран от #39

    11:19 03.10.2026

  • 35 Този прАфесор

    6 3 Отговор
    Да вземе и да си смени фамилията. От Палангурски на Лунгурски. Абсолютен Лунгур е.

    11:20 03.10.2026

  • 36 Важното е

    1 0 Отговор
    Да е Самодържец.
    Няма кой да се занимава след тая гюрунтия по нататък с мощите му, на когото и да са.

    11:20 03.10.2026

  • 37 завръщането на царя

    2 2 Отговор
    Изключително "прибързано" политическо решение започнато през шестдесетте години на миналия век от тогавашния политик Тодор Живков при откриването от археолога Мицупулис и продължили при известния историк Божидар Димитров, та успешно приключили след 60 десетилетия с настоящия премиер Радев.

    11:22 03.10.2026

  • 38 Професорът

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Ддд":

    е от многократно пробожданите с петроханско копие в най-долната част на гърба. Като му направят ДНК анализ с какво точно ще го сравнят? И да излезе нещо от анализа - сигурно ще е нещо за хаплогрупата, а там нещата са обобщени - при българите, ама кои българи(сегашните, преди 150 години, 1000 години) е характерно наличие на еди-коя си, което в общи линии нищо не гарантира, освен ако костите не се окажат на някой китаец или нигериец. Фактът е, че костите са били в саркофаг в нещо като семейна гробница в църква, богато погребани на далеч неслучайно място. А на Гърция връщаме прибрани(меко казано) от армията ни църковни вещи от гръцки черкви. Не знам какво толкова може да има да се проучва по тях.

    11:24 03.10.2026

  • 39 опция за сравнение

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "ХиХи":

    С кръвна ДНК проба от средния пръст на професора...

    11:26 03.10.2026

  • 40 Обичам историята

    3 2 Отговор
    Точно за този цар ли ще вдигнем патардията.Можеше по нормално.

    11:27 03.10.2026

  • 41 забрави да кажеш

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Споко,не бързайте":

    чъ ше е топ икспьерт

    11:29 03.10.2026

  • 42 Ъхъ

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ддд":

    Този е МЕРЗАВЕЦ номер1 в бг историческа наука! Нарече Симеон Велики хулиган!

    11:31 03.10.2026

  • 43 Палангуре,

    3 3 Отговор
    Язък ти за професорската титла! Този саркофаг единствен е бил положен в наоса на храма "Св. Ахил". Останалите саркофази са намерени в друга част на църквата.
    Само ти ли не знаеш, че в наоса се полагат тленните останки само на царе? Ти като историк не знаеш ли, че частта от изключително скъп златотъкан плат, която е запазена в саркофага се е използвала за направа на официална връхна императорска (царска) дреха? Освен това, позлатени са и частите от ризницата на човека, положен в този саркофаг. Кои са били погребвани в позлатени ризници и с официални царски одежди?
    Само ти ли не разбра, че са напълно ясни следите от осакатяването на цар Самуил в конкретна битка? Това осакатяване засяга не само тялото, но и лицето му. Не знаеш ли, че двама топ специалисти, независимо един от друг, преди години направиха реконструкция на лицето на този наш владетел, използвайки именно тези тленни останки, които е открил гръцкия ти колега?
    Е, според теб, кой друг цар ще го погребват там точно по времето, когато приключва царуването на Самуил? Кой друг, ако не е Самуил, чиято столица по онова време е в близост до Мало Преспанско езеро, на чийто остров се намира църквата "Св. Ахил"?
    Какъв ДНК тест искаш? Дали е син на комит Никола или подозираш, че Рипсимия му е кръшнала? Не те ли е срам?

    11:33 03.10.2026

  • 44 !!!?

    9 3 Отговор
    Къде са представителните на Мизия, Тракия и Македония !
    Защо пренасянето на тленните останки на Цар Самуил се превръщат в ПР акция на Мистър Кеш, която се използва за антимакедонска истерия !
    Какво би казал Цар Самуил на днешните владетели на България когато види, че поставят мощите му в "Св. София" която се намира на улица Московска в подножието на руския храм "ал. Невски" !!!?

    НАРОДЕ ????

    Коментиран от #56

    11:34 03.10.2026

  • 45 мунчо кокалис

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "разбира се...":

    Всички на колене пред кокалите на незнайния мъртвец.

    Коментиран от #54

    11:36 03.10.2026

  • 46 именно

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "На кой премиер":

    пословична е гръцката хитрост

    11:40 03.10.2026

  • 47 Живял, видял, препатил

    6 5 Отговор
    Какво се чудите?
    В БАН 98% от професорите са на нивото на този. Затова науката ни е цъфнала и вързала.

    11:41 03.10.2026

  • 48 Милко и морко

    2 3 Отговор
    Намери се кой да сложи лъжицата с катран,само и само да се прави на интересен.Политически оцветен , неспециалист по средновековна история

    12:01 03.10.2026

  • 49 А кое

    4 1 Отговор
    А кое от изложеното не е вярно? Градивната критика ни доближава до истината,а не сляпото доверие.

    12:02 03.10.2026

  • 50 Бъзиктар

    2 2 Отговор
    Професорът е ту-тууу.Блазе на студентите му.

    12:02 03.10.2026

  • 51 София

    3 1 Отговор
    да има ПИАР пред простия и беден народ, пак дали са негови или на някой грък, няма значение

    12:09 03.10.2026

  • 52 Верно ли бе

    1 4 Отговор
    Точно пък днес ли трябва да се правят такива изказвания ? Но какво ли пък друго бихме могли да очакваме от антибългарската Нова телевизия ?

    12:11 03.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Един

    4 0 Отговор
    истински учен!

    12:14 03.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Прав е човека

    4 0 Отговор
    кой знае,какво ни дават византийците!

    12:16 03.10.2026

  • 58 604

    0 0 Отговор
    И с чие днк да сравняват...? Професор?!

    Коментиран от #60

    12:18 03.10.2026

  • 59 Щом рундьо казва

    2 0 Отговор
    значи е така. Каквото разпореди ламата на "народа" в това ще вярва стадото. Смрад на зелени чорапи!

    12:21 03.10.2026

  • 60 Нааа

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "604":

    Воеводата....

    12:22 03.10.2026

  • 61 Има жива роднина

    0 0 Отговор
    Сравнете го с днк то на лилиту,ако е прадядо на някой,тя ще да е.

    12:23 03.10.2026

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