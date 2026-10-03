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Посрещаме с почести тленните останки на цар Самуил!

Посрещаме с почести тленните останки на цар Самуил!

3 Октомври, 2026 05:52 1 177 21

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  • тленни останки-
  • света софия-
  • национален исторически музей-
  • бдж

Останките ще бъдат пренесени от Гърция с военен самолет и положени в саркофаг в базиликата „Света София“. В България ще пристигнат и останките на други владетели от Самуиловата династия.

Посрещаме с почести тленните останки на цар Самуил! - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в България от Гърция и посрещнати с държавна церемония. В страната ще пристигнат и останките на неговия син цар Гавраил Радомир, на племенника му цар Иван Владислав и на деца на Гавраил Радомир. Събитието е резултат от усилия, продължили повече от шест десетилетия.

Официалното предаване на останките ще се състои в Музея на византийската култура в Солун на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет „Спартан“, който във въздушното пространство на България ще бъде ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16.

Самолетът и изтребителите се очаква да прелетят над площад „Княз Александър Първи“, където е насрочено публичното посрещане. „В 12:30 ч. каня всички сънародници пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил“, гласи отправената покана.

Шествие и панихида в „Света София“

На летище „Васил Левски“ останките ще бъдат посрещнати от почетен шпалир. Кортежът с останките на цар Самуил ще продължи към площад „Княз Александър Първи“, а кутиите с останките на цар Иван Владислав, цар Гавраил Радомир и неговите деца ще бъдат откарани в Националния исторически музей.

В държавната церемония ще прозвучат стихотворението „Към родината“ на Атанас Далчев и слово на премиера. След химна, изпълнен от гвардейския представителен духов оркестър, ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта.

След тържественото шествие останките на цар Самуил ще бъдат положени в специален мраморен саркофаг в базиликата „Света София“. В храма ще бъде отслужена панихида. Хората ще могат да наблюдават церемонията на видеостени и след това да се поклонят, без да се предвижда полагане на венци и цветя.

„Връщането на тленните останки на българския цар Самуил е един много успешен политически акт. Това е политически успех за България, за българите, в частност в случая и за сегашното правителство, защото то доведе този успех до край. Но това е общобългарско“, заявява археологът проф. Людмил Вагалински.

Открити са през 1965 година

Костите на цар Самуил са открити през 1965 г. в базиликата „Свети Ахил“ от гръцкия проф. Николаос Муцопулос. Те са идентифицирани като останки на българския владетел.

Историкът проф. Пламен Павлов определя връщането им като „победа на историческата истина и на историческата справедливост“ и като акт на уважение от гръцка страна.

В рамките на договореността България ще върне на Гърция 48 ценности, сред които църковна утвар, икони и мощехранителници. Директорът на Националния исторически музей доц. Бони Петрунова уточнява, че предметите са 53, тъй като част от тях са многосъставни.

БДЖ е осигурило безплатно пътуване до София и обратно с определени влакове от Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, Петрич и Видин. Билетите са двупосочни и важат за пътуване в рамките на деня, като се заплаща единствено резервацията за седящо място от 51 евроцента в посока.

Източници: БНР


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я проверете

    8 3 Отговор
    Само няпомням
    че преди време едни благочестиви бизнесмени
    си правели срещите в подземията на същата църква
    за да не ги засичат и подслушват

    05:56 03.10.2026

  • 2 Аман

    15 7 Отговор
    вече с тия "мощи" ! Като Ви е скъпо на Ви зрелища !

    06:06 03.10.2026

  • 3 ПБ - Простотия за България

    10 6 Отговор
    ЦП - Цинизмът продължава

    06:06 03.10.2026

  • 4 Историк

    10 7 Отговор
    Проклятието на отворените гробници винаги застига тези, които будят миналото заради болни амбиции.

    Когато през юни 1941 г. съветските археолози разкопаха гроба на Тимур (Тамерлан) в Самарканд, те откриха надпис: „Който наруши покоя ми, ще пусне по света войн по-страшен от мен“. Само броени часове по-късно Хитлер нападна СССР, отприщвайки най-кървавия етап от Втората световна война. Днес, десетилетия по-късно, София се готви да приеме костите на цар Самуил — трагичния владетел, чието управление предвеща затриването и падането на Първото българско царство. Дали това е жест на историческа памет, или опасна арогантност, предстои да разберем, но историята ни предупреждава: костите на царете, загубили своите империи, носят тежка карма, а разравянето на праха им често отваря портите към съдбоносно крушение.

    Коментиран от #11, #12, #21

    06:11 03.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    Според византийските хронисти Самуил и братята му били великани с огромна сила,непобедими в битките.Винаги начело на войските мачкали всичко пред себе си.А получаваме костите на джудже 155 см със счупена на две места ръка.

    Коментиран от #6, #7

    06:28 03.10.2026

  • 6 Ей сафянец

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Дай фейсо на тия кронисти да четем и ние не пази знанието само за теб.

    Коментиран от #8

    06:46 03.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ей сафянец":

    Седем византийски хронисти са писали за войните с цар Самуил.Даже и един поет е писал стихове за огромната сила и смелост на цар Самуил който се биел винаги начело на войските си.

    Коментиран от #10, #13, #19

    07:02 03.10.2026

  • 9 Маке

    2 2 Отговор
    Царот си е наш !

    07:11 03.10.2026

  • 10 Пиши Вилизарий

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Каквото напишиш това ще остане това ще четат Каза императора изпращайки го при хан Кубрат.

    07:11 03.10.2026

  • 11 Просто Чучело си ти

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Историк":

    Тимур е монгол и психо и си е писал, особено на руснаците да ги изтрещи. Самуил не е бил луд и не е писал нищо такова. Напротив, проклети да сте, ако не почивам в мир на Българска земя!

    07:16 03.10.2026

  • 12 И Киев е Руски

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Историк":

    Няма страшно костите не са на Самуил

    Коментиран от #14, #15

    07:20 03.10.2026

  • 13 Византийски хронист

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Когато ми харесва добавям екстри към разказа си. Разказът ми трябва да изглежда добре, а Византия не върви да е спечелила трудно срещу някакво джудже, но висок левент.

    07:20 03.10.2026

  • 14 Лелин

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    Няма страшно и ти не си българин

    07:24 03.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ольо":

    Лъжеш!Не е правен ДНК анализ на костите на цар Самуил.

    07:31 03.10.2026

  • 17 Явор

    2 1 Отговор
    Дори и с хвъркатата чета на Радев, Ботош
    ефенди, Рундьо днес начело със Спартан, а
    утре, утре пак до козирката олян!
    Мощи, а за народа пости!

    07:43 03.10.2026

  • 18 Изкълчена !

    2 1 Отговор
    Работа !

    07:57 03.10.2026

  • 19 Е Хубаво !

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Гордейте се !

    С Нашия Водач !

    Начело !

    08:01 03.10.2026

  • 20 във въздушното пространство на България

    1 0 Отговор
    ще бъдат ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16.

    Оти В Тая Крадлива Страна !

    Не се Знае !

    08:04 03.10.2026

  • 21 Нелито

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Историк":

    фердинанд ни го натресоха, сега от първото бг царство, остава последния от второто царство🤣😂😂

    08:23 03.10.2026

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