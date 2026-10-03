Посрещаме с почести тленните останки на цар Самуил!

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в България от Гърция и посрещнати с държавна церемония. В страната ще пристигнат и останките на неговия син цар Гавраил Радомир, на племенника му цар Иван Владислав и на деца на Гавраил Радомир. Събитието е резултат от усилия, продължили повече от шест десетилетия.

Официалното предаване на останките ще се състои в Музея на византийската култура в Солун на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет „Спартан“, който във въздушното пространство на България ще бъде ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16.

Самолетът и изтребителите се очаква да прелетят над площад „Княз Александър Първи“, където е насрочено публичното посрещане. „В 12:30 ч. каня всички сънародници пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил“, гласи отправената покана.

Шествие и панихида в „Света София“

На летище „Васил Левски“ останките ще бъдат посрещнати от почетен шпалир. Кортежът с останките на цар Самуил ще продължи към площад „Княз Александър Първи“, а кутиите с останките на цар Иван Владислав, цар Гавраил Радомир и неговите деца ще бъдат откарани в Националния исторически музей.

В държавната церемония ще прозвучат стихотворението „Към родината“ на Атанас Далчев и слово на премиера. След химна, изпълнен от гвардейския представителен духов оркестър, ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта.

След тържественото шествие останките на цар Самуил ще бъдат положени в специален мраморен саркофаг в базиликата „Света София“. В храма ще бъде отслужена панихида. Хората ще могат да наблюдават церемонията на видеостени и след това да се поклонят, без да се предвижда полагане на венци и цветя.

Открити са през 1965 година

„Връщането на тленните останки на българския цар Самуил е един много успешен политически акт. Това е политически успех за България, за българите, в частност в случая и за сегашното правителство, защото то доведе този успех до край. Но това е общобългарско“, заявява археологът проф. Людмил Вагалински.

Костите на цар Самуил са открити през 1965 г. в базиликата „Свети Ахил“ от гръцкия проф. Николаос Муцопулос. Те са идентифицирани като останки на българския владетел.

Историкът проф. Пламен Павлов определя връщането им като „победа на историческата истина и на историческата справедливост“ и като акт на уважение от гръцка страна.

В рамките на договореността България ще върне на Гърция 48 ценности, сред които църковна утвар, икони и мощехранителници. Директорът на Националния исторически музей доц. Бони Петрунова уточнява, че предметите са 53, тъй като част от тях са многосъставни.

БДЖ е осигурило безплатно пътуване до София и обратно с определени влакове от Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, Петрич и Видин. Билетите са двупосочни и важат за пътуване в рамките на деня, като се заплаща единствено резервацията за седящо място от 51 евроцента в посока.

Източници: БНР