Гърция предаде тленните останки на цар Самуил на България

В Музея на византийската култура в Солун се проведе официална церемония по предаването на тленните останки на българския цар Самуил (997–1014 г.) от Гърция на България.
На церемонията присъстват министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. От българска страна участват още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и представители на академичната общност. От гръцка страна участва и министърът на културата Лина Мендони. С военнотранспортния самолет „Спартан“ за Солун отпътува и гвардейска част.
В рамките на церемонията са официалното предаване на останките и подписването на протоколи от министрите на културата на двете страни в присъствието на двамата премиери.
Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил от четири саркофага, които са открити през 1964 г. от проф. Николаос Муцопулос в базиликата „Св. Ахилий“. Това каза премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис по време на церемонията в Музея на византийската култура в Солун по предаването на тленните останки на цар Самуил на България.
„В нашата страна се завръщат 48 реликви от огромно значение за духовния и емоционалния живот – икони, кръстове, църковна утвар и дори епископски трон. Това са реликви, придобити в рамките на Първата световна война от Митрополията на Серес и Нигрита, както от светата обител на Манастир „Св. Йоан Предтеча“ и манастир „Панагия Икосифиниса““, каза Мицотакис.
Той подчерта, че след излагането им в музея в Солун в местата на своя произход.
За мен е огромна чест да бъда отново в Музея на византийската култура в Солун и от името на българската държава да получа тленните останки на българския цар Самуил. Тленните останки, които професор Николаос Муцопулос предаде на вашия великолепен музей и на когото ние, българите, дължим вечна памет. Стремежът на България да се върнат тленните останки датира още през 60-те години, когато професор Муцопулос ги открива в базиликата на остров Свети Ахил. За тези шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава тези тленни останки да бъдат върнати в България. И се радвам, че днес ние изпълняваме моралното завещание на проф. Муцопулос – те да бъдат върнати на българите. Благодаря за политическото лидерство, мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо за нашите две страни споразумение", заяви Румен Радев.
Премиерът благодари на министрите на културата на двете държави и на дипломатическите екипи, които уреждат реципрочната размяна на исторически и културни артефакти.
"Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават и трябва да отдават почит на своите предци. Тези шест десетилетия нашите политици, дипломати, учени, държавници работеха усилено, за да се стигне до днешния ден. Героическият и величествен цар Самуил, който не успява да понесе вида на неговите войници, е пример за всеки един българин. Ако в миналото цар Самуил ни е разделял, днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно, а нашите връзки между двата народа – по-здрави. Нашето общо членство в ЕС дава възможност на всяка от нашите страни да чувства вълненията на другата страна", каза Радев и добави:
"След хиляди години на противоборство ние бележим следващия етап от развитието и задълбочаването на нашите отношения. Човек би нарекъл чудо факта, че днес, след повече от хиляда години, да изградим доверие, взаимно уважение и приятелство. Радвам се, че нашите два народа успяха да загърбят всичкото съперничество и днес да се радваме на изключително високо ниво на политическо, икономическо и културно сътрудничество."
По силата на споразумението между София и Атина Гърция предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, открити през 1969 г. в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос.
България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви.
След края на церемонията тленните останки ще бъдат транспортирани до София с военнотранспортен самолет „Спартан“.
По-късно днес в българската столица е предвидена държавна церемония по посрещането им, след което те ще бъдат пренесени с шествие до базиликата „Света София“ и положени в специално изработен саркофаг.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делегацията
Коментиран от #15, #17
11:04 03.10.2026
2 Робот
Коментиран от #9
11:04 03.10.2026
3 Скоро Царят
11:04 03.10.2026
4 Значи отговорността е
Коментиран от #30
11:04 03.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Иванов
Коментиран от #22, #27
11:05 03.10.2026
7 суета
11:07 03.10.2026
8 .....
Малко заприлича на руската комплексарщина.
Остава сега Радев да прати костите на Самуил да се борят с олигархията, както Путин прати мощите на Дмитрий Донски да помагат на фронта. Само дето руснаците зарязаха мощите, докато бягаха от Лиманско направление. 🙃
11:07 03.10.2026
9 Европеец
До коментар #2 от "Робот":Напълно съм съгласен с казаното от теб.... Направени впечатления, че костите са открити през 1964 година, а 70-те години започват преговорите за предаването им от великия български държавник Тодор Живков.... Та толкова.... Честито скъпи жълти павета....
Коментиран от #28
11:09 03.10.2026
10 Атина
11:10 03.10.2026
11 Сила
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Най после намериха дедото на Тиквата ...!!!!?
11:12 03.10.2026
12 Любопитно
Коментиран от #23
11:12 03.10.2026
13 Последния Софиянец
Коментиран от #26, #38
11:12 03.10.2026
14 На нашия
11:12 03.10.2026
15 Хммммммм
До коментар #1 от "Делегацията":А представяш ли си простата и крадлива герберска Тиква Борисов с ръце в джобовете до саркофага?!
Коментиран от #21, #31, #36
11:13 03.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #1 от "Делегацията":ЩО АМИ
АКО ИМА ДВОЙНО ДЪНО....
И ВЪТРЕ Е...ПЕПИ €.....А 👇
11:15 03.10.2026
18 РЪЖДИВА КОПЕЙКЕ
Коментиран от #49
11:21 03.10.2026
19 Анонимен
Коментиран от #35
11:23 03.10.2026
20 въпросителна
11:25 03.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ценко
До коментар #12 от "Любопитно":Защо да не пилотира, все едно навремето Самуил да не е яздил Кон- сравнено за времето си.
11:26 03.10.2026
24 На този и фуражката му изкуфяла
11:26 03.10.2026
25 Промисъл
Коментиран от #39
11:26 03.10.2026
26 Триста тона
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Злато, 15 тира на пимкаджиите щели да ги извозват в кордон, а щели да ги пазят Али Баба и 40те разбойници... Иначе интересно защо не се обясни как са се озовали тези предмети у нас. Защо са били по музейни складове, а не изложени, ако са такава огромна ценност и няма проблем как са у нас.
11:29 03.10.2026
27 Упд
До коментар #6 от "Иванов":По него време царска България е била на друго място.
Това не е връщане, а отвличане.
Коментиран от #32
11:32 03.10.2026
28 Точно щото Тошо Тъпото
До коментар #9 от "Европеец":Предпочитам бяло море, отколщото някакви кокали на неясно кой си.
11:33 03.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 койдазнай
До коментар #4 от "Значи отговорността е":Сега са избори, всичко влиза в употреба! А след това, тоя саркофаг ще стои повече отворен, от колкото затворен, защото има хиляди изследвания да се правят! Сега няма време, трябват церомония и тържества. Когато те отминат, ще започнат да се задават разумните въпроси.
Коментиран от #51
11:35 03.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Съгласен
Нека да похвалим и поздравим десетилетните усилия на представителите на двете страни за тази великолепна развръзка!
Това е още едно безспорно доказателство за предимствата, които ни дава членството в ЕС и НАТО!
Коментиран от #53
11:42 03.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 защото
До коментар #19 от "Анонимен":скоро ще се Клонира и като президент
11:45 03.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Кочо
Коментиран от #41
11:48 03.10.2026
38 Гост
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Абсолютно!
И всичко това срещу скелет, за който въобще не е доказано, че е на Самуил! Дори подозирам, че ще се приеме за даденост и мит, че това е "Самуил" и никой няма да разреши повече изледвания на останките на наша територия със съвременна апаратура!
Много съвременни археолози и историци проявяват скептицизъм, още повече че плаща с която са увити костите е тъкан във Визания повече от 100 години след смъртта на Самуил....
11:56 03.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Кога Мунчо ще отиде при Ердоган
-;-
Ако гърците не бяха предали тленните останки, само с Филипов ли щеше да ни занимават?!
А кога мунчо ще отиде при Ердоган и да му се поклони заради дивотията Боташ?!?!?!
12:00 03.10.2026
41 пропаднали комунисти по властите
До коментар #37 от "Кочо":37 Кочо
10ОТГОВОР
А къде е гаранцията, че утре някое по социалистическо правителство няма да ги предаде пак на Скопие!?
-;-
Ние простите електорални единици избираме наглите управленци и после се чудим защо сме мизерията на Европа!
А защо не се върне и "История слаянобългарска"?!?!?!
Нима в манастира е по-добре съхранявана и ценна!
12:02 03.10.2026
42 Александър Тацов
на най-големия герой на Средновековна България пристигат в София.
ПРИВЕТСТВИЕ
Добре дошли Ваше Величество!
Добре дошли в родния си град
и във Вашата църква!
За нас, българите,
е огромна чест
да Ви посрещнем,
очаквахме Ви
Хиляда и дванайсет години!
Добре дошли завинаги!
12:04 03.10.2026
43 Хаберий
Но тук има и други по-древни основания, островът в това езеро да се нарича така.Тук в древната българска история и митология има заложени основополагащи събития за целите Балкани.
Преспанското езеро по трьок-български език се казва Барадж (Дракон) от това име след словестни изменения в български "славянски" се получава Преспа.
В праисторически времена в езерото Барадж е живял дракона Агил, който е владеел цялата област в централно-южните Балкани и е изисквал от хората всяка година да му правят по 7 човешки жертвоприношения- девойки, т.е. да му ги предават за храна. От името на този Агил възниква името на целия полуостров - Агил (днес Балкани), името Егейско море...
Древното българско име Агил в старогръцки дава името Ахил, името на епическия герой в Илиадата Ахил, който е вожд на българите мирмидонци, наети да воюват за Агамемнон срещу славния българския град-държава (полис) край Дарданелите Атряч (Троя)...
Така че островът Свети Ахил има исторически, митологически и планетарно-енергиен български облик.
12:05 03.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Нетленните
12:10 03.10.2026
47 Последния Софиянец
12:10 03.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Най-трагичен, според мен е Шишман
До коментар #18 от "РЪЖДИВА КОПЕЙКЕ":Най-трагичен, според мен, доколкото знам историята е Шишман. Когато България се разделя на три и пада под отоманците. Инак си прав! Кой ослепи войниците?!
12:13 03.10.2026
50 Не им трябват на гърците
12:18 03.10.2026
51 всъщност
До коментар #30 от "койдазнай":по-голямата част от изследванията са направени още от гърците и днес няма какво толкова да се прави.
Сериозния конфликт идва с възрастта на починалия - оценено е, че костите принадлежат на човек около 70 години. Всички други данни сочат към Самуил. Гръцкия историк е направил задълбочен преглед на историческите записи, достигнали до наши дни и е намерил (доста добре аргументирал), че дата на раждане на Самуил е около 940-945, т.е. доста по-рано от онова, което битувало към онзи момент в България. Тук и до днес сме жертва на мита, генериран от проф. Васил Златарски.
Днес цял ден говорят разни историци, но някак не чух да си признаят, че дълги години са ни заблуждавали (да не кажа откровено лъгали) за възрастта на Самуил (е, може и да са го коментирали, но поне аз не съм го чул). Няма проблем, че някой е сбъркал в оценките си, проблема е когато всички виждат тази грешка и си мълчат.
От днес България ще има възможност да се поклони пред истински български цар, а не пред някакъв назначен за такъв
12:20 03.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 да бе
До коментар #33 от "Съгласен":в ЕС сме от почти 20 години! Да ти имам предимството!
12:24 03.10.2026