Гърция предаде тленните останки на цар Самуил на България

В Музея на византийската култура в Солун се проведе официална церемония по предаването на тленните останки на българския цар Самуил (997–1014 г.) от Гърция на България.

На церемонията присъстват министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. От българска страна участват още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и представители на академичната общност. От гръцка страна участва и министърът на културата Лина Мендони. С военнотранспортния самолет „Спартан“ за Солун отпътува и гвардейска част.

В рамките на церемонията са официалното предаване на останките и подписването на протоколи от министрите на културата на двете страни в присъствието на двамата премиери.

Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил от четири саркофага, които са открити през 1964 г. от проф. Николаос Муцопулос в базиликата „Св. Ахилий“. Това каза премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис по време на церемонията в Музея на византийската култура в Солун по предаването на тленните останки на цар Самуил на България.

„В нашата страна се завръщат 48 реликви от огромно значение за духовния и емоционалния живот – икони, кръстове, църковна утвар и дори епископски трон. Това са реликви, придобити в рамките на Първата световна война от Митрополията на Серес и Нигрита, както от светата обител на Манастир „Св. Йоан Предтеча“ и манастир „Панагия Икосифиниса““, каза Мицотакис.

Той подчерта, че след излагането им в музея в Солун в местата на своя произход.

За мен е огромна чест да бъда отново в Музея на византийската култура в Солун и от името на българската държава да получа тленните останки на българския цар Самуил. Тленните останки, които професор Николаос Муцопулос предаде на вашия великолепен музей и на когото ние, българите, дължим вечна памет. Стремежът на България да се върнат тленните останки датира още през 60-те години, когато професор Муцопулос ги открива в базиликата на остров Свети Ахил. За тези шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава тези тленни останки да бъдат върнати в България. И се радвам, че днес ние изпълняваме моралното завещание на проф. Муцопулос – те да бъдат върнати на българите. Благодаря за политическото лидерство, мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо за нашите две страни споразумение", заяви Румен Радев.

Премиерът благодари на министрите на културата на двете държави и на дипломатическите екипи, които уреждат реципрочната размяна на исторически и културни артефакти.

"Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават и трябва да отдават почит на своите предци. Тези шест десетилетия нашите политици, дипломати, учени, държавници работеха усилено, за да се стигне до днешния ден. Героическият и величествен цар Самуил, който не успява да понесе вида на неговите войници, е пример за всеки един българин. Ако в миналото цар Самуил ни е разделял, днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно, а нашите връзки между двата народа – по-здрави. Нашето общо членство в ЕС дава възможност на всяка от нашите страни да чувства вълненията на другата страна", каза Радев и добави:

"След хиляди години на противоборство ние бележим следващия етап от развитието и задълбочаването на нашите отношения. Човек би нарекъл чудо факта, че днес, след повече от хиляда години, да изградим доверие, взаимно уважение и приятелство. Радвам се, че нашите два народа успяха да загърбят всичкото съперничество и днес да се радваме на изключително високо ниво на политическо, икономическо и културно сътрудничество."

По силата на споразумението между София и Атина Гърция предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, открити през 1969 г. в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос.

България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви.

След края на церемонията тленните останки ще бъдат транспортирани до София с военнотранспортен самолет „Спартан“.

По-късно днес в българската столица е предвидена държавна церемония по посрещането им, след което те ще бъдат пренесени с шествие до базиликата „Света София“ и положени в специално изработен саркофаг.