Изтичане на газ от цистерна на гарата в Карлово, бързият влак за Бургас е спрян

Изтичане на газ от цистерна на гарата в Карлово е установено тази сутрин, съобщиха от пресцентъра на полицията в Пловдив.
Сигналът за мирис на газ от цистерна на товарна влакова композиция на гарата е постъпил към 4:00 ч. тази сутрин.
Районът е обезопасен от служители на Районното управление на МВР в Карлово. Екип на фирмата собственик на товарната композиция е на място и работи по отстраняването на аварията.
Бързият влак за Бургас от София е спрян на жп гара „Христо Даново“ за неопределено време.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 умишлено и напълно нарочно
10:04 03.10.2026
2 любопитен
10:14 03.10.2026