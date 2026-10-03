АТВ се удари във фонтан в Горна Оряховица, шофьорът с почти 2 промила алкохол

Водач на АТВ с близо 2 промила алкохол катастрофира в парк в Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново. Произшествието е станало тази нощ.

По първоначална информация АТВ, управлявано от 40-годишен местен жител, се е ударило във фонтан и се е преобърнало. Пострадали са водачът и 34-годишната му спътница. Двамата са прегледани в Спешна помощ и са напуснали болничното заведение по собствено желание. Водачът е изпробван за употреба на алкохол, като апаратът е отчел 1,99 промила. Взета му е кръвна проба.

Причините за произшествието се изясняват. АТВ-то е иззето. Образувано е досъдебно производство.

През септември в горнооряховско беше задържан мъж, с 3,43 промила алкохол, предизвикал катастрофа с автомобил, който отнел противозаконно от собственика му.