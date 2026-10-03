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От източното крайбрежие! Нов ракетен опит на Пхенян на фона на напрежението със Сеул

От източното крайбрежие! Нов ракетен опит на Пхенян на фона на напрежението със Сеул

3 Октомври, 2026 11:47 588 5

  • северна корея-
  • южна корея-
  • ким чен-ун-
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  • ракети-
  • дронове

Последното изстрелване идва на фона на рязкото изостряне на отношенията между двете държави след инцидент в демилитаризираната зона на 21 септември

От източното крайбрежие! Нов ракетен опит на Пхенян на фона на напрежението със Сеул - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Северна Корея извърши ново изстрелване на балистична ракета от източното си крайбрежие в събота сутринта. Ракетата е прелетяла над 700 километра, преди да падне във водите на Японско море, без да причини щети. За това съобщава южнокорейската агенция Yonhap, позовавайки се на Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея, пише Фокус.

Според военните ракетата е изстреляна около 6:30 ч. сутринта местно време от района на крайбрежния град Вонсан. Разузнавателните служби на Сеул и Вашингтон са следили полета от самото му начало и в момента анализират събраните данни, за да определят точните характеристики на оръжието. Според първоначалните оценки на южнокорейското правителство е възможно да става дума за балистична ракета със среден обсег (между 1000 и 3000 км) или за ракета с по-голям обсег (от 3000 до 5500 км).

"Нашите военни следят отблизо действията на Пхенян в рамките на съвместната отбранителна позиция на Южна Корея и САЩ и поддържат пълна готовност за решителен отговор на всякакви провокации“, заявиха от южнокорейското командване.

Последното изстрелване идва на фона на рязкото изостряне на отношенията между двете държави след инцидент в демилитаризираната зона на 21 септември. Тогава при експлозия на мини бяха ранени трима южнокорейски войници, двама от които тежко. След проведено разследване Сеул обвини Северна Корея в нарочно поставяне на мината и нарече случая нарушение на споразумението за примирие, като поиска официално извинение и спиране на военните дейности по границата.

Пхенян отхвърли обвиненията, нарече заключенията "изфабрикувани“ и отправи предупреждение за твърди действия при евентуални ответни мерки от страна на Сеул. Това е поредният военен тест за региона, след като на 20 септември Северна Корея изстреля други две балистични ракети с малък обсег отново от района на Вонсан. Въпреки ескалацията южнокорейският президент Ли Дже-мьон заяви, че Сеул ще продължи да търси дипломатически начини за намаляване на военното напрежение.


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 2 Отговор
    Едно разузнаване почне ли да предполага и да се чуди какво е изстреляно а не знае за това предварително здраве му кажи

    11:49 03.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дебелия Шопар

    1 3 Отговор
    КИМ

    си стреля с Ракети
    А Робите умират от глад ..

    Но на този Свят няма нищо вечно .
    И Тази Диктаторска Династия
    Рано или късно
    Ще отиде в Историята.

    Коментиран от #4, #5

    12:03 03.10.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дебелия Шопар":

    А сега си задай въпроса:
    Защо ТръНп удря Иран, но не смее да удари Корея ❓
    Нали уж все заради урана и диктатурата плямпа😉❗

    12:07 03.10.2026

  • 5 така е

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дебелия Шопар":

    Верно си шопар! Много точно си се определил!

    12:24 03.10.2026

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