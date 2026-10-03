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Карлос Алкарас спаси четири сетпоинта и се класира за четвъртфиналите в Токио

Карлос Алкарас спаси четири сетпоинта и се класира за четвъртфиналите в Токио

3 Октомври, 2026 11:39 413 0

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Следващото предизвикателство: Денис Шаповалов

Карлос Алкарас спаси четири сетпоинта и се класира за четвъртфиналите в Токио - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният №3 и топ поставен в схемата Карлос Алкарас си осигури място на четвъртфиналите на турнира от сериите ATP 500 на твърда настилка в Токио, Япония. 23-годишният испанец надделя над 37-ия в световната ранглиста италианец Матео Арналди със 7:6(6), 6:1 в двубой, продължил 1 час и 46 минути.

Това бе трети сблъсък между двамата на професионално ниво и трета поредна победа за Алкарас, като и трите им срещи са инициирани на твърди кортове.

Ключът към целия мач се разигра в първата част. Итаалианецът Арналди оказа сериозна съпротива и стигна до тайбрек, в който поведе безапелационно с 6:2 точки, осигурявайки си четири поредни сетпоинта. В този критичен момент Алкарас показа изключителна хладнокръвност, спечели шест поредни точки и открадна сета с 8:6.

Психологическият прелом бе пълен и във втората част испанската звезда доминираше изцяло на корта, затваряйки мача с категоричното 6:1.

За място на полуфиналите Карлос Алкарас ще се изправи срещу канадския канон Денис Шаповалов. На осминафиналите Шаповалов надделя над 31-ия в света Алехандро Табило (Чили) с 7:5, 3:6, 6:4 след трисетова битка, продължила 2 часа и 13 минути.


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