Стиви Рей Вон: гласът на блуса, роден на 3 октомври

На 3 октомври 1954 г. в Далас, Тексас, се ражда Стивън Рей Вон – музикантът, който по-късно ще стане известен като Стиви Рей Вон. Само 35 години по-късно той ще остави след себе си кратка, но изключително наситена кариера, превърнала го в една от най-разпознаваемите фигури на американския блус.

Вон започва да свири на китара като дете, повлиян от по-големия си брат Джими Вон. Още на 13 или 14 години вече се качва на сцената в клубове в Тексас.

От клубовете в Тексас до световната сцена

„Започнах да свиря по клубове на 13 или 14 години — твърде млад, за да бъда там, но така се случи“, разказва Вон в интервю за MusicRadar.

През 1972 г. той се премества в Остин, където постепенно се утвърждава в местната блус сцена. В края на 70-те години групата му Triple Threat се превръща в Double Trouble. В състава са басистът Томи Шанън и барабанистът Крис Лейтън – музиканти, с които Вон ще запише най-важните си албуми.

Големият пробив идва през 1982 г. на джаз фестивала в Монтрьо, Швейцария. Double Trouble свири там без договор с голяма звукозаписна компания, но изпълнението привлича вниманието на Дейвид Бауи и Джаксън Браун. Бауи кани Вон да участва в албума му „Да танцуваме“, а Браун му предоставя студио за демозаписи.

През 1983 г. излиза „Тексаски потоп“ – дебютът на Стиви Рей Вон и Double Trouble. Албумът събира в едно традиционния блус, рок енергията и характерния му плътен китарен звук. Песни като „Pride and Joy“, „Texas Flood“ и „Love Struck Baby“ превръщат Вон в име, познато далеч извън Тексас.

Китарист с кратък живот и дълго влияние

Следват албумите „Couldn’t Stand the Weather“, „Soul to Soul“ и „In Step“. Последният излиза през 1989 г. и носи на Вон награда „Грами“ за най-добър съвременен блус запис. В официалните регистри на наградите „Грами“ той е посочен с шест отличия и 13 номинации, включително за посмъртния албум „The Sky Is Crying“.

Зад успеха обаче стои и труден период. След здравословен срив по време на европейско турне през 1986 г. Вон постъпва в рехабилитационен център и по-късно се връща към музиката с променен начин на живот. Именно след този период се появява „In Step“, един от най-зрелите албуми в кариерата му.

На 27 август 1990 г., след концерт в Алпайн Вали, Уисконсин, Вон загива при катастрофа с хеликоптер. Той е на 35 години. В следващите десетилетия влиянието му продължава да расте, а през 2015 г. Стиви Рей Вон и Double Trouble са приети в Залата на славата на рокендрола.

Днес името му остава свързано с онзи рядък момент, в който китарата не просто акомпанира на песента, а говори вместо човека. За Стиви Рей Вон този език е блусът – свирен с тексаска сила, рокаджийска смелост и усещане, че всяка нота трябва да бъде изживяна.

Източници: Biography.com, MusicRadar