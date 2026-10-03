Радев: Днес посрещаме духа и безпределната вяра на Цар Самуил и заветът му да пазим България

"Точно 1012 години и три дни след смъртта си, цар Самуил, управлявал България в един от най-трудните епизоди в историята на страната ни, се пое последният си път към дома. Оцелял в десетки жестоки битки, в които водел борба наравно с войските си, Цар Самуил умира от сърдечен удар, който получава при вида на войниците си, ослепени след битката при Беласица. Четири години по-късно идва и краят на Първата българска държава."
Това заяви в словото си на площад „Княз Александър I” премиерът Румен Радев.
Тленните останки на цар Самуил бяха прибрани в България с военно-транспортен самолет „Спартан". След навлизане в българското въздушно пространство самолетът, пренасящ тленните останки, бе прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16.
Костите на владетеля кацнаха с държавния "Спартан" точно в 13 ч. в София.
"Този площад помни много паради и шествия. През него тече шумната река на нашата история. Но днес сме се събрали заедно, за да изпълним една мисия и един отдавна очакван дълг. Пред нас са тленните останки на цар Самуил. нему се падна тежката орис да брани Родината на Балканския полуостров в съседство с могъщата Византийска империя, да понася удари в гръб от своите близки, но и да пази границите ни на изток и на юг. Множество български владетели са знаменити, но историческата съдба е изменчива - след години на възход настъпват времена на тежки изпитания", посочи Радев.
"Пада старопрестолният Преслав, Самуил и братята му наследяват отслабена България. На Самуил се пада тежката участ да прекара войни в отстояване на българщината, да понася болките от раните редом с войниците си. И след векове именно накриво зарасналата ръка ще помогне на археолозите да установят самоличността му на остров Ахил", продължи премиерът.
"Прекарва дните си на кон, за да съхрани държавното единство на България. Последният епизод от живота на нашият велик владетел е достоен за библейска трагедия. През 1014 г. Самуил е ранен, и умира при вида на ослепените си войници. Какво по-голямо благородство в сърцето на владетеля, което се разкъсва от вида на страданието на войниците си", заяви в словото си Радев.
"Благодаря на всички политици, които в последните 60 години не пожалиха усилия, за да си върнем Царя. Показахме, че можем да устояваме независимо от препятствията, допълни премиерът. Днес един символ на държавническа доблест и воински добродетели тръгва по последния си път към "Света София", там, откъдето е започнал пътят му", заяви още Румен Радев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джо Ножа
Коментиран от #32
14:14 03.10.2026
2 И да знаета
Става и изчезва от територията
Коментиран от #24, #54
14:15 03.10.2026
3 Бла бла бла
14:15 03.10.2026
4 Джо Ножа
14:16 03.10.2026
5 семиотика
Тази наука всъщност е обяснението за безпорноста на Премъдрост.
Който знае и разбира за какво става дума, му е добре известно за какво би могло да се използва.
За съжаление много често и с користни Цели.
14:16 03.10.2026
6 Гумен Крадев
14:16 03.10.2026
7 Браво
Коментиран от #11
14:17 03.10.2026
8 Българин
14:19 03.10.2026
9 Покойният Божидар Димитров
14:19 03.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Българин
До коментар #7 от "Браво":Никакъв респект пред една долна РАШИСТКА подлога като тоя каунЬ!
14:20 03.10.2026
12 Достойно
14:21 03.10.2026
13 Нискочелите да не падат толкова ниско
14:23 03.10.2026
14 АГАТ а Кристи
14:24 03.10.2026
15 Сила
Скрий се бе Мунчо , скрий се някъде в кръчмата в село Труд !!!
14:24 03.10.2026
16 Последния Софиянец
14:25 03.10.2026
17 Респект
14:25 03.10.2026
18 отстрани
Коментиран от #22
14:26 03.10.2026
19 Питане
14:27 03.10.2026
20 Патриот
Той може и прави за България всичко ,което е възможно!8775
Коментиран от #50
14:28 03.10.2026
21 Респект и благодарност
Коментиран от #33
14:28 03.10.2026
22 Последния Софиянец
До коментар #18 от "отстрани":Страх ги е от Проклятието на осквернените кости на цар Самуил.Питай в Солун.
14:29 03.10.2026
23 Анализатор
Коментиран от #57
14:29 03.10.2026
24 Тишина
До коментар #2 от "И да знаета":Дали целокупния ни Народ си дава сметка, че тия, които го лъгаха, грабиха, унижаваха и унищожаваха през последните 37 години, сега са се събрали на едно място за да демонстрират единство. Всички тия, с малки изключения сквернят паметта на Царя Самуила с присъствието си там.
Мир на душата Самуилова.
14:30 03.10.2026
25 Пазете се от данайците!
Коментиран от #27, #52
14:31 03.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Последния Софиянец
До коментар #25 от "Пазете се от данайците!":Данайците в Солун се радват че се отърваха от Проклятието.Тежко ни.
14:36 03.10.2026
28 Констатация
14:38 03.10.2026
29 Историята помни
И много ме съмнява, като знаем кариерния възход да дрОгарката, че тогавашния пРезидент е бил в основата на помилванията или неговия съветник - Копринков.
14:38 03.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ха-ха
14:40 03.10.2026
32 Кумунис
До коментар #1 от "Джо Ножа":...а на бай Тошо...кога?
14:40 03.10.2026
33 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
До коментар #21 от "Респект и благодарност":А бе, някой няма ли да изкряска "Време е за BrъZpaждане" ?! 🤣🤣🤣
Пешо Чебypaшкин къде спи ?
14:43 03.10.2026
34 Сигурно !
Това !
Което Очакваше !
14:45 03.10.2026
35 Тежка прокоба
14:47 03.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 А ГЪРЦИТЕ
КОЙТО СЪЗДАДОХА
МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ.
МОЖЕ ЛИ НЯКАКЪВ ГРЪК
ДА КАЖЕ ЧЕ ТОВА Е ЦАР САМУИЛ?
НАПРАВО ПАК НИ ИЗПЪРЗАЛЯХА,
А НИЕ ИЗПАДАМЕ В НЯКАКВА
ЕУФОРИЯ
14:52 03.10.2026
38 Факти
Коментиран от #43, #74
14:53 03.10.2026
39 Баба
14:55 03.10.2026
40 Който успее, нека прочете
14:56 03.10.2026
41 Радев каза, че Самуил царувал 40 години!
колко мъдър и умен управленец цар, като Самуил
трябва да бъдеш, за да допуснеш за цели 40 години
изтощение и ОТСЛАБВАНЕ на държавата си дотолкова,
че България да престане да съществува като държава,
и да падне под византийско робство?!?
Що за 40 ГОДИНИ ЦАРУВАНЕ Самуил не е успял да заздрави и
да вдигне България като силна и мощна държава, ъм?!
Колко умен и мъдър водач е бил Самуил, тогава а?!
За 40 години цар Самуил НЕ Е могъл да направи държавата силна,
но не е напуснал царския трон, тарикатско нали...
Непростима е грешката му в стратегията, с която
допуснал ОСЛЕПЯВАНЕТО на 15 000 български войници,
колко сърца на близките на ослепените войници -
техните майки, съпруги, сестри са се разкъсали при гледката?!
п.с.
Безумен ритуал, безумно събитие ... толкова.
Коментиран от #48
14:58 03.10.2026
42 Объркана копейка
14:59 03.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ПО ЛОГИКАТА
КАКТО УКРАЙНА НЕ ТРЯБВА
ДА СЕ БРАНИ ОТ РУСИЯ.
ТАКА И САМУИЛ НЕ Е ТРЯБВАЛО
ДА СЕ БРАНИ ОТ ВИЗАНТИЯ .
САМУИЛ Е ТРЯБВАЛО ДА СВЕДЕ ГЛАВА
ЗА ДА НЕ ЕСКАЛИРА ВОЙНАТА .
ДА НЕ БИ ВИЗАНТИЯ ДА НИ ПРАТИ
НЯКОЯ ЯДРЕНА БОМБА .
15:04 03.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Българите които върнаха тленните
15:09 03.10.2026
48 фцаес
До коментар #41 от "Радев каза, че Самуил царувал 40 години!":Ами ти бре какво си успял да направиш за България??? Вие дето сте от жълто кафявите партизани на Шорос, сега нещо не ви харесва че един български владетел дето е милял за България се прибра в България??? Нещо не ви е платено да ви харесва??? Дал целия си живот в борба за България,сега ще почива в България. А вие от НПО всичко българско ми пречи, Слава на Господ Иисус Христос намалявате предателите. Поне днес можехте да не мърсите ефира.
Коментиран от #61
15:10 03.10.2026
49 Анонимен
Коментиран от #56
15:10 03.10.2026
50 Анонимен
До коментар #20 от "Патриот":ОСТАВКА НА ПРОРУСКИТЕ ОСТАВКА 20 ВЪРВИ МУ ПРАВИ ПОКЛОНИ ХАХАХАХА
15:10 03.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 681
До коментар #25 от "Пазете се от данайците!":Не е дар бе, заменят го за църковни реликви,които бг е откраднало от манастирите им, дано повлече крак та да си приберат и статуите от Партенона,да не го карат само на копия на оригиналите.
15:13 03.10.2026
53 Гробар
15:14 03.10.2026
54 Видьо Видев
До коментар #2 от "И да знаета":Радев бил много тъп! Само лозунгаджийски клишета бръщолеви!
15:15 03.10.2026
55 681
15:15 03.10.2026
56 фаецдр
До коментар #49 от "Анонимен":Хубавото е да учите история а не само да пишете глупости. България няма какво да връща. Нищо не сме взели дето трябва да връщаме. От България са късали месо и земя и те имат да ни връщат. Разбираш ли каква е разликата. На нас имат да ни връщат каквото са ни взели без да даваме. Слава на Господ Иисус Христос имаме да вземаме.
Коментиран от #64
15:15 03.10.2026
57 д-р Гълъбова
До коментар #23 от "Анализатор":Тези, ослепените, сега с вас в стаята ли са ?
15:18 03.10.2026
58 Дааам
15:23 03.10.2026
59 Ескобар
15:24 03.10.2026
60 При мощите
15:25 03.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Византийски шеги
Тъпият фатмак се върза.
Сега идиотът Мицкоски, Шкембето, Коста Проста и останалите имбицили ще има да се ръфат, а гърците ще се пресмиват.
Боже, колко простотиа има на тоя свят, Мунчо - прекръсти се Моканина.
15:26 03.10.2026
63 Хайде моля!
Коментиран от #69
15:27 03.10.2026
64 Не бе
До коментар #56 от "фаецдр":само сме отарашили неколко манастира!
15:27 03.10.2026
65 Някой
15:28 03.10.2026
66 След хиляда години
15:28 03.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Българите ако спазваха завета на Самоил
Коментиран от #72, #76
15:30 03.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Давай рундьо,
15:34 03.10.2026
71 Предлагам
15:34 03.10.2026
72 Реалист
До коментар #68 от "Българите ако спазваха завета на Самоил":Рундьо работи по това да спъва макетата и да налива масло с мед на Мицкоски.
15:37 03.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Много
До коментар #38 от "Факти":Много си точен. Лешперът Радев е миротворец, ти да видиш! Какво тогава се отърква тоя лешпер от цар Самуил, който видиш ли е воювал за страната си до последно. Радееееф, лешпееер с лешпееер!
15:41 03.10.2026
75 лйико
До коментар #67 от "Коментар от друг сайт":Иисус е Христос, нашия Цар и Господ. Преди 2000 хиляди години сина на живия Бог го обиждаха, хулиха, дори биха тези които той сам по милостта на Бога дойде да спаси. До там стигнаха наглите че го разпнаха и на кръста. Христос - Царя и Бога Възкръсна. Спрете да хулите Господ. Спрете докато не е късно. Покайте се ако искате. Обърнете се от лоши към добри дела. Спрете да обиждате Великия Цар на Царете и Господ на Господарите, които е и Христос. Обикнете Бога.Небесното Царство наближи
15:45 03.10.2026
76 Мунчо от село Бузовград
До коментар #68 от "Българите ако спазваха завета на Самоил":Защо сте написали името на царя с О?
Защо Хашиме от село Долно Косоврасти?
Винаги ще си останете презрени връткалници.
15:46 03.10.2026
77 Пожелавам
15:48 03.10.2026
78 ЕДГАР КЕЙСИ
15:50 03.10.2026
79 По коментар 1
15:57 03.10.2026