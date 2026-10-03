Радев: Днес посрещаме духа и безпределната вяра на Цар Самуил и заветът му да пазим България

"Точно 1012 години и три дни след смъртта си, цар Самуил, управлявал България в един от най-трудните епизоди в историята на страната ни, се пое последният си път към дома. Оцелял в десетки жестоки битки, в които водел борба наравно с войските си, Цар Самуил умира от сърдечен удар, който получава при вида на войниците си, ослепени след битката при Беласица. Четири години по-късно идва и краят на Първата българска държава."

Това заяви в словото си на площад „Княз Александър I” премиерът Румен Радев.

Тленните останки на цар Самуил бяха прибрани в България с военно-транспортен самолет „Спартан". След навлизане в българското въздушно пространство самолетът, пренасящ тленните останки, бе прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16.

Костите на владетеля кацнаха с държавния "Спартан" точно в 13 ч. в София.

"Този площад помни много паради и шествия. През него тече шумната река на нашата история. Но днес сме се събрали заедно, за да изпълним една мисия и един отдавна очакван дълг. Пред нас са тленните останки на цар Самуил. нему се падна тежката орис да брани Родината на Балканския полуостров в съседство с могъщата Византийска империя, да понася удари в гръб от своите близки, но и да пази границите ни на изток и на юг. Множество български владетели са знаменити, но историческата съдба е изменчива - след години на възход настъпват времена на тежки изпитания", посочи Радев.

"Пада старопрестолният Преслав, Самуил и братята му наследяват отслабена България. На Самуил се пада тежката участ да прекара войни в отстояване на българщината, да понася болките от раните редом с войниците си. И след векове именно накриво зарасналата ръка ще помогне на археолозите да установят самоличността му на остров Ахил", продължи премиерът.

"Прекарва дните си на кон, за да съхрани държавното единство на България. Последният епизод от живота на нашият велик владетел е достоен за библейска трагедия. През 1014 г. Самуил е ранен, и умира при вида на ослепените си войници. Какво по-голямо благородство в сърцето на владетеля, което се разкъсва от вида на страданието на войниците си", заяви в словото си Радев.

"Благодаря на всички политици, които в последните 60 години не пожалиха усилия, за да си върнем Царя. Показахме, че можем да устояваме независимо от препятствията, допълни премиерът. Днес един символ на държавническа доблест и воински добродетели тръгва по последния си път към "Света София", там, откъдето е започнал пътят му", заяви още Румен Радев.