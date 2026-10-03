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Радев: Днес посрещаме духа и безпределната вяра на Цар Самуил и заветът му да пазим България

Радев: Днес посрещаме духа и безпределната вяра на Цар Самуил и заветът му да пазим България

3 Октомври, 2026 14:13 1 089 79

  • румен радев-
  • мощи-
  • цар самуил

"Последният епизод от живота на нашият велик владетел е достоен за библейска трагедия", каза премиерът в словото си на площад „Княз Александър I”

Радев: Днес посрещаме духа и безпределната вяра на Цар Самуил и заветът му да пазим България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Точно 1012 години и три дни след смъртта си, цар Самуил, управлявал България в един от най-трудните епизоди в историята на страната ни, се пое последният си път към дома. Оцелял в десетки жестоки битки, в които водел борба наравно с войските си, Цар Самуил умира от сърдечен удар, който получава при вида на войниците си, ослепени след битката при Беласица. Четири години по-късно идва и краят на Първата българска държава."

Това заяви в словото си на площад „Княз Александър I” премиерът Румен Радев.

Тленните останки на цар Самуил бяха прибрани в България с военно-транспортен самолет „Спартан". След навлизане в българското въздушно пространство самолетът, пренасящ тленните останки, бе прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16.

Костите на владетеля кацнаха с държавния "Спартан" точно в 13 ч. в София.

"Този площад помни много паради и шествия. През него тече шумната река на нашата история. Но днес сме се събрали заедно, за да изпълним една мисия и един отдавна очакван дълг. Пред нас са тленните останки на цар Самуил. нему се падна тежката орис да брани Родината на Балканския полуостров в съседство с могъщата Византийска империя, да понася удари в гръб от своите близки, но и да пази границите ни на изток и на юг. Множество български владетели са знаменити, но историческата съдба е изменчива - след години на възход настъпват времена на тежки изпитания", посочи Радев.

"Пада старопрестолният Преслав, Самуил и братята му наследяват отслабена България. На Самуил се пада тежката участ да прекара войни в отстояване на българщината, да понася болките от раните редом с войниците си. И след векове именно накриво зарасналата ръка ще помогне на археолозите да установят самоличността му на остров Ахил", продължи премиерът.

"Прекарва дните си на кон, за да съхрани държавното единство на България. Последният епизод от живота на нашият велик владетел е достоен за библейска трагедия. През 1014 г. Самуил е ранен, и умира при вида на ослепените си войници. Какво по-голямо благородство в сърцето на владетеля, което се разкъсва от вида на страданието на войниците си", заяви в словото си Радев.

"Благодаря на всички политици, които в последните 60 години не пожалиха усилия, за да си върнем Царя. Показахме, че можем да устояваме независимо от препятствията, допълни премиерът. Днес един символ на държавническа доблест и воински добродетели тръгва по последния си път към "Света София", там, откъдето е започнал пътят му", заяви още Румен Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джо Ножа

    18 11 Отговор
    Изведнъж целокупният български народ започна да тачи монархията.

    Коментиран от #32

    14:14 03.10.2026

  • 2 И да знаета

    28 7 Отговор
    Самуил като се усети къде е попаднал:
    Става и изчезва от територията

    Коментиран от #24, #54

    14:15 03.10.2026

  • 3 Бла бла бла

    30 10 Отговор
    Отново лакърдии мунчови

    14:15 03.10.2026

  • 4 Джо Ножа

    20 7 Отговор
    Самуил има живи наследници които живеят в Италия. Нека ги поканим да оглавят Българското царсто и да се присъединим към богатите Европейски монархии.

    14:16 03.10.2026

  • 5 семиотика

    2 1 Отговор
    е Наука на не повече от стотина години.
    Тази наука всъщност е обяснението за безпорноста на Премъдрост.
    Който знае и разбира за какво става дума, му е добре известно за какво би могло да се използва.
    За съжаление много често и с користни Цели.

    14:16 03.10.2026

  • 6 Гумен Крадев

    28 15 Отговор
    Вече и собствените избиратели не му вярват. Такова жалко правителството от Жан Виденов не е имало

    14:16 03.10.2026

  • 7 Браво

    16 29 Отговор
    На премиера , прекрасно слово , каза ясно и точно , каквото трябваше да се кажеше ! Респект !

    Коментиран от #11

    14:17 03.10.2026

  • 8 Българин

    26 11 Отговор
    Кат лв пазим България що Йотова пада на колене пред агент на КГБ и му целува ръка ?

    14:19 03.10.2026

  • 9 Покойният Божидар Димитров

    15 2 Отговор
    Беше намерил извор със света вода в Търново. Боко и министерския съвет пиха от тая вода тогава.

    14:19 03.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Българин

    24 14 Отговор

    До коментар #7 от "Браво":

    Никакъв респект пред една долна РАШИСТКА подлога като тоя каунЬ!

    14:20 03.10.2026

  • 12 Достойно

    8 11 Отговор
    И Браво на допринеслите за това епохално събитие, политици и исгорици

    14:21 03.10.2026

  • 13 Нискочелите да не падат толкова ниско

    12 17 Отговор
    Всички тия плюещи по Радев, Йотова и кого ли не поне днес да замълчат, как успяха да паднат толкова ниско

    14:23 03.10.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    17 10 Отговор
    Слугата на Путлер - в НЕЗАСЛУЖЕНА еуфория !!!

    14:24 03.10.2026

  • 15 Сила

    17 8 Отговор
    "Руссиян , жа ма бий ...."
    Скрий се бе Мунчо , скрий се някъде в кръчмата в село Труд !!!

    14:24 03.10.2026

  • 16 Последния Софиянец

    17 9 Отговор
    С Радев е свършено.Проклятието на осквернените кости на цар Самуил върху всеки който ги пренася и съхранява.

    14:25 03.10.2026

  • 17 Респект

    6 12 Отговор
    Достойно и да, нека възроди националното си самочувствие, има защо

    14:25 03.10.2026

  • 18 отстрани

    9 2 Отговор
    Не само официални представители на РСМ, но и чужди дипломати липсват на държавната церемония.

    Коментиран от #22

    14:26 03.10.2026

  • 19 Питане

    9 1 Отговор
    Общата за предишните двама ли жали, та е в черно ??? 🤣🤣🤣

    14:27 03.10.2026

  • 20 Патриот

    5 14 Отговор
    Много силни и точни думи в словото на Румен Радев, респект!
    Той може и прави за България всичко ,което е възможно!8775

    Коментиран от #50

    14:28 03.10.2026

  • 21 Респект и благодарност

    6 12 Отговор
    Повод за национална гордост, дано и медиите по-често пускат възрожденски песни и стихове, имаме нужда

    Коментиран от #33

    14:28 03.10.2026

  • 22 Последния Софиянец

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "отстрани":

    Страх ги е от Проклятието на осквернените кости на цар Самуил.Питай в Солун.

    14:29 03.10.2026

  • 23 Анализатор

    9 5 Отговор
    Само Кирил Петков е по-велик от цар Симеон! Успя да ослепи българите за по-малко от година!!!

    Коментиран от #57

    14:29 03.10.2026

  • 24 Тишина

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "И да знаета":

    Дали целокупния ни Народ си дава сметка, че тия, които го лъгаха, грабиха, унижаваха и унищожаваха през последните 37 години, сега са се събрали на едно място за да демонстрират единство. Всички тия, с малки изключения сквернят паметта на Царя Самуила с присъствието си там.
    Мир на душата Самуилова.

    14:30 03.10.2026

  • 25 Пазете се от данайците!

    11 0 Отговор
    Вергилий разказва историята на жреца Лаокоон, който с тези думи предупреждава троянците да не приемат дървения кон, оставен пред стените на Троя от обсаждащите ги гърци (данайци): „Страхувам се от данайците, дори когато носят дарове“. Тази история завършва зле, защото троянците не послушали своя жрец и вкарали дървения кон в града. Накрая Троя била разрушена.

    Коментиран от #27, #52

    14:31 03.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Последния Софиянец

    7 3 Отговор

    До коментар #25 от "Пазете се от данайците!":

    Данайците в Солун се радват че се отърваха от Проклятието.Тежко ни.

    14:36 03.10.2026

  • 28 Констатация

    9 2 Отговор
    Каква Ирония...., връщаме тленните останки на цар Самуил в момент, когато държавата е пред изчезване (до края на този век, ако не и по-рано) и е пресякъла точката на Невъзврат ....

    14:38 03.10.2026

  • 29 Историята помни

    12 5 Отговор
    Само да напомня покрай тази еуфория , че наркоЙотова е помилвала 5 трафиканта на дрога, единич от които наркобарон с международна слава, а България е лидер в ЕС по употреба на фентанил след проучване на захвърлени спринцовки, не е кална кампания, а факти.
    И много ме съмнява, като знаем кариерния възход да дрОгарката, че тогавашния пРезидент е бил в основата на помилванията или неговия съветник - Копринков.

    14:38 03.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ха-ха

    10 2 Отговор
    Българите сме големи лапнишарани.

    14:40 03.10.2026

  • 32 Кумунис

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Джо Ножа":

    ...а на бай Тошо...кога?

    14:40 03.10.2026

  • 33 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    10 3 Отговор

    До коментар #21 от "Респект и благодарност":

    А бе, някой няма ли да изкряска "Време е за BrъZpaждане" ?! 🤣🤣🤣
    Пешо Чебypaшкин къде спи ?

    14:43 03.10.2026

  • 34 Сигурно !

    4 2 Отговор
    Не Намери !

    Това !

    Което Очакваше !

    14:45 03.10.2026

  • 35 Тежка прокоба

    10 3 Отговор
    Ще тегне над София и жителите й 😩

    14:47 03.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 А ГЪРЦИТЕ

    11 1 Отговор
    СЕДЯТ И ГЛЕДАТ ЦИРКА
    КОЙТО СЪЗДАДОХА
    МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ.

    МОЖЕ ЛИ НЯКАКЪВ ГРЪК
    ДА КАЖЕ ЧЕ ТОВА Е ЦАР САМУИЛ?

    НАПРАВО ПАК НИ ИЗПЪРЗАЛЯХА,
    А НИЕ ИЗПАДАМЕ В НЯКАКВА
    ЕУФОРИЯ

    14:52 03.10.2026

  • 38 Факти

    12 3 Отговор
    Според Крадев цар Самуил е бил войнолюбец, който е наливал масло в огъня на войната. Той е трябвало просто да се предаде и България да падне под византийско робство без бой.

    Коментиран от #43, #74

    14:53 03.10.2026

  • 39 Баба

    8 1 Отговор
    Духа ??? Няма как да посрещаме Духа на Самуил....преди 10 века той е отишъл на небесата !!!

    14:55 03.10.2026

  • 40 Който успее, нека прочете

    3 3 Отговор
    Потомците на заповядалия да ОСЛЕПЯТ близо ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ войници ни връщат на последния Цар бранил ни от падане под византийска власт❗

    14:56 03.10.2026

  • 41 Радев каза, че Самуил царувал 40 години!

    9 4 Отговор
    Е, я да помислим тогава,
    колко мъдър и умен управленец цар, като Самуил
    трябва да бъдеш, за да допуснеш за цели 40 години
    изтощение и ОТСЛАБВАНЕ на държавата си дотолкова,
    че България да престане да съществува като държава,
    и да падне под византийско робство?!?

    Що за 40 ГОДИНИ ЦАРУВАНЕ Самуил не е успял да заздрави и
    да вдигне България като силна и мощна държава, ъм?!
    Колко умен и мъдър водач е бил Самуил, тогава а?!

    За 40 години цар Самуил НЕ Е могъл да направи държавата силна,
    но не е напуснал царския трон, тарикатско нали...

    Непростима е грешката му в стратегията, с която
    допуснал ОСЛЕПЯВАНЕТО на 15 000 български войници,
    колко сърца на близките на ослепените войници -
    техните майки, съпруги, сестри са се разкъсали при гледката?!
    п.с.
    Безумен ритуал, безумно събитие ... толкова.

    Коментиран от #48

    14:58 03.10.2026

  • 42 Объркана копейка

    8 2 Отговор
    А забелязахте ли, че докато чакахме тленните останки нарочени на Цар Самуил, че даже Спартана ни пръскаше с Кемтрейлс и то пред погледа на Радев, който обеща да провери дали ни пръскат.

    14:59 03.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ПО ЛОГИКАТА

    8 1 Отговор
    НА РАДЕВ
    КАКТО УКРАЙНА НЕ ТРЯБВА
    ДА СЕ БРАНИ ОТ РУСИЯ.

    ТАКА И САМУИЛ НЕ Е ТРЯБВАЛО
    ДА СЕ БРАНИ ОТ ВИЗАНТИЯ .

    САМУИЛ Е ТРЯБВАЛО ДА СВЕДЕ ГЛАВА
    ЗА ДА НЕ ЕСКАЛИРА ВОЙНАТА .

    ДА НЕ БИ ВИЗАНТИЯ ДА НИ ПРАТИ
    НЯКОЯ ЯДРЕНА БОМБА .

    15:04 03.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Българите които върнаха тленните

    5 2 Отговор
    Останки отстъпиха от завета на Самуил които е бил погребан в пределите на България преди 1000 години

    15:09 03.10.2026

  • 48 фцаес

    2 6 Отговор

    До коментар #41 от "Радев каза, че Самуил царувал 40 години!":

    Ами ти бре какво си успял да направиш за България??? Вие дето сте от жълто кафявите партизани на Шорос, сега нещо не ви харесва че един български владетел дето е милял за България се прибра в България??? Нещо не ви е платено да ви харесва??? Дал целия си живот в борба за България,сега ще почива в България. А вие от НПО всичко българско ми пречи, Слава на Господ Иисус Христос намалявате предателите. Поне днес можехте да не мърсите ефира.

    Коментиран от #61

    15:10 03.10.2026

  • 49 Анонимен

    6 3 Отговор
    Скоро ще има завръщане и на кокалите на Шишнан Турция ще ни ги върне а ние ще им върнем Румелия

    Коментиран от #56

    15:10 03.10.2026

  • 50 Анонимен

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Патриот":

    ОСТАВКА НА ПРОРУСКИТЕ ОСТАВКА 20 ВЪРВИ МУ ПРАВИ ПОКЛОНИ ХАХАХАХА

    15:10 03.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 681

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Пазете се от данайците!":

    Не е дар бе, заменят го за църковни реликви,които бг е откраднало от манастирите им, дано повлече крак та да си приберат и статуите от Партенона,да не го карат само на копия на оригиналите.

    15:13 03.10.2026

  • 53 Гробар

    6 1 Отговор
    Предизборно митингче за мис Пиги. Няма шанс любовницата на Гоце.

    15:14 03.10.2026

  • 54 Видьо Видев

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "И да знаета":

    Радев бил много тъп! Само лозунгаджийски клишета бръщолеви!

    15:15 03.10.2026

  • 55 681

    3 2 Отговор
    Голема навалица,големо нещо, чакаме и цар номер три от второто бг царство.

    15:15 03.10.2026

  • 56 фаецдр

    4 3 Отговор

    До коментар #49 от "Анонимен":

    Хубавото е да учите история а не само да пишете глупости. България няма какво да връща. Нищо не сме взели дето трябва да връщаме. От България са късали месо и земя и те имат да ни връщат. Разбираш ли каква е разликата. На нас имат да ни връщат каквото са ни взели без да даваме. Слава на Господ Иисус Христос имаме да вземаме.

    Коментиран от #64

    15:15 03.10.2026

  • 57 д-р Гълъбова

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Анализатор":

    Тези, ослепените, сега с вас в стаята ли са ?

    15:18 03.10.2026

  • 58 Дааам

    3 0 Отговор
    Самуил е бил много прогресивен!

    15:23 03.10.2026

  • 59 Ескобар

    6 0 Отговор
    До къде изпадна президентската кампания...

    15:24 03.10.2026

  • 60 При мощите

    4 0 Отговор
    имало папирус-,,Гласувайте за Йотова"!

    15:25 03.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Византийски шеги

    3 0 Отговор
    Гърците врътнаха един византийски на бугаротатарите и на макетата и сега ще ни гледат сеира.
    Тъпият фатмак се върза.

    Сега идиотът Мицкоски, Шкембето, Коста Проста и останалите имбицили ще има да се ръфат, а гърците ще се пресмиват.


    Боже, колко простотиа има на тоя свят, Мунчо - прекръсти се Моканина.

    15:26 03.10.2026

  • 63 Хайде моля!

    6 1 Отговор
    На кремълския актив Руменият Радев в България цар му е Путин, новият Хитлер.

    Коментиран от #69

    15:27 03.10.2026

  • 64 Не бе

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "фаецдр":

    само сме отарашили неколко манастира!

    15:27 03.10.2026

  • 65 Някой

    3 1 Отговор
    Не вярвам костите да са на Самуил

    15:28 03.10.2026

  • 66 След хиляда години

    3 0 Отговор
    къде ще намерят мощите на сегашния владетел?

    15:28 03.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Българите ако спазваха завета на Самоил

    3 1 Отговор
    Трябваше да ускорят приемането на СМакадония в ЕС и по този начин България да стане Санстеганска в рамките на ЕС

    Коментиран от #72, #76

    15:30 03.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Давай рундьо,

    4 0 Отговор
    помпай йоцината кампания с лакардии. Девет години ви слушаме речите почти едни и същи. С какво право финансираш кампанията на йоца от бюджета скапан. Крадци!

    15:34 03.10.2026

  • 71 Предлагам

    2 1 Отговор
    посмъртно да се произведе маршал,главногомандващ армията!

    15:34 03.10.2026

  • 72 Реалист

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "Българите ако спазваха завета на Самоил":

    Рундьо работи по това да спъва макетата и да налива масло с мед на Мицкоски.

    15:37 03.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Много

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    Много си точен. Лешперът Радев е миротворец, ти да видиш! Какво тогава се отърква тоя лешпер от цар Самуил, който видиш ли е воювал за страната си до последно. Радееееф, лешпееер с лешпееер!

    15:41 03.10.2026

  • 75 лйико

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Коментар от друг сайт":

    Иисус е Христос, нашия Цар и Господ. Преди 2000 хиляди години сина на живия Бог го обиждаха, хулиха, дори биха тези които той сам по милостта на Бога дойде да спаси. До там стигнаха наглите че го разпнаха и на кръста. Христос - Царя и Бога Възкръсна. Спрете да хулите Господ. Спрете докато не е късно. Покайте се ако искате. Обърнете се от лоши към добри дела. Спрете да обиждате Великия Цар на Царете и Господ на Господарите, които е и Христос. Обикнете Бога.Небесното Царство наближи

    15:45 03.10.2026

  • 76 Мунчо от село Бузовград

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Българите ако спазваха завета на Самоил":

    Защо сте написали името на царя с О?
    Защо Хашиме от село Долно Косоврасти?
    Винаги ще си останете презрени връткалници.

    15:46 03.10.2026

  • 77 Пожелавам

    0 0 Отговор
    на днешните ръководители самуилова съдба!

    15:48 03.10.2026

  • 78 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    СПЕЦИАЛНО ТИ ДУГАРЮ РАДЕВ ДА .................... КАЗВАШ ТЕЗИ ДУМИ Е "ПОДИГРАВКА" СЪС САМИЯ СЕБЕ СИ ................... ТИ "РЕЗИДЕНТА" (ШПИОНИНА) НА КГБ ДА "ПАЗИ" БЪЛГАРИЯ .................... ФАКТ !

    15:50 03.10.2026

  • 79 По коментар 1

    0 0 Отговор
    Верно!Имаме жив цар!!!

    15:57 03.10.2026

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