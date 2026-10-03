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Кирил Велчев: КСНС трябва да заседава редовно

Кирил Велчев: КСНС трябва да заседава редовно

3 Октомври, 2026 13:14 416 4

  • кирил велчев-
  • кснс

Консултативният съвет за национална сигурност трябва да бъде свикван редовно, всеки три месеца, както е записано в закона, за да обсъжда големите теми пред България

Кирил Велчев: КСНС трябва да заседава редовно - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Велчев заяви пред Нова телевизия, че Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) трябва да заседава редовно, а не само при възникване на кризи.

„Консултативният съвет за национална сигурност трябва да бъде свикван редовно, всеки три месеца, както е записано в закона, за да обсъжда големите теми пред България“, каза Велчев. Сред тях той посочи демографската криза и намаляването на населението на страната.

Велчев коментира и медийното отразяване на дейността на държавните институции. Като пример той посочи публикации за посещение на Илияна Йотова в Американския университет в България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    11 0 Отговор
    Пътешественика посетил 193 държави на бюджетна издръжка и завел любовницата си на Антарктида ( за трети път !!!???!!!) за да се оженят там ....
    Честит ви вицепрезидент ...

    Коментиран от #4

    13:17 03.10.2026

  • 2 Фори

    10 0 Отговор
    Не може да работиш 25 г в радиото на дъртия ДС агент и да си случайно попаднал там!

    13:19 03.10.2026

  • 3 Мунчо Копейкин празнодумеца

    5 1 Отговор
    То и Мунчо кРадев разправяше много неща, които ТРЯБВА и ще свърши, но се оказа нагъл лъжец, излъгал поне един милион избиратели.
    МафиЙотова защо не свиква КСНС ?! Защото ще лъснат руските диверсанти и подривната им дейност. Да не се окаже, че раздалата само за последната година над 850 български паспорти на руски граждани, наркоЙотова, е напълнила страната с терористи и убийци ?
    От човек, който се е застъпил за международен наркобарон с множество присъди, отровил живота на десетки, а може би и стотици хиляди деца, няма как да му имам доверие.
    А за капак помилвала и още 4-ма наркоразпространители

    13:22 03.10.2026

  • 4 Обобщение

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Щатен курбанджия, авантажия цял живот демократ.

    13:53 03.10.2026

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