Кирил Велчев: КСНС трябва да заседава редовно

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Велчев заяви пред Нова телевизия, че Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) трябва да заседава редовно, а не само при възникване на кризи.

„Консултативният съвет за национална сигурност трябва да бъде свикван редовно, всеки три месеца, както е записано в закона, за да обсъжда големите теми пред България“, каза Велчев. Сред тях той посочи демографската криза и намаляването на населението на страната.

Велчев коментира и медийното отразяване на дейността на държавните институции. Като пример той посочи публикации за посещение на Илияна Йотова в Американския университет в България.