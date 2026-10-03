Кирил Велчев: КСНС трябва да заседава редовно

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Велчев заяви пред Нова телевизия, че Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) трябва да заседава редовно, а не само при възникване на кризи.
„Консултативният съвет за национална сигурност трябва да бъде свикван редовно, всеки три месеца, както е записано в закона, за да обсъжда големите теми пред България“, каза Велчев. Сред тях той посочи демографската криза и намаляването на населението на страната.
Велчев коментира и медийното отразяване на дейността на държавните институции. Като пример той посочи публикации за посещение на Илияна Йотова в Американския университет в България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Честит ви вицепрезидент ...
Коментиран от #4
13:17 03.10.2026
2 Фори
13:19 03.10.2026
3 Мунчо Копейкин празнодумеца
МафиЙотова защо не свиква КСНС ?! Защото ще лъснат руските диверсанти и подривната им дейност. Да не се окаже, че раздалата само за последната година над 850 български паспорти на руски граждани, наркоЙотова, е напълнила страната с терористи и убийци ?
От човек, който се е застъпил за международен наркобарон с множество присъди, отровил живота на десетки, а може би и стотици хиляди деца, няма как да му имам доверие.
А за капак помилвала и още 4-ма наркоразпространители
13:22 03.10.2026
4 Обобщение
До коментар #1 от "Сила":Щатен курбанджия, авантажия цял живот демократ.
13:53 03.10.2026