САЩ изпращат трета ударна група със самолетоносач в Близкия изток в рамките на най-мащабното военно укрепване от 2003 г.

Ударната група на самолетоносача „Теодор Рузвелт“ напусна Сан Диего и се насочва към Близкия изток, като се присъединява към двата американски самолетоносача, които вече действат срещу Иран в рамките на най-голямото военно натрупване в региона от инвазията в Ирак през 2003 г., според американски официални лица.

„Теодор Рузвелт“, ядрен суперсамолетоносач от клас „Нимиц“ и флагман на 9-та ударна група на самолетоносачи, отплава без церемония — без моряци, застанали на перилата, според снимките на наблюдатели на кораби.

Той е придружен от ракетния крайцер „Чосин“ и ескадрили от разрушители, като на борда му се намира 11-та авиационна ескадрила на самолетоносача, включваща изтребители F-35C и F/A-18 „Супер Хорнет“, както и самолети за електронна война и ранно предупреждение.

Ден по-късно от Сан Диего отплава и амфибийната бойна група, водена от USS „Макин Айлънд“, превозваща 13-та експедиционна единица на морската пехота с над 2 000 морски пехотинци на борда на три кораба, включително USS „Джон П. Мърта“ и USS „Анкоридж“.

Позовавайки се на американски официални лица, АП оцени общото разполагане на допълнителни войски на 9 000 до 10 000 души, като пристигането им се очаква до края на ноември. САЩ вече разполагат с над 50 000 военнослужещи в Близкия изток.

Американски представител заяви пред „Ал Джазира“, че до края на ноември три авианосни ударни групи и две амфибийни бойни групи ще бъдат разположени около Иран, като добави, че „ръководителите ще разполагат с много варианти за действие спрямо Иран“.

Според доклада на Американския военноморски институт от вторник, „USS George HW Bush“ и „USS George Washington“ в момента се намират в Арабско море, където провеждат операции срещу Иран.

ВМС поддържат присъствие с два самолетоносача в региона, откакто САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари. Амфибийната група „USS Boxer“ също вече се намира в театъра на военните действия.

Според USNI News „Теодор Рузвелт“ трябва да смени „Джордж Вашингтон“. Това дали „Джордж Вашингтон“ ще отплава преди или след пристигането на „Теодор Рузвелт“, ще определи дали САЩ временно ще оперират едновременно с три ударни групи с авианосци в региона.

Ако и трите се припокрият, това ще бъде едва второто подобно разполагане от април насам, което само по себе си беше първият случай от 2003 г. насам, в който САЩ разполагаха с три самолетоносача в региона едновременно.

„Уол Стрийт Джърнъл“ съобщи, че ако „Джордж Вашингтон“ остане на позиция до пристигането на „Теодор Рузвелт“, и трите авианосни групи ще се намират заедно в района на военните действия. Все още не е ясно дали това представлява трайно засилване на военното присъствие или временно припокриване по време на ротацията.

Тръмп не изключва нов кръг от удари срещу Иран с наближаването на междинните избори през ноември.