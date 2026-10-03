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Историци определиха завръщането на костите на цар Самуил като знаменателен ден за България

Историци определиха завръщането на костите на цар Самуил като знаменателен ден за България

3 Октомври, 2026 13:54 478 21

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Проф. Александър Николов и археологът Методи Златков обсъдиха предстоящите изследвания на мощите и ефекта от историческия акт върху отношенията ни със Скопие

Историци определиха завръщането на костите на цар Самуил като знаменателен ден за България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Завръщането на костите на цар Самуил у нас е резултат от дълга културна дипломация и преговори с Гърция. „Възприемам това като един знаменателен ден за нас, тъй като ние нямаме със сигурност нито един средновековен владетел, чиито тленни останки да почиват в България до момента”, заяви историкът проф. Александър Николов в специалното студио на NOVA „Самуил: Завръщането на българския цар”.

Процесът по връщането на останките е бил пазен в тайна дори от академичната общност у нас. Според проф. Николов преговорите са се водили в доста секретен вид, но резултатът от тях е категоричен знак за възходящото развитие в отношенията между България и Гърция.

„Това е наистина един красив жест и от наша, и от тяхна страна. Инициативата е резултат от дълги преговори и, разбира се, има и елемент на известна сделка, което е нормално в културната дипломация. Тя е потвърждение за възходящото развитие на нашите отношения с Гърция, което е едно от най-хубавите неща, които се случиха след влизането ни в Европейския съюз”, коментира проф. Николов.

Заедно с мощите на цар Самуил, в страната ни пристигат и други артефакти, предоставени от гръцката страна.

„Със сигурност това са впечатляващи предмети – църковна утвар, мощехранителници, кръстове и части от икони”, обясни археологът гл. асистент Методи Златков. Той беше категоричен, че България разполага с достатъчно квалифицирани специалисти, които да извършат нужните антропологични и лабораторни анализи на костните останки. „Надявам се, че ще бъдат осигурени и финансирани всички възможности, за да бъдат направени най-съвременните изследвания от български и чуждестранни учени”, допълни експертът.

По думите на професор Николов изборът София да бъде мястото, където ще бъдат положени тленните останки на българския цар, не е случаен и има своята историческа обосновка. „София е едно абсолютно подходящо място, ако човек познава историята на Самуиловата династия. Средец тогава играе много важна роля, както и крепостите около него в отбраната на българското царство”, посочи историкът.

Двамата учени бяха единодушни, че цар Самуил е безспорен символ на българския дух и непримиримост. „Това е владетел, който е водил дългогодишна политика на борба и на неотстъпчивост над 40 години. И то в един период, в който ситуацията е доста негативна, защото срещу нас се изправя Византия, която тогава е в една от най-добрите си форми”, завърши гл. асистент Методи Златков.

⇒ Историческият прочит и отношенията със Северна Македония

Експертите коментираха и дали историческото събитие ще се отрази на отношенията ни със Северна Македония и споровете около общата ни история.

Според проф. Николов българските учебници стъпват обективно върху историческите извори, докато съседите ни имат право на свой прочит, но не в ущърб на българската история.

По думите му на неофициално ниво между хората от двете страни няма сериозно разделение, но политическата реалност е различна. „На ниво политика и естаблишмънт там има един много сериозен отпор срещу сближаването между двете страни. В България също има хора, които профитират от тези по-студени отношения. Струва ми се, че това събитие при правилна интерпретация и при толерантност от наша страна може да послужи като един мост за бъдещо сближаване”, допълни проф. Николов.

От своя страна археологът Методи Златков призова фокусът да остане върху значимостта на акта за нашата държава. „Трябва да го гледаме основно от наша гледна точка – че това е изключително важно за България в момента. Как го приемат в Северна Македония, си е тяхно право”, обобщи той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питане

    5 0 Отговор
    Първи до костите не се ли докосна северо-западния македонски космонавт ?

    13:57 03.10.2026

  • 2 Сатана Z

    4 6 Отговор
    След години и кокалите на бай Тодор Живков ще освещават днешните джензита когато усетят ,че са живели в глад и мизерия ,но за сметка на това с шенгенски визи .

    Коментиран от #4, #5, #12

    13:57 03.10.2026

  • 3 Всичко е лъжа в

    3 2 Отговор
    България, от изборите до Бог,Аллах,господ...,вече няма как истината да пробие желязната американска информационна завеса

    13:58 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Вергилий разказва

    1 0 Отговор
    историята на жреца Лаокоон, който с тези думи предупреждава троянците да не приемат дървения кон, оставен пред стените на Троя от обсаждащите ги гърци (данайци): „Страхувам се от данайците, дори когато носят дарове“. Тази история завършва зле, защото троянците не послушали своя жрец и вкарали дървения кон в града. Накрая Троя била разрушена.

    Коментиран от #19

    14:05 03.10.2026

  • 9 Горкия Самуил

    4 0 Отговор
    Ако знае къде ще попадне?
    Става и изчезва!

    Коментиран от #20

    14:06 03.10.2026

  • 10 Отговор

    2 0 Отговор
    Санде с 3 дни по-рано се е прибрал от Марс, заради събитието. Но когато е прелитал покрай Луната, не е пропуснал да изока Луно, Луно, земльо македонска ...

    14:06 03.10.2026

  • 11 ,,Ушите на свети Мартин,,

    2 0 Отговор
    Ярослав Хашек- разкази.

    14:06 03.10.2026

  • 12 Другарю,

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Кога започват набиранията на средства за мавзолей на др. Тодор Живков ???

    14:08 03.10.2026

  • 13 Реално погледнато

    1 0 Отговор
    Семейството на великия ни цар в различни периоди от времето е убило трима любовника на Василий Втори. Знаете ли колко са отмъстителни обратните за отнетия живот на любовника? Трудно е да повярва човек че той би оставил българите да погребат нашия цар в земя която вече е негова. Именно авантюрата на сина на Самуил, Радомир да убие третия му любовник, докарва до лудост обратния византиец, 9-я император от династията на македонците, да ослепи войниците на великия ни цар. Така че е трудно да се повярва че костите са на великия ни цар. Освен това другите ни двама царе са били погребани до него, безстрашния Радомир, и подлия Иван Владислав, тях защо не ми ги върнаха?

    14:08 03.10.2026

  • 14 Не го засенчвайте де

    1 0 Отговор
    По важно е завръщането на Румбата.

    14:10 03.10.2026

  • 15 Казуар

    1 0 Отговор
    Днешните наследници на комунистите сталинисти да кажат къде са извадените от гроба му тленни останки на цар Борис 3.

    14:10 03.10.2026

  • 16 беше коректно

    0 0 Отговор
    от страна на гърците да ни върнат и златотканата дреха на царя, части от която при откриване на останките му е била намерена.

    14:11 03.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хаха

    1 0 Отговор
    Гледам по всички телевизии и не мога да повярвам колко посрещачи на "извънземни" има, като в Русенско преди повече от 30 години!
    Въобще никакви доказателства няма, че това са останките на Самуил, освен твърденията на някакъв грък от 1969 г. и няколко наши "учени" от миналия век, уж изследвали и те останките преди десетилетия и въобще през последните години никой не е изследвал останките със съвременни методи и средства!
    И срещу това гърчолята получават от нас купища артефакти, килограми злато и сребро срещу което можеха да спазарят поне оригинала на История славяноболгарская, а не някакви кокали, които може и да са на коняра на царя или пък на някой византийски управител на областта по онова време...

    14:12 03.10.2026

  • 19 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Вергилий разказва":

    Данайците в Солун се радват че се отърваха от Проклятието на осквернените кости на цар Самуил.

    14:14 03.10.2026

  • 20 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Горкия Самуил":

    ЛЕ ЛЕЕ
    КАКТО ВЪВ ФИЛМА
    НОЩ В МУЗЕЯ 1 2 3..💀

    14:15 03.10.2026

  • 21 Ей скъперник

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Ти мързелуваш, а съдружника ти опъва каиша заедно с жена ти, това малко проклятие ли? Един ден когато жсе явиш пред съда какво ще кажеш бе боклук? -Не работих защото пишех по сайтовете -? Опозорено куче си.

    14:15 03.10.2026

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