Александра Фейгин призна за връзката си с Петър Дочев

Александра Фейгин за първи път говори открито за връзката си с актьора и водещ Петър Дочев. В предаването „След игрите“ водещата Симона Ръждавичка я попита директно: „С какво те спечели Петър?“. Фейгин не отрече името му и продължи да разказва за човека до себе си.

„Много ми харесва, когато един мъж е наистина по-умен от мен, знае повече неща, за да мога да се уча. Затова винаги се впечатлявам от мъже, които имат интелект. Главно с това ме омая“, заяви фигуристката. По думите ѝ тя харесва, когато един мъж знае повече от нея, защото така може да се учи от него.

Запознали се покрай интервю

Името на Фейгин от месеци е свързвано с Петър Дочев. През лятото двамата допълнително засилиха интереса към отношенията си със снимки от едно и също място, но до този момент не бяха разказвали подробно за връзката си.

Фейгин сподели, че двамата са се запознали покрай нейно интервю в „Преди обед“, което Дочев взел. Тогава между тях не е имало романтичен интерес. По-късно започнали да работят заедно по различни проекти, сред които е спектакълът „Кораб в сърцето“.

„Покрай проекти заедно видяхме, че имаме някакъв интерес. Имаше за какво да си говорим“, разказа фигуристката.

Петър Дочев направил първата крачка

По думите на Фейгин именно Дочев пръв започнал да я търси и показал интерес към нея. Тя допълни, че за нея е нормално мъжът да направи първата крачка.

Фигуристката разказа и как се разпределят романтичните жестове помежду им. Тя определи Дочев като по-романтичния от двамата и посочи, че той я извежда на вечеря. В същия разговор Фейгин с усмивка добави, че тя веднъж му е сготвила пелмени.

Източници: plovdiv24.bg