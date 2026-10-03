Новини
Любопитно »
Александра Фейгин призна за връзката си с Петър Дочев
  Тема: Известни личности

Александра Фейгин призна за връзката си с Петър Дочев

3 Октомври, 2026 15:16 748 1

  • александра фейгин-
  • петър дочев-
  • след игрите-
  • преди обед-
  • шоу бизнес

Фигуристката разказа как се е развило отношенията им и кой е направил първата крачка

Александра Фейгин призна за връзката си с Петър Дочев - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Александра Фейгин за първи път говори открито за връзката си с актьора и водещ Петър Дочев. В предаването „След игрите“ водещата Симона Ръждавичка я попита директно: „С какво те спечели Петър?“. Фейгин не отрече името му и продължи да разказва за човека до себе си.

„Много ми харесва, когато един мъж е наистина по-умен от мен, знае повече неща, за да мога да се уча. Затова винаги се впечатлявам от мъже, които имат интелект. Главно с това ме омая“, заяви фигуристката. По думите ѝ тя харесва, когато един мъж знае повече от нея, защото така може да се учи от него.

Запознали се покрай интервю

Името на Фейгин от месеци е свързвано с Петър Дочев. През лятото двамата допълнително засилиха интереса към отношенията си със снимки от едно и също място, но до този момент не бяха разказвали подробно за връзката си.

Фейгин сподели, че двамата са се запознали покрай нейно интервю в „Преди обед“, което Дочев взел. Тогава между тях не е имало романтичен интерес. По-късно започнали да работят заедно по различни проекти, сред които е спектакълът „Кораб в сърцето“.

„Покрай проекти заедно видяхме, че имаме някакъв интерес. Имаше за какво да си говорим“, разказа фигуристката.

Петър Дочев направил първата крачка

По думите на Фейгин именно Дочев пръв започнал да я търси и показал интерес към нея. Тя допълни, че за нея е нормално мъжът да направи първата крачка.

Фигуристката разказа и как се разпределят романтичните жестове помежду им. Тя определи Дочев като по-романтичния от двамата и посочи, че той я извежда на вечеря. В същия разговор Фейгин с усмивка добави, че тя веднъж му е сготвила пелмени.

Източници: plovdiv24.bg


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    1 0 Отговор
    Бих написал ..ох сашке ,ох котио ...но сам по голям иначе...

    15:46 03.10.2026