ИПИ: Повишените данъчни оценки няма да увеличат приходите

По-висока събираемост и данъчни оценки на имотите няма да решат проблема с ниските общински приходи. Това е оценката на Института за пазарна икономика в коментар на предложената от правителството промяна на данъчните оценки.

До 2028 година те трябва да бъдат два пъти по-високи от настоящите, ако бъде прието предложението.

Новата власт изглежда среща вътрешна съпротива при опитите за свиване на дефицита с реформи в разходната част на очаквания бюджет 2027. Затова и правителството прибягва до мерки, които целят да повишат приходите, но които строго формално не могат да се тълкуват като нарушаване на многократно повтаряното обещание, че няма да има вдигане на основни данъци, коментира Теодор Недев от Института ца пазарна икономика.

Той допълва, че данъчните оценки трябва да бъдат увеличени, защото не са актуализирани от години.

Според него обаче това съществено няма да увеличи постъпленията за местната власт.

Икономистът изчислява, че пълната събираемост за данъците върху имотите и превозните средства би донесла на общините допълнителни 150 милиона евро за 2025 година - недостатъчна сума, за да промени съществено местните финанси. Дори еднократното удвояване на данъчните оценки би осигурило около 649 милиона евро допълнително, но не би премахнало недостига на собствени приходи.

Според изследователя са нужни по-смели реформи, например общините да получат дял от подоходния данък. Недев обръща внимание и на факта, че има много сериозни регионални различия.