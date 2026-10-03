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ИПИ: Повишените данъчни оценки няма да увеличат приходите

ИПИ: Повишените данъчни оценки няма да увеличат приходите

3 Октомври, 2026 12:43 644 10

  • ипи-
  • повишение-
  • данъчни оценки

Новата власт изглежда среща вътрешна съпротива при опитите за свиване на дефицита с реформи в разходната част на очаквания бюджет 2027

ИПИ: Повишените данъчни оценки няма да увеличат приходите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По-висока събираемост и данъчни оценки на имотите няма да решат проблема с ниските общински приходи. Това е оценката на Института за пазарна икономика в коментар на предложената от правителството промяна на данъчните оценки.

До 2028 година те трябва да бъдат два пъти по-високи от настоящите, ако бъде прието предложението.

Новата власт изглежда среща вътрешна съпротива при опитите за свиване на дефицита с реформи в разходната част на очаквания бюджет 2027. Затова и правителството прибягва до мерки, които целят да повишат приходите, но които строго формално не могат да се тълкуват като нарушаване на многократно повтаряното обещание, че няма да има вдигане на основни данъци, коментира Теодор Недев от Института ца пазарна икономика.

Той допълва, че данъчните оценки трябва да бъдат увеличени, защото не са актуализирани от години.

Според него обаче това съществено няма да увеличи постъпленията за местната власт.

Икономистът изчислява, че пълната събираемост за данъците върху имотите и превозните средства би донесла на общините допълнителни 150 милиона евро за 2025 година - недостатъчна сума, за да промени съществено местните финанси. Дори еднократното удвояване на данъчните оценки би осигурило около 649 милиона евро допълнително, но не би премахнало недостига на собствени приходи.

Според изследователя са нужни по-смели реформи, например общините да получат дял от подоходния данък. Недев обръща внимание и на факта, че има много сериозни регионални различия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    9 2 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата

    12:47 03.10.2026

  • 2 данъкоплатец

    7 0 Отговор
    Откога очаквам с надежда и "нетърпение" повишените данъчни оценки, които само ще послужат за основа на процентно свързаните с тях такса смет и нотариални услуги за документи при сделки...без да смятаме местния имотен данък.

    12:56 03.10.2026

  • 3 Това население в БГ

    6 0 Отговор
    Е постоянно ограбвано от администрация която е със всяка власт и управляващи.

    13:00 03.10.2026

  • 4 Факти

    9 1 Отговор
    Крадев започна да скубе яко народа. Вместо да съкрати най-раздутите и безделни държавна администрация и полиция в Европа, той ви вдига данъците, таксите, винетките и пази свръх печалбата на Лукойл. Да ви е честито второто пришествие на БСП (БКП). Като иска да ни стриже и дои защо поне не го направи справедливо? Защо не вкара прогресивно облагане? Защо не таксува с по-голям данък всеки следващ имот? Защото това не е в интерес на олигарсите, които го вкараха в политиката. Те пак ще плащат най-ниските данъци в Европа, а народът вече ще е на ръба на оцеляването.

    13:03 03.10.2026

  • 5 Ваксиниран и детето също

    6 1 Отговор
    Американците се надяват така да прибират от нас повече данъци, и го правят , тук народа пак няма думата. Не им стига че крадът безконтролно тонове злато от тук. И че изкуствения интелект гласува вместо нас на изборите с машинките. Май им трябват пари да правят роботи които ще заменят нас пи работните места, не че сега има работа.

    13:04 03.10.2026

  • 6 Гробар

    9 0 Отговор
    А ако спрете да крадете как изглеждат сметките?

    Коментиран от #9

    13:10 03.10.2026

  • 7 Въпросът е

    3 0 Отговор
    с колко ще се повишат РАЗХОДИТЕ на населението, а не приходите на общините, където крадат!

    Егати ЛОГИКАТА на тия умници от ИПИ?!

    13:45 03.10.2026

  • 8 Увеличените заплати

    1 1 Отговор
    на кметовете и администрацията са проблема, решението е в жестоки съкращения, иначе - фалити

    13:56 03.10.2026

  • 9 Ми никак

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    Как я виждаш тая работа, да спрем да крадем, че ние защо се бутаме да ни избирате, за вашо добро ли 😵

    13:59 03.10.2026

  • 10 Край

    0 0 Отговор
    Обаче ще КАЧИ нотариалните такси. Махнете такса смет на гаражите - в момента хората с гараж плащат защото си паркират колите на собствено място а другите си паркират безплатно по улиците. Намалете оценките и на напълно застроените парцели.

    14:02 03.10.2026

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